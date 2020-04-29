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Новости
Ольга Щербинина
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Патриарх Кирилл запретил в служении Андрея Кураева из-за оскорбления памяти священника, умершего от Covid-19 Материал редакции

Кураев назвал погибшего протоиерея Александра Агейкина «тупым карьеристом» и «недопротопресвитером».

20 комментариев
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Патриах Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе главы РПЦ. Кураева временно отстранили от проведения таинств и служб. Запрещение в служении применяется в РПЦ как мера временного наказания или как досудебная мера на время следствия.

Решение приняли в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина, а также учитывая «предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы» на имя патриарха.

Запрет будет действовать до тех пор, пока свое решение по поводу поступков Кураева не вынесет епархиальный церковный суд.

Агейкин умер 21 апреля от коронавируса Covid-19. Его смерть Кураев прокомментировал постом в ЖЖ. «В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса», — написал он.

В последние годы Кураев стал одним из главных оппонентов многих ведущих представителей духовенства РПЦ. В 2014 году его уволили из Московской духовной академии, где он долгое время преподавал.

#новости #рпц #covid19

Ольга Щербинина
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20 комментариев
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alexferman

4

Игра фофудий

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Nikita Zubkov

alexferman
3

Песнь кадила и купели

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Дмитрий Чернышов

alexferman
1

Православные войны: патриархат наносит ответный удар

Ответить

Nikita Zubkov

Дмитрий
0

Феминистки напряглись

Ответить

Универсальный ГОСТ

2

Кураев один из немногих приятных публичных персонажей в РПЦ.

Ответить

Поменял Никнейм

1

))))))))))

Ответить

Актерский паук например

1

Патриарх Кирилл запретил в служении Андрея Кураева из-за оскорбления памяти священника, умершего от Covid-19

Что запретил?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Актерский
0

Кого 🧐

Ответить

Уральский блик

0

ольга здравствуйте поч это важно?

Ответить

Алексей Любимцев

Уральский
1

потому что больше нихуя не происходит?
еще есть челледж ,где надо ссаться в штаны и протест ,где надо ставить хештеги в твиттере

Ответить

Поменял Никнейм

Алексей
1

А меня на ДТФ забанили в подсайте, хоть какое-то развлечение

Ответить

Алексей Любимцев

Поменял
2

напиши пост про это

Ответить

Уральский блик

Алексей
0

согласен

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Дмитрий Чернышов

Алексей
0

Внимание! Свежие новости!
Сегодня в России внезапно произошло глобальное...

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Средневековый Илья

Уральский
0

интересно же, ну

Ответить

Уральский блик

Средневековый
0

хз в дуде чет не помню такого 

Ответить

Енот Волшебный

0

В небе над цветочками летают ангелочки.

Ответить

Берг

0

жаба 1:0 гадюка

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Амир Шахин

0

Когда ж их там всех позабирает чёрт (или кто там у них начальство...)?!

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Хозяин

–1

Котриарх Педрил

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