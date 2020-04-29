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Новости
Артём Мазанов
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В России зафиксировали 5,8 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 99 тысяч Материал редакции

В стране зафиксировали рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — 108 человек

За сутки в России зарегистрировали 5841 новый случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 99399. Об этом рассказал оперативный штаб.

За сутки умерли 108 пациентов с коронавирусом, за всё время — 972. Число выздоровевших превысило 10 тысяч — за сутки выписали 1830 человек.

#новости #covid19

Артём Мазанов PLUS
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Евгений Большаков

12

99 399

что уж не 99 999

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Психологический месяц

Евгений
1

99999.99

Ответить

Психологический месяц

Психологический
3

Один не заболел на полшишечки

Ответить

Михаил Зинчук

Евгений
0

ну ты чё? может еще сразу 100000 напишешь?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Евгений
0

9999 in 1

Ответить

Роберт Петросян

6

Ура! 9 мая будет салют! Главное салют будет. Сейчас самое время. Воздушный парад - это вообще прекрасно! Пока тысячи наших соотечественников не могут вернуться домой, пустые самолёты будут летать кругами

Ответить

Психологический месяц

Роберт
6

И как я по твоему должен буду узнать, какая страна победила в отечественной войне? Об этом ты не хочешь подумать? Ну ладно ещё я, а ведь есть люди, у которых нет интернета, только телевизор вообще

Ответить

Spect

Роберт
1

Роберт Петросян 

Ответить

Розовый историк

Роберт
–2

Наших. Ага. Свали уже с тж

Ответить

Vsevolod Leonov

Розовый
2

Ура! 9 мая будет салют! Главное салют будет. Сейчас самое время. Воздушный парад - это вообще прекрасно! Пока тысячи наших соотечественников не могут вернуться домой, пустые самолёты будут летать кругами

Ответить

Уральский блик

Роберт
1

Ложитесь спать. Завтра вам с этим всем жить

Ответить

Yuri Miller

Роберт
0

я думаю, желание отдыхать за рубежом у них надолго пропадёт. 

Ответить

Сергей Сергеев

Роберт
0

а ты чей соотечественник?

Ответить

alexferman

3

44,9% не имели клинических проявлений болезни

Ну и кто теперь будет спорить с тем, что россияне - титаны с железным здоровьем?

Ответить

Evgenii Evgenii

alexferman
1

прививка БЦЖ!

Ответить

alexferman

Evgenii
0

Спирт!

Ответить

Романелло Кивогенс

alexferman
0

Не надо бежать впереди президента. Он уже прочитал историческую энциклопедию на букву П, затем принялся за С (спартанцев), а до Т ещё не добрался. Вот когда настанет через гнать россиян на работу, тут сравнение с титанами и пригодится. 

Ответить

Горячий ГОСТ

3

Крым - 9

Сюк, сбежал гадёныш! 

Ответить

Yuri Miller

Горячий
0

Крым Чей Ын

Ответить

Уральский блик

2
Ответить

Дима Вагабов

–4
Ответить

Maxim Maximov

0

ребят поднажмите до соточки

Ответить

Уральский блик

0

Пиздят теперь за 100000)))))))))

Ответить

Упрямый йожык

0

Такими темпами, карантин до лета продолжится.

Ответить

Dizzy Dizz

Упрямый
0

Если брать именно ЭТИ темпы, то и до осени.

Ответить

Валентин Белоусов

0

Интересно, на сколько реальная статистика отличается

Ответить

Алик Усупов

0

Сейчас после вчерашнего обращения, на плато пойдём инфа сотка , завтра будет 5467 заражённых

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Ivan Popov

0
Ответить

Yuri Miller

0

А если сделать 100 миллионов тестов единоразово. Сколько найдут больных? Возьмите страну с 100%м тестированием и пересчитайте население на население России. Есть конечно поправка на разрозненность населения. Но примерно получите одно и тоже. Мы делаем то же самое, как страус суёт голову в песок. Типа ничего не происходит. Единственный шанс - попасть либо по скорой, либо оплатить тест со своего кармана (1600 руб)? И потом не факт что выявят. Ходят слухи что не с первого раза. А вообще интересно посмотреть статистику смертности (по данным ЗАГС). Сколько вдруг людей начало умирать непонятно от чего. Потому что иначе - получается, напишем что умерли от диареи и статистика будет в шоколаде. Нет, вы покажите нам, сколько всего начиная с Уханя людей умерло в России и сколько умерло в таком же периоде прошлого года. Мы гениев статистики в техническом плане понимаем. Там полно вариантов всё предоставить в шоколадной форме. Начиная с искажения исходных данных - не постановки диагноза. Далее фразами типа "ну да, больной, но умер всё-таки от диареи"

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Alexandr Khait

Yuri
0

«Вскрытие показало что больной умер от вскрытия»

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