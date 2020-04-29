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Студентов также обеспечат бесплатным питанием и средствами защиты.
Московские студенты-медики будут ежемесячно получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В штабе сообщили, что студентам предлагается на выбор несколько вариантов работы. Какие именно варианты работы — власти не уточнили. Все студенты пройдут обучение по работе с коронавирусной инфекцией. В больницах их также обеспечат бесплатным питанием и средствами защиты.
10 апреля Путин поручил правительству привлечь аспирантов и студентов медвузов к борьбе с Covid-19. 24 апреля Сергей Собянин попросил Михаила Мишустина подготовить приказ, по которому студентов 4-го и 5-го курсов медицинских вузов направят на практику в больницы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией.
Московским студентам-медикам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах
Через месяц:
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студентам-медикам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах
За 20 суточных дежурств в месяц, да?
Дед на приеме у сексопатолога:
— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
— Дед, а лет тебе сколько?
— 85.
— Дед, ну это же превосходно!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!
ёпта, на скорой фельдшерам пусть денег дадут сначала, знаю я тут одного — ребята из их бригады ничё не получили, всё баблишко где-то по пути осело