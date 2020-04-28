Министерство сравнило газету с неуправляемым автобусом.

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«Ведомости» не включили в список системообразующих предприятий. Минкомсвязи прокомментировало это решение и назвало две причины: слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции, пишет издание.

Как пояснил «Ведомостям» заместитель министра связи Алексей Волин, в список вносили издания, которые долго будут занимать крупные ниши на рынке, а сами сотрудники «Ведомостей» говорят о том, что действия и. о. главного редактора Андрея Шмарова приведут к упадку издания.

Волин сравнил «Ведомости» с неуправляемым автобусом и добавил, что «это никак не является символом системообразуемости». «Так как акционеры „Ведомостей“ не собираются менять и. о. главного редактора, следует ожидать исчезновения имеющейся аудитории», — отметил чиновник.

В Минкомсвязи также посчитали, что «Ведомости» не проходят и по утверждённому ранее критерию попадания в список — месячной аудитории в 10 миллионов человек. Аудитория сайта газеты в марте резко выросла до 14,4 миллиона, с 30 марта по 28 апреля она составила 14,2 миллиона посетителей. Министерство из-за пика роста использовало усреднённые данные за последние несколько месяцев. «По этим результатам „Ведомости“ немного не дотягивают», — отметил Волин.

Подгонять данные под столь принципиальную газету, известную своей активной жизненной позицией, у нас рука не поднимется. Алексей Волин заместитель министра связи РФ

Издание отмечает, что в утверждённой Минэкономразвития методике нет никаких ссылок на необходимость учитывать аудиторию СМИ до начала пандемии коронавируса.

Минкомсвязи 21 апреля представило список из 79 системообразующих компаний. Из газет туда вошли «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета» и «Коммерсантъ». Эти издания могут рассчитывать на дополнительную господдержку.

23 апреля на сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главного редактора Андрея Шмарова. Конфликт начал развиваться с момента его назначения на должность, 31 марта журналисты потребовали сменить и. о. главного редактора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о ситуации в «Ведомостях» заявил, что Кремль не «лезет в редакционные дела» тех или иных СМИ.