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Ольга Щербинина
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DOXA: в РГСУ за неделю отчислили более 200 студентов, чтобы освободить места в общежитиях из-за карантина Материал редакции

Студенты планируют пожаловаться в СК и прокуратуру на неправомерное исключение и выселение из общежития во время пандемии.

25 комментариев
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За неделю с 15 по 23 апреля в РГСУ отчислили как минимум 200 человек из 1568 студентов, официально — из-за наличия академических задолженностей. По словам студентов, администрация начала волну отчислений, чтобы освободить общежития от учащихся или избавиться от недовольных студентов, пишет интернет-издание DOXA, которое освещает проблемы в российских университетах.

  • Студентов третьего курса программы «Международные отношения» Егора Курасина и Алёну (имя изменено) отчислили 14 апреля после неудачной сдачи экзамена. Их отправили на третью пересдачу по одному из предметов, причём она должна была состояться только в октябре 2020 года, но её перенесли на апрель. Администрация мотивировала это пандемией;
  • По словам студентов, апрельская пересдача проводилась дистанционно с грубыми нарушениями: например, в оценивании участвовал преподаватель, который не присутствовал при ответе. Курасин рассказал, что одним студентам позволяли выбрать билет, а ему и Алёне — назначали. Сразу же после окончания экзамена студентам тут же в Skype сообщили, что они не сдали экзамен и будут отчислены. Приказ об отчислении пришёл в тот же вечер;
  • Егор и Алёна считают, что отчисление связано с их активной политической позицией и с тем, что ранее они давали комментарий DOXA, в том числе, по поводу переселения всех студентов в одно общежитие во время пандемии;
  • Некоторые из отчисленных студентов связывают несданный экзамен с их попытками противостоять переселению в общежитиях. Студент третьего курса Антон (имя изменено) рассказал, что несколько раз в апреле получал угрозы от администрации и требования прекратить рассказывать о происходящем в общежитиях РГСУ;

Возможно, они начали массово отчислять остальных из-за того, что им критически важно сейчас освободить общежития. Вся их спешка и неорганизованность подсказывает, что всё было решено достаточно быстро.

Антон
студент РГСУ
  • Другие отчисленные студенты РГСУ подтвердили DOXA, что не смогли сдать экзамен в третий раз, потому что не знали о дате пересдачи. Некоторым закрыли доступ в электронную систему прямо в день экзамена, другим назвали неправильную дату пересдачи или предупредили об экзамене лишь за 14 часов до него;
  • В вузе на запрос издания ответили, что «фактов несвоевременного уведомления студентов о перенесённых сроках пересдачи в университете не выявлено». По словам представительницы вуза, всех студентов уведомили об экзаменах вовремя и никого из них не отчислили по ошибке;
  • В пресс-службе вуза заявили, что с 1 марта 2020 года в РГСУ отчислили 413 человек с академическими задолженностями. Из них в общежитиях жили 17 человек. По словам представителя университета, эта статистика примерно соответствует среднему уровню за последние годы. Количество отчисленных в период с 14 по 25 апреля студентов в вузе не назвали;
  • Студентов выпускных курсов принуждают подписать согласие на досрочную сдачу последней сессии. 21 апреля Андрею Речкалову позвонили с кафедры и поставили ультиматум: либо он выселяется из общежития на следующий день, либо сдаёт дипломную работу 14 мая и в этот же день заканчивает учёбу в вузе. Он также рассказал, что его и других студентов, живущих в общежитии № 4, заставили подписать добровольное согласие на переезд на время режима повышенной готовности;
  • Студентам первого, второго и третьего курса РГСУ предложили написать заявление с просьбой досрочно сдать сессию. Дату её начала им заранее не назвали. Студенты рассказали DOXA, что вечером 26 апреля им сообщили, что сессия стартует 27 апреля, а до неё надо закрыть все долги по заданиям;
  • 19 апреля несколько десятков отчисленных студентов создали чат под названием «Справедливость восторжествует». Они обратились в Министерство высшего образования и науки, Рособрнадзор, Роспотребнадзор и попросили СПЧ при президенте РФ сделать запрос в РГСУ. По словам студентов, они также планируют обратиться в СК и прокуратуру. Они хотят пожаловаться на неправомерное исключение и выселение из общежития во время пандемии.

23 марта студенты РГСУ узнали, что в их общежитиях скоро начнётся переселение. Проректор вуза сообщила, что из-за ремонта планируют выселить всех проживающих в общежитии №3. Их решили переселить в общежитие №1, студенты которого уехали домой на время пандемии.

22 апреля ректор РГСУ Наталья Починок подписала приказ, запрещающий студентам выходить из здания общежития на Лосиноостровской улице: даже в ближайший магазин или аптеку. Студентам нельзя заходить к соседям и встречаться с ними в местах общего пользования, заказывать доставку еды и других товаров, а также пользоваться электроприборами в комнате.

#новости #карантинвроссии #студенты #вузы #москва

Ольга Щербинина
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25 комментариев
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Сергей Сергеев

7

"отправили на третью пересдачу по одному из предметов"

конечно отчисляют из-за политики

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check-it-out

Сергей
5

Ну к слову часто замечаю, что заголовки когда кого-то отчисляют из-за политики, потом оказывается, что у человека долгов на год.

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check-it-out

check-it-out
0

Возможно бунтарские идеи возникают из-за стресса перед отчислением. У нас вот все громкие и активисты были раздолбаями теми ещё. Если что и начнёт срач с преподом на паре, то именно такой вот уёбок, у которого отчисление на носу.

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Енот Волшебный

Сергей
1

Я пример так же вылетел. За 4 года привык хуи пинать и в течении года пересдавать, а потом пришёл новый ректор.

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Сергей Сергеев

Енот
6

когда я сидел на парах у одного из преподов, к нему во время моих занятий каждую неделю приходили одни и те же люди пересдавать электротехнику (раз 5 точно их видел)
как-то я спросил типа, че вы не можете сдать до сих пор, на что они ответили что "препод валит" "предмет жесть" и тд, а о том, что они долбаебы сказать забыли

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alexferman

Енот
0

Клятый режим

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Енот Волшебный

alexferman
0

Ну частично, да. Это как раз была реформа запущенная сверху.

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Alexey Snooker

Сергей
1

Ты тупой или да? Это просто повод, для отчисления потому как работают эти правила только в одну сторону (и явно не в преподавательскую сторону) также для ргсу это рычаг давления. И ты вообще читал статью? Перечисленные нарушения преподов разве не говорит о предвзятости?

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Сергей Сергеев

Alexey
–3

да и похуй на самом деле, ситуация коснулась только тех кто имеет кучу долгов и пинает хуи, таких бы я отчислял и без всякого политического мотива

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Alexey Snooker

Сергей
0

Точно тупой, вот именно так и должен работать вуз (без политического мотива или иного другого), в этом и есть весь смысл, а также должны быть проведена проверка (реальная) и все преподы которые причастны к этому
По словам студентов, апрельская пересдача проводилась дистанционно с грубыми нарушениями: например, в оценивании участвовал преподаватель, который не присутствовал при ответе. Курасин рассказал, что одним студентам позволяли выбрать билет, а ему и Алёне — назначали.

Этому
Некоторые из отчисленных студентов связывают несданный экзамен с их попытками противостоять переселению в общежитиях. Студент третьего курса Антон (имя изменено) рассказал, что несколько раз в апреле получал угрозы от администрации и требования прекратить рассказывать о происходящем в общежитиях РГСУ;

Этому
Другие отчисленные студенты РГСУ подтвердили DOXA, что не смогли сдать экзамен в третий раз, потому что не знали о дате пересдачи. Некоторым закрыли доступ в электронную систему прямо в день экзамена, другим назвали неправильную дату пересдачи или предупредили об экзамене лишь за 14 часов до него;

Этому
Студентов выпускных курсов принуждают подписать согласие на досрочную сдачу последней сессии. 21 апреля Андрею Речкалову позвонили с кафедры и поставили ультиматум: либо он выселяется из общежития на следующий день, либо сдаёт дипломную работу 14 мая и в этот же день заканчивает учёбу в вузе. Он также рассказал, что его и других студентов, живущих в общежитии № 4, заставили подписать добровольное согласие на переезд на время режима повышенной готовности;

И этому
Студентам первого, второго и третьего курса РГСУ предложили написать заявление с просьбой досрочно сдать сессию. Дату её начала им заранее не назвали. Студенты рассказали DOXA, что вечером 26 апреля им сообщили, что сессия стартует 27 апреля, а до неё надо закрыть все долги по заданиям;

должны быть уволены, специально для тебя копипастнул основные тезисы, может со второго раза поймешь.

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Мистер Блондин

Сергей
0

Подзабыл. А разве в вузах не по 3 пересдачи + последняя с комиссией?

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check-it-out

Мистер
1

У ВУЗов разные системы, они же по разному борятся за успеваемость.

В моём вузе была система с розовыми списками, где тех, кто дольше 3 недель остаётся на стенке висеть отчисляли (розовые ибо розовым помечали людей у кого последняя неделя осталась).

В другом ВУЗе долги нужно было сдать к диплому/ВКР, т.е. там люди могли 4 года носить.

Отправка на комиссию к слову тоже может и раньше быть, некоторые студенты сразу шли на неё, ибо сложности с преподом были.
А пересдачи назначает преподаватель. Если они скажем так не своевременные были, то тебя могли лишить стипухи, даже несмотря на положительную оценку.

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Енот Волшебный

check-it-out
0

 В другом ВУЗе долги нужно было сдать к диплому/ВКР, т.е. там люди могли 4 года носить.

У нас был такой случай. Но касалось это только договорников.

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Сергей Сергеев

Мистер
0

я если честно хз, ни разу не был на пересдачах, но насколько мне известно в моем вузе никто не заморачивался с этим, одна официальная пересдача у нас была, все остальные по договоренности с преподом (типа если сдашь, то тогда и иди в деканат за бумажкой на пересдачу)

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Антон Крившенко

2

"Студентов третьего курса программы «Международные отношения» Егора Курасина и Алёну (имя изменено) отчислили 14 апреля после неудачной сдачи экзамена. Их отправили на третью пересдачу по одному из предметов, причём она должна была состояться только в октябре 2020 года, но её перенесли на апрель."
Третья пересдача через девять месяцев после сессии? Понятно почему эти дипломаты такие тупые.

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Vladislav Donets

–8

 Их отправили на третью пересдачу по одному из предметов

Либералы все такие тупые?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Vladislav
5

Приплетаю либералов 😏

Ответить

Vladislav Donets

Дмитрий
0

Их проще сагрить.

Ответить

Атомный будильник

Vladislav
0

Проблема не в либералах, а активистах. Активисту некогда эти ваши семинары делать у него спорт/экология/протест/студвесна. Просто пока эта активность выгодна вузу, он будет закрывать глаза на пересдачи или тянуть, а если мешает, то ...

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Alex Fielding

–2

ненавижу ебаных преподов и ебаные универы, 90% ебаных преподов, встречавшихся мне на жизненном пути (университетских), были ебаным мудачьем

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Мистер Блондин

Alex
2

А какой % ебаного мудачья в твоей жизни были студенты?

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Посторонний

Alex
0

Что за ПТУ?

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Evgenii Evgenii

0
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Комментарий удален

Посторонний

0

  ректор РГСУ Наталья Починок подписала приказ, запрещающий студентам выходить из здания общежития на Лосиноостровской улице: даже в ближайший магазин или аптеку. Студентам нельзя заходить к соседям и встречаться с ними в местах общего пользования, заказывать доставку еды и других товаров, а также пользоваться электроприборами в комнате

А есть что им, ни в магазин не сходить, ни еду заказать? Она будет харчи каждому приносить, Починок "Пирожок" Наталья?

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Фейхтвангер

0

Выше написано, что в вузе 1568 студентов, дальше, что отчислено с 1 марта 413 человек, и это ежегодная практика.
Они ежегодно треть студентов отчисляют?

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