Продление ограничений в России и миллион заболевших в США. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 28 апреля.
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 6411 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 93 тысячи человек. За весь период от Covid-19 умерли 867 россиян, 8,5 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3 миллионов 83 тысяч человек. Погибли почти 214 тысяч.
В России:
Владимир Путин в обращении к россиянам продлил режим «нерабочих дней» в России до 11 мая включительно. 6, 7 и 8 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты;
К 5 мая правительство должно подготовить план выхода из режима ограничений после 12 мая;
Кабинет министров должен разработать новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан, а также «общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики»;
В День Победы в России вместо традиционного парада пройдут авиапарад и салют;
28 апреля президент предложили сделать Днём работника скорой помощи;
В Москве и Подмосковье временные ограничения также продлили до 11 мая. С 1 по 11 мая приостановят дистанционное обучение в государственных школах, колледжах, спортшколах;
Мосгорсуд отклонил коллективный иск муниципального депутата Дениса Шендеровича и других людей к мэру Москвы Сергею Собянину из-за введения цифровых пропусков для перемещения по городу;
В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая;
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 рублей) для поддержки в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса;
Врио главы Калужской области уволил и.о. министра здравоохранения, после того как стало известно о четырёх умерших за сутки пациентах;
Тульская область с 30 апреля вводит цифровые пропуска для въезда в регион;
Саратовская область с 29 апреля на 14 дней закрывает на вход и выход дома престарелых и психоневрологические интернаты;
Пять частных лабораторий начнут тестировать россиян на антитела к коронавирусу;
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом. Среди них нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме;
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты. Это часть мер, которые компания принимает в связи с кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса.
Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал Путина за действия в условиях пандемии. Клуб пообещал его наказать;
«КиноПоиск HD» продлил доступ к сервису до лета по промокоду LETOBLIZKO. Им может воспользоваться любой пользователь, у которого пока нет активной подписки.
В мире:
В США выявили более миллиона случаев заражения Covid-19. Более 56 тысяч человек умерли от болезни, почти 139 тысяч — выздоровели;
Франция 11 мая отменяет спецпропуска. Исключение — для поездок больше, чем на 100 километров от места проживания;
Правительство Аргентины приостановило внутреннее и международное сообщение до 1 сентября;
В Греции в период после снятия ограничений из-за коронавируса граждане должны будут носить защитные маски в общественных местах;
В Люксембурге всё население проверят на коронавирус;
В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов послание из тюльпанов. Например, там написали: «Увидимся в следующем году» или «Оставайтесь сильными»;
Организатор протестов против режима самоизоляции в Северной Каролине заболела коронавирусом. Она считает, что предписанные ей карантинные меры нарушают её конституционное право на свободу собраний и свободу вероисповедания.