Заботясь о безопасности и здоровье студентов, мы первыми в стране объявляем о проведении масштабного выпускного в онлайн-формате и призываем другие университеты присоединиться к инициативе.

Он отметил, что при этом все присущие празднику традиции не только сохранят, но и приумножат. Выпускники смогут присоединиться к празднику из дома. Для этого они получат праздничные наборы с мантиями, академическими шапочками и шарфами института. Планируется, что в этот день 6 тысяч выпускников подключатся к онлайн-трансляциям и интерактивам в соцсетях.