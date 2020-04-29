Прямой эфир
Трансляцию смогут посмотреть все желающие.
Выпускной Уральского федерального университета в 2020 году впервые состоится онлайн. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров.
Он отметил, что при этом все присущие празднику традиции не только сохранят, но и приумножат. Выпускники смогут присоединиться к празднику из дома. Для этого они получат праздничные наборы с мантиями, академическими шапочками и шарфами института. Планируется, что в этот день 6 тысяч выпускников подключатся к онлайн-трансляциям и интерактивам в соцсетях.
Председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов рассказал, что интерактивному взаимодействию участников праздника уделят большое внимание, а концертная программа станет насыщеннее. Прямая трансляция будет доступна для всех желающих. Открыть выпускной планируют живым исполнением студенческого гимна десятками вокалистов со всей России.
Выпускников призвали подписаться на группу проекта во «ВКонтакте», где будут размещать всю информацию о празднике.
Заботясь о безопасности и здоровье студентов...
...мы закрываем Уральский федеральный университет.
Но нет. Не случилось
Уральский блик
чмошник-пропагандон с ленты сру, кто разрешал тебе тут писать?
Здаров! Чё как
Нахерачатся и полезут в фонтаны тоже онлайн?
Ольга, вы из России? Какая шапочка? Какая мантия блдь?
шапочка из фольги, мантия из брезента.
Хуясе. Нам такого не выдавали :(
Мантии из брезента дадут когда жахнет очередной Чернобыль
Хуём по щеке ты имел в виду. Я же говорю МЫ В РОССИИ!
если пойдёшь собирать светящиеся камушки, то получишь брезентовую мантию. А потом цинковую коробочку в подарок.
Завязывай в сталкер долбиться.
в сталкер разок сыграл. не айс. Кстати украинская компания. Чуть ли не единственная компьютерная игра в мире родом из Украины. Хоть на чём-то поднялись) Ждём от них игру Донбасс и Крым