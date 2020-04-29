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Президент назвал «дикостью и варварством» предложения пожертвовать людьми ради экономики.
Владимир Путин в завершающем слове на совещании с главами регионов 28 апреля сравнил идею спасать экономику, а не людей с «жесткостью» Спарты. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин заявил что те, кто предлагают пожертвовать людьми, «оставив их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству». «Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый – за себя», — уточнил президент.
Президент предложил вспомнить рассказ Джека Лондона «Закон жизни», в котором «племя бросало стариков, ставших обузой, на съедение зверям, а отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним». «Вы можете представить, что можно поступить так с нашими родителями?», — спросил Путин у россиян.
Путин назвал жизнь людей — главным для властей, ведь «иной выбор для нашего народа неприемлем». «Сохраним, сбережём людей. А всё остальное приложится», — считает президент.
28 апреля Путин в пятый раз обратился к россиянам. Он продлил нерабочие дни до 11 мая и поручил подготовить постепенный план выхода из самоизоляции.
Сначала печенеги с половцами, теперь Спарта, что будет дальше? Истории про Урарту? Он там книжки читать начал что ли?
Уже третий месяц грозный Дух Заразы кочует по большой тундре, собирая с оленных людей человеческие головы в ясак..
Чудовищный бас
Следующим будет "показание" мощи рашки по ТВ, в стиле: "минобороны протестировали новейшую разработку —гиперзвуковую звезду смерти, способную уничтожать спутники противника в других галактиках". И прочий долб#ебизм. Чтобы отвлечь внимание.
Сравнил с жестокостью спарты и не стал никого спасать, чтобы никому обидно не было.
Упёрся в пожилых,как расплющенный окурок в дно жестяной банки.Ему уж и специалисты и не специалисты орут,что молодых не меньше больных,а он всё,как мантру о пожилых и заботе граждан,которая,почему то выливается только в;домашний арест,увеличение штрафов и их правоприменение,цифровая и видео слежка,да безнаказанное применение силы и оружия силовиками.Вот и вся борьба с недовирусом!
Владимир Владимирович, у вас что, деменция?
Чудовищный бас
Что напишут, то и четает. Память уже не та, забывает таблетки пить.
Отберите у деда спайс.
Я тоже олд.
Олды играют в pong
Ты слишком много играешь, у тебя реальность и виртуальность уже смешались, лучше бы о внуках позаботился бы и таблетки выпил.
Шпайш машт флоу
Разрозненное маленькое государство на Балканском полуострове воюет с огромной Персией и Римской республикой (к тому времени уже захватившая Карфаген и Галлию) Виновата жестокость в отношении младенцов.
Указанный чайник
Самое забавное, что Спарта слилась уже после того, как перестали быть жёсткими и жестокими.
В любом случае, во времена этих обычаев Спартой правило два царя, а это уж точно не в нашем генетическом коде!!!
Всё это закончится неандертальцами и динозаврами.
Катархейским периодом закончим. Астероиды победили и эту заразу победим.
Интересно, что он такое употребляет,неся такой бред?
Радостный бокал
Спартаген - средство, созданное для мужчин, страдающих от целого ряда различных проблем, в том числе: слабое половое влечение, падение потенции, общий спад умственной и физической активности, усталость, нервные срывы и др.
Дело раскрыто
https://tjournal.ru/analysis/161967-eto-privedet-k-vzryvu-inflyacii-kak-vlasti-i-bankiry-obyasnyayut-pochemu-nelzya-razdat-rossiyanam-dengi — это что-же, путинским подсосам и пропагандонам опять чудеса риторической акробатики с переобуванием в воздухе придётся демонстрировать?
Всё нормально:
Дать людям деньги - спасать экономику
Дать пару ударов дубинкой - спасать людей
Удивительный, конечно, у него язык. Что-то от брежневских времён, что-то, я так понимаю, от легендарного кремлёвского "боевого нлп". Весь этот словарь слов, описывающих уверенность, заботу, создание деятельности и т.п., всё это упаковано в лютый канцелярит и произносится негромким, спокойным и уверенным голосом. Прям ASMR для телезрителей.
В бункере делать нечего : вирусология изучена, Гумилёв зачитан до дыр, теперь можно почитать Геродота, Плутарха и Полибия.....
Путин: "С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет."
Путин сразу же: "Денег не дам".
Пиздец, какое же лицемерие, не раздал денег ни людям ни бизнесу, скинул всю ответственность с себя, сидит прячется в бункере, но вещает такие громкие речи про взаимопомощь, про солидарность и взаимовыручку, будто это люди должны собой жертвовать чтобы помочь ближнему, а не государство должно помогать своему населению. просто блять как из мема ненависть и зубы сводит
Хочу тоже новость. Продам шаверму недорого, вместе с персоналом. Самовывоз.
@Кто это?
Я с утра твой ник прочитать не могу, вопрос, кто что ты такое?
Не по статусу тебе, салага, спрашивать кто я
почему он салага, а остальные "ебло ослиное"?
Вставьте карточку в банкомат, вроде оно так работало.
Но мы то знаем, что вставить надо не карточку, и не в банкомат
Тшшшш) Не пугай хомячков)
Я хомяк
Хомяк умирает сразу после ужаса и перед бежать. Где-то между делает секс.
r/ihadastroke
Путин был в ярости, когда узнал что россиянам трудно жить.
Странно, но ведь это именно он пожертвовал этими людьми, когда установил в стране клептократию, управляемую ворьём и их не имеющими никакой компетенции приспешниками, которые разворовали всё, включая здравоохранение.
Я просто пытаюсь понять, на кого он пытается свалить ответственность?
На бизнес? Но независимого бизнеса в стране уже давно нет, его кореша распилили весь крупный сегмент и значительную часть среднего, а местами ещё не добитый малый находится в таком же бесправном положении, как обычные физлица.
На глав регионов? Но их выборов уже давно нет (либо вообще нет, либо фикция), что фактически означает, что он сам же их туда и посадил, это не какие-то неподконтрольные ему выходцы из народа, которых надо вразумлять.
На простых людей, которым нечего жрать и надо идти зарабатывать? Но они вообще ничего не решают.
Чувак сам с собой поговорил и доволен.