Студенты планируют пожаловаться в СК и прокуратуру на неправомерное исключение и выселение из общежития во время пандемии.

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За неделю с 15 по 23 апреля в РГСУ отчислили как минимум 200 человек из 1568 студентов, официально — из-за наличия академических задолженностей. По словам студентов, администрация начала волну отчислений, чтобы освободить общежития от учащихся или избавиться от недовольных студентов, пишет интернет-издание DOXA, которое освещает проблемы в российских университетах.

Студентов третьего курса программы «Международные отношения» Егора Курасина и Алёну (имя изменено) отчислили 14 апреля после неудачной сдачи экзамена. Их отправили на третью пересдачу по одному из предметов, причём она должна была состояться только в октябре 2020 года, но её перенесли на апрель. Администрация мотивировала это пандемией;

По словам студентов, апрельская пересдача проводилась дистанционно с грубыми нарушениями: например, в оценивании участвовал преподаватель, который не присутствовал при ответе. Курасин рассказал, что одним студентам позволяли выбрать билет, а ему и Алёне — назначали. Сразу же после окончания экзамена студентам тут же в Skype сообщили, что они не сдали экзамен и будут отчислены. Приказ об отчислении пришёл в тот же вечер;

Егор и Алёна считают, что отчисление связано с их активной политической позицией и с тем, что ранее они давали комментарий DOXA, в том числе, по поводу переселения всех студентов в одно общежитие во время пандемии;



Некоторые из отчисленных студентов связывают несданный экзамен с их попытками противостоять переселению в общежитиях. Студент третьего курса Антон (имя изменено) рассказал, что несколько раз в апреле получал угрозы от администрации и требования прекратить рассказывать о происходящем в общежитиях РГСУ;



Возможно, они начали массово отчислять остальных из-за того, что им критически важно сейчас освободить общежития. Вся их спешка и неорганизованность подсказывает, что всё было решено достаточно быстро. Антон студент РГСУ

Другие отчисленные студенты РГСУ подтвердили DOXA, что не смогли сдать экзамен в третий раз, потому что не знали о дате пересдачи. Некоторым закрыли доступ в электронную систему прямо в день экзамена, другим назвали неправильную дату пересдачи или предупредили об экзамене лишь за 14 часов до него;

В вузе на запрос издания ответили, что «фактов несвоевременного уведомления студентов о перенесённых сроках пересдачи в университете не выявлено». По словам представительницы вуза, всех студентов уведомили об экзаменах вовремя и никого из них не отчислили по ошибке;



В пресс-службе вуза заявили, что с 1 марта 2020 года в РГСУ отчислили 413 человек с академическими задолженностями. Из них в общежитиях жили 17 человек. По словам представителя университета, эта статистика примерно соответствует среднему уровню за последние годы. Количество отчисленных в период с 14 по 25 апреля студентов в вузе не назвали;



Студентов выпускных курсов принуждают подписать согласие на досрочную сдачу последней сессии. 21 апреля Андрею Речкалову позвонили с кафедры и поставили ультиматум: либо он выселяется из общежития на следующий день, либо сдаёт дипломную работу 14 мая и в этот же день заканчивает учёбу в вузе. Он также рассказал, что его и других студентов, живущих в общежитии № 4, заставили подписать добровольное согласие на переезд на время режима повышенной готовности;



Студентам первого, второго и третьего курса РГСУ предложили написать заявление с просьбой досрочно сдать сессию. Дату её начала им заранее не назвали. Студенты рассказали DOXA, что вечером 26 апреля им сообщили, что сессия стартует 27 апреля, а до неё надо закрыть все долги по заданиям;



19 апреля несколько десятков отчисленных студентов создали чат под названием «Справедливость восторжествует». Они обратились в Министерство высшего образования и науки, Рособрнадзор, Роспотребнадзор и попросили СПЧ при президенте РФ сделать запрос в РГСУ. По словам студентов, они также планируют обратиться в СК и прокуратуру. Они хотят пожаловаться на неправомерное исключение и выселение из общежития во время пандемии.

23 марта студенты РГСУ узнали, что в их общежитиях скоро начнётся переселение. Проректор вуза сообщила, что из-за ремонта планируют выселить всех проживающих в общежитии №3. Их решили переселить в общежитие №1, студенты которого уехали домой на время пандемии.