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Студенты планируют пожаловаться в СК и прокуратуру на неправомерное исключение и выселение из общежития во время пандемии.
За неделю с 15 по 23 апреля в РГСУ отчислили как минимум 200 человек из 1568 студентов, официально — из-за наличия академических задолженностей. По словам студентов, администрация начала волну отчислений, чтобы освободить общежития от учащихся или избавиться от недовольных студентов, пишет интернет-издание DOXA, которое освещает проблемы в российских университетах.
23 марта студенты РГСУ узнали, что в их общежитиях скоро начнётся переселение. Проректор вуза сообщила, что из-за ремонта планируют выселить всех проживающих в общежитии №3. Их решили переселить в общежитие №1, студенты которого уехали домой на время пандемии.
22 апреля ректор РГСУ Наталья Починок подписала приказ, запрещающий студентам выходить из здания общежития на Лосиноостровской улице: даже в ближайший магазин или аптеку. Студентам нельзя заходить к соседям и встречаться с ними в местах общего пользования, заказывать доставку еды и других товаров, а также пользоваться электроприборами в комнате.
"отправили на третью пересдачу по одному из предметов"
конечно отчисляют из-за политики
Ну к слову часто замечаю, что заголовки когда кого-то отчисляют из-за политики, потом оказывается, что у человека долгов на год.
Возможно бунтарские идеи возникают из-за стресса перед отчислением. У нас вот все громкие и активисты были раздолбаями теми ещё. Если что и начнёт срач с преподом на паре, то именно такой вот уёбок, у которого отчисление на носу.
Я пример так же вылетел. За 4 года привык хуи пинать и в течении года пересдавать, а потом пришёл новый ректор.
когда я сидел на парах у одного из преподов, к нему во время моих занятий каждую неделю приходили одни и те же люди пересдавать электротехнику (раз 5 точно их видел)
как-то я спросил типа, че вы не можете сдать до сих пор, на что они ответили что "препод валит" "предмет жесть" и тд, а о том, что они долбаебы сказать забыли
Клятый режим
Ты тупой или да? Это просто повод, для отчисления потому как работают эти правила только в одну сторону (и явно не в преподавательскую сторону) также для ргсу это рычаг давления. И ты вообще читал статью? Перечисленные нарушения преподов разве не говорит о предвзятости?
да и похуй на самом деле, ситуация коснулась только тех кто имеет кучу долгов и пинает хуи, таких бы я отчислял и без всякого политического мотива
Точно тупой, вот именно так и должен работать вуз (без политического мотива или иного другого), в этом и есть весь смысл, а также должны быть проведена проверка (реальная) и все преподы которые причастны к этому
По словам студентов, апрельская пересдача проводилась дистанционно с грубыми нарушениями: например, в оценивании участвовал преподаватель, который не присутствовал при ответе. Курасин рассказал, что одним студентам позволяли выбрать билет, а ему и Алёне — назначали.
Этому
Некоторые из отчисленных студентов связывают несданный экзамен с их попытками противостоять переселению в общежитиях. Студент третьего курса Антон (имя изменено) рассказал, что несколько раз в апреле получал угрозы от администрации и требования прекратить рассказывать о происходящем в общежитиях РГСУ;
Этому
Другие отчисленные студенты РГСУ подтвердили DOXA, что не смогли сдать экзамен в третий раз, потому что не знали о дате пересдачи. Некоторым закрыли доступ в электронную систему прямо в день экзамена, другим назвали неправильную дату пересдачи или предупредили об экзамене лишь за 14 часов до него;
Этому
Студентов выпускных курсов принуждают подписать согласие на досрочную сдачу последней сессии. 21 апреля Андрею Речкалову позвонили с кафедры и поставили ультиматум: либо он выселяется из общежития на следующий день, либо сдаёт дипломную работу 14 мая и в этот же день заканчивает учёбу в вузе. Он также рассказал, что его и других студентов, живущих в общежитии № 4, заставили подписать добровольное согласие на переезд на время режима повышенной готовности;
И этому
Студентам первого, второго и третьего курса РГСУ предложили написать заявление с просьбой досрочно сдать сессию. Дату её начала им заранее не назвали. Студенты рассказали DOXA, что вечером 26 апреля им сообщили, что сессия стартует 27 апреля, а до неё надо закрыть все долги по заданиям;
должны быть уволены, специально для тебя копипастнул основные тезисы, может со второго раза поймешь.
Подзабыл. А разве в вузах не по 3 пересдачи + последняя с комиссией?
У ВУЗов разные системы, они же по разному борятся за успеваемость.
В моём вузе была система с розовыми списками, где тех, кто дольше 3 недель остаётся на стенке висеть отчисляли (розовые ибо розовым помечали людей у кого последняя неделя осталась).
В другом ВУЗе долги нужно было сдать к диплому/ВКР, т.е. там люди могли 4 года носить.
Отправка на комиссию к слову тоже может и раньше быть, некоторые студенты сразу шли на неё, ибо сложности с преподом были.
А пересдачи назначает преподаватель. Если они скажем так не своевременные были, то тебя могли лишить стипухи, даже несмотря на положительную оценку.
В другом ВУЗе долги нужно было сдать к диплому/ВКР, т.е. там люди могли 4 года носить.
У нас был такой случай. Но касалось это только договорников.
я если честно хз, ни разу не был на пересдачах, но насколько мне известно в моем вузе никто не заморачивался с этим, одна официальная пересдача у нас была, все остальные по договоренности с преподом (типа если сдашь, то тогда и иди в деканат за бумажкой на пересдачу)
"Студентов третьего курса программы «Международные отношения» Егора Курасина и Алёну (имя изменено) отчислили 14 апреля после неудачной сдачи экзамена. Их отправили на третью пересдачу по одному из предметов, причём она должна была состояться только в октябре 2020 года, но её перенесли на апрель."
Третья пересдача через девять месяцев после сессии? Понятно почему эти дипломаты такие тупые.
Их отправили на третью пересдачу по одному из предметов
Либералы все такие тупые?
Приплетаю либералов 😏
Атомный будильник
Проблема не в либералах, а активистах. Активисту некогда эти ваши семинары делать у него спорт/экология/протест/студвесна. Просто пока эта активность выгодна вузу, он будет закрывать глаза на пересдачи или тянуть, а если мешает, то ...
ненавижу ебаных преподов и ебаные универы, 90% ебаных преподов, встречавшихся мне на жизненном пути (университетских), были ебаным мудачьем
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ректор РГСУ Наталья Починок подписала приказ, запрещающий студентам выходить из здания общежития на Лосиноостровской улице: даже в ближайший магазин или аптеку. Студентам нельзя заходить к соседям и встречаться с ними в местах общего пользования, заказывать доставку еды и других товаров, а также пользоваться электроприборами в комнате
А есть что им, ни в магазин не сходить, ни еду заказать? Она будет харчи каждому приносить, Починок "Пирожок" Наталья?
Выше написано, что в вузе 1568 студентов, дальше, что отчислено с 1 марта 413 человек, и это ежегодная практика.
Они ежегодно треть студентов отчисляют?