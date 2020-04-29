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что происходит в интернете
Законопроект вводит наказание за оскорбление и для чиновников.
Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн подготовил законопроект, по которому за оскорбления в интернете смогут штрафовать на 5-10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на документ пишут ТАСС и «Коммерсантъ».
Хинштейн предложил приравнять оскорбления в интернете к публичным. Оскорблением предлагается считать «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной, унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Должностных лиц за оскорбления в интернете предлагается штрафовать от 50 до 100 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 700 тысяч рублей.
В действующей редакции КоАП оскорбление в интернете не является публичным и влечёт штраф для граждан в размере 1-3 тысяч рублей. Законопроект Хинштейна предлагает ужесточить наказание и за обычное оскорбление — до 3-5 тысяч рублей.
Законопроект также вводит наказание за оскорбление для муниципальных и государственных служащих. За первое нарушение — штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года. Наказание коснётся чиновника, даже если он был не при исполнении обязанностей.
Текст законопроекта пока не внесли на рассмотрение Госдумы. Депутаты ожидают официальный отзыв правительства.
Ребята там стоят и мёрзнут на вершинах своих моральных устоев. Ладно, кого я обманываю, им лишь бы денег состричь
В прогрессивной европе за оскорбления в интернете давно сажают
Пруфы в студию
У нас в регионе на дачи не пускают картошку сажать :C
Помоги, Царь!
Картошку нынче сажать не модно. Берите пример с россии, тут в моде сажать журналистов и всяких общественных деятелей
Езжай в казахистон, тут уже пускают, заодно экономику поднимешь. Хотя чет не то я вещаю, в Беларусь, батька найдет применение всем.
Хоть один пример приведи, с нормального англоязычного источника
"прогрессивная" европа давно перестала быть оплотом свободы слова, и стала рассадником цензуры и чрезмерной политкорректности в отношении не согласных с миграционной\гендерно-рассовой\экономической политикой руководства страны
Предалагю еще ввести законопроект запрещающий жаловаться да и вообще что-либо писать, потому что кто его знает кто на что может оскорбиться. Вот тогда и заживем.