«Похитители» требовали за неё выкуп в криптовалюте.

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Обыск в доме супружеской пары​ HEIKO JUNGE / NTB SCANPIX

Полиция Норвегии задержала одного из самых богатых людей страны Тома Хагена, жена которого Анна-Элизабет Фалькевик пропала полтора года назад. Бизнесмен может быть причастен к убийству супруги, пишет NRK.

70-летнего Хагена задержали, когда он ехал на работу. Ему предъявили обвинение в причастности к убийству, полиция будет ходатайствовать о аресте бизнесмена на месяц. Адвокат Хагена заявил, что тот полностью отрицает свою вину. Полиция получила ордеры на обыск по различным адресам, связанным с миллионером.

Фалькевик пропала 31 октября 2018 года. Предположительно, она находилась в супружеском доме в Лёренскуге. Полиция не обнаружила следов взлома, но нашла несколько улик, указывающих на короткую потасовку в ванне. Общественности о пропаже женщины сообщили только через два месяца. В полиции рассказали, что на месте преступления оставили записку с требованием перевести определённую сумму на счёт в криптовалюте Monero. Точная сумма выкупа не раскрывалась, но различные СМИ называли сумму в девять миллионов евро.

Инспектор полиции Томми Брёскен рассказал, что сейчас следствие пришло к выводу, что никакого похищения не было. Он пояснил, что сначала полиция разрабатывала четыре версии произошедшего: самоубийство, несчастный случай или болезнь, то, что Фалькевик сама хотела исчезнуть и то, что стала жертвой преступления. В итоге пришли к выводу, что последнее — наиболее вероятно.

В полиции также отметили, что никогда не верили в намерение вести настоящие переговоры о возвращении женщины домой. Там считают, что преступление было продумано заранее. Адвокат полиции Осе Эрикссон отметил, что пока никого кроме Тома Хагена не задержали, но следствие проверит причастность к делу других людей.