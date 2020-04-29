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Ольга Щербинина
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Дома в шапочке и мантии: Уральский федеральный университет первым в России объявил о проведении онлайн-выпускного Материал редакции

Трансляцию смогут посмотреть все желающие.

18 комментариев
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Выпускной Уральского федерального университета в 2020 году впервые состоится онлайн. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров.

Заботясь о безопасности и здоровье студентов, мы первыми в стране объявляем о проведении масштабного выпускного в онлайн-формате и призываем другие университеты присоединиться к инициативе.

Виктор Кокшаров
ректор УрФУ

Он отметил, что при этом все присущие празднику традиции не только сохранят, но и приумножат. Выпускники смогут присоединиться к празднику из дома. Для этого они получат праздничные наборы с мантиями, академическими шапочками и шарфами института. Планируется, что в этот день 6 тысяч выпускников подключатся к онлайн-трансляциям и интерактивам в соцсетях.

Председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов рассказал, что интерактивному взаимодействию участников праздника уделят большое внимание, а концертная программа станет насыщеннее. Прямая трансляция будет доступна для всех желающих. Открыть выпускной планируют живым исполнением студенческого гимна десятками вокалистов со всей России.

Выпускников призвали подписаться на группу проекта во «ВКонтакте», где будут размещать всю информацию о празднике.

#новости #карантинвроссии #образование

Ольга Щербинина
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18 комментариев
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Александр Фаст

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 Заботясь о безопасности и здоровье студентов...

...мы закрываем Уральский федеральный университет.

Но нет. Не случилось

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Уральский блик

Александр
0

чмошник-пропагандон с ленты сру, кто разрешал тебе тут писать?

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Master Oogway

Уральский
0

Ебать, ты че злой такой

Ответить

Master Oogway

Александр
0

Здаров! Чё как

Ответить

Александр Фаст

Master
0

Да норм, в отпуск вот послезавтра

Ответить

alex twit

–2

Нахерачатся и полезут в фонтаны тоже онлайн?

Ответить

Yuri Miller

alex
0

перепихиваться между собой по скайпу будут?

Ответить

Енот Волшебный

0

Ольга, вы из России? Какая шапочка? Какая мантия блдь?

Ответить

Ольга Щербинина

Енот
1

все вопросы к вузу

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Енот Волшебный

Ольга
0

Написал заяву в прокуратуру, что проверили на солдат НАТО.

Ответить

Yuri Miller

Енот
0

шапочка из фольги, мантия из брезента.

Ответить

Енот Волшебный

Yuri
0

Хуясе. Нам такого не выдавали :(

Ответить

Yuri Miller

Енот
0

Мантии из брезента дадут когда жахнет очередной Чернобыль

Ответить

Енот Волшебный

Yuri
0

Хуём по щеке ты имел в виду. Я же говорю МЫ В РОССИИ!

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Yuri Miller

Енот
0

если пойдёшь собирать светящиеся камушки, то получишь брезентовую мантию. А потом цинковую коробочку в подарок.

Ответить

Енот Волшебный

Yuri
0

Завязывай в сталкер долбиться.

Ответить

Yuri Miller

Енот
0

в сталкер разок сыграл. не айс. Кстати украинская компания. Чуть ли не единственная компьютерная игра в мире родом из Украины. Хоть на чём-то поднялись) Ждём от них игру Донбасс и Крым

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check-it-out

Енот
0

Эм, у вас шапочек не было? Зачем вообще учиться тогда?

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