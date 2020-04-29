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Алексей Боржонов
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«Роснефть» подаст в суд на «Би-би-си» из-за статьи о создании генетического центра при участии дочери Путина Материал редакции

Сам президент не подтверждал, что Мария Воронцова его дочь.

19 комментариев
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«Роснефть» подаст в суд на «Би-би-си» из-за публикации текста о генетическом центре. Сообщение опубликовано на сайте компании.

Статья «содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, непричастных к данному проекту», говорится в заявлении. «Роснефть» потребует опровержения информации и возмещения ущерба репутации.

29 апреля «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование о создании «Роснефтью» генетического центра. Главное из него:

  • В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова и глава «Роснефти» Игорь Сечин подписали соглашение, посвящённое «ускоренному развитию российских генетических технологий» и «достижению Россией позиции одного из лидеров» в этой области к 2027 году;

  • В рамках соглашения «Роснефти» поручено создать центр комплексных исследований в области генетических технологий. 28 апреля АНО «Развитие генетических технологий» зарегистрировали по тому же адресу, где находится «Роснефть»;
  • В проект вложат от 500 миллионов до миллиарда долларов до 2027 года, пишет «Би-би-си»;

  • Издание утверждает, что в наблюдательный совет центра может войти, среди прочих, Мария Воронцова, которую СМИ называют предполагаемой дочерью Путина;

  • Источники «Би-би-си» считают, что Воронцова может стать куратором проекта.

Владимир Путин не подтверждал, но и не опровергал информации о том, что Мария Воронцова его дочь. По данным Reuters, она родилась в 1985 году.

Воронцова входит в совет Федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий. Кроме того, она является членом президиума «Российской ассоциации содействия науке». На сайте организации указано, что её основное место работы — «Эндокринологический научный центр» Минздрава, где она занимает должность детского эндокринолога.

#новости #путин

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19 комментариев
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Уютный Багажник

32

Блеать, вы вдумайтесь просто. Мы живём в стране, в которой президент "не отрицал и не подтверждал, что Мария Воронцова его дочь." Даже про семейство диктаторов Северной Кореи мы знаем больше точной информации, чем про семью собственного президента.

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Eugene Panfilov

Уютный
4

Прочитал этот текст в статье как данность, даже не удивился. А если вдуматься, то действительно пздц.

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Darth Felus

Уютный
1

Школа КГБ же.

Ответить

Уютный Багажник

Darth
5

Да хоть с математическим уклоном. Менее ебанутым сей факт не становится. 

Ответить

ouxen

Уютный
1

всем нравится, все довольны
за Путина!

Ответить

Serg Bootlegger

Уютный
0

Даже про семейство диктаторов Северной Кореи мы знаем больше точной информации

Тебе как будто обидно, что все не классически по-диктаторски? ах, путин, сукин сын, везде пытается переиграть) 

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Озорной Лис

8

 президент не подтверждал, что Мария Воронцова его дочь.

 которую СМИ называют предполагаемой дочерью Путина

но ведь есть фотки ))

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alexferman

Озорной
0

На левой фотке она секси, я бы ей всадил

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Уютный Багажник

alexferman
2

У меня уже коллекция скринов с твоей педофелией в комментах, кстати) 

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alexferman

Уютный
2

При чём тут педофилия? Сомневаюсь, что на левой фотке ей меньше 12 лет.

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Уютный Багажник

alexferman
5

хорошая попытка, но 

Ответить

alexferman

Уютный
2

иду

Ответить

Частный шар

alexferman
0

За тобой выехали

Ответить

alexferman

Частный
0

Пусть пива возьмут заодно

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Evgenii Evgenii

6

200 миллионов $ в год дают. Представляю папаня какими суммами оперирует. ФНБ уже и близко нету

Ответить

Пкшаашер

6

А зачем вообще нужен этот генетический центр для них? Они что, ищут у русских людей лишнюю хромосому?

Ответить

German Times

Пкшаашер
0

Ой как будто что-то будут реально изучать. Пилить они будут, пилить! И поделки из Алиэкспресса выдавать как выдающееся достижение. 

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Компания обратится в суд для опровержения ложной информации, признания сведений недостоверными и возмещения ущерба её репутации.

Прочитал статью и не понял, какой именно ущерб репутации она могла нанести Роснефти, даже если сведения в ней ложные.

А вообще не удивлюсь, если иска так и не последует. По-моему, он только привлечёт ещё большее внимание к Воронцовой. И едва ли её предполагаемый отец сильно обрадуется этому вниманию.

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alexferman

0

упс

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