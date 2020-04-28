Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
891

«Ведомости»: Минкомсвязи решило не признавать издание системообразующей организацией из-за конфликта в редакции Материал редакции

Министерство сравнило газету с неуправляемым автобусом.

7 комментариев
В закладки

«Ведомости» не включили в список системообразующих предприятий. Минкомсвязи прокомментировало это решение и назвало две причины: слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции, пишет издание.

Как пояснил «Ведомостям» заместитель министра связи Алексей Волин, в список вносили издания, которые долго будут занимать крупные ниши на рынке, а сами сотрудники «Ведомостей» говорят о том, что действия и. о. главного редактора Андрея Шмарова приведут к упадку издания.

Волин сравнил «Ведомости» с неуправляемым автобусом и добавил, что «это никак не является символом системообразуемости». «Так как акционеры „Ведомостей“ не собираются менять и. о. главного редактора, следует ожидать исчезновения имеющейся аудитории», — отметил чиновник.

В Минкомсвязи также посчитали, что «Ведомости» не проходят и по утверждённому ранее критерию попадания в список — месячной аудитории в 10 миллионов человек. Аудитория сайта газеты в марте резко выросла до 14,4 миллиона, с 30 марта по 28 апреля она составила 14,2 миллиона посетителей. Министерство из-за пика роста использовало усреднённые данные за последние несколько месяцев. «По этим результатам „Ведомости“ немного не дотягивают», — отметил Волин.

Подгонять данные под столь принципиальную газету, известную своей активной жизненной позицией, у нас рука не поднимется.

Алексей Волин
заместитель министра связи РФ

Издание отмечает, что в утверждённой Минэкономразвития методике нет никаких ссылок на необходимость учитывать аудиторию СМИ до начала пандемии коронавируса.

Минкомсвязи 21 апреля представило список из 79 системообразующих компаний. Из газет туда вошли «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета» и «Коммерсантъ». Эти издания могут рассчитывать на дополнительную господдержку.

23 апреля на сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главного редактора Андрея Шмарова. Конфликт начал развиваться с момента его назначения на должность, 31 марта журналисты потребовали сменить и. о. главного редактора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о ситуации в «Ведомостях» заявил, что Кремль не «лезет в редакционные дела» тех или иных СМИ.

31 марта Минкомсвязи утвердило список «социально значимых» сайтов. На период эксперимента, который продлится с 1 апреля до 1 июля, доступ к сайтам станет бесплатным, то есть не будет тарифицироваться. «Ведомости» в список не попали.

#новости #медиа

Ольга Щербинина
+4333
2
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"], "comments": 7, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 163304, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Apr 2020 20:40:57 +0300", "is_special": false }
Реклама на TJ
Разместите объявление, которое будет показываться на главной и под статьями
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

FOX

2

Подгонять данные под столь принципиальную газету, известную своей активной жизненной позицией, у нас рука не поднимется.

Вкратце "Допизделись". Заткнули.

Ответить

Белорусский файл

1

Минкомсвязи прокомментировало это решение и назвало две причины: слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции, пишет издание.

«Так как акционеры „Ведомостей“ не собираются менять и. о. главного редактора, следует ожидать исчезновения имеющейся аудитории», — отметил чиновник.

Проклятые креаклы, всё испортили. Встали бы на колени перед новым барином - была бы и гречка, и картоха, глядишь ещё и хамон бы понюхать дали с барской тарелки. А они вона чаво удумали.

Ну и логика прекрасная, конечно. Аудитория выросла, но теперь непременно упадёт, потому что мы им сверху пахана прислали, а они его не уважают, так что теперь мы их разъебём до конца и аудитория разбежится. Охуенно.

Итого "социально значимые" сайты теперь состоят из 99,9(9)% адовой пропаганды и умеренно-подзалупного Коммерсанта для галочки. В следующем году ебанут пакетом Яровой по провайдерам, тарифы на интернет взлетят и россияне только эти сайты и смогут открывать. Шах и мат, интернетные либерахи!

Ответить

alexferman

Белорусский
1

Тебя так порвало от обиды на людей, что они Медузу не читают?

Ответить

Белорусский файл

alexferman
0

Да я её тоже не читаю тащемта.

Ответить

Ваня Погост

0

Разделяй и властвуй и уничтожай и говори:
мы не лезем в редакционные дела.

Ответить

Михаил Свиблов

0

То есть сайт по продаже дипломов социально значимый, а Ведомости нет?

Ответить

Посторонний

Михаил
0

Что за сайт с дипломами?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
GNU/Linux в 2020: срез положения дел
Вдохновленный релизом Ubuntu 20.04 Focal Fossa обзорный материал для тех, кто не слишком пристально следит за ситуацией в индустрии открытого ПО, и не сталкивается с платформами семейства GNU/Linux достаточно регулярно в повседневной жизни и работе (по крайней мере, не напрямую).
259
Новости
«Яндекс» временно закрыл выдачу «обсуждаемого контента» в поиске — там выделялись негативные материалы про Навального
Компания признала ошибку после открытого обращения политика и пообещала доработать проект.
133
Новости
Путин продлил режим «нерабочих дней» в России до 11 мая включительно
6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.
162
Популярное за три дня
Путешествия
Мокрое место: Ниагарский водопад
Прогулка по окрестностям знаменитого водопада и поездка на кораблике.
31
Животные
Извини, это вышло случайно
5
Новости
Главврач красноярского госпиталя «выпала» из окна. ТВК заявил, что это было во время совещания о приёме больных Covid-19
В Минздраве утверждают, что совещания не было.
90
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Justified Stallion

«Ведомости»: Минкомсвязи решило…

# realfiddy

Запись в подсайте Животные

Посторонний

«Ведомости»: Минкомсвязи решило…

alexferman

«Ведомости»: Минкомсвязи решило…

Насущные Проблемы

Максим Шевченко о сегодняшнем…

Максим Костюков

В сети заждались «большого…

Кодзим Дедстрендыч

Пентагон опубликовал видео с…

Насущные Проблемы

Запись в подсайте Twitter

Кодзим Дедстрендыч

Пентагон опубликовал видео с…