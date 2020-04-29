Президент назвал «дикостью и варварством» предложения пожертвовать людьми ради экономики.

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Владимир Путин в завершающем слове на совещании с главами регионов 28 апреля сравнил идею спасать экономику, а не людей с «жесткостью» Спарты. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил что те, кто предлагают пожертвовать людьми, «оставив их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству». «Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый – за себя», — уточнил президент.

Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жёстких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счёте она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительная. Владимир Путин

Президент предложил вспомнить рассказ Джека Лондона «Закон жизни», в котором «племя бросало стариков, ставших обузой, на съедение зверям, а отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним». «Вы можете представить, что можно поступить так с нашими родителями?», — спросил Путин у россиян.

Никогда в это не поверю, это не наш генетический код. Потому что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет. Владимир Путин

Путин назвал жизнь людей — главным для властей, ведь «иной выбор для нашего народа неприемлем». «Сохраним, сбережём людей. А всё остальное приложится», — считает президент.

28 апреля Путин в пятый раз обратился к россиянам. Он продлил нерабочие дни до 11 мая и поручил подготовить постепенный план выхода из самоизоляции.