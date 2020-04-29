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Сам президент не подтверждал, что Мария Воронцова его дочь.
«Роснефть» подаст в суд на «Би-би-си» из-за публикации текста о генетическом центре. Сообщение опубликовано на сайте компании.
Статья «содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, непричастных к данному проекту», говорится в заявлении. «Роснефть» потребует опровержения информации и возмещения ущерба репутации.
29 апреля «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование о создании «Роснефтью» генетического центра. Главное из него:
В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова и глава «Роснефти» Игорь Сечин подписали соглашение, посвящённое «ускоренному развитию российских генетических технологий» и «достижению Россией позиции одного из лидеров» в этой области к 2027 году;
Издание утверждает, что в наблюдательный совет центра может войти, среди прочих, Мария Воронцова, которую СМИ называют предполагаемой дочерью Путина;
Владимир Путин не подтверждал, но и не опровергал информации о том, что Мария Воронцова его дочь. По данным Reuters, она родилась в 1985 году.
Воронцова входит в совет Федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий. Кроме того, она является членом президиума «Российской ассоциации содействия науке». На сайте организации указано, что её основное место работы — «Эндокринологический научный центр» Минздрава, где она занимает должность детского эндокринолога.
Блеать, вы вдумайтесь просто. Мы живём в стране, в которой президент "не отрицал и не подтверждал, что Мария Воронцова его дочь." Даже про семейство диктаторов Северной Кореи мы знаем больше точной информации, чем про семью собственного президента.
Прочитал этот текст в статье как данность, даже не удивился. А если вдуматься, то действительно пздц.
Школа КГБ же.
Да хоть с математическим уклоном. Менее ебанутым сей факт не становится.
Даже про семейство диктаторов Северной Кореи мы знаем больше точной информации
Тебе как будто обидно, что все не классически по-диктаторски? ах, путин, сукин сын, везде пытается переиграть)
президент не подтверждал, что Мария Воронцова его дочь.
которую СМИ называют предполагаемой дочерью Путина
но ведь есть фотки ))
На левой фотке она секси, я бы ей всадил
У меня уже коллекция скринов с твоей педофелией в комментах, кстати)
При чём тут педофилия? Сомневаюсь, что на левой фотке ей меньше 12 лет.
Частный шар
За тобой выехали
200 миллионов $ в год дают. Представляю папаня какими суммами оперирует. ФНБ уже и близко нету
А зачем вообще нужен этот генетический центр для них? Они что, ищут у русских людей лишнюю хромосому?
Ой как будто что-то будут реально изучать. Пилить они будут, пилить! И поделки из Алиэкспресса выдавать как выдающееся достижение.
Компания обратится в суд для опровержения ложной информации, признания сведений недостоверными и возмещения ущерба её репутации.
Прочитал статью и не понял, какой именно ущерб репутации она могла нанести Роснефти, даже если сведения в ней ложные.
А вообще не удивлюсь, если иска так и не последует. По-моему, он только привлечёт ещё большее внимание к Воронцовой. И едва ли её предполагаемый отец сильно обрадуется этому вниманию.