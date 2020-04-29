Мне было очень стыдно: согласилась прийти на ужин, сама, значит, и виновата в случившемся.

Если ты пресс-секретарь оппозиционного политика, у тебя не так много каналов, чтобы ссориться еще и с «Эхом Москвы». Мне очень не хотелось, чтобы моя глупость негативно сказалась на отношениях Навального и «Эха».

