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Ольга Щербинина
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Минкомсвязи решило не признавать «Ведомости» системообразующей организацией из-за конфликта в редакции Материал редакции

Министерство сравнило газету с неуправляемым автобусом.

16 комментариев
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«Ведомости» не включили в список системообразующих предприятий. Минкомсвязи прокомментировало это решение и назвало две причины: слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции, пишет издание.

Как пояснил «Ведомостям» заместитель министра связи Алексей Волин, в список вносили издания, которые долго будут занимать крупные ниши на рынке, а сами сотрудники «Ведомостей» говорят о том, что действия и. о. главного редактора Андрея Шмарова приведут к упадку издания.

Волин сравнил «Ведомости» с неуправляемым автобусом и добавил, что «это никак не является символом системообразуемости». «Так как акционеры „Ведомостей“ не собираются менять и. о. главного редактора, следует ожидать исчезновения имеющейся аудитории», — отметил чиновник.

В Минкомсвязи также посчитали, что «Ведомости» не проходят и по утверждённому ранее критерию попадания в список — месячной аудитории в 10 миллионов человек. Аудитория сайта газеты в марте резко выросла до 14,4 миллиона, с 30 марта по 28 апреля она составила 14,2 миллиона посетителей. Министерство из-за пика роста использовало усреднённые данные за последние несколько месяцев. «По этим результатам „Ведомости“ немного не дотягивают», — отметил Волин.

Подгонять данные под столь принципиальную газету, известную своей активной жизненной позицией, у нас рука не поднимется.

Алексей Волин
заместитель министра связи РФ

Издание отмечает, что в утверждённой Минэкономразвития методике нет никаких ссылок на необходимость учитывать аудиторию СМИ до начала пандемии коронавируса.

Минкомсвязи 21 апреля представило список из 79 системообразующих компаний. Из газет туда вошли «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета» и «Коммерсантъ». Эти издания могут рассчитывать на дополнительную господдержку.

23 апреля на сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главного редактора Андрея Шмарова. Конфликт начал развиваться с момента его назначения на должность, 31 марта журналисты потребовали сменить и. о. главного редактора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о ситуации в «Ведомостях» заявил, что Кремль не «лезет в редакционные дела» тех или иных СМИ.

31 марта Минкомсвязи утвердило список «социально значимых» сайтов. На период эксперимента, который продлится с 1 апреля до 1 июля, доступ к сайтам станет бесплатным, то есть не будет тарифицироваться. «Ведомости» в список не попали.

#новости #медиа

Ольга Щербинина
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16 комментариев
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Белорусский файл

17

Минкомсвязи прокомментировало это решение и назвало две причины: слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции, пишет издание.

«Так как акционеры „Ведомостей“ не собираются менять и. о. главного редактора, следует ожидать исчезновения имеющейся аудитории», — отметил чиновник.

Проклятые креаклы, всё испортили. Встали бы на колени перед новым барином - была бы и гречка, и картоха, глядишь ещё и хамон бы понюхать дали с барской тарелки. А они вона чаво удумали.

Ну и логика прекрасная, конечно. Аудитория выросла, но теперь непременно упадёт, потому что мы им сверху пахана прислали, а они его не уважают, так что теперь мы их разъебём до конца и аудитория разбежится. Охуенно.

Итого "социально значимые" сайты теперь состоят из 99,9(9)% адовой пропаганды и умеренно-подзалупного Коммерсанта для галочки. В следующем году ебанут пакетом Яровой по провайдерам, тарифы на интернет взлетят и россияне только эти сайты и смогут открывать. Шах и мат, интернетные либерахи!

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alexferman

Белорусский
3

Тебя так порвало от обиды на людей, что они Медузу не читают?

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Белорусский файл

alexferman
1

Да я её тоже не читаю тащемта.

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Степан Маслов

Белорусский
2

Волин, кстати, давно буквально так и говорит:
«Ребята, какая, к черту, миссия журналиста? Преданно служить хозяину и раздувать его кошелек – вот ваша миссия! Задача журналиста – зарабатывать деньги для тех, кто его нанял… Нам четко надо учить студентов тому, что, выйдя за стены этой аудитории, они пойдут работать "на дядю". И "дядя" будет говорить им, что писать и что не писать. И как писать о тех или иных вещах. И "дядя" имеет на это право, потому что он им платит» — разъяснил замминистра студентам на научно-практической конференции на журфаке МГУ.

Журналистика – профессия свободных
9 февраля на научно-практической конференции на журфаке МГУ замминистра по связи и массовым…
expert.ru
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FOX

9

Подгонять данные под столь принципиальную газету, известную своей активной жизненной позицией, у нас рука не поднимется.

Вкратце "Допизделись". Заткнули.

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Посторонний

8

Министерство сравнило газету с неуправляемым автобусом.

Т.е. они открыто признались в наличии цензуры (управления). Забудьте про четвёртую власть в стране, в которой нет второй и третьей, - все насажены на первую.

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alex twit

5

Для этого шмара туда и была заслана

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Михаил Свиблов

3

То есть сайт по продаже дипломов социально значимый, а Ведомости нет?

Ответить

Посторонний

Михаил
3

Что за сайт с дипломами?

Ответить

ouxen

Посторонний
2

друг спрашивает?

Ответить

Ваня Погост

2

Разделяй и властвуй и уничтожай и говори:
мы не лезем в редакционные дела.

Ответить

ユリー シャネ

2

Очень странная ситуация с этим СМИ, как будто, это все часть какого-то хитрого плана с сомнительным профитом. В СМИ пришел человек, который решил навести свои порядки, вполне выгодные власти, открыто сказал, что это задание из АП, а теперь "ведомости" сливает по сути ВЛАСТЬ за то что там ЦЕНЗУРА. 
Цирк с конями какой-то.

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Виктор Ганелес

ユリー
0

Что значит сливает?
Не сливает а превращает в ещё одну ленту, нтв и иже с ними

Что тут сомнительного в этом плане - не пойму

Просто превращает в ещё одно правительственное говно

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Роскошный супер_стар

1

О, ну теперь становится понятнее, о какой "системе" идет речь.

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Посторонний

0

[Для этого СМИ] Подгонять данные <...> рука не поднимется

Штирлиц плевал на провалы и с достоинствоим и обоссаными штанами путешествовал по дну Гранд-Каньона.

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Посторонний

0

Автобус, автобус,

Дай потрогать за тормоз

Дай подёргать за тормоз

Автобус

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