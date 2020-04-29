Прямой эфир
В стране зафиксировали рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — 108 человек
За сутки в России зарегистрировали 5841 новый случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 99399. Об этом рассказал оперативный штаб.
За сутки умерли 108 пациентов с коронавирусом, за всё время — 972. Число выздоровевших превысило 10 тысяч — за сутки выписали 1830 человек.
Евгений Большаков
99 399
что уж не 99 999
Психологический месяц
99999.99
Психологический месяц
Один не заболел на полшишечки
Михаил ЗинчукЕвгений
ну ты чё? может еще сразу 100000 напишешь?
Дмитрий АлексеевичЕвгений
9999 in 1
Роберт Петросян
Ура! 9 мая будет салют! Главное салют будет. Сейчас самое время. Воздушный парад - это вообще прекрасно! Пока тысячи наших соотечественников не могут вернуться домой, пустые самолёты будут летать кругами
Психологический месяц
И как я по твоему должен буду узнать, какая страна победила в отечественной войне? Об этом ты не хочешь подумать? Ну ладно ещё я, а ведь есть люди, у которых нет интернета, только телевизор вообще
SpectРоберт
Роберт Петросян
Розовый историк
Наших. Ага. Свали уже с тж
Vsevolod LeonovРозовый
Ура! 9 мая будет салют! Главное салют будет. Сейчас самое время. Воздушный парад - это вообще прекрасно! Пока тысячи наших соотечественников не могут вернуться домой, пустые самолёты будут летать кругами
Уральский блик
Ложитесь спать. Завтра вам с этим всем жить
Yuri MillerРоберт
я думаю, желание отдыхать за рубежом у них надолго пропадёт.
Сергей СергеевРоберт
а ты чей соотечественник?
alexferman
44,9% не имели клинических проявлений болезни
Ну и кто теперь будет спорить с тем, что россияне - титаны с железным здоровьем?
Evgenii Evgeniialexferman
прививка БЦЖ!
alexfermanEvgenii
Спирт!
Романелло Кивогенсalexferman
Не надо бежать впереди президента. Он уже прочитал историческую энциклопедию на букву П, затем принялся за С (спартанцев), а до Т ещё не добрался. Вот когда настанет через гнать россиян на работу, тут сравнение с титанами и пригодится.
Горячий ГОСТ
Крым - 9
Сюк, сбежал гадёныш!
Yuri MillerГорячий
Крым Чей Ын
Уральский блик
Дима Вагабов
Maxim Maximov
ребят поднажмите до соточки
Уральский блик
Пиздят теперь за 100000)))))))))
Упрямый йожык
Такими темпами, карантин до лета продолжится.
Dizzy DizzУпрямый
Если брать именно ЭТИ темпы, то и до осени.
Валентин Белоусов
Интересно, на сколько реальная статистика отличается
Алик Усупов
Сейчас после вчерашнего обращения, на плато пойдём инфа сотка , завтра будет 5467 заражённых
Ivan Popov
Yuri Miller
А если сделать 100 миллионов тестов единоразово. Сколько найдут больных? Возьмите страну с 100%м тестированием и пересчитайте население на население России. Есть конечно поправка на разрозненность населения. Но примерно получите одно и тоже. Мы делаем то же самое, как страус суёт голову в песок. Типа ничего не происходит. Единственный шанс - попасть либо по скорой, либо оплатить тест со своего кармана (1600 руб)? И потом не факт что выявят. Ходят слухи что не с первого раза. А вообще интересно посмотреть статистику смертности (по данным ЗАГС). Сколько вдруг людей начало умирать непонятно от чего. Потому что иначе - получается, напишем что умерли от диареи и статистика будет в шоколаде. Нет, вы покажите нам, сколько всего начиная с Уханя людей умерло в России и сколько умерло в таком же периоде прошлого года. Мы гениев статистики в техническом плане понимаем. Там полно вариантов всё предоставить в шоколадной форме. Начиная с искажения исходных данных - не постановки диагноза. Далее фразами типа "ну да, больной, но умер всё-таки от диареи"
Alexandr KhaitYuri
«Вскрытие показало что больной умер от вскрытия»