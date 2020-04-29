Патриарх Кирилл запретил в служении Андрея Кураева из-за оскорбления памяти священника, умершего от Covid-19

Кураев назвал погибшего протоиерея Александра Агейкина «тупым карьеристом» и «недопротопресвитером».

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Патриах Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе главы РПЦ. Кураева временно отстранили от проведения таинств и служб. Запрещение в служении применяется в РПЦ как мера временного наказания или как досудебная мера на время следствия.

Решение приняли в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина, а также учитывая «предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы» на имя патриарха.

Запрет будет действовать до тех пор, пока свое решение по поводу поступков Кураева не вынесет епархиальный церковный суд.

Агейкин умер 21 апреля от коронавируса Covid-19. Его смерть Кураев прокомментировал постом в ЖЖ. «В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса», — написал он.