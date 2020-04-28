Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
10 328

Путин продлил режим «нерабочих дней» в России до 11 мая включительно Материал редакции

6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

122 комментария
В закладки

Владимир Путин обратился к нации уже в пятый раз. Президент объявил о продлении «нерабочих дней» до 11 мая включительно. 6, 7 и 8 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты.

Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остаётся очень сложной. Пик ещё не пройден. Мы перед новым самым напряжённым этапом эпидемии. Риски заразиться выходят на самую высокую планку.

Владимир Путин
президент России

Путин поручил подготовить план поэтапного снятия режима самоизоляции начиная с 12 мая в соответствии с эпидемиологической обстановкой. По его словам, рекомендации субъекты федерации должны получить заранее. Путин отметил, что у них должно сохраняться пространство для самостоятельных решений, чтобы принимать их адекватно на местах. Где-то режим придется сохранить и даже усилить, где-то — двигаться в сторону смягчения.

К 28 апреля в России зафиксировали 93 558 случаев заболевания, 8456 человек выздоровело, 867 — умерли.

  • 25 марта Путин впервые выступил с обращением к гражданам из-за ситуации с вирусом. Он объявил нерабочую неделю с 30 марта, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы;
  • 2 апреля президент обратился к россиянам ещё раз и продлил нерабочую неделю до конца апреля. Главы регионов также получили новые полномочия по борьбе с Covid-19;
  • 8 апреля Путин в третий раз обратился к россиянам из-за коронавируса. Он ввёл новые меры поддержки бизнеса и населения, заявив об ответственности регионов;
  • 15 апреля президент обьявил о безвозмездной финансовой помощи бизнесу для выплаты зарплат.

#новости #путин #карантинвроссии #covid19

Ольга Щербинина
+4290
6
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 122, "likes": 16, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 163205, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Apr 2020 17:48:01 +0300", "is_special": false }
Реклама на TJ
Разместите объявление, которое будет показываться на главной и под статьями
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
122 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Золотой Наномишка

34

Сука вы че бля

Ответить

Субъективный Валера

Золотой
24

Любишь Комитет, люби и пуши получать

Ответить

Густой томагавк_два

Субъективный
5

Ночные пуши самые офигенные от Комитета! 🤗

Ответить

Андрей Рядькин

Золотой
2

Хотел тут коммент оставить, первый раз такое уведомление.

Ответить

Поменял Никнейм

Золотой
0

Пиздец ты дурак

Ответить

Владимир Василенко

Золотой
0

Dtf, ты тоже гей?

Ответить

Золотой Наномишка

Владимир
0

Да приложение стоит, не открываю, а пуши приходят

Ответить

Евгений Кочин

38

Дед 2 с половиной часа где то хер пинал и теперь про дисциплинированность говорит. Ну ахуеть теперь

Ответить

Владимир Путин

Евгений
1

не хер пинал, а плавал 

Ответить

Одетый единорожек88

22

Каждый день больше 6к заражённых, ещё продлят

Ответить

Евгений Киров

Одетый
0

С другой стороны, это меньше 7к.

Ответить

Денис Медведев

11

А кто выходные оплатит, м?

Ответить

Дмитрий Грибоедов

Денис
34

Какие выходные? Сказано же - НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Ответить

Yuri Miller

Денис
0

Поручил правительству что-то сделать. Видимо, шапку одеть, шапку снять, этого достаточно

Ответить

Артём Пиранделло

Денис
0

Работодатели, нет ?

Ответить

Одетый единорожек88

Денис
0
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

20

Я просто охуел от щедрости перзидента, когда он поручил правительству разработать ЕЩЕ БОЛЬШИЕ пакеты мер для поддержки малого предпринимательства, ИП, семейного бизнеса. Куда больше? Владимир Владимирович. Вы нас так забалуете.

Ответить

Жуткий Филипп

Арнольд
3

Ничего, потом пояса затянуть попросит

Ответить

CallMeBeardman !

17

Максимальная вовлечённость

Ответить

Антон Пострунин

CallMeBeardman
8

Там они все сидят как "мог бы вечером на х2 глянуть".

Ответить

Ваня Погост

CallMeBeardman
4

Я тоже ору: сидит, как студент на первой паре, блять.

Ответить

Владимир Василенко

CallMeBeardman
3

А хули ему делать? Молиться?

Ответить

CallMeBeardman !

Владимир
1

Я бы на это посмотрел

Ответить

Владимир Василенко

CallMeBeardman
1

Действительно, было бы заебись()))

Ответить

Bashir Aso

Владимир
0

Ну вот ты на рабочей встрече как сидишь? Тоже с таким видом, будто тебе это вообще не уперлось? Или ты еще не работаешь?

Ответить

Владимир Василенко

Bashir
0

Чаще я говорю, чем слушаю.
Я архитектор

Ответить

Bashir Aso

Владимир
0

Ну и че, тебя с таким видом слушают разве?)

Ответить

Владимир

Bashir
1

Не
Ладно соглашусь, сидят как похуй всем

Ответить

Вячеслав Лобозов

14

Куча слов, конкретики почти нет.

"все должно быть отлажено, все звенья работать как единый механизм"
"для успешной борьбы с эпидемией должна работать ВСЯ система здравоохранения"
"используйте каждую возможонсть нарастить ресурс"
"используйте каждую возможонсть нарастить ресурс"
"поручаю минздраву вести непрерыный мониторинг обстановки, постоянно актуализировать свои планы. мы обязаны действовать на опережение"

ДЕД, Тебе бы про SMART почитать

Ответить

Андрей Тодоровский

Вячеслав
3

Бля, я продолжаю ахуй ловить, насколько он популист

Ответить

Artem Puchkov

Андрей
5

Но при этом популист Навальный

Ответить

Ваня Погост

Вячеслав
2

Старая же тема.

Ответить

Алексей Логачев

14

Теперь шашлыки не только с 1 по 5, а ещё и с 6 по 11! 

Ответить

nonsense

10

Мне понравился его игривый тон, когда он говорил про "сохранение заработной платы" с 6 по 8. Кто-нибудь, кому не лень, сделайте webm или coub.

Ответить

Жуткий Филипп

nonsense
4

Я в голос взоржал

Ответить

Рыбий Глаз

Жуткий
0

У меня складывается такое впечатление, что это он после "обращения" в голос ржет.

Ответить

Анатолий Польский

nonsense
2

И даже на этот раз на тему малого и среднего бизнеса не заморачивался: что-то там когда-то подготовят, все хорошо короче будет.

Ответить

nonsense

nonsense
2

Если что, то вот момент. Еще и ручками так забавно дернул.
https://www.youtube.com/watch?v=VF8FxAvEM98&feature=youtu.be&t=713

Ответить

Eugene Lemeshko

8

Все жду когда мы пройдём этот пик чтобы наконец-то сесть на него

Ответить

Интимный Данила

Eugene
0

Это не пик, это президент!

Ответить

Жуткий Филипп

Интимный
0

На нем мы уже сидим

Ответить

Илья Утёнков

8
Ответить

Андрей Тодоровский

7

Не рабочими

Это рабочие дни с сохранением ЗП или самые обыкновенные выходные?

Населению пизда в первую половину мая, денег и так мало, а к середине мая их просто не станет

Ответить

ОСА

6

Оказывается, что 6 тысяч заражённых в день это ЗАТОРМОЖЕНИЕ. АЙ ДА ВОВА, АЙ ДА МОЛОДЕЦ

Ответить

Hasan Alloush

ОСА
0

Хлопок рывок

Ответить

Император Всероссийский

5
Ответить

Hasan Alloush

5

С СОХРАНЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ!!

Ответить

Славянский хот-дог

4

Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец!

Ответить

Иван Ташкинов

Славянский
1

В слове "лидер" описка. 😁

Ответить

Владимир Путин

Иван
0

Лидер 

Ответить

Иван Ташкинов

Владимир
0

Ах, если бы.

Ответить

Евгений Большаков

3

ну это понятно было что до 11 продлят.
А потом и до 30 продлят (с возможным постепенным снятием режима самоизоляции в регионах). 

Ответить

Алексей Владимирович

3

Да продляй уже до ноября и мощна не еби. Лишь бы еблом торговать почаще, че мелочиться, каждый день бы объявлял о переносе до завтра, а не раз в неделю 🤡

Ответить

Bad Bear

3

Как он заебал уже

Ответить

check-it-out

3

А как же ОГЭ?

Ответить

Alfred Mendels

3

уже минут 20 льёт воду про уверенность в завтрашнем дне и благодарность трудящимся, а по факту просто каникулы продлил опять за счёт заведения

Ответить

Dra

3

> с сохранением зарплаты

Конечно же, блять, вся страна, все предприниматели, весь бизнес тебя взяли и послушали. Ещё месяц назад. В параллельной реальности своей страны живёте, Владимир Владимирович.

Ответить

Славянский хот-дог

Dra
0

Неужели плебеи не послушают, что им вещает Царь?

Ответить

Joke Rofler

1

Это самые полумерные полумеры из всех полумер, что я встречал

Ответить

Иван Ташкинов

Joke
6

Просрали все полумеры!

Ответить

Жуткий Филипп

Иван
0

Ору

Ответить

Антон Чепур

2

Сука, он когда-нибудь угомонится?

Ответить

Danil Oputin

2

Судя по тому, что я вижу за окном никто вообще дома не сидит

Ответить

Екатерина Волова

1

Что-то я не поняла
Это обращение было для того, чтобы сказать, что у нас появился новый праздник и продлены каникулы?
Тусим и отдыхаем...

Ответить

Жуткий Филипп

Екатерина
3

В целом: торгануть еблом. Остальное частности.

Ответить

Илья Утёнков

Екатерина
0

Да

Ответить

Предвыборный кубок

1

Дайте денех на нинтендо сыч....

Ответить

Владимир Путин

Предвыборный
1

скинул 

Ответить

Предвыборный кубок

Владимир
0

Разве что за щеку

Ответить

Владимир Путин

Предвыборный
1

верно, проверяй 

Ответить

Дмитрий Грибоедов

0

А где видео? Сам то не отъехал ещё?

Ответить

nüpü

Дмитрий
4

Вегетативное состояние

Ответить

Yuri Miller

nüpü
2

Бесит что с листика читает. Речь местами так странно написана. Забегая вперёд откатиться назад. Это под чем надо быть чтоб такое написать.

Ответить

Владислав Плотников

nüpü
1

Попався

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
0

на РБК только что кончилась прямая трансляция. На YouTube должна быть запись. 

Ответить

Импортный украинец

1

Столько возмущений в комментах, словно на TJ одни бюджетники)

Ответить

Yuri Miller

Импортный
1

Срать вообще. Всё равно на удалёнке. Но... многие заказчики в трудностях с оплатой в связи с их убытками. Торчат по 10-20. Больше всего мешает свобода перемещения по городу. Пропуск не получить, так как нет рабочего места. Получается, пропуск от дивана к унитазу и обратно. Всё. Офиса нет. Никак не получить пропуск. Придётся ждать окончание кризиса. И: работы стало меньше. Но в целом это неплохо. А то на износ некайф работать. Как я ненавижу клавиатуру. Это исчадие ада... А знаете ли вы что 1 слово может стоить минимум 1 рубль? коммент на 50 руб уже.

Ответить

Импортный украинец

Yuri
0

Возьми к себе 

Ответить

Yuri Miller

Импортный
1

не проблема. smartcat.ai. англ знаешь? слыш работай. Можно немецкий, любой язык. Главное - набрать рейтинг. У меня больше миллиона слов сделано уже

Ответить

Импортный украинец

Yuri
0

Заебись

Ответить

Yuri Miller

Импортн…
1

иной способ только копирайт делать. но там конкуренция большая.

Ответить

Yuri Miller

Импортн…
1

что ещё. Заочнику нужны авторы всегда. Тексты писать - дипломные. Выгодно писать немецкие. Но за незнанием можно и русские писать, но за них маловато платят. Я пишу немецкие.

Ответить

одиночество и аутизм

Импортный
0

Бюджетникам как раз получше.

Ответить

Hasan Alloush

одиночество
0

Да, именно бюджетники и получают как раз зарплату

Ответить

Импортный украинец

одиночество
–1

То есть возмущаются прогеры, рекламщики которые по 2к-6к баксов зарабатывали без уплаты налогов?)

Ответить

одиночество и аутизм

Импортный
0

блин, ты странный. Возмущаются те, кто работал в сфере обслуживания. Любого. Или ты только о программировании заешь, ыыы))00

Ответить

Импортный украинец

одиночество
0

Бездельники лишились неофициальной работы?) Какая жалость)

Ответить

Eugene Panfilov

Импортный
0

Я не бюджетник, работник частного антрепризного театра. Работы не жду до сентября. 

Ответить

Импортный украинец

Eugene
0

Ссылку на театр, может он еще раньше умирал 

Ответить

Eugene Panfilov

Импортный
0

Зачем тебе ссылка? Нормально всё было, 10-15 спектаклей в месяц.

Ответить

Импортный украинец

Eugene
0

Ну может ему реально и до карантина светил пиздец. А тут и удобный случай по долгам по зарплате набрать на лавэ

Ответить

Artem Puchkov

1

Я весь мокрый

Ответить

Иван Ташкинов

Artem
0

Естественная смазка? 😂

Ответить

Интимный Данила

Иван
1

Божья роса.

Ответить

Sam Mayor

1

А че копируют у Казахстана даты 😳

Ответить

Чудесный ключ

1

Копирка

Ответить

LordChanka

1
Ответить

Andrey Mironov

0

Переходим на зерно и валежниковую диету

Ответить

Алексей Семенов

0

Ждем серию постов с платежками за апрель

Ответить

Илья Утёнков

Алексей
1
Ответить

Илья Утёнков

Илья
0

В моем доме

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Илья
4

259 вместо итого. охуеть

Ответить

Илья Утёнков

Aнус
0

Чувак забил болт до того, как это стало трендом

Ответить

одиночество и аутизм

Илья
0

А кто там на 400 косарей задолжал?Оо

Ответить

Dante Havershim

одиночество
0

да всего-то 4 года (мб чуть меньше) не платил

Ответить

Вечерние чтения

0

В Чехии уже после майских предлагают на работу выйти в офис. Но при этом работать в маске.
Хорошо, что пока есть опция: не выходить.

Ответить

Антон Чепур

0

ВОТ ЧОРТ

Ответить

Интимный Данила

0

Надеюсь россияне понимают, что то, что они работают, им только кажется? Официально у нас нерабочие дни. А за фейки надо наказывать, закон новый принять! А то многие врут, что им работать приходиться.

Ответить

Renat Dilmukhametov

0

Что-то он не уточнил что касается снятия ограничений сферы услуг.
Если он объявил лишь три выходных, а что с остальными?
То есть майские праздники обычно распространяются на тех, кто работает 5/2. Кто-нибудь может объяснить?

Ответить

Кирилл Владимирович

Renat
0

Смотря в каком регионе.
Если ты в Москве, то самоизоляция продолжается без изменений.

Ответить

Renat Dilmukhametov

Кирилл
0

в Петербурге 

Ответить

Кирилл Владимирович

Renat
0

Скоро Белов объявит продолжение выходных, полагаю.

Ответить

Жуткий Филипп

Кирилл
0

Объявит. Москва же объявила, а крепкий хозяйственник своей головой думать не любит.

Ответить

Андрей Гришин

Кирилл
0

Т.е майские праздники (по трудовому календарю) теперь не праздники?

Ответить

Кирилл Владимирович

Андрей
0

Про сферу услуг спрашивали. Для них «трудовой календарь» ничего не значит.

Ответить

Андрей Рядькин

0

Сука мне даже Почта мейловская прислали уведомления. Думал, такое будет только когда он отъедет

Ответить

Илья Гераськин

0

6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

Т.е. за остальные "нерабочие дни" можно было не платить? Что же сразу не сказали?

Ответить

Непростой ключ

0

обратное развитие

Попова

Ответить

Непростой ключ

Непростой
0

из острой плоскости в рабочий режим

Собянин

Ответить

Нормальный Абдужаббор

0

Совещание с главами регионов

Ответить

No Name

0

Малый бизнес ггвп

Ответить

Евгений Киров

–1

 Путин поручил подготовить план поэтапного снятия режима самоизоляции начиная с 12 мая в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Не рановато? Или они будут с 12 мая составлять план на август?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали 6411 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 93 тысяч
За сутки умерли 72 человека, выздоровели — 1110.
122
Новости
Ургант в эфире Первого предложил вместо обсуждения Тодоренко пожертвовать деньги «Насилию.Нет»
«Травля и буллинг в интернете — это такое же насилие».
234
Новости
«Яндекс» всеми своими сервисами рисует образ Навального
По запросу «Навальный» появляется куча спорных виджетов в правой колонке от сервисов «Яндекса». Компания объяснила это «экспериментом».
259
Популярное за три дня
Животные
Запись в подсайте Животные
What is love
10
Путешествия
Мокрое место: Ниагарский водопад
Прогулка по окрестностям знаменитого водопада и поездка на кораблике.
31
Животные
Извини, это вышло случайно
5
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Имя Фамилия

Путин продлил нерабочие дни до…

No Name

Путин продлил режим «нерабочих…

Дмитрий Чернышов

Ургант в эфире Первого…

Yuri Miller

Помните такую кафе помойку…

Виталий Иванович…

Би-би-си и Insider назвали…

Times Roman

Путин продлил нерабочие дни до…

Сергей Махалов

Путин продлил нерабочие дни до…

Yuri Miller

Путин продлил нерабочие дни до…

# realfiddy

Путин продлил режим «нерабочих…

Пожилой Мартингал

Помните такую кафе помойку…

Дима Вагабов

Помните такую кафе помойку…

Евгений Киров

Путин продлил режим «нерабочих…