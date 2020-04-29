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Новости
Ольга Щербинина
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Мизулина пожаловалась на Telegram-канал «Небожена», сообщивший о наличии у неё ВНЖ в Бельгии. СК начал проверку Материал редакции

Сенатор заявила, что воспринимает распространение этой информации как попытку дискредитировать её и весь российский парламент.

21 комментарий
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Следственный комитет начал проверку из-за публикаций о наличии у члена Совета Федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

29 апреля издание Baza сообщило, что Мизулина подала заявление о клевете на авторов анонимного Telegram-канала «Небожена» и некоторые СМИ, в частности, «Экспресс-газету». Причиной стало опубликованное 17 января сообщение о том, что у сенатора есть вид на жительство в Бельгии.

Мизулина рассказала ТАСС, что в январе направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить публикации о её двойном гражданстве на предмет распространения фейковой и клеветнической информации. По её словам, материалы направили в МВД. Проверка установила признаки преступлений по статьям 128.1 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Позже дело передали в СК.

Мизулина заявила, что воспринимает «распространение этой лживой информации как попытку дискредитировать не только её лично, но и весь российский парламент». Наличие у себя двойного гражданства, вида на жительства и имущества в других странах сенатор отрицает.

#новости #политика #telegram

Ольга Щербинина
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21 комментарий
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George Weiler

24

А ск проверять недвижку будет?

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alexferman

George
16

Джентльмены верят друг другу на слово)

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Поменял Никнейм

George
1

Там и так в курсе, но делать с этим ничего не будут

Ответить

Насущные Проблемы

18

Пиздец. Подумал что СК начал проверку наличия ВНЖ у Мизулиной, но забыл в какой стране живу.

Ответить

Al

17

попытку дискредитировать её и весь российский парламент

Тут даже пытаться не надо

Ответить

Александр Евтушков

6

Ой-ой. Мразоту из госдурдумы обидели. Правда глаза колет :)

Ответить

Пожилой Мартингал

5

Мне так это все нравится. Границы РФ закрыты, а тут всплывает всё больше про Помета, чиновников, Малышеву и тд

Ответить

Олег Ивахнов

Пожилой
0

А что малышева

Ответить

Dmitry Kurtsev

Олег
2
Ответить

Кирилл Борисов

4
Ответить

Насущные Проблемы

Кирилл
0
Ответить

Илья Гераськин

3

ВНЖ не гражданство же. В ТАСС наркоманы работают?
А Бельгийское посольство может подтвердить или опровергнуть наличие ВНЖ? Интересно

Ответить

Генетический турник

Илья
0

Тогда посольство оштрафуют))) 

Ответить

Илья Гераськин

Генетический
0

Объявят иноагентом

Ответить

FOX

2

Весь русский народ!

Ответить

Хозяин

2

по статьям 128.1 («Клевета»), 319 («Оскорбление представителя власти»), 666 («Ты чё охуел что ли») и 666.1 («Совсем страх потерял»)

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Алексей Штейн

1

Если одобрят ,как штраф наложат? Авторы анонимы , телеграмм заблокирован и нет тут представительства. Хм 

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Оскорбления и спам

Алексей
2

выставят счет в биткойнах и скажут "откликнись, автор"

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Konstantin Tsevelev

0

сами слили в этот телеграм канал инфу и теперь дело возбуждают)

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Elf Runner

0

СК начал проверку Мизулиной.
Канал в ТГ = левый акк Путена.

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Дмитрий Чернышов

0

Спасибо, что новость без фото. Хотя бы не с таким отвращением новость прочитал.

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