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Новости
Артём Мазанов
6889

Бывшая пресс-секретарь Навального обвинила Венедиктова в домогательствах. Главред «Эха Москвы» это отрицает Материал редакции

Анна Ведута рассказала, что Венедиктов трогал её за колени, «поднимаясь выше». Журналист заявил, что «не переходил никаких границ».

186 комментариев
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​Анна Ведута Фото с её страницы в соцсетях 

Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в домогательствах. Об этом она рассказала Русской службе Би-би-си, материал которой посвящён жизни и работе Венедиктова.

Ведута рассказала, что в 2012 году Венедиктов пригласил её на ужин, на котором также присутствовало много других людей, в том числе ведущие «Эха» Татьяна Фельгенгауэр и Оксана Чиж.

То есть меня звали на ужин в компании, а не на личную встречу, которую можно было бы даже теоретически воспринять как романтическую. Кроме того, я тогда была девушкой главреда сайта «Эха» Андрея Ходорченкова, об этом все знали.

Анна Ведута
бывший пресс-секретарь Алексея Навального

После ужина Венедиктов предложил развести девушек домой. Ведущих «Эха» высадили первыми, после чего в машине остались Венедиктов, его водитель и Ведута.

Девушка заявила, что в какой-то момент Венедиктов «придвинулся, обнял её и начал трогать за колени, поднимаясь выше».

Я вжималась в кресло, уползала, говорила: «Не надо».

Анна Ведута
бывший пресс-секретарь Алексея Навального

Когда они доехали до дома, Венедиктов, со слов Ведуты, решил проводить её, хотя она была против. «Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», — заявила девушка.

Об этой ситуации девушка рассказала впервые: молчание она объяснила чувством вины и страхом — она работала на Навального и не хотела ссориться с «Эхом». Она также уточнила, что Венедиктов не применял силу — он принял отказ, хоть и не с первого раза.

Мне было очень стыдно: согласилась прийти на ужин, сама, значит, и виновата в случившемся.

Если ты пресс-секретарь оппозиционного политика, у тебя не так много каналов, чтобы ссориться еще и с «Эхом Москвы». Мне очень не хотелось, чтобы моя глупость негативно сказалась на отношениях Навального и «Эха».

Анна Ведута
бывший пресс-секретарь Алексея Навального

Ходорченко — на тот момент парень Ведуты — рассказал изданию, что после произошедшего заметил, что «его девушка сильно изменилась», и начал искать новую работу. По его словам, когда он принёс заявление об уходе на подпись Венедиктову, тот уточнил: «Это из-за Ведуты?».

Я был совершенно растерян и подавлен этой ситуацией. У меня не хватило духу выяснять отношения, лезть в детали и выяснять подробности. Захотелось всё бросить и не работать больше с этим человеком.

Андрей Ходорченко
бывший главред сайта «Эхо Москвы»

Венедиктов в разговоре с Русской службой Би-би-си назвал обвинения в домогательствах выдумкой. Он заявил, что «не переходил с Анной Ведутой никаких границ». Главред «Эха» также счёл, что, если бы он действительно приставал к Ведуте, Ходорченко должен был прийти и «дать ему в морду».

Как я помню, она жила с родителями. У вас всё в порядке — я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой — ну это фу.

Алексей Венедиктов
главред «Эха Москвы»

Обвинения в адрес Венедиктова выдвинула не только Ведута, но и молодая общественная деятельница на условиях анонимности. Она рассказала, что на одной из встреч с журналистом, тот «сначала стал придерживать её за плечо, будто случайно» затем «положил руку на ногу, на коленку, потом рука поползла выше, по внутренней стороне бедра».

Не могла же я при всех сказать: «Ты, старый мудак, убери от меня руки». Я молча, под столом, пыталась несколько раз его руку убрать, он её на место возвращал. В итоге я каким-то чудом вылезла из-за стола и ушла.

собеседница русской службы Би-би-си

Эти обвинения Венедиктов тоже отрицает. «Я не могу запретить неизвестным мне девушкам на моём имени публично наживаться», — добавил он.

#новости #медиа #скандалы

Артём Мазанов PLUS
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186 комментариев
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Taktischer Corgi

34

Ведута рассказала, что в 2012 году

Блет, ну не могла подождать ещё 12 лет что ли... Чтоб как цивилизованные западные актрисы.

Ответить

Сергей Звезда

Taktischer
27

Серьезно, этот аргумент приводить в 2020 году?

Жертвам подобных ситуаций тупо трудно открыто в этом признаться, особенно в стране, где близкие, вероятно, скажут, что ты сама виновата, а закон никак тебя не защитит

Ответить

Гениальный Артем

Сергей
6

Ведуте потребовалось 8 лет, что бы пережить то, что ее Веник за коленку потрогал? Что за бред?

Ответить

Сергей Звезда

Гениальный
1

Ща мужики всё обсудят и решат, поздно или рано!

Ответить

Гениальный Артем

Сергей
4

Лет через 10 Ведута еще и про Навального расскажет, жди

Ответить

Просто Тимуррр

Гениальный
–1

А сколько лет потребуется тебе, чтоб пережить, что в подворотне я тебе проведу солоноватым по губам, м? Через сколько лет ты спокойно будешь вспоминать трение головки моего члена о твой рот?)

Ответить

Гениальный Артем

Просто
0

Ты долбоеб? Мамка в детстве не роняла?

Ответить

Просто Тимуррр

Гениаль…
0

Нет на оба твои вопроса. А теперь ответь на мой)

Ответить

Гениальный Артем

Просто
1

Ты мудак, который проводит мудацкие аналогии. Ответил.

Ответить

Просто Тимуррр

Гениаль…
0

Ты ушел от ответа, а не ответил. Стало быть мудак тут только ты)

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
–4

Жертвам подобных ситуаций тупо трудно открыто в этом признаться, особенно в стране, где близкие, вероятно, скажут, что ты сама виновата, а закон никак тебя не защитит

Это миф.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Сергей
5

слушай, тут полицейскую в участке натурально изнасиловали, и что там защитили ее?

Ответить

Spect

Plan
1

Есть ссылка на новость??

Ответить

alexferman

Spect
2

Есть ссылка на видео??

Починил

Ответить

Сергей Васильев

Plan
–3

Её же даже на ТЖ обосрали толерантные защитники женщин типа @badkid на том основании, что она мент, а значит и заслуживает чего похлеще. 

Ответить

Zaraki_Octopus

Сергей
0

Сергей, а вы, видимо, знаток? Бывали в подобных ситуациях?

Ответить

Taktischer Corgi

Сергей
2

А что изменилось сегодня, что сегодня стало возможно сделать это признание?

Ответить

Alfred Mendels

Сергей
0

зато теперь памперс и пепсикола с ним сотрудничать точно не будут

Ответить

Озорной Лис

Сергей
0

Данная ситуация, как и большинство такого рода ненасильственных проявлений навязчивого флирта являются частью социального взаимодействия, которые разрешаются обычным объяснением, чтобы вторгающийся в личное пространство отвалил и в большинстве случаев он отваливает. Что и произошло. 

Она уточнила, что Венедиктов не применял силу — он принял отказ, хоть и не с первого раза.

Пара-пара-пам. Старик понял и всё закончилось.

В большинстве ситуаций, так и происходит.
А если сразу жёстко дать понять, то навязчивое поведение
прекращается еще быстрее.

Ответить

Влад Ямпольский

Сергей
–3

Серьезно, верить в такое в 2020 году?

Ответить

Алексей Логачев

Taktischer
9

Самый прикол, что это же спираль ) Такие шуточки ведут к тому, что люди боятся открыто сознаваться сразу, потому что сразу вопросы "кому верить" и т.п., а институт репутации всё равно не работает. Но т.к. в какой-то момент решаются - появляются такие шуточки, которые не только не дают гражданскому обществу расти и институту репутации формироваться, но и усугубляют наоборот ситуацию, укрепляя жертв в мнении, что надо в себе всё держать

Ответить

Сергей Тогатов

Taktischer
2

Уже давно известно, что обвинения в домогательтвах - как вино, с годами становятся только лучше и весомее.

Ответить

Андрей Парусников

Taktischer
1

всё правильно сделала, а иначе опять бы переключились на склоки внутри оппозиции в итоге

Ответить

Сегодняшний историк

Taktischer
0

Да, как-то слабовато!

Ответить

Сергей Зайкевич

Taktischer
0

Ты пидор. Почему лень объяснять

Ответить

Times Roman

26

Не могла же я при всех сказать: «Ты, старый мудак, убери от меня руки»

Эммм, почему не могла?

Ответить

Константин Курасов

Times
22

Если ты пресс-секретарь оппозиционного политика, у тебя не так много каналов, чтобы ссориться еще и с «Эхом Москвы». Мне очень не хотелось, чтобы моя глупость негативно сказалась на отношениях Навального и «Эха».

ну вроде резонно объясняет
тем более что главный на эхе мацы не раз себя проявлял в таком ключе

Ответить

Times Roman

Константин
–10

"Когда меня насиловали в жопу пятеро по очереди, мне очень не хотелось, чтобы моя глупость негативно сказалась на отношениях Навального и «Эха»."

Ответить

Владимир Земсков

Times
15

Ну в крайность впадать не нужно.

Ответить

Times Roman

Владимир
0

почему бы и не впадать в крайности

Ответить

Гениальный Артем

Times
4

Тебе же понравилось

Ответить

Times Roman

Гениальный
0

Я не испортил отношения Навального и Эха, это главное!

Ответить

Андрей Парусников

Times
2

ты просто не был красивой девушкой, с ними каждый день пытаются познакомится и пристают и делают намёки. Такова жизнь сексуально привлекательной самки, это рутина. И это очень сложно понять мужчинам.

Ответить

Влад Ямпольский

Андрей
0

а ты женщина?

Ответить

Константин

Влад
2

обычно нет
но вечером в пятницу он перевоплощается...

Ответить

Ненужный чайник

Констан…
1
Ответить

Yuri Miller

Влад
0

походу он просто эмпат

Ответить

Yuri Miller

Андрей
0

Ходят слухи что наоборот, люди думают что нет шансов и мало подходят. Стесняются и боятся. 

Ответить

Илья Гераськин

Yuri
0

У кого мозгов хватает подумать - не подходят. У многих не хватает

Ответить

Архитектурный фонарь

Times
0

Мда, полнейшая деградация.

Ответить

Times Roman

Архитектурный
4

Ага, и не говори.

Ответить

Актерский паук например

Times
0

Ты вроде раньше не страдал хуйнёй на TJ, но сейчас приравниваешь завтрак в Макдональдсе и разбрасывание какашек в костёле.

Ответить

Times Roman

Актерский
0

а чо я там такого сказал? Пиздец кого-то унизил? Задел ваши нежные сердечки своим комментом?

Ответить

Актерский паук

Times
1

Не, просто сравниваешь несравниваемое.

Ответить

Times Roman

Актерск…
0

Да обычное блядь преувеличение с тем же смыслом

Ответить

Константин Курасов

Times
0

Так он просто за ноги лапал, это немного другое.
Или со своего опыта вещаешь?

Ответить

Times Roman

Константин
–2

Ну ей было противно от лапания за ноги, тогда она терпела и молчала. А теперь через 8 лет публично высказывается. Тебе не кажется это странным?

Ответить

Константин

Times
0

Нет. Корысть, в этом, конечно же есть... Но пока человек работал там же у него явно были причины молчать, чтобы не потерять рабочие контакты.

Ответить

Мистер Блондин

Константин
4

Это объяснение пресс-секретаря навалного, а не анонима 

Ответить

Илья Гераськин

Мистер
0

Он просто инсайдер и знает что аноним - Ярмыш

Ответить

Константин Курасов

Мистер
0

про их тусу почти ничего не знаю, так что не понял, при чём тут это

Ответить

Мистер Блондин

Константин
0

Добавили до кучи. Типа не только к пресс-секретарю домогался, но и еще к кому-то

Ответить

Amentessa

Times
6

Представьте, что вам , мужчине, на совещании начальник положит руку на колено. Вы сразу заорете: "Убери руки от меня, старый пидор"? Если да, то я завидую вашей уверенности в себе, правда, мне хочется жить в обществе, где объект домогательств не испытывает никакого стыда за чужое поведение. Но это не так, к сожалению.
Первая реакция обычно шок, стыд и непонимание происходящего. Тебе не хочется быть той, чьи коленки лапают, но так же тебе не хочется орать на всю комнату "убери руки старый мудак", тебе вообще не хочется находиться в этой ситуации. Поэтому пытаешься выйти из ситуации наименее травматично, попробовать убрать руку, уйти любым доступным способом, не привлекая общественного внимания. Это отвратительно, но такая реакция наиболее частая, чем успешно и пользуются подобные мудаки. 

Ответить

Актерский паук например

Amentessa
0

Ну до меня на новогоднем корпоративе домогалась одна дама. Да, я явно дал ей понять, что мне её поползнавения не интересны. Нет, мне не стыдно.

Ответить

Times Roman

Актерский
0

Братан, ты сравниваешь несравниваемое)

Ответить

Актерский паук например

Times
2

Стрелочка не поворачивается, ага.

Ответить

Amentessa

Актерск…
1

Даже без "стрелочки" это другая социальная ситуация. Вам не нужно было привлекать к себе внимание всех коллег, прерывать совещание, а бонусом еще и получить тонну говна от окружающих за то, что оговариваете "известного уважаемого человека". 

Ответить

Актерский паук

Amentes…
0

Ладно, женщины не такие как все, равноправие идёт в жопу (она же есть как у мужчин, так и у женщин), Вы победили (на самом деле нет, мне просто скучно стало)

Ответить

Amentessa

Актерск…
0

0_о вы где это взяли из моих слов? Я говорю, что объект домогательств испытывает стыд за то, что оказался в такой ситуации, и постаралась объяснить, как этот стыд возникает. И намеренно убрала в своем примере гендерный аспект (перевернула "стрелочку"), чтобы пример был понятен всем. 

Если бы ваша коллега (вышеупомянутая дама) начала вас лапать под столом на совещании, а не на корпоративе, вы бы как этот вопрос решали? Правда интересно. 

Ответить

Сергей Тогатов

Times
0

А если он себя идентифицирует как женщину? 

Ответить

Растительный дым

Amentessa
0

Представьте, что вам , мужчине, на совещании начальник положит руку на колено. Вы сразу заорете: "Убери руки от меня, старый пидор"?

Разумный для цивилизованного общества, но вряд ли подходящий к российским реалиям пример ИМХО. Жертва домогательств со стороны человека своего пола хотя бы может с стопроцентной вероятностью быть уверенным(ой) в том, что окружающие его(её) поддержат, если это не посреди тематического клуба происходит, конечно. Здесь и расстановка сил совсем другая - домогающийся в этой ситуации довольно сильно палится и рискует здоровым перечнем социальных бонусов, статусом, карьерой, семьёй и т.п.

Ответить

Ilia Frolov

Amentessa
0

Я просто прошепчу ему на ушко: "Леха заебал, старый пидор, опять гачиклипов пересмотрел?". Для таких случаев, стоит дружить с начальством.

Ответить

Евгений Клочков

Ilia
0

Главное чтобы в ответ не послышалось DO U LIKE WHAT U SEE?

Ответить

Evgeniy Smirnov

Times
0

при том, что он даже и нее начальник и на ее жизнь никак не повлиял бы 

Ответить

Андрей Парусников

Evgeniy
2

она супер корректна! Её начальник был Навальный и она не хотела повредить их отношениям с главным радио оппозиции

Ответить

Sniperidze

Times
0

Может его это заводит?

Ответить

Атлант поправил плечи

15

 что Венедиктов трогал её за колени, «поднимаясь выше»

куда выше? В кабинет Пескова? 

Ответить

Экспериментальный украинец

Атлант
3
Ответить

Илья Гераськин

Атлант
1

В серьёзные московские гостиные (с)

Ответить

Евгений Клочков

Илья
5

Заходишь в московскую гостинную, а там ба! - армяне в нарды играют

Ответить

Откровенный теркин30см

11

 не переходил никаких границ

её парень мне в морду не дал

 я что, пытался познакомиться с ее родителями?!

Всего его ответы похожи на отмазки.

Ответить

Гениальный Артем

Откровенный
7

Он косвенно признал, что попытался подкатить, но, по его мнению, границ не перешел

Ответить

Илья Гераськин

Гениальный
2

Не забеременела, значит границ не перешёл

Ответить

Гениальный Артем

Илья
1

Ой, да ладно. Даже если на 100% верить словам Ведуты не вижу ничего ужасного в действиях Веника. Никто в жизни так в тупую не пытался подкатить что ли? Что мешала Ведуте, если она посчитала, что Веник перешел границы, попросить его остановить машину? Ехала бы домой на такси, никто бы под дверями к ней не приставал.

Ответить

Илья Гераськин

Гениальный
2

Ну вообще трогать других людей без их согласия не очень здорово. Тем более за ляшки мацать и выше пытаться съехать. Тем более когда ты усаты бородатый кудрявый с жуткими зубами

Ответить

Владимир Опушко

Илья
0

когда ты усаты бородатый кудрявый с жуткими зубами)

Ответить

Илья Гераськин

Владимир
1

Мечта всех студенток

Ответить

Гениальный Артем

Илья
0

Есть такое, но стыдные истории есть у всех. Допускаю, что Веник - охуевший старый козел, который слишком поверил себя, но никакого криминала не вижу.

Ответить

Илья Гераськин

Гениаль…
0

Ну его никто не призывает на вилы поднять или сжечь. Просто вместо того, чтобы отмазаться в духе "Я думал между нами искра, ты же на меня так поглядывала. Прости, я не распознал, думал это всё игра" он просто говорит "Ну да, помацал за ляшку, хотел в трусы залесть, не залез же! Что такого?"

Ответить

Гениальный Артем

Илья
0

Олд, хули

Ответить

Откровенный теркин30см

Гениальный
0

она работала на Навального и не хотела ссориться с «Эхом».

Она не знала, как он реагирует, поэтому осторожно отказывала вплоть до подъезда. Вполне понятны её опасения.

Ответить

Yuri Miller

Открове…
0

Навальный уволь её. Она не всей душой и телом предана заданиям. Могла бы и отсосать за слив информации.

Ответить

конгруэ́нтный

Илья
0

силой не брал значит не переходил тут скорее такой ход мысли 

Ответить

Откровенный теркин30см

Гениальный
0

Причём, он не уточняет каких именно границ. По большей части он всё отрицает, а вот показания о намерениях попасть домой у них расходятся.

Ответить

Романелло Кивогенс

Откровенный
1

К слову, любопытно перечитать то, что говорил Венедиктов во время аналогичного скандала с участием Слуцкого:

Я хочу полностью поддержать то, что Катя Котрикадзе сделала. Я сожалею, что она сама не объяснила, почему она это сделала, помимо тех приставаний 7 лет назад. Она прочитала в Фейсбуке у Леонида Слуцкого его обсуждение этой истории, когда еще анонимно говорили про него, с его друзьями, депутатами бывшими: «Ха-ха-ха! Ты не можешь мне одолжить двух девочек?..» — «А я могу только хорошеньких…». – «А у тебя и так только хорошенькие. Ха-ха-ха!» И вот это ее выбесило, и абсолютно справедливо.

То есть вместо того, чтобы человек извинился, сказал, что его поняли неправильно, что ему понравились девушки: «Извиняюсь перед теми, кого я обидел, я не хотел» — он начинает — ха-ха-ха! над своими жертвами. Это ее абсолютно выбесило. Она вскрылась.

Поэтому моя полная поддержка Кате Котрикадзе и неизвестной мне Дарье Жук. Но это объяснение, что когда все это стало известно, а они еще издеваются над теми, кто считает себя его жертвами – вот это привело ее к раскрытию. И я это понимаю. И я это поддерживаю. Хотя кампанейщину никакую я никогда не поддерживаю, ты знаешь. Поэтому, Катя, мы с тобой. Мы понимаем, сколько нужно мужества, чтобы это сказать. За твоей спиной будут такие же ухмыляться, но мы с тобой и «Эхо» тоже с тобой

Ответить

Taktischer Corgi

4

А подскажите, что у нас Венедиктов рекламирует? Памперсы, J7? Может Reebok?
От кого ждать отозвание контрактов?

Ответить

Evgenii Evgenii

Taktischer
18
Ответить

Evgenii Evgenii

7

Венедиктов "трахал" несовершеннолетних учениц. Так что не удивлюсь, если тут правда

Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов – официальный городской сумасшедший и главный верблюд оазиса свободной прессы…
www.maximonline.ru
Ответить

alexferman

Evgenii
7

Лолшто, куда коммент пропал? Или говорить, что в сексе с 17-летними тёлками нет ничего плохого, уже запрещено?))

Ответить

Гениальный Артем

alexferman
1

Пиздец какой-то

Ответить

Енот Волшебный

alexferman
0

Шмарсианинов, верни коммент!

Ответить

Alexei Kuksin

Evgenii
5

Насчет трахал, это неизвестно. Сам он упоминал, что дружил с ученицами. Учитывая, что ему тогда было чуть за двадцать, а ученицам 17-18 это не смертельно, хоть и не этично.

Ответить

Evgenii Evgenii

Alexei
0

Из статьи выше

Ответить

Evgenii Evgenii

Evgenii
5

Если снова не удалят коммент, типичный учитель, которого соблазняют:

Ответить

Евгений Клочков

Evgenii
4

когда реальность превосходит антисемитские листовки

Ответить

Alexei Kuksin

Evgenii
0

Девченки любят не за внешность

Ответить

Ненужный чайник

Alexei
3

А тут поподробнее

Ответить

Alexei Kuksin

Ненужный
6

Сектор Газа:
"Меня девки полюбили, хоть я страшный и смурной
Тут я понял — девки любят не за белое лицо
А за длинный хер горбатый и за правое яйцо"

Ответить

Ненужный чайник

Alexei
0

Хотелось услышать реальную историю. Из твоего личного опыта.

Ответить

alexferman

Evgenii
1

Ееее, секси-бой

Ответить

Alexei Kuksin

Evgenii
0

А, ну тогда это конечно ненормально. Еще и объяснения "она сама прыгнула".

Ответить

alexferman

Alexei
1

дружил

Фу лох и френдзонщик

Ответить

Капитальный месяц

Evgenii
1

статья в соцсети, банхамер в комменты))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ответить

С Осмыслом

Evgenii
0

"трахал"

на что ты намекаешь?

Ответить

Посторонний

С
0

Хз почему он взял в кавычки слово. Из интервью, слова лохматого:
 А что тут такого? Со старшеклассницами – это в школе обычная история. Когда приходит молодой учитель или молодая учительница и разница в пять лет... Ну что такое семнадцать и двадцать два? Обычно первый шаг делают ученики. Ты психологически взрослый, ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны. Не могу сказать, что я пользовался бешеным успехом, но романы случались. Это были романы, которые включали в себя иногда и секс.

Ответить

С Осмыслом

Посторонний
1

Хз почему он взял в кавычки слово

так и я к тому, что они добавляют какой-то неоднозначности, дают надежду, что за простым сексом стоит что-то глубже

Ответить

Посторонний

С
0

Некоторые злоупотребляют кавычками, я связываю это с общей неуверенностью/мнительностью.

Ответить

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Посторонний

Evgenii
0

Забавно, вернули мне мой 2007, сейчас кто бы из крупных СМИ начал с того, что
 Алексей Венедиктов – официальный городской сумасшедший и главный верблюд оазиса свободной прессы

Кстати, почему он "официальный городской сумасшедший"?

Ответить

Гениальный Артем

Evgenii
0

Как будто это что-то плохое (тест)

Ответить

Посторонний

Evgenii
0

Вот тут он хорошо проиллюстрировал нужность демократии даже тем, кому яо на свои политправа:
 Если спросить таксиста, нужна ли России демократия, он ответит, что нет. Но когда введут новые правила, позволяющие у него отнять машину, – куда он побежит, чего потребует? Свободы демонстраций, избрания депутатов, которые отменят эти правила. И свободной прессы, которая скажет: «Смотрите, они нас гнобят!» Я тебе напомню: когда погиб губернатор Евдокимов, а водителя хотели посадить, в его защиту выступили кто? Те самые таксисты, народ. И куда они пошли? К нам пошли. В суд пошли. И когда в Сочи начнут сейчас отнимать землю под олимпийские объекты, те сочинцы, которые кричали: «Нам не нужно демократии!» – куда побегут? В суд побегут, в прессу побегут, к депутатам побегут. Вот что такое демократия. А не просто лозунги. Так что простому человеку демократия нужна, чтобы защищать себя.

Ответить

Эмиль Рубанов

6

Мне больше понравился фрагмент про Лесю Рябцеву:

«Сотрудников "Эха" бесило "хамство" и "невежество" Рябцевой, отсутствие реакции Венедиктова на жалобы на нее, а также особые знаки внимания Лесе со стороны главреда — он даже снимал для нее квартиру в районе Нового Арбата.
По словам Рябцевой, Венедиктов нередко дарил ей подарки и приглашал в "странные" командировки. "Говорил, надо поехать, это по работе — прилетали, я спрашиваю: "какие встречи, какие дела", а он: "да никаких, просто отдохнем". Леся говорит, что в таких случаях запиралась в гостиничном номере и никуда с Венедиктовым не ходила...

...Сама же Рябцева считает, что съемная квартира и корпоративная карта, которой она могла пользоваться, были ее отдушиной и платой за буллинг со стороны сотрудников: "Я говорила Венедиктову: "Я всегда мечтала о платье Prada, о сумке Miu Miu", мы шли по магазинам и он платил". Леся не считает, что использовала главреда — по ее мнению, в любой момент Венедиктов мог отказаться оплачивать ее шоппинг....

... «Все считали, что я с ним сплю, что я * [проститутка], что я эскортница. Я с ним постоянно об этом говорила, а он делал вид, что не понимает, о чем я»

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Евгений Клочков

Эмиль
1

что я * [проститутка]

Ну учитывая ее текущее место работы..

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Илья Гераськин

Евгений
1

Сомнительно что при всём при этом ему от неё ничего не перепадало. Она же журналист никакой, автор нетленки "Ну сколько там в России население? 14 миллионов?"

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Евгений Клочков

Илья
0

Ну вообще непонятно, чем она там занималась кроме кринж-троллинга аудитории и пажилых демшизов

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Илья Гераськин

Евгений
0

Ну вот слухи и говорят, что на дуде играла

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Сергей Васильев

Эмиль
0

Старый жидок на подсосе у Кремля, хуле тут. 

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Эмиль Рубанов

Сергей
0

"Говорил, надо поехать, это по работе — прилетали, я спрашиваю: "какие встречи, какие дела", а он: "да никаких, просто отдохнем"

меня сама тактика впечатлила

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Экспериментальный украинец

Эмиль
0
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Актерский паук например

5

Я был совершенно растерян и подавлен этой ситуацией. У меня не хватило духу выяснять отношения, лезть в детали и выяснять подробности.

Тряпка.

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Гениальный Артем

Актерский
1

Веник абсолютно справедливо по поводу него высказался

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Атлант поправил плечи

3

Подскажите пожалуйста 
 Об этой ситуации девушка рассказала впервые: молчание она объяснила чувством вины

Чувство вины в данном случае это что? 

Вина за то что случилось, или вина за то что не смогла этому противостоять? 
За что жертва испытывает вину и перед кем ? 

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Amentessa

Атлант
6

Чувство вины возникает от очень популярного общественного "самавиновата": а что ты сделала, может повод дала, зачем согласилась на встречу, не достаточно громко сказала нет, надела юбку, слишком часто улыбалась. и т.д. Естественно, жертва не виновата, но это говно в голове слишком глубоко сидит, с ним трудно справиться, и окружение чаще совсем в этом не помогает.

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Атлант поправил плечи

Amentessa
2

понятно, типо того что сейчас и происходит в комментариях, вполне оправданное чувство 

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Чудесный супер_стар

0

Кому верить?

Ответить

Мистер Блондин

Чудесный
7

Надо узнать мнение твиттерских шлюх. Займешься? 

Ответить

Чудесный супер_стар

Мистер
7

Нет, не хочу отнимать хлеб редакции

Ответить

Taktischer Corgi

Чудесный
0

Отними икру

Ответить

Боевой Женя

Чудесный
8

Путину

Ответить

Evgenii Evgenii

Чудесный
4

Пресс секретарю

Ответить

Максим Манчестер

Evgenii
2

песковпришел бить морду за лапанье его дочери?

Ответить

Гениальный Артем

Чудесный
1

Задай вопрос по другому: почему Ведуте именно сейчас приспичило рассказать эту историю.

Ответить

Алексей Логачев

Чудесный
0

Каждый решит сам :) 

Ответить

Brown Zweig

Чудесный
0

Богу

Ответить

Актерский паук например

Brown
0

Так он молчит.

Ответить

Brown Zweig

Актерский
0

Он просто задерживается, пинг огромный

Ответить

Атлант поправил плечи

Чудесный
0

Верь сердцу 

Ответить

Актерский паук например

Чудесный
0

Верить стоит самому наглому - он не боится порицания.

Ответить

Атлант поправил плечи

2

Да кто блять удаляет комментарии и почему? 

Ответить

Капитальный месяц

Атлант
2

Газпром медиа контрольным пакетом Комитета

Ответить

Zero Tolerance

Атлант
0

какие блять комментарии удалили? шуе ппш

Ответить

Ненужный чайник

Zero
1

Ты их не видишь, потому что их удалили

Ответить

Михаил Чуриков

2

Шо, опять?
https://tjournal.ru/flood/29031-shershe-lya-fam-byvshaya-sotrudnica-navalnogo-zayavila-chto-ego-shtab-raspalsya-iz-za-revnosti

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Комментарий удален

С Осмыслом

Эмилия
2

контекстная реклама

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Олег Мильдзихов

2

Сидишь такой никого не трогаешь
а хочется, чтобы потрогали 

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Евгений Клочков

2

Ну как бы про Венедиктова еще с его рассказов про романы со школьницами когда он еще учителем был все понятно

И вообще, если вспомнить 2011 - премерзейший персонаж

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Актерский паук например

–2

Кто не обвинял глословно Венедиктова в домогательсвах - пусть первым бросит в меня камень.

Ответить

Откровенный теркин30см

Актерский
4

Я не обвинял, ко мне он не приставал *бросаю камень*

Ответить

Актерский паук например

Откровенный
2

Кристальной души человек.
Лайк.

Ответить

Замкнутый украинец

0

Красивая
Тоже бы потрогал

Ответить

Гениальный Артем

Замкнутый
0

Соболь или Ведута?

Ответить

Замкнутый украинец

Гениальный
1

Ведута как по мне

Ответить

Гениальный Артем

Замкнутый
1