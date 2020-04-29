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Новости
Артём Мазанов
1438

В Госдуме предложили штрафовать за оскорбления в интернете на 5-10 тыс рублей. Такие оскорбления приравняют к публичным Материал редакции

Законопроект вводит наказание за оскорбление и для чиновников.

31 комментарий
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Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн подготовил законопроект, по которому за оскорбления в интернете смогут штрафовать на 5-10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на документ пишут ТАСС и «Коммерсантъ».

Хинштейн предложил приравнять оскорбления в интернете к публичным. Оскорблением предлагается считать «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной, унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Должностных лиц за оскорбления в интернете предлагается штрафовать от 50 до 100 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 700 тысяч рублей.

Оскорбление, высказанное публично, уже имеет сегодня квалифицирующий признак, а интернет — это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет — это максимальная публичность.

Александр Хинштейн
депутат

В действующей редакции КоАП оскорбление в интернете не является публичным и влечёт штраф для граждан в размере 1-3 тысяч рублей. Законопроект Хинштейна предлагает ужесточить наказание и за обычное оскорбление — до 3-5 тысяч рублей.

Законопроект также вводит наказание за оскорбление для муниципальных и государственных служащих. За первое нарушение — штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года. Наказание коснётся чиновника, даже если он был не при исполнении обязанностей.

Если в воскресенье, гуляя по улице, чиновник обругает прохожего и пнёт пробегающую мимо кошку, он будет нести ответственность именно как чиновник.

Александр Хинштейн
депутат

Текст законопроекта пока не внесли на рассмотрение Госдумы. Депутаты ожидают официальный отзыв правительства.

#новости #право

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31 комментарий
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Коллективный Денис

25

Вот же ж пидор

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Замкнутый украинец

9

Ребята, пока ещё можно.
В рот вас всех ебал, пидоры!

Ответить

ЦарЪ

Замкнутый
0

Что значит пока ещё можно? Ты до этого не долбился чтоле? Или ща быку красную тряпку показали?

Ответить

Енот Волшебный

ЦарЪ
0

https://youtu.be/QeCSAWo-WcI

Ответить

ЦарЪ

Енот
0

Какое-то короткое видео, ты меня расстроил)

Ответить

Енот Волшебный

ЦарЪ
0

Улыбаешься когда грустно? Жаль.

Ответить

ЦарЪ

Енот
0

Жаль это когда порвался, а так нормально, я хоть по рекомендациям прошелся от ютуба)

Ответить

Ебаный Кошмар

3

Хинштейн мразь, пидор и подонок

Ответить

Eugene Lemeshko

3

Ребята там стоят и мёрзнут на вершинах своих моральных устоев. Ладно, кого я обманываю, им лишь бы денег состричь

Ответить

Горячий ГОСТ

2

Ну вы только посмотрите на этого котика!

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

•− •−• − • −− −− •− −−•• •− −• −−− •−− −••••− •••• ••− •−−− •−•• −−−

Ответить

Spect

–8

В прогрессивной европе за оскорбления в интернете давно сажают

Ответить

alexferman

Spect
2

Пруфы в студию

Ответить

ЦарЪ

alexferman
0

На

Ответить

ЦарЪ

Spect
0

Привет мой яростный поклонник и иди на поле. Картоху сажай.

Ответить

Пластиковое Окно

ЦарЪ
0

У нас в регионе на дачи не пускают картошку сажать :C

Помоги, Царь!

Ответить

Костя Васильев

Пластиковое
0

Картошку нынче сажать не модно. Берите пример с россии, тут в моде сажать журналистов и всяких общественных деятелей 

Ответить

Пластиковое Окно

Костя
1

В России модно только на бутылку сажать...

Ответить

ЦарЪ

Костя
0

Крабов из земли выкапывать например, вот вчера буквально поспели.

Ответить

ЦарЪ

Пластиковое
0

Езжай в казахистон, тут уже пускают, заодно экономику поднимешь. Хотя чет не то я вещаю, в Беларусь, батька найдет применение всем.

Ответить

Костя Васильев

Spect
0

Хоть один пример приведи, с нормального англоязычного источника

Ответить

Spect

Костя
0

Один из ста тысяч примеров
https://www.independent.co.uk/news/uk/arrests-for-offensive-facebook-and-twitter-posts-soar-in-london-a7064246.html

Ответить

Alexandr Aletter

Spect
0

"прогрессивная" европа давно перестала быть оплотом свободы слова, и стала рассадником цензуры и чрезмерной политкорректности в отношении не согласных с миграционной\гендерно-рассовой\экономической политикой руководства страны

Ответить

Стабильный турник

1

Но ведь вы ещё не добились такого роста зарплат...

Ответить

Vsevolod Leonov

1

Больше штрафов богу штрафов!

Ответить

Енот Волшебный

0

Оскорбление твинков считается?

Ответить

Юлия Прибыткова

0

Предалагю еще ввести законопроект запрещающий жаловаться да и вообще что-либо писать, потому что кто его знает кто на что может оскорбиться. Вот тогда и заживем.

Ответить

Актерский паук например

0

Хинштейн в последнее время часто стал появляться в новостях.
Почалось?

Ответить

Eugen T

0
Ответить

Sam Gold

0

Опять хинштейны

Ответить

Капитальный месяц

–1

Кто не удалился, я не виноват.

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