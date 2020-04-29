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Анна Ведута рассказала, что Венедиктов трогал её за колени, «поднимаясь выше». Журналист заявил, что «не переходил никаких границ».
Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в домогательствах. Об этом она рассказала Русской службе Би-би-си, материал которой посвящён жизни и работе Венедиктова.
Ведута рассказала, что в 2012 году Венедиктов пригласил её на ужин, на котором также присутствовало много других людей, в том числе ведущие «Эха» Татьяна Фельгенгауэр и Оксана Чиж.
После ужина Венедиктов предложил развести девушек домой. Ведущих «Эха» высадили первыми, после чего в машине остались Венедиктов, его водитель и Ведута.
Девушка заявила, что в какой-то момент Венедиктов «придвинулся, обнял её и начал трогать за колени, поднимаясь выше».
Когда они доехали до дома, Венедиктов, со слов Ведуты, решил проводить её, хотя она была против. «Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», — заявила девушка.
Об этой ситуации девушка рассказала впервые: молчание она объяснила чувством вины и страхом — она работала на Навального и не хотела ссориться с «Эхом». Она также уточнила, что Венедиктов не применял силу — он принял отказ, хоть и не с первого раза.
Ходорченко — на тот момент парень Ведуты — рассказал изданию, что после произошедшего заметил, что «его девушка сильно изменилась», и начал искать новую работу. По его словам, когда он принёс заявление об уходе на подпись Венедиктову, тот уточнил: «Это из-за Ведуты?».
Венедиктов в разговоре с Русской службой Би-би-си назвал обвинения в домогательствах выдумкой. Он заявил, что «не переходил с Анной Ведутой никаких границ». Главред «Эха» также счёл, что, если бы он действительно приставал к Ведуте, Ходорченко должен был прийти и «дать ему в морду».
Обвинения в адрес Венедиктова выдвинула не только Ведута, но и молодая общественная деятельница на условиях анонимности. Она рассказала, что на одной из встреч с журналистом, тот «сначала стал придерживать её за плечо, будто случайно» затем «положил руку на ногу, на коленку, потом рука поползла выше, по внутренней стороне бедра».
Эти обвинения Венедиктов тоже отрицает. «Я не могу запретить неизвестным мне девушкам на моём имени публично наживаться», — добавил он.
Ведута рассказала, что в 2012 году
Блет, ну не могла подождать ещё 12 лет что ли... Чтоб как цивилизованные западные актрисы.
Серьезно, этот аргумент приводить в 2020 году?
Жертвам подобных ситуаций тупо трудно открыто в этом признаться, особенно в стране, где близкие, вероятно, скажут, что ты сама виновата, а закон никак тебя не защитит
Ведуте потребовалось 8 лет, что бы пережить то, что ее Веник за коленку потрогал? Что за бред?
Ща мужики всё обсудят и решат, поздно или рано!
А сколько лет потребуется тебе, чтоб пережить, что в подворотне я тебе проведу солоноватым по губам, м? Через сколько лет ты спокойно будешь вспоминать трение головки моего члена о твой рот?)
Ты долбоеб? Мамка в детстве не роняла?
Нет на оба твои вопроса. А теперь ответь на мой)
Ты мудак, который проводит мудацкие аналогии. Ответил.
Жертвам подобных ситуаций тупо трудно открыто в этом признаться, особенно в стране, где близкие, вероятно, скажут, что ты сама виновата, а закон никак тебя не защитит
Это миф.
Её же даже на ТЖ обосрали толерантные защитники женщин типа @badkid на том основании, что она мент, а значит и заслуживает чего похлеще.
А что изменилось сегодня, что сегодня стало возможно сделать это признание?
Данная ситуация, как и большинство такого рода ненасильственных проявлений навязчивого флирта являются частью социального взаимодействия, которые разрешаются обычным объяснением, чтобы вторгающийся в личное пространство отвалил и в большинстве случаев он отваливает. Что и произошло.
Она уточнила, что Венедиктов не применял силу — он принял отказ, хоть и не с первого раза.
Пара-пара-пам. Старик понял и всё закончилось.
В большинстве ситуаций, так и происходит.
А если сразу жёстко дать понять, то навязчивое поведение
прекращается еще быстрее.
Самый прикол, что это же спираль ) Такие шуточки ведут к тому, что люди боятся открыто сознаваться сразу, потому что сразу вопросы "кому верить" и т.п., а институт репутации всё равно не работает. Но т.к. в какой-то момент решаются - появляются такие шуточки, которые не только не дают гражданскому обществу расти и институту репутации формироваться, но и усугубляют наоборот ситуацию, укрепляя жертв в мнении, что надо в себе всё держать
Уже давно известно, что обвинения в домогательтвах - как вино, с годами становятся только лучше и весомее.
всё правильно сделала, а иначе опять бы переключились на склоки внутри оппозиции в итоге
Не могла же я при всех сказать: «Ты, старый мудак, убери от меня руки»
Эммм, почему не могла?
Если ты пресс-секретарь оппозиционного политика, у тебя не так много каналов, чтобы ссориться еще и с «Эхом Москвы». Мне очень не хотелось, чтобы моя глупость негативно сказалась на отношениях Навального и «Эха».
ну вроде резонно объясняет
тем более что главный на эхе мацы не раз себя проявлял в таком ключе
"Когда меня насиловали в жопу пятеро по очереди, мне очень не хотелось, чтобы моя глупость негативно сказалась на отношениях Навального и «Эха»."
Ну в крайность впадать не нужно.
Гениальный Артем
Тебе же понравилось
ты просто не был красивой девушкой, с ними каждый день пытаются познакомится и пристают и делают намёки. Такова жизнь сексуально привлекательной самки, это рутина. И это очень сложно понять мужчинам.
а ты женщина?
обычно нет
но вечером в пятницу он перевоплощается...
Ходят слухи что наоборот, люди думают что нет шансов и мало подходят. Стесняются и боятся.
Архитектурный фонарь
Мда, полнейшая деградация.
Ты вроде раньше не страдал хуйнёй на TJ, но сейчас приравниваешь завтрак в Макдональдсе и разбрасывание какашек в костёле.
а чо я там такого сказал? Пиздец кого-то унизил? Задел ваши нежные сердечки своим комментом?
Актерский паук
Не, просто сравниваешь несравниваемое.
Так он просто за ноги лапал, это немного другое.
Или со своего опыта вещаешь?
Ну ей было противно от лапания за ноги, тогда она терпела и молчала. А теперь через 8 лет публично высказывается. Тебе не кажется это странным?
Нет. Корысть, в этом, конечно же есть... Но пока человек работал там же у него явно были причины молчать, чтобы не потерять рабочие контакты.
Это объяснение пресс-секретаря навалного, а не анонима
про их тусу почти ничего не знаю, так что не понял, при чём тут это
Добавили до кучи. Типа не только к пресс-секретарю домогался, но и еще к кому-то
Представьте, что вам , мужчине, на совещании начальник положит руку на колено. Вы сразу заорете: "Убери руки от меня, старый пидор"? Если да, то я завидую вашей уверенности в себе, правда, мне хочется жить в обществе, где объект домогательств не испытывает никакого стыда за чужое поведение. Но это не так, к сожалению.
Первая реакция обычно шок, стыд и непонимание происходящего. Тебе не хочется быть той, чьи коленки лапают, но так же тебе не хочется орать на всю комнату "убери руки старый мудак", тебе вообще не хочется находиться в этой ситуации. Поэтому пытаешься выйти из ситуации наименее травматично, попробовать убрать руку, уйти любым доступным способом, не привлекая общественного внимания. Это отвратительно, но такая реакция наиболее частая, чем успешно и пользуются подобные мудаки.
Актерский паук например
Ну до меня на новогоднем корпоративе домогалась одна дама. Да, я явно дал ей понять, что мне её поползнавения не интересны. Нет, мне не стыдно.
Братан, ты сравниваешь несравниваемое)
Стрелочка не поворачивается, ага.
Актерский паук
Ладно, женщины не такие как все, равноправие идёт в жопу (она же есть как у мужчин, так и у женщин), Вы победили (на самом деле нет, мне просто скучно стало)
0_о вы где это взяли из моих слов? Я говорю, что объект домогательств испытывает стыд за то, что оказался в такой ситуации, и постаралась объяснить, как этот стыд возникает. И намеренно убрала в своем примере гендерный аспект (перевернула "стрелочку"), чтобы пример был понятен всем.
Если бы ваша коллега (вышеупомянутая дама) начала вас лапать под столом на совещании, а не на корпоративе, вы бы как этот вопрос решали? Правда интересно.
Растительный дым
Представьте, что вам , мужчине, на совещании начальник положит руку на колено. Вы сразу заорете: "Убери руки от меня, старый пидор"?
Разумный для цивилизованного общества, но вряд ли подходящий к российским реалиям пример ИМХО. Жертва домогательств со стороны человека своего пола хотя бы может с стопроцентной вероятностью быть уверенным(ой) в том, что окружающие его(её) поддержат, если это не посреди тематического клуба происходит, конечно. Здесь и расстановка сил совсем другая - домогающийся в этой ситуации довольно сильно палится и рискует здоровым перечнем социальных бонусов, статусом, карьерой, семьёй и т.п.
Я просто прошепчу ему на ушко: "Леха заебал, старый пидор, опять гачиклипов пересмотрел?". Для таких случаев, стоит дружить с начальством.
при том, что он даже и нее начальник и на ее жизнь никак не повлиял бы
она супер корректна! Её начальник был Навальный и она не хотела повредить их отношениям с главным радио оппозиции
что Венедиктов трогал её за колени, «поднимаясь выше»
куда выше? В кабинет Пескова?
В серьёзные московские гостиные (с)
Гениальный Артем
Он косвенно признал, что попытался подкатить, но, по его мнению, границ не перешел
Не забеременела, значит границ не перешёл
Ой, да ладно. Даже если на 100% верить словам Ведуты не вижу ничего ужасного в действиях Веника. Никто в жизни так в тупую не пытался подкатить что ли? Что мешала Ведуте, если она посчитала, что Веник перешел границы, попросить его остановить машину? Ехала бы домой на такси, никто бы под дверями к ней не приставал.
Ну вообще трогать других людей без их согласия не очень здорово. Тем более за ляшки мацать и выше пытаться съехать. Тем более когда ты усаты бородатый кудрявый с жуткими зубами
когда ты усаты бородатый кудрявый с жуткими зубами)
Есть такое, но стыдные истории есть у всех. Допускаю, что Веник - охуевший старый козел, который слишком поверил себя, но никакого криминала не вижу.
Ну его никто не призывает на вилы поднять или сжечь. Просто вместо того, чтобы отмазаться в духе "Я думал между нами искра, ты же на меня так поглядывала. Прости, я не распознал, думал это всё игра" он просто говорит "Ну да, помацал за ляшку, хотел в трусы залесть, не залез же! Что такого?"
она работала на Навального и не хотела ссориться с «Эхом».
Она не знала, как он реагирует, поэтому осторожно отказывала вплоть до подъезда. Вполне понятны её опасения.
Навальный уволь её. Она не всей душой и телом предана заданиям. Могла бы и отсосать за слив информации.
Причём, он не уточняет каких именно границ. По большей части он всё отрицает, а вот показания о намерениях попасть домой у них расходятся.
К слову, любопытно перечитать то, что говорил Венедиктов во время аналогичного скандала с участием Слуцкого:
Я хочу полностью поддержать то, что Катя Котрикадзе сделала. Я сожалею, что она сама не объяснила, почему она это сделала, помимо тех приставаний 7 лет назад. Она прочитала в Фейсбуке у Леонида Слуцкого его обсуждение этой истории, когда еще анонимно говорили про него, с его друзьями, депутатами бывшими: «Ха-ха-ха! Ты не можешь мне одолжить двух девочек?..» — «А я могу только хорошеньких…». – «А у тебя и так только хорошенькие. Ха-ха-ха!» И вот это ее выбесило, и абсолютно справедливо.
То есть вместо того, чтобы человек извинился, сказал, что его поняли неправильно, что ему понравились девушки: «Извиняюсь перед теми, кого я обидел, я не хотел» — он начинает — ха-ха-ха! над своими жертвами. Это ее абсолютно выбесило. Она вскрылась.
Поэтому моя полная поддержка Кате Котрикадзе и неизвестной мне Дарье Жук. Но это объяснение, что когда все это стало известно, а они еще издеваются над теми, кто считает себя его жертвами – вот это привело ее к раскрытию. И я это понимаю. И я это поддерживаю. Хотя кампанейщину никакую я никогда не поддерживаю, ты знаешь. Поэтому, Катя, мы с тобой. Мы понимаем, сколько нужно мужества, чтобы это сказать. За твоей спиной будут такие же ухмыляться, но мы с тобой и «Эхо» тоже с тобой
А подскажите, что у нас Венедиктов рекламирует? Памперсы, J7? Может Reebok?
От кого ждать отозвание контрактов?
Венедиктов "трахал" несовершеннолетних учениц. Так что не удивлюсь, если тут правда
Лолшто, куда коммент пропал? Или говорить, что в сексе с 17-летними тёлками нет ничего плохого, уже запрещено?))
Насчет трахал, это неизвестно. Сам он упоминал, что дружил с ученицами. Учитывая, что ему тогда было чуть за двадцать, а ученицам 17-18 это не смертельно, хоть и не этично.
Из статьи выше
Если снова не удалят коммент, типичный учитель, которого соблазняют:
Девченки любят не за внешность
А тут поподробнее
Сектор Газа:
"Меня девки полюбили, хоть я страшный и смурной
Тут я понял — девки любят не за белое лицо
А за длинный хер горбатый и за правое яйцо"
А, ну тогда это конечно ненормально. Еще и объяснения "она сама прыгнула".
Капитальный месяц
статья в соцсети, банхамер в комменты))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
"трахал"
на что ты намекаешь?
Хз почему он взял в кавычки слово. Из интервью, слова лохматого:
А что тут такого? Со старшеклассницами – это в школе обычная история. Когда приходит молодой учитель или молодая учительница и разница в пять лет... Ну что такое семнадцать и двадцать два? Обычно первый шаг делают ученики. Ты психологически взрослый, ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны. Не могу сказать, что я пользовался бешеным успехом, но романы случались. Это были романы, которые включали в себя иногда и секс.
Хз почему он взял в кавычки слово
так и я к тому, что они добавляют какой-то неоднозначности, дают надежду, что за простым сексом стоит что-то глубже
Некоторые злоупотребляют кавычками, я связываю это с общей неуверенностью/мнительностью.
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Забавно, вернули мне мой 2007, сейчас кто бы из крупных СМИ начал с того, что
Алексей Венедиктов – официальный городской сумасшедший и главный верблюд оазиса свободной прессы
Кстати, почему он "официальный городской сумасшедший"?
Вот тут он хорошо проиллюстрировал нужность демократии даже тем, кому яо на свои политправа:
Если спросить таксиста, нужна ли России демократия, он ответит, что нет. Но когда введут новые правила, позволяющие у него отнять машину, – куда он побежит, чего потребует? Свободы демонстраций, избрания депутатов, которые отменят эти правила. И свободной прессы, которая скажет: «Смотрите, они нас гнобят!» Я тебе напомню: когда погиб губернатор Евдокимов, а водителя хотели посадить, в его защиту выступили кто? Те самые таксисты, народ. И куда они пошли? К нам пошли. В суд пошли. И когда в Сочи начнут сейчас отнимать землю под олимпийские объекты, те сочинцы, которые кричали: «Нам не нужно демократии!» – куда побегут? В суд побегут, в прессу побегут, к депутатам побегут. Вот что такое демократия. А не просто лозунги. Так что простому человеку демократия нужна, чтобы защищать себя.
Мне больше понравился фрагмент про Лесю Рябцеву:
«Сотрудников "Эха" бесило "хамство" и "невежество" Рябцевой, отсутствие реакции Венедиктова на жалобы на нее, а также особые знаки внимания Лесе со стороны главреда — он даже снимал для нее квартиру в районе Нового Арбата.
По словам Рябцевой, Венедиктов нередко дарил ей подарки и приглашал в "странные" командировки. "Говорил, надо поехать, это по работе — прилетали, я спрашиваю: "какие встречи, какие дела", а он: "да никаких, просто отдохнем". Леся говорит, что в таких случаях запиралась в гостиничном номере и никуда с Венедиктовым не ходила...
...Сама же Рябцева считает, что съемная квартира и корпоративная карта, которой она могла пользоваться, были ее отдушиной и платой за буллинг со стороны сотрудников: "Я говорила Венедиктову: "Я всегда мечтала о платье Prada, о сумке Miu Miu", мы шли по магазинам и он платил". Леся не считает, что использовала главреда — по ее мнению, в любой момент Венедиктов мог отказаться оплачивать ее шоппинг....
... «Все считали, что я с ним сплю, что я * [проститутка], что я эскортница. Я с ним постоянно об этом говорила, а он делал вид, что не понимает, о чем я»
что я * [проститутка]
Ну учитывая ее текущее место работы..
Сомнительно что при всём при этом ему от неё ничего не перепадало. Она же журналист никакой, автор нетленки "Ну сколько там в России население? 14 миллионов?"
Ну вообще непонятно, чем она там занималась кроме кринж-троллинга аудитории и пажилых демшизов
Старый жидок на подсосе у Кремля, хуле тут.
"Говорил, надо поехать, это по работе — прилетали, я спрашиваю: "какие встречи, какие дела", а он: "да никаких, просто отдохнем"
меня сама тактика впечатлила
Подскажите пожалуйста
Об этой ситуации девушка рассказала впервые: молчание она объяснила чувством вины
Чувство вины в данном случае это что?
Вина за то что случилось, или вина за то что не смогла этому противостоять?
За что жертва испытывает вину и перед кем ?
Чувство вины возникает от очень популярного общественного "самавиновата": а что ты сделала, может повод дала, зачем согласилась на встречу, не достаточно громко сказала нет, надела юбку, слишком часто улыбалась. и т.д. Естественно, жертва не виновата, но это говно в голове слишком глубоко сидит, с ним трудно справиться, и окружение чаще совсем в этом не помогает.
понятно, типо того что сейчас и происходит в комментариях, вполне оправданное чувство
Надо узнать мнение твиттерских шлюх. Займешься?
Чудесный супер_стар
Нет, не хочу отнимать хлеб редакции
Пресс секретарю
Гениальный Артем
Задай вопрос по другому: почему Ведуте именно сейчас приспичило рассказать эту историю.
Богу
Актерский паук например
Так он молчит.
Да кто блять удаляет комментарии и почему?
какие блять комментарии удалили? шуе ппш
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Ну как бы про Венедиктова еще с его рассказов про романы со школьницами когда он еще учителем был все понятно
И вообще, если вспомнить 2011 - премерзейший персонаж
Откровенный теркин30см
Я не обвинял, ко мне он не приставал *бросаю камень*
Соболь или Ведута?