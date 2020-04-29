Прямой эфир
Сенатор заявила, что воспринимает распространение этой информации как попытку дискредитировать её и весь российский парламент.
Следственный комитет начал проверку из-за публикаций о наличии у члена Совета Федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
29 апреля издание Baza сообщило, что Мизулина подала заявление о клевете на авторов анонимного Telegram-канала «Небожена» и некоторые СМИ, в частности, «Экспресс-газету». Причиной стало опубликованное 17 января сообщение о том, что у сенатора есть вид на жительство в Бельгии.
Мизулина рассказала ТАСС, что в январе направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить публикации о её двойном гражданстве на предмет распространения фейковой и клеветнической информации. По её словам, материалы направили в МВД. Проверка установила признаки преступлений по статьям 128.1 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Позже дело передали в СК.
Мизулина заявила, что воспринимает «распространение этой лживой информации как попытку дискредитировать не только её лично, но и весь российский парламент». Наличие у себя двойного гражданства, вида на жительства и имущества в других странах сенатор отрицает.
А ск проверять недвижку будет?
Пиздец. Подумал что СК начал проверку наличия ВНЖ у Мизулиной, но забыл в какой стране живу.
Мне так это все нравится. Границы РФ закрыты, а тут всплывает всё больше про Помета, чиновников, Малышеву и тд
ВНЖ не гражданство же. В ТАСС наркоманы работают?
А Бельгийское посольство может подтвердить или опровергнуть наличие ВНЖ? Интересно
Генетический турник
Тогда посольство оштрафуют)))
по статьям 128.1 («Клевета»), 319 («Оскорбление представителя власти»), 666 («Ты чё охуел что ли») и 666.1 («Совсем страх потерял»)
Если одобрят ,как штраф наложат? Авторы анонимы , телеграмм заблокирован и нет тут представительства. Хм
Спасибо, что новость без фото. Хотя бы не с таким отвращением новость прочитал.