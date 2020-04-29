Сенатор заявила, что воспринимает распространение этой информации как попытку дискредитировать её и весь российский парламент.

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Следственный комитет начал проверку из-за публикаций о наличии у члена Совета Федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

29 апреля издание Baza сообщило, что Мизулина подала заявление о клевете на авторов анонимного Telegram-канала «Небожена» и некоторые СМИ, в частности, «Экспресс-газету». Причиной стало опубликованное 17 января сообщение о том, что у сенатора есть вид на жительство в Бельгии.

Мизулина рассказала ТАСС, что в январе направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить публикации о её двойном гражданстве на предмет распространения фейковой и клеветнической информации. По её словам, материалы направили в МВД. Проверка установила признаки преступлений по статьям 128.1 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Позже дело передали в СК.