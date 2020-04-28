6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

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Владимир Путин обратился к нации уже в пятый раз. Президент объявил о продлении «нерабочих дней» до 11 мая включительно. 6, 7 и 8 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты.

Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остаётся очень сложной. Пик ещё не пройден. Мы перед новым самым напряжённым этапом эпидемии. Риски заразиться выходят на самую высокую планку. Владимир Путин президент России

Путин поручил подготовить план поэтапного снятия режима самоизоляции начиная с 12 мая в соответствии с эпидемиологической обстановкой. По его словам, рекомендации субъекты федерации должны получить заранее. Путин отметил, что у них должно сохраняться пространство для самостоятельных решений, чтобы принимать их адекватно на местах. Где-то режим придется сохранить и даже усилить, где-то — двигаться в сторону смягчения.

К 28 апреля в России зафиксировали 93 558 случаев заболевания, 8456 человек выздоровело, 867 — умерли.