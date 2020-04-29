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Новости
Артём Мазанов
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Московским студентам-медикам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Материал редакции

Студентов также обеспечат бесплатным питанием и средствами защиты.

10 комментариев
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Московские студенты-медики будут ежемесячно получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В штабе сообщили, что студентам предлагается на выбор несколько вариантов работы. Какие именно варианты работы — власти не уточнили. Все студенты пройдут обучение по работе с коронавирусной инфекцией. В больницах их также обеспечат бесплатным питанием и средствами защиты.

10 апреля Путин поручил правительству привлечь аспирантов и студентов медвузов к борьбе с Covid-19. 24 апреля Сергей Собянин попросил Михаила Мишустина подготовить приказ, по которому студентов 4-го и 5-го курсов медицинских вузов направят на практику в больницы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией.

#новости #карантинвроссии #москва

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Алексей Логачев

11

 Московским студентам-медикам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах

Через месяц: 
Московские студенты-медики массово увольняются на фоне невыплат обещанной им зарплаты 

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Айрат Галиакбаров

Алексей
0

Уже

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Комментарий удален

Полный чайник

Валерия
0

Ууухххх
Мне пожалуйста мемовницу

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Bad Bear

0

А выбор им дадут или отчисление?

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Евгений Клочков

0

студентам-медикам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах

За 20 суточных дежурств в месяц, да?

Ответить

Bad Bear

0

Дед на приеме у сексопатолога:
— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
— Дед, а лет тебе сколько?
— 85.
— Дед, ну это же превосходно!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!

Ответить

Успешный месяц

0

лапша ж, не?

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Reggae Addict

0

ёпта, на скорой фельдшерам пусть денег дадут сначала, знаю я тут одного — ребята из их бригады ничё не получили, всё баблишко где-то по пути осело

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Архитектурный фонарь

0

Пиздят, как в воду гляжу.

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Eugen T

0
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