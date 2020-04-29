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Новости
Артём Мазанов
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Путин сравнил идею спасать экономику, а не людей с «жесткостью» Спарты, где больных детей якобы сбрасывали со скалы Материал редакции

Президент назвал «дикостью и варварством» предложения пожертвовать людьми ради экономики.

83 комментария
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Владимир Путин в завершающем слове на совещании с главами регионов 28 апреля сравнил идею спасать экономику, а не людей с «жесткостью» Спарты. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил что те, кто предлагают пожертвовать людьми, «оставив их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству». «Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый – за себя», — уточнил президент.

Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жёстких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счёте она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительная.

Владимир Путин

Президент предложил вспомнить рассказ Джека Лондона «Закон жизни», в котором «племя бросало стариков, ставших обузой, на съедение зверям, а отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним». «Вы можете представить, что можно поступить так с нашими родителями?», — спросил Путин у россиян.

Никогда в это не поверю, это не наш генетический код. Потому что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет.

Владимир Путин

Путин назвал жизнь людей — главным для властей, ведь «иной выбор для нашего народа неприемлем». «Сохраним, сбережём людей. А всё остальное приложится», — считает президент.

28 апреля Путин в пятый раз обратился к россиянам. Он продлил нерабочие дни до 11 мая и поручил подготовить постепенный план выхода из самоизоляции.

#новости #путин #карантинвроссии

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83 комментария
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alexferman

30

Сначала печенеги с половцами, теперь Спарта, что будет дальше? Истории про Урарту? Он там книжки читать начал что ли?

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Дмитрий Еруков

alexferman
14

Про Уретру

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Eugen T

alexferman
1

Уже третий месяц грозный Дух Заразы кочует по большой тундре, собирая с оленных людей человеческие головы в ясак..

Ответить

Кирилл Венуров

alexferman
0

Во всем виноваты диплодоки!

Ответить

Чудовищный бас

alexferman
0

Следующим будет "показание" мощи рашки по ТВ, в стиле: "минобороны протестировали новейшую разработку —гиперзвуковую звезду смерти, способную уничтожать спутники противника в других галактиках". И прочий долб#ебизм. Чтобы отвлечь внимание. 

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Костя Васильев

20

Сравнил с жестокостью спарты и не стал никого спасать, чтобы никому обидно не было. 

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Обухов Денис

7

Упёрся в пожилых,как расплющенный окурок в дно жестяной банки.Ему уж и специалисты и не специалисты орут,что молодых не меньше больных,а он всё,как мантру о пожилых и заботе граждан,которая,почему то выливается только в;домашний арест,увеличение штрафов и их правоприменение,цифровая и видео слежка,да безнаказанное применение силы и оружия силовиками.Вот и вся борьба с недовирусом!

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Кирилл Половинкин

5

Владимир Владимирович, у вас что, деменция?

Ответить

Чудовищный бас

Кирилл
0

Что напишут, то и четает. Память уже не та, забывает таблетки пить. 

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ЦарЪ

3

Отберите у деда спайс.

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Рома Ромов

ЦарЪ
7
Ответить

ЦарЪ

Рома
0

Я слишком олд для этого дерьма. Есть че норм?

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Рома Ромов

ЦарЪ
0

Я тоже олд.

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ЦарЪ

Рома
1

Тетрис неси

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Указанный чайник

ЦарЪ
0

Олды играют в pong

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ЦарЪ

Указанн…
0

Олды играют в жизнь на максималках, сосунок.

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Указанный чайник

ЦарЪ
1

Ты слишком много играешь, у тебя реальность и виртуальность уже смешались, лучше бы о внуках позаботился бы и таблетки выпил.

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ЦарЪ

Указанн…
0

Иди, ну в общем ты сам все знаешь.

Ответить

Указанный чайник

ЦарЪ
0

Не пойду

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ЦарЪ

Указанн…
0

Порвался.

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Указанный чайник

ЦарЪ
2

Жаль.

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ЦарЪ

Указанн…
0

Да

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ЦарЪ

Указанн…
0

Ток ща обратил внимание, ты слизерин?

Ответить

Налоговый корабль

ЦарЪ
0

Ну тогда либо Герои 3, либо Фортнайт.

Ответить

ЦарЪ

Налоговый
0

контр страйк!

Ответить

Налоговый

ЦарЪ
0

Ну или каловдутие.

Ответить

ЦарЪ

Налогов…
1

Диабло 2!

Ответить

Налоговый

ЦарЪ
0
Ответить

Актерский паук например

ЦарЪ
0

Шпайш машт флоу

Ответить

ЦарЪ

Актерский
0

Тоже самое, ещё раз, но в русском.

Ответить

Актерский паук например

ЦарЪ
3
Ответить

ЦарЪ

Актерский
0

Мощно, зачет)

Ответить

Актерский паук

ЦарЪ
2

Даю намёк

Ответить

ЦарЪ

Актерск…
0

Книги. Они существуют. Спасибо добрый человек. Век не забуду.

Ответить

ЦарЪ

Актерский
0

Для людей с зубами - спайс маст флоу)

Ответить

Dmitry Sursin

4

Разрозненное маленькое государство на Балканском полуострове воюет с огромной Персией и Римской республикой (к тому времени уже захватившая Карфаген и Галлию) Виновата жестокость в отношении младенцов.

Ответить

Указанный чайник

Dmitry
2

Самое забавное, что Спарта слилась уже после того, как перестали быть жёсткими и жестокими.
В любом случае, во времена этих обычаев Спартой правило два царя, а это уж точно не в нашем генетическом коде!!!

Ответить

ЦарЪ

Указанный
0

Ты точно в личных целях потребляешь?

Ответить

Обухов Денис

2

Всё это закончится неандертальцами и динозаврами.

Ответить

Dmitry Sursin

Обухов
4

Катархейским периодом закончим. Астероиды победили и эту заразу победим. 

Ответить

Коллективный Денис

3
Ответить

Alex Dark

2

Интересно, что он такое употребляет,неся такой бред?

Ответить

ЦарЪ

Alex
1
Ответить

ЦарЪ

ЦарЪ
0

Фсйо, ок

Ответить

Радостный бокал

Alex
1

Спартаген - средство, созданное для мужчин, страдающих от целого ряда различных проблем, в том числе: слабое половое влечение, падение потенции, общий спад умственной и физической активности, усталость, нервные срывы и др.

Дело раскрыто

Ответить

Стабильный турник

Alex
0

Это деменция

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

ценности взаимопомощи

Россия

Ответить

Насущные Проблемы

2

https://tjournal.ru/analysis/161967-eto-privedet-k-vzryvu-inflyacii-kak-vlasti-i-bankiry-obyasnyayut-pochemu-nelzya-razdat-rossiyanam-dengi — это что-же, путинским подсосам и пропагандонам опять чудеса риторической акробатики с переобуванием в воздухе придётся демонстрировать?

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Серёга Иванов

Насущные
0

Всё нормально:
Дать людям деньги - спасать экономику
Дать пару ударов дубинкой - спасать людей

Ответить

Zzzzzzz

2

Когда только посмотрел 300 спартанцев, и не с чем обсудить

Ответить

робот-бёрдвотчер

2

Удивительный, конечно, у него язык. Что-то от брежневских времён, что-то, я так понимаю, от легендарного кремлёвского "боевого нлп". Весь этот словарь слов, описывающих уверенность, заботу, создание деятельности и т.п., всё это упаковано в лютый канцелярит и произносится негромким, спокойным и уверенным голосом. Прям ASMR для телезрителей.

Ответить

Ваня Погост

1

.

Ответить

Обухов Денис

1

В бункере делать нечего : вирусология изучена, Гумилёв зачитан до дыр, теперь можно почитать Геродота, Плутарха и Полибия.....

Ответить

Михаил Петров

1

Путин: "С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет."

Путин сразу же: "Денег не дам".

Ответить

Alexandr Aletter

1

Пиздец, какое же лицемерие, не раздал денег ни людям ни бизнесу, скинул всю ответственность с себя, сидит прячется в бункере, но вещает такие громкие речи про взаимопомощь, про солидарность и взаимовыручку, будто это люди должны собой жертвовать чтобы помочь ближнему, а не государство должно помогать своему населению. просто блять как из мема ненависть и зубы сводит

Ответить

ЦарЪ

0

Хочу тоже новость. Продам шаверму недорого, вместе с персоналом. Самовывоз.

Ответить

Средневековый Илья

ЦарЪ
1

@Кто это?

Ответить

Кто это

Средневековый
1

Я не знаю других имен ЦарЪ

Ответить

Налоговый корабль

Средневековый
1

Это приятель Антон Семёныча Шпака.

Ответить

ЦарЪ

Средневековый
0

Я с утра твой ник прочитать не могу, вопрос, кто что ты такое?

Ответить

Средневековый Илья

ЦарЪ
0

Не по статусу тебе, салага, спрашивать кто я

Ответить

Степан Кучеренко

Средневековый
0

почему он салага, а остальные "ебло ослиное"?

Ответить

ЦарЪ

Степан
1

Комменты заценил от товарища? Это он меня уважает ещё)

Ответить

Средневековый

Степан
1

потому что я нежный с утра сегодня

Ответить

ЦарЪ

Среднев…
0

Аккуратнее, так до Европы не далеко.

Ответить

Средневековый

ЦарЪ
0

а ты ещё не понял в какую ловушку попал

Ответить

ЦарЪ

Среднев…
0

Сцуко, вот как оно работает! Изыди нечисть!!!!

Ответить

ЦарЪ

Средневековый
0

Тада иди. Ну ты понял, или навигатор сбоит дед?

Ответить

Капитальный месяц

0

Говорят, что в *вставьте необходимое*. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что *вставьте необходимое*.

Сделал клише для чинуши.

Ответить

ЦарЪ

Капитальный
0

Вставьте карточку в банкомат, вроде оно так работало.

Ответить

Капитальный месяц

ЦарЪ
1

Но мы то знаем, что вставить надо не карточку, и не в банкомат

Ответить

ЦарЪ

Капитальный
0

Тшшшш) Не пугай хомячков)

Ответить

Капитальный месяц

ЦарЪ
0

Я хомяк

Ответить

ЦарЪ

Капитал…
0

Тада беги в ужОсе!!!

Ответить

Капитальный

ЦарЪ
0

Хомяк умирает сразу после ужаса и перед бежать. Где-то между делает секс.

Ответить

ЦарЪ

Капитал…
0

Будь как истинный хомяк шреденгера, будь как чим ын или как его там, никак не может.

Ответить

Капитальный

ЦарЪ
0

Пипец, я хомяк, ты зачем меня Шредингерами нагружаешь?

Ответить

ЦарЪ

Капитал…
0

Гуглеж, давай, начинай практиковать.

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Spect

0

r/ihadastroke

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MedievalRain

Spect
0

r/ihavereddit

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Насущные Проблемы

0

Путин был в ярости, когда узнал что россиянам трудно жить.

Ответить

ЦарЪ

Насущные
0

Средний класс ваще охуел.

Ответить

Растительный дым

0

Странно, но ведь это именно он пожертвовал этими людьми, когда установил в стране клептократию, управляемую ворьём и их не имеющими никакой компетенции приспешниками, которые разворовали всё, включая здравоохранение.

Я просто пытаюсь понять, на кого он пытается свалить ответственность?
На бизнес? Но независимого бизнеса в стране уже давно нет, его кореша распилили весь крупный сегмент и значительную часть среднего, а местами ещё не добитый малый находится в таком же бесправном положении, как обычные физлица.
На глав регионов? Но их выборов уже давно нет (либо вообще нет, либо фикция), что фактически означает, что он сам же их туда и посадил, это не какие-то неподконтрольные ему выходцы из народа, которых надо вразумлять.
На простых людей, которым нечего жрать и надо идти зарабатывать? Но они вообще ничего не решают.

Чувак сам с собой поговорил и доволен.

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