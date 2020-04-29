Законопроект вводит наказание за оскорбление и для чиновников.

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Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн подготовил законопроект, по которому за оскорбления в интернете смогут штрафовать на 5-10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на документ пишут ТАСС и «Коммерсантъ».

Хинштейн предложил приравнять оскорбления в интернете к публичным. Оскорблением предлагается считать «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной, унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Должностных лиц за оскорбления в интернете предлагается штрафовать от 50 до 100 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 700 тысяч рублей.

Оскорбление, высказанное публично, уже имеет сегодня квалифицирующий признак, а интернет — это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет — это максимальная публичность. Александр Хинштейн депутат

В действующей редакции КоАП оскорбление в интернете не является публичным и влечёт штраф для граждан в размере 1-3 тысяч рублей. Законопроект Хинштейна предлагает ужесточить наказание и за обычное оскорбление — до 3-5 тысяч рублей.

Законопроект также вводит наказание за оскорбление для муниципальных и государственных служащих. За первое нарушение — штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года. Наказание коснётся чиновника, даже если он был не при исполнении обязанностей.

Если в воскресенье, гуляя по улице, чиновник обругает прохожего и пнёт пробегающую мимо кошку, он будет нести ответственность именно как чиновник. Александр Хинштейн депутат

Текст законопроекта пока не внесли на рассмотрение Госдумы. Депутаты ожидают официальный отзыв правительства.