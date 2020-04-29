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Ольга Щербинина
3419

«Хотите сделать русского Вайнштейна — не получится»: Венедиктов извинился перед Ведутой, отрицая домогательства к ней Материал редакции

Главный редактор «Эха Москвы» заявил, что на радиостанции бывшего пресс-секретаря Навального продолжают «любить и ценить».

55 комментариев
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Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в шоу на радиостанции извинился перед бывшим пресс-секретарём Навального Анной Ведутой, но не признал факт домогательств к ней.

По словам Венедиктова, он не знакомился с материалом Русской службы Би-би-си до публикации и не сверял факты издания. Главред «Эха» отметил, что в заметке «не всё изложено верно», а также подчеркнул, что «имеет другой взгляд на эти события». Он заявил, что понимал цель этой статьи и в интервью сказал: «Вы хотите сделать из меня русского Харви Вайнштейна или русского вице-президента Байдена — не получится».

Венедиктов пояснил, что узнал о версии событий со стороны Ведуты за неделю до публикации, когда журналисты Би-би-си пришли уточнять её. Он подчеркнул, что даже не помнит, что эти события происходили. «Этого точно быть не могло», — отметил журналист.

При этом, если Анна уже восемь лет чувствует себя некомфортно из-за того, как ей представлялось это, я перед ней извиняюсь. И это правильно, потому что если вы своими действиями, мыслями или поступками, даже неверно интерпретированными, неверно понятыми или даже если их вообще не было, но тем не менее создаёте человеку дискомфорт, надо извиниться.

Поэтому я извиняюсь перед Анной и считаю, что она должна понять, что у меня от нашего с ней общения другое впечатление. Я перед ней извиняюсь так же, как и перед всеми, кому своими действиями доставляю, доставлял и буду доставлять разные жизненные неудобства. Это факт.

Алексей Венедиктов
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

Венедиктов заявил, что на «Эхе» «Аню продолжают нежно любить и нежно ценить». Он уверил, что сайт радиостанции собирается продолжать использовать её блоги, «если они будут так же хорошо написаны, как и были написаны раньше».

Венедиктов также обратился к «некоторым публичным людям». «Не надо кидаться камнями в стеклянном доме. Только не вы и только не об этом. Нам есть, о чём напомнить». О ком идёт речь, он не уточнил.

Ведута не приняла извинения Венедиктова и объяснила, зачем высказалась о домогательствах именно сейчас.

Anna Veduta @Anna_Veduta
1. Мне не нужны извинения, особенно издевательские.
2. Меня это не мучает, о чем и сказала в статье: «ничего фатального не произошло».
3. Зачем? Потому что кто-то должен был наконец это сказать вслух. Я не первая и не последняя—подобные вещи происходили со многими, все молчали.

29 апреля Русская служба Би-би-си опубликовала материал о Венедиктове. В нём Ведута рассказала, что в 2012 году главред «Эха Москвы» пригласил её на ужин в компании других журналистов, а когда отвозил девушку домой, «придвинулся, обнял и начал трогать за колени, поднимаясь выше». Венедиктов всё отрицает. Обвинения в его адрес выдвинула не только Ведута, но и анонимная молодая общественная деятельница.

#новости #медиа #скандалы #эховедуты

Ольга Щербинина
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55 комментариев
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Интересный коктейль

18

Дед каэш тралльнул с извинениями)

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Интересный коктейль

Интересный
11

Но кстати, комменты от теть Срак там тоже смешные)
Действительно, кому это из дидов нужна 22-летняя симпатичная девочка, когда есть Надежда Коржова) 

Ответить

Словесный Интервент

Интересный
5

Сейчас ольгинские. которые клеймили позором эхо вашингтона, переобуются и будут защищать Венедиктова и прыгать на Навального

Ответить

Евгений Клочков

Словесный
4

Наоборот, это для них прекрасный и почти легальный повод прыгать на обоих

Ибо как всегда, тусовочка оказалась неспособна исполнять те же принципы, которые сама проповедует 

Да и тем более что Волков в одной похожей истории тоже замешан был, и его шеф вроде как прикрывает

Ответить

Интересный коктейль

Евгений
1

Ибо как всегда, тусовочка оказалась неспособна исполнять те же принципы, которые сама проповедует

классика)

Ответить

Эмиль Рубанов

Словесный
0

будут защищать Венедиктова и прыгать на Навального

в смысле переобуются? это уже давно в методичке.

https://riafan.ru/1260453-venediktov-lichno-ubedilsya-chto-prinyatyi-im-na-rabotu-zhukov-tak-i-ne-stal-zhurnalistom

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Озорной Лис

Словесный
0

Такая хренотень работает в обе стороны, к сожалению.
Любого кто не встал на сторону Ведуты, могут автоматически называть кремлеботом и заблокировать акк в твиторе с подачи некоторых активистов. В твиторе недавно были разборки по этому поводу (

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Spect

–12

Ну потрогал за ноги, чего бухтеть-то? Что-то страшное произошло? Ох уж эти бедные женщины, которые восемь лет страдают из-за одного объятия.

Ответить

Евгений Клочков

Spect
10

Даже если принять, что в вашей системе координат такая попытка ближе познакомиться не считается чем-то плохим, допустим

То выходит что Веник - непоследовательный пиздабол, ибо он так рвался в свое время об скандал со Слуцким. Хотя сам такой же

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Выдающийся Влад

Евгений
4
Ответить

Василий Лебедев

Выдающийся
0

Сложна.

Ответить

Андрей Гришин

Евгений
3

Вроде бы никто не говорит, что Веник ангел невинный. Только уж вот такой случай явно не стоит того, чтобы о нем столько лет молчать и потом выдать как шок и травить его теперь тупо не за что. Разве что за это 
>То выходит что Веник - непоследовательный пиздабол, ибо он так рвался в свое время об скандал со Слуцким. Хотя сам такой же

Ответить

Евгений Клочков

Андрей
0

Ну во-первых за это
во-вторых, у веника уже давно в этом плане сомнительная репутация
но правда люди "с хорошими лицами" и "сложной этнической ситуацией" делают вид что ничего такого

Ответить

Андрей Гришин

Евгений
0

Про людей с хорошими лицами сейчас не понял, можно детальнее?

Ответить

Евгений Клочков

Андрей
0

Это я так про всю эту тусовочку, которая друг друга покрывает в таких случаях

Ответить

Андрей Гришин

Евгений
0

Вообще, если он пользовался служебным положением и кого-то принуждал - об этом не только в интернете надо писать. Но опять же - именно в этом случае он поступил как невоспитанный, но мужчина (не было ни насилия, ни преследования)

Ответить

Интересный коктейль

Андрей
0

Разве что за это

Мало будто, попов за айфоны значит можно, а Веника за пиздеж значит нельзя, надо же)

Ответить

Андрей Гришин

Интересный
0

Да мне все равно, мне этот человек давно не нравится. Только уж и масштаб и хайп травли за вранье будет меньше гораздо, чем за непристойное поведение

Ответить

Интересный коктейль

Spect
0

Тут кринж в том что это именно Венедиктов, оплот так сказать защиты прав такого рода обездоленных) 

Ответить

Виталий Лановой

1

Вести себя подобным образом, это обыденность среди главных редакторов, режиссеров и прочих начальников небольших коллективов. И понятно, что Венедиктов не может поставить себя на место журналистки, к которой пристают.

Ответить

Evgenii Evgenii

Виталий
18

Сергей Звезда сейчас(без обид):

Ответить

Евгений Клочков

Виталий
1

Почему же, кто знает, что с ним делает Песков, вручая указания из АПшечки

Ответить

Словесный Интервент

3

 По словам Венедиктова, он не знакомился с материалом Русской службы Би-би-си до публикации

 Венедиктов пояснил, что узнал о версии событий со стороны Ведуты за неделю до публикации

Ответить

Сергей Звезда

Словесный
6

Тут нет противоречия. Речь идёт о том, что Венедиктов не просил у Би-би-си заранее посмотреть, что получилось. А за неделю он узнал, потому что ему вопрос этот задали именно тогда. 

Ответить

Словесный Интервент

Сергей
0

Возможно и нет, но по тому вопросу какой ему задали за неделю, несложно догадаться о чем материал готовился.

Ответить

Сергей Звезда

Словесный
0

Узнать, о чём материал — это половина дела. Важны формулировки, речь об этом

Ответить

Словесный Интервент

Сергей
0

С учетом, какие там были спикеры, уверен, что Венедиктов прекрасно понимал какие будут звучать формулировки от них)

Ответить

Сергей Звезда

Словесн…
0

Он не знал об итоговых формулировках Би-би-си

Ответить

Енот Волшебный

Словесный
0

Был знаком с темой, но не знакомился с самим материалом до публикации. Норм?

Ответить

Василий Лебедев

3

Волнуюсь теперь за редакцию TJ. Вдруг через 8 лет Лихачев что-нибудь про свои страдания вспомнит.

Ответить

Замкнутый украинец

Василий
8

Через восемь лет выяснится, что Лихачёв трогал всех, а единственным, кто был не против, окажется Звезда

Ответить

Уральский блик

5

Хочу извиниться перед @Квадрат Глассевича за то, что выпрашивал у нее фотки трусиков

Ответить

alexferman

Уральский
0

Она же без трусов ходит

Ответить

Taktischer Corgi

5

 Хотите сделать русского Вайнштейна

Примерно одинаковый масштаб заслуг, да

Ответить

Граф Хрущёв

3

Венедиктов - еврей, иноагент, русофоб. Хотя бы гетеросексуал оказался. Хотя...

Ответить

Евгений Клочков

Граф
2

второй недостаток вычеркните, он самый подментованный из оппо-сми

Ответить

Налоговый корабль

Граф
1

Он не русофоб и не иноагент.

Ответить

check-it-out

Граф
0
Ответить

Енот Волшебный

check-it-out
0

Лика Стар та, которая порно актриса?

Ответить

Средневековый Илья

Енот
2
Ответить

Енот Волшебный

Средневековый
0

Да, постоянно мешает в поиске.

Ответить

check-it-out

Енот
0

Нет, в данном случае это мальчик
https://t.me/iamlikastar

Ответить

Енот Волшебный

check-it-out
1

Жалб.

Ответить

Енот Волшебный

Енот
0

Пиздос, первый лайк за три аккаунта на этом сайте и такому комментарию.

Ответить

Icipher

Енот
3

Жалб.

Ответить

Словесный Интервент

1

 подчеркнул, что «имеет другой взгляд на эти события.

Получается события были, за коленки хватал итд. Мне кажется слабая позиция объяснять свое поведение тем, что в его системе координат это не домогательство. Есть какие-то общепринятые нормы. 

Ответить

Андрей Гришин

Словесный
–2

Сначала женщины говорят, что мужиков уже не осталось и что им нравятся сильные и решительные. Ты сильный и решительный (начальник) лапаешь за коленки(условно говоря) - "это харасмент". Спасибо боже, что создал проституток, честные девушки и часто есть о чем поболтать после

Ответить

Озорной Лис

0

Ситуация разрешилась 8 лет назад. 
Венедиктов был навязчивым, она его отшила, он прекратил. Всё

Теперь девушка заявляет -
Но какой подлец.. "кто-то должен был об этом сказать" ))

Ответить

Проклятый клуб

0

В грустное время живём

Ответить

Евгений Клочков

0

Так, а поясните, девушка-лего таки врубила заднюю на всем этом вопросе, не желая нарываться на "человека с хорошим лицом" или таки не?

Ответить

Эмиль Рубанов

0

извинился перед Ведутой, отрицая домогательства к ней

Ответить

Имя Фамилия

0

Почему она об этом не рассказала на смертном одре?

Ответить

Masha Korsukova

0

русского Вайнштайна из Бенедиктова не получится хотя бы потому, что он еврейский.

Ответить

Александр Корнеев

–4

Просто интересно: а сама дама не могла намекать, соблазнять, флиртовать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице? Да нет, бред какой-то. Женщины же не такие!  

Ответить

solawind

Александр
0

Могла. Но какая причина утверждать что она это делала?

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