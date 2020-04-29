 Хотите сделать русского Вайнштейна

При этом, если Анна уже восемь лет чувствует себя некомфортно из-за того, как ей представлялось это, я перед ней извиняюсь. И это правильно, потому что если вы своими действиями, мыслями или поступками, даже неверно интерпретированными, неверно понятыми или даже если их вообще не было, но тем не менее создаёте человеку дискомфорт, надо извиниться.

Поэтому я извиняюсь перед Анной и считаю, что она должна понять, что у меня от нашего с ней общения другое впечатление. Я перед ней извиняюсь так же, как и перед всеми, кому своими действиями доставляю, доставлял и буду доставлять разные жизненные неудобства. Это факт.