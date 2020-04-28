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Ольга Щербинина
1781

Продление ограничений в России и миллион заболевших в США. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 28 апреля.

33 комментария
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 6411 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 93 тысячи человек. За весь период от Covid-19 умерли 867 россиян, 8,5 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3 миллионов 83 тысяч человек. Погибли почти 214 тысяч.

В России:

  • Владимир Путин в обращении к россиянам продлил режим «нерабочих дней» в России до 11 мая включительно. 6, 7 и 8 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты;
  • К 5 мая правительство должно подготовить план выхода из режима ограничений после 12 мая;
  • Кабинет министров должен разработать новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан, а также «общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики»;
  • В День Победы в России вместо традиционного парада пройдут авиапарад и салют;
  • 28 апреля президент предложили сделать Днём работника скорой помощи;
  • В Москве и Подмосковье временные ограничения также продлили до 11 мая. С 1 по 11 мая приостановят дистанционное обучение в государственных школах, колледжах, спортшколах;
  • Мосгорсуд отклонил коллективный иск муниципального депутата Дениса Шендеровича и других людей к мэру Москвы Сергею Собянину из-за введения цифровых пропусков для перемещения по городу;
  • В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая;
  • Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 рублей) для поддержки в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса;
  • Врио главы Калужской области уволил и.о. министра здравоохранения, после того как стало известно о четырёх умерших за сутки пациентах;
  • Тульская область с 30 апреля вводит цифровые пропуска для въезда в регион;
  • Саратовская область с 29 апреля на 14 дней закрывает на вход и выход дома престарелых и психоневрологические интернаты;
  • Пять частных лабораторий начнут тестировать россиян на антитела к коронавирусу;
  • Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом. Среди них нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме;
  • Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты. Это часть мер, которые компания принимает в связи с кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса.
  • Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал Путина за действия в условиях пандемии. Клуб пообещал его наказать;
  • «КиноПоиск HD» продлил доступ к сервису до лета по промокоду LETOBLIZKO. Им может воспользоваться любой пользователь, у которого пока нет активной подписки.

В мире:

  • В США выявили более миллиона случаев заражения Covid-19. Более 56 тысяч человек умерли от болезни, почти 139 тысяч — выздоровели;
  • Франция 11 мая отменяет спецпропуска. Исключение — для поездок больше, чем на 100 километров от места проживания;
  • Правительство Аргентины приостановило внутреннее и международное сообщение до 1 сентября;
  • В Греции в период после снятия ограничений из-за коронавируса граждане должны будут носить защитные маски в общественных местах;
  • В Люксембурге всё население проверят на коронавирус;
  • Сербия с 18 мая откроет авиасообщение;
  • В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов послание из тюльпанов. Например, там написали: «Увидимся в следующем году» или «Оставайтесь сильными»;
  • Организатор протестов против режима самоизоляции в Северной Каролине заболела коронавирусом. Она считает, что предписанные ей карантинные меры нарушают её конституционное право на свободу собраний и свободу вероисповедания.

И бонус

​Попа корги Максин из Нью-Йорка instagram.com/madmax_fluffyroad

#covid19 #covidtoday

Ольга Щербинина
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33 комментария
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Плотный вентилятор

5

@Ольга Щербинина
Спасибо за бонус, он божественен.

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Чудесный ключ

Плотный
1

Эпилептики оценят

Ответить

Ольга Щербинина

Плотный
0

на здоровье!

Ответить

Плотный вентилятор

0

Просто оставлю это здесь.

Ответить

Насущные Проблемы

Плотный
7

Удалось остановить распространение тестов.

Ответить

Плотный вентилятор

Насущные
0

Фух, хорошо. А то ты кают свои тесты куда не надо.

Ответить

Импортный украинец

–5

Делаешь карантин - плохо, не делаешь карантин - плохо. 

Ох не легко АП и Кремлю в интересное время жить.

Ответить

alexey bratsun

Импортный
4

А карантин то не вводили

Ответить

Импортный украинец

alexey
–4

Что бы люди могли работать

Ответить

Насущные Проблемы

Импортный
1

Повторю: карантина не делали. 

Ответить

Импортный украинец

Насущные
–4

Но выплаты кто официально устроен будут по 11 включительно 

Ответить

Насущные

Импортн…
1

Ты, блять, не соскакивай с изначальной темы.

Ответить

Импортный

Насущные
–3

Напомни кто ты 

Ответить

Насущные

Импортн…
10

Мразь.

Ответить

ouxen

Насущные
1

любишь представляться?

Ответить

Погибший мангал

Насущные
0

Да про самоизоляцию тоже самое можно сказать, не сделали бы они этого, точно так же бы возмущались что, ничего не делают, тут что не предпринимай, а особенно как наши власти умеют, все будет не так

Ответить

Насущные

Погибший
1

Ещё раз, блять: "самоаутофелляция" — безформенная хуита. Полумеры, которые никто не воспринимает всерьёз, а скорее даже презирают. Толку от этой хуйни — никакого.

Ответить

Импортный

Погибший
0

А что если власть это мы ©

Ответить

Насущные

Погибший
0

а особенно как наши власти умеют, все будет не так

Ты наконец понял суть.

Ответить

Веселый бинокль

Импортный
0

Так они не работают.

Ответить

Импортный украинец

Веселый
0

Не работают те у кого есть что есть. 

Ответить

Веселый бинокль

Импортн…
0

А зачем ставить тех, у кого нет, в такое положение?

Ответить

Импортный

Веселый
–1

Ты переживаешь за тех у кого нет что есть, или ты от нехуй делать лодку качаешь? 

Ответить

Веселый бинокль

Импортн…
1

Моё мнение не важно на этот счёт, ты переходишь на личности. Прошу ответить на вопрос не вопросом: зачем ставить в такое положение тех, у кого нет «подушки безопасности»? Логично предположить, что им надо безусловно что-то дать, чтоб они не умерли с голоду и не раскачивали лодку в будущем.

Ответить

ouxen

1

руки!

Ответить

Плотный вентилятор

ouxen
1

Ну где же ручки,
Ну где же ваши ручки,
Давай, поднимем ручки
И будем танцевать!

Ответить

Stan Majors

1

Не миллион заболевших, а миллион выявленных в сша. Наверно так корректнее?

Ответить

Наим Алиев

Stan
0

Не больных, а заболевших

Ответить

Stan Majors

Наим
0

Я просто думаю в сша больше зараженных, просто еще не все тест сделали

Ответить

Killboy Powerhead

0

а корги может сама себя выгуливать?

Ответить

Evgenii Evgenii

0

@Арнольд Герасимович Дыня 

Ответить

Часовой Денис

Evgenii
0

Меншоны сломались

Ответить

Тактичный Капибар

0

ну ничего, сейчас за майские остановим эпидемию, и 11 числа начнем снимать запреты по чуть-чуть

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