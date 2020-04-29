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Новости
Ольга Щербинина
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Норвежского миллионера задержали по подозрению в убийстве жены. Она пропала полтора года назад Материал редакции

«Похитители» требовали за неё выкуп в криптовалюте.

17 комментариев
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Обыск в доме супружеской пары​ HEIKO JUNGE / NTB SCANPIX

Полиция Норвегии задержала одного из самых богатых людей страны Тома Хагена, жена которого Анна-Элизабет Фалькевик пропала полтора года назад. Бизнесмен может быть причастен к убийству супруги, пишет NRK.

70-летнего Хагена задержали, когда он ехал на работу. Ему предъявили обвинение в причастности к убийству, полиция будет ходатайствовать о аресте бизнесмена на месяц. Адвокат Хагена заявил, что тот полностью отрицает свою вину. Полиция получила ордеры на обыск по различным адресам, связанным с миллионером.

Фалькевик пропала 31 октября 2018 года. Предположительно, она находилась в супружеском доме в Лёренскуге. Полиция не обнаружила следов взлома, но нашла несколько улик, указывающих на короткую потасовку в ванне. Общественности о пропаже женщины сообщили только через два месяца. В полиции рассказали, что на месте преступления оставили записку с требованием перевести определённую сумму на счёт в криптовалюте Monero. Точная сумма выкупа не раскрывалась, но различные СМИ называли сумму в девять миллионов евро.

Инспектор полиции Томми Брёскен рассказал, что сейчас следствие пришло к выводу, что никакого похищения не было. Он пояснил, что сначала полиция разрабатывала четыре версии произошедшего: самоубийство, несчастный случай или болезнь, то, что Фалькевик сама хотела исчезнуть и то, что стала жертвой преступления. В итоге пришли к выводу, что последнее — наиболее вероятно.

В полиции также отметили, что никогда не верили в намерение вести настоящие переговоры о возвращении женщины домой. Там считают, что преступление было продумано заранее. Адвокат полиции Осе Эрикссон отметил, что пока никого кроме Тома Хагена не задержали, но следствие проверит причастность к делу других людей.

В 1992 году Хаген основал компанию Elkraft AS, которая стала одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в стране. Состояние бизнесмена оценивается примерно в 170 миллионов евро. У супругов есть трое взрослых детей.

В Норвегии похитили жену миллионера и впервые…
Они потребовали девять миллионов евро в криптовалюте за освобождение 68-летней Фалькевик, но…
tjournal.ru

#новости #происшествия

Ольга Щербинина
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17 комментариев
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Илья Гераськин

10

одного из самых богатых людей страны

Состояние бизнесмена оценивается примерно в 170 миллионов евро

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Андрей Рядькин

Илья
2

У Путина был выбор - пенсионный фонд на триллион долларов или миллиардеры-друзья. Но норвежцы его опередили

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Илья Гераськин

Андрей
0

"Рискни", - шепнула мечта (с)

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Принцесса в другом замке

6

Я уже запуталось, что было первым: скандинавские детективы или скандинавские преступления.

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Le Kram

Принцесса
0

Скандинавские боги

Ответить

Илья Утёнков

Принцесса
–1

Первыми были татуировки

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Spect

–3

Ну ладно. Нормальных новостей нет?

Ответить

Насущные Проблемы

Spect
7

Остались только гифки с котиками. Брать будете?

Ответить

Интересный коктейль

Насущные
0

мужика б тебе...

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Насущные Проблемы

Интересный
0

Я латентный гетеросек.

Ответить

Интересный коктейль

Насущные
0

чому латентный?

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Александр Коржуев

Насущные
0

ну у каждого свои недостатки

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Почетный волк

Насущные
0
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Словесный Интервент

1

Сюжеты всех этих скандинавских криминальных сериалов не на пустом месте возникают. 

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Сергей Гращенко

Словесный
0

хаха вот да, сразу подумал что надо снять скандинавский нуар серий на 10 про этот случай :D

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Tural M

0

норвежского миллионера = норвежца

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Сергей Гращенко

0

https://meduza.io/feature/2015/03/17/chto-ya-chert-vozmi-sdelal
у этого парня всё сложилось как нельзя удачно

Что я, черт возьми, сделал Как миллионер Роберт…
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