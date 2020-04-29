«Проект»: Собянин из-за коронавируса стал «заметным и самостоятельным», это стало беспокоить правительство и Кремль
Материал редакции
Собеседник в Госдуме рассказал журналистам, что мэру Москвы нужно было показать, чтобы он «не заигрывался в спасателя».
«Проект» выпустил расследование, в котором заявил, что о мерах поддержки населения теперь объявляет только Владимир Путин — Кремль хочет добиться «одобрения» населением поправок в Конституцию, голосование по которым чиновники не хотели откладывать. Журналисты также выяснили, что из-за коронавируса Михаил Мишустин и Сергей Собянин стали «слишком заметны» — Кремлю пришлось это исправлять.
Главное из расследования «Проекта»:
Три собеседника «Проекта», в Кремле и близкие к администрации Путина, заявили, в середине апреля тест на коронавирус у замглавы администрации президента Сергея Кириенко дал положительный результат. Кириенко — куратор внутриполитического блока Кремля, он отвечает за подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию. Кириенко болел три дня, второй и третий тесты дали отрицательный результат;
Один из блогеров, связанных с Кремлём, рассказал «Проекту», что в марте, когда эпидемия только пришла в Россию, он начал писать в соцсетях посты об опасности вируса, но ему позвонило «начальство» и попросило «не нагнетать»;
Почти всю вторую половину марта, когда в стране росло число заболевших, чиновники внутриполитического блока администрации президента выступали против жёстких ограничительных мер — карантин и перенос голосования по Конституции срывают их планы по «маскировке обнуления»;
Вначале Путин анонсировал поправки, повышающие пенсии, уравнивающие МРОТ и прожиточный минимум. Именно за эти поправки россиян и агитировали голосовать. Поправку, которая позволила бы Путину остаться на ещё один срок, объявили только 10 марта — оппозиция не успела бы за месяц до голосования «мобилизовать своих сторонников». Это и назвали «маскировкой обнуления»;
Кремль не хотел откладывать голосование, так как к окончанию карантина экономическая ситуация в стране ухудшится — «недовольных граждан» будет сложнее убедить в правильности инициатив власти;
Федеральный чиновник утверждает, что власти предлагали провести голосование 22 апреля, а карантин ввести 23 апреля;
Собеседники, близкие к Кремлю утверждают, что за карантин выступали московские власти — мэрия пребывала в «панике», там считали, что столичная система здравоохранения не справится с нарастающей эпидемией;
Двое чиновников президентской администрации, собеседник, занимающийся Telegram-каналами в интересах власти, и источник в Госдуме считают, что посты в Telegram-канале «Незыгарь» с критикой Собянина могли быть инициированы чиновниками из Кремля, которые сочли, что мэрия нуждается в «одергивании» — мэр Москвы стал очень публичным и «отчасти самостоятельным»;
Собянин также не приехал на заседание президиума правительственного совета по противодействию коронавирусу. Собеседник в Госдуме рассказал, что это стало беспокоить не только премьер-министра Михаила Мишустина, но и Кремль;
Собеседник в Госдуме рассказал, что Собянину нужно было показать, чтобы он не заигрывался в спасателя»: на федеральных каналах широко осветили проблему с очередями в метро после введенных мэрией проверок цифровых пропусков, а председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что у Собянина нет полномочий ограничивать перемещение москвичей;
Федеральный чиновник рассказал, что в Кремле выработали стратегию, которая должна была постоянно поддерживать лояльность граждан к власти: Путин стал регулярно выступать с обращениями к гражданам, а его деятельность часто начали освещать федеральные телеканалы;
В середине апреля Михаил Мишустин должен был сделать заявление об очередных мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина, но 15 апреля ему сообщили, что эти меры объявит Путин;
Федеральный чиновник утверждает, что Кремль хочет добиться того, чтобы россияне понимали: «все проблемы решаются только благодаря президенту».
Bulat Akhmetshin
о мерах поддержки населения теперь объявляет только Владимир Путин — Кремль хочет добиться «одобрения» населением поправок в Конституцию
О каких блять мерах? Объявление 28 апреля днем скорой помощи?
Yuri MillerBulat
ни о чём не объявил, а о том что правительство пусть придумает как поддержать народ. Хули там придумать компенсируй а) ограничение гражданских прав б) запрет работать в) подорожаение всего и вся в связи с нефтью своей ебаной. Далее я его оскорбил бы, но не имею права в связи с действующим законодательством.
Ислам МаммеевYuri
Получается, граждан слишком дорого обходится жизнь в их же государстве.
Неплохо так
Yuri MillerИслам
Получается, мы наняли плохих управленцев. Надо их уволить и нанять новых. В этом нет ничего плохого. Просто они попутали берега. Не они власть, а мы им платим зарплату. Не они нам платят, а мы им налоги платим. Пенсии не они нам платят, а мы с зарплат отчисляем в фонд, платим ебучие деньги этому фонду за управление деньгами, а оттуда он крошки пенсионерам раскидывает. Вся эта хрень требует попросту аудит, и оптимизацию, и пиздюлей за растрату и хищение.
Bulat AkhmetshinYuri
мы наняли плохих управленцев
мы
наняли
Yuri MillerBulat
Формально мы наняли. Они просто этого не понимают. Они привыкли сами себя ставить как хотят. Почитайте Его Светлость Князя Лихтенштейнского. Он прекрасно описывает что власть забывает, что народ является её нанимателем. И что ей надлежит работать на народ.
Митя Простомолотов
Оказался в телеграм-канале Собчак. Почитал наискосок и могу сказать следующее:
ксюша стала инфлюенсером у силовиков, перед которой стоит задача навязать мысль,что Собянин и Путин это разные тусовки. Они хотят пропихнуть Собянина под видом оппозиции Путину. Тоже хозяйственник, ответственный эффективный и не вхож в кооператив Озеро. Но мы то знаем..
Короч, скриньте, пару лет- и собянин будет "главным"
Атлант поправил плечиМитя
По факту он ведь на данный момент наиболее приятная фигура, и людям знаком, и в Москве долго, то есть вполне компромиссная фигура и среди элит.
Тут вопрос, как думаешь, на послабление будет идти, или наоборот, будут его показывать жестче чем Пу?
И главный вопрос конечно, схавают ли люди такой компромисс за те крохи, которые им предложат?
alexfermanАтлант
как думаешь, на послабление будет идти
Мне кажется, из всего истеблишмента жёстче Путина никого нет, ну кроме всяких безвестных силовиков, может быть. Впрочем, это не значит, что Собянин бы зафигачил полноценную либеральную демократию. Было бы что-то уровня Димона-Недимона.
Горячий ГОСТ
А мне что-то подсказывает, что ещё пару лет и пенсия "в связи с утратой доверия".
check-it-outМитя
Как человек с Урала могу сказать, что Собянина не любят яро видимо только Москва и остальное подмосковье (ну европейская часть России). Ну и люди которые активно следят за новостями оппозиционного стиля.
Я пока пол года не прожил в Москве, не мог объяснить друзьям с Тюмени, Кургана и Екб почему его здесь не любят. А когда объяснил "ну он тут ремонтирует всё постоянно, дома старые сносит людей пересиляя, магазины самострои уничтожает грубо" и люди почти одинаково ответили "ясно, москвичи как всегда".
Roman Persianinovcheck-it-out
с Тюмени, Кургана и Екб почему его здесь не любят.
За Курган и Екатеринбург не скажу (какую связь с этими городами имеет Собянин?), но в Тюмени Собянина помнят как человека, который из дыры сделал столичный город. И это вполне заслуженно.
check-it-outRoman
Ну Курган просто дрочит на Тюмень логично. Две соседних области, где разрыв ЗП от трёх раз (многие в Тюмень ездят, работают на северах). В Кургане многие мечтают соединиться с Тюменью, об этом вечно какие-то диалоги идут, но увы безуспешно.
Екб сложнее конечно, там больше мнений, но опять же соседство с Тюменью.
Я бы ещё Челябинск и Омск выключил, но от туда у меня пара друзей только, и пускай они тоже уважают то, что делал Собянин с Тюменской областью, но слишком мало для оценки.
Илья Гераськинcheck-it-out
В Челябинске срали на Собянина и знать не знают за что его уважать можно. А вот ненавидеть за то, что всё бабло страны в одной москве отмывает - это запросто
alexfermanМитя
Но мы то знаем
Что знаете? А то я не знаю
alex twit
А зачем маскировать обнуляцию, если у во ван пу полный карт-бланш, все ресурсы и полномочия, пригожинский зоопарк и золотовская псарня? И под полторы сотни лямов пассивных, которые съедят все, что ни покажет вечерний мудозвон и попросят добавки ещё? Какая оппозиция, если глубинный норот ненавидит ее?
Yuri Miller
блин я застану сменяемость власти или умру тоже при Путине, законсервированном в формалине но при этом живом благодаря технологиям вечности от Чубайса?
Алый Данила
Собянин заметно и самостоятельно обосрался с пропусками в метро. Прямо как краснодарские гопники из администрации. Настоящий крепкий хозяйственник!
Илья ГераськинАлый
А что если это была продуманная спецоперация по очеренению собякина?
Алый Данила
Товарищ Собянин ничего не знал. В московскую мэрию пробрались враги.
Илья ГераськинАлый
Ну теоретически ему могли сказать "объяви" и он объявил. Не пойдёт же он против. Хотя зная их тупизм это наименее вероятно
Атлант поправил плечи
уууу как страшно, когда кого-то в СМИ начинают печатать чаще чем обычно
уууу как страшно, когда находится человек, который хотя бы не несете откровенную хуйню типо "Врачи виноваты что распространяют коронавирус"
уууу как страшно, что аж ногти подстричь не может, то ли руки трясутся, то ли времени нет, все боится сидя в бункере
Чудесный супер_стар
Хорошо, тогда кого они готовят на замену Путину?
Чудесный супер_стар
Путина, ты дурак штоле?
check-it-outЧудесный
Чтобы угодить трендам, нужна какая-то тян, на которую будут рисовать аниме арты.
Атлант поправил плечиЧудесный
а если серьезно, то просто медленно хотят всунуть, и на мокрое, а не быстро и по сухому.
контролируют процесс так сказать
Атлант поправил плечиАтлант
Бля, все равно серьёзно не получилось 🤦♂️
Атлант поправил плечиЧудесный
Суп оливье
alexferman
Реалии авторитарного режима))
Ded Pihto
Что ещё за проект, какие ещё собеседники? Вижу только видео на канале с 30 тыщами подписчиков который заплатил ТЖ за рекламу
Evgenii EvgeniiDed
Ну дед...поймал их за руку
Bulat AkhmetshinEvgenii
Дешевки
Эмиль Рубанов
От создателей ВОЙНЫ КРЕМЛЕВСКИХ БАШЕН и блокбастера РАСКОЛ ТАНДЕМА.
alexfermanЭмиль
РАЗРЫВ БАНДАЖА
Konstantin Tsevelev
кто в курсе, расскажите про незыгарь? Подписан на него в телеге, но не могу понять до конца чью позицию он занимает. Кажется, что и критикует власть, но не сильно оппозиционно.
Артём МазановKonstantin
https://www.proekt.media/narrative/telegram-kanaly/
Konstantin TsevelevАртём
спасибо
Универсальный ГОСТ
Занимает позицию выгребной ямы, содержимое которой ты вычерпываешь большой ложкой себе в рот и гадаешь о вкусоароматике.
Алый Данила
Да его уже продавали и перепродавали кому только можно.
alexfermanKonstantin
Трудно живётся без ярлычков, да?)
Konstantin Tsevelevalexferman
бля, я же просто попросил рассказать, кто за этим стоит и чьи интересы продвигает. Какие ярлыки. Это называется разобраться в теме.
alexfermanKonstantin
кто за этим стоит и чьи интересы продвигает
Это пиздец))
а) чем тебе это поможет и какое это вообще имеет значение? если Кремль скажет "2+2=4", ты будешь топить за обратное, потому что Кремль? если оппозиционер скажет "2+2=5", будешь топить за это?
б) как ты собираешься проверять инфу кто за этим стоит и чьи интересы продвигает?
Yuri Milleralexferman
2+2=5 так как вторая двойка это замаскированная тройка. Всё.
Yuri Milleralexferman
Это доказывается, если двойку заменить буквой х и вычесть из "5" "2", тогда получается что вторая двойка попросту является тройкой.
alexfermanYuri
Вижу твой ник - готовлюсь к тому, чтобы прочитать очередной тупак
Поразительный татарин
Наелся и не уснул.
Горячий ГОСТ
Welp, видимо, после самоизоляции Москву ждёт новый крепкий хозяйственник.
Александр Тачкин
"Кремль хочет добиться того, чтобы россияне понимали: «все проблемы решаются только благодаря президенту»."
а добились того что люди поняли что все проблемы благодаря президенту начинаются
Илья Гераськин
Федеральный чиновник рассказал, что в Кремле выработали стратегию, которая должна была постоянно поддерживать лояльность граждан к власти: Путин стал регулярно выступать с обращениями к гражданам, а его деятельность часто начали освещать федеральные телеканалы
Это вот эти регулярные пуки в лужу должны поддерживать лояльность граждан к власти? лол
Стабильный турник
Обнуление пиздежом