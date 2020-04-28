Прямой эфир
6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.
Владимир Путин обратился к нации уже в пятый раз. Президент объявил о продлении «нерабочих дней» до 11 мая включительно. 6, 7 и 8 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты.
Путин поручил подготовить план поэтапного снятия режима самоизоляции начиная с 12 мая в соответствии с эпидемиологической обстановкой. По его словам, рекомендации субъекты федерации должны получить заранее. Путин отметил, что у них должно сохраняться пространство для самостоятельных решений, чтобы принимать их адекватно на местах. Где-то режим придется сохранить и даже усилить, где-то — двигаться в сторону смягчения.
К 28 апреля в России зафиксировали 93 558 случаев заболевания, 8456 человек выздоровело, 867 — умерли.
Сука вы че бля
Субъективный Валера
Любишь Комитет, люби и пуши получать
Dtf, ты тоже гей?
Дед 2 с половиной часа где то хер пинал и теперь про дисциплинированность говорит. Ну ахуеть теперь
А кто выходные оплатит, м?
Поручил правительству что-то сделать. Видимо, шапку одеть, шапку снять, этого достаточно
Я просто охуел от щедрости перзидента, когда он поручил правительству разработать ЕЩЕ БОЛЬШИЕ пакеты мер для поддержки малого предпринимательства, ИП, семейного бизнеса. Куда больше? Владимир Владимирович. Вы нас так забалуете.
Максимальная вовлечённость
А хули ему делать? Молиться?
Я бы на это посмотрел
Ну вот ты на рабочей встрече как сидишь? Тоже с таким видом, будто тебе это вообще не уперлось? Или ты еще не работаешь?
Чаще я говорю, чем слушаю.
Я архитектор
Ну и че, тебя с таким видом слушают разве?)
Куча слов, конкретики почти нет.
"все должно быть отлажено, все звенья работать как единый механизм"
"для успешной борьбы с эпидемией должна работать ВСЯ система здравоохранения"
"используйте каждую возможонсть нарастить ресурс"
"используйте каждую возможонсть нарастить ресурс"
"поручаю минздраву вести непрерыный мониторинг обстановки, постоянно актуализировать свои планы. мы обязаны действовать на опережение"
ДЕД, Тебе бы про SMART почитать
Бля, я продолжаю ахуй ловить, насколько он популист
Мне понравился его игривый тон, когда он говорил про "сохранение заработной платы" с 6 по 8. Кто-нибудь, кому не лень, сделайте webm или coub.
Жуткий Филипп
Я в голос взоржал
У меня складывается такое впечатление, что это он после "обращения" в голос ржет.
И даже на этот раз на тему малого и среднего бизнеса не заморачивался: что-то там когда-то подготовят, все хорошо короче будет.
Если что, то вот момент. Еще и ручками так забавно дернул.
https://www.youtube.com/watch?v=VF8FxAvEM98&feature=youtu.be&t=713
Все жду когда мы пройдём этот пик чтобы наконец-то сесть на него
Не рабочими
Это рабочие дни с сохранением ЗП или самые обыкновенные выходные?
Населению пизда в первую половину мая, денег и так мало, а к середине мая их просто не станет
Оказывается, что 6 тысяч заражённых в день это ЗАТОРМОЖЕНИЕ. АЙ ДА ВОВА, АЙ ДА МОЛОДЕЦ
В слове "лидер" описка. 😁
ну это понятно было что до 11 продлят.
А потом и до 30 продлят (с возможным постепенным снятием режима самоизоляции в регионах).
Да продляй уже до ноября и мощна не еби. Лишь бы еблом торговать почаще, че мелочиться, каждый день бы объявлял о переносе до завтра, а не раз в неделю 🤡
уже минут 20 льёт воду про уверенность в завтрашнем дне и благодарность трудящимся, а по факту просто каникулы продлил опять за счёт заведения
> с сохранением зарплаты
Конечно же, блять, вся страна, все предприниматели, весь бизнес тебя взяли и послушали. Ещё месяц назад. В параллельной реальности своей страны живёте, Владимир Владимирович.
Это самые полумерные полумеры из всех полумер, что я встречал
Что-то я не поняла
Это обращение было для того, чтобы сказать, что у нас появился новый праздник и продлены каникулы?
Тусим и отдыхаем...
скинул
Предвыборный кубок
Разве что за щеку
А где видео? Сам то не отъехал ещё?
Бесит что с листика читает. Речь местами так странно написана. Забегая вперёд откатиться назад. Это под чем надо быть чтоб такое написать.
на РБК только что кончилась прямая трансляция. На YouTube должна быть запись.
Срать вообще. Всё равно на удалёнке. Но... многие заказчики в трудностях с оплатой в связи с их убытками. Торчат по 10-20. Больше всего мешает свобода перемещения по городу. Пропуск не получить, так как нет рабочего места. Получается, пропуск от дивана к унитазу и обратно. Всё. Офиса нет. Никак не получить пропуск. Придётся ждать окончание кризиса. И: работы стало меньше. Но в целом это неплохо. А то на износ некайф работать. Как я ненавижу клавиатуру. Это исчадие ада... А знаете ли вы что 1 слово может стоить минимум 1 рубль? коммент на 50 руб уже.
Возьми к себе
не проблема. smartcat.ai. англ знаешь? слыш работай. Можно немецкий, любой язык. Главное - набрать рейтинг. У меня больше миллиона слов сделано уже
Заебись
что ещё. Заочнику нужны авторы всегда. Тексты писать - дипломные. Выгодно писать немецкие. Но за незнанием можно и русские писать, но за них маловато платят. Я пишу немецкие.
Бюджетникам как раз получше.
То есть возмущаются прогеры, рекламщики которые по 2к-6к баксов зарабатывали без уплаты налогов?)
блин, ты странный. Возмущаются те, кто работал в сфере обслуживания. Любого. Или ты только о программировании заешь, ыыы))00
Бездельники лишились неофициальной работы?) Какая жалость)
Я не бюджетник, работник частного антрепризного театра. Работы не жду до сентября.
Ссылку на театр, может он еще раньше умирал
Зачем тебе ссылка? Нормально всё было, 10-15 спектаклей в месяц.
Ну может ему реально и до карантина светил пиздец. А тут и удобный случай по долгам по зарплате набрать на лавэ
Я весь мокрый
Ждем серию постов с платежками за апрель
В моем доме
259 вместо итого. охуеть
А кто там на 400 косарей задолжал?Оо
В Чехии уже после майских предлагают на работу выйти в офис. Но при этом работать в маске.
Хорошо, что пока есть опция: не выходить.
Что-то он не уточнил что касается снятия ограничений сферы услуг.
Если он объявил лишь три выходных, а что с остальными?
То есть майские праздники обычно распространяются на тех, кто работает 5/2. Кто-нибудь может объяснить?
Смотря в каком регионе.
Если ты в Москве, то самоизоляция продолжается без изменений.
в Петербурге
Скоро Белов объявит продолжение выходных, полагаю.
Жуткий Филипп
Объявит. Москва же объявила, а крепкий хозяйственник своей головой думать не любит.
Т.е майские праздники (по трудовому календарю) теперь не праздники?
Про сферу услуг спрашивали. Для них «трудовой календарь» ничего не значит.
Сука мне даже Почта мейловская прислали уведомления. Думал, такое будет только когда он отъедет
6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.
Т.е. за остальные "нерабочие дни" можно было не платить? Что же сразу не сказали?
Путин поручил подготовить план поэтапного снятия режима самоизоляции начиная с 12 мая в соответствии с эпидемиологической обстановкой.
Не рановато? Или они будут с 12 мая составлять план на август?