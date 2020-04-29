Сам президент не подтверждал, что Мария Воронцова его дочь.

В закладки

«Роснефть» подаст в суд на «Би-би-си» из-за публикации текста о генетическом центре. Сообщение опубликовано на сайте компании.

Статья «содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, непричастных к данному проекту», говорится в заявлении. «Роснефть» потребует опровержения информации и возмещения ущерба репутации.

29 апреля «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование о создании «Роснефтью» генетического центра. Главное из него:

В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова и глава «Роснефти» Игорь Сечин подписали соглашение, посвящённое «ускоренному развитию российских генетических технологий» и «достижению Россией позиции одного из лидеров» в этой области к 2027 году;

В рамках соглашения «Роснефти» поручено создать центр комплексных исследований в области генетических технологий. 28 апреля АНО «Развитие генетических технологий» зарегистрировали по тому же адресу, где находится «Роснефть»;

В проект вложат от 500 миллионов до миллиарда долларов до 2027 года, пишет «Би-би-си»;



Издание утверждает, что в наблюдательный совет центра может войти, среди прочих, Мария Воронцова, которую СМИ называют предполагаемой дочерью Путина;

Источники «Би-би-си» считают, что Воронцова может стать куратором проекта.

Владимир Путин не подтверждал, но и не опровергал информации о том, что Мария Воронцова его дочь. По данным Reuters, она родилась в 1985 году.