 Хотите сделать русского Вайнштейна

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Главный редактор «Эха Москвы» заявил, что на радиостанции бывшего пресс-секретаря Навального продолжают «любить и ценить».
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в шоу на радиостанции извинился перед бывшим пресс-секретарём Навального Анной Ведутой, но не признал факт домогательств к ней.
По словам Венедиктова, он не знакомился с материалом Русской службы Би-би-си до публикации и не сверял факты издания. Главред «Эха» отметил, что в заметке «не всё изложено верно», а также подчеркнул, что «имеет другой взгляд на эти события». Он заявил, что понимал цель этой статьи и в интервью сказал: «Вы хотите сделать из меня русского Харви Вайнштейна или русского вице-президента Байдена — не получится».
Венедиктов пояснил, что узнал о версии событий со стороны Ведуты за неделю до публикации, когда журналисты Би-би-си пришли уточнять её. Он подчеркнул, что даже не помнит, что эти события происходили. «Этого точно быть не могло», — отметил журналист.
Венедиктов заявил, что на «Эхе» «Аню продолжают нежно любить и нежно ценить». Он уверил, что сайт радиостанции собирается продолжать использовать её блоги, «если они будут так же хорошо написаны, как и были написаны раньше».
Венедиктов также обратился к «некоторым публичным людям». «Не надо кидаться камнями в стеклянном доме. Только не вы и только не об этом. Нам есть, о чём напомнить». О ком идёт речь, он не уточнил.
Ведута не приняла извинения Венедиктова и объяснила, зачем высказалась о домогательствах именно сейчас.
29 апреля Русская служба Би-би-си опубликовала материал о Венедиктове. В нём Ведута рассказала, что в 2012 году главред «Эха Москвы» пригласил её на ужин в компании других журналистов, а когда отвозил девушку домой, «придвинулся, обнял и начал трогать за колени, поднимаясь выше». Венедиктов всё отрицает. Обвинения в его адрес выдвинула не только Ведута, но и анонимная молодая общественная деятельница.
Интересный коктейль
Но кстати, комменты от теть Срак там тоже смешные)
Действительно, кому это из дидов нужна 22-летняя симпатичная девочка, когда есть Надежда Коржова)
Сейчас ольгинские. которые клеймили позором эхо вашингтона, переобуются и будут защищать Венедиктова и прыгать на Навального
Наоборот, это для них прекрасный и почти легальный повод прыгать на обоих
Ибо как всегда, тусовочка оказалась неспособна исполнять те же принципы, которые сама проповедует
Да и тем более что Волков в одной похожей истории тоже замешан был, и его шеф вроде как прикрывает
Интересный коктейль
Ибо как всегда, тусовочка оказалась неспособна исполнять те же принципы, которые сама проповедует
классика)
будут защищать Венедиктова и прыгать на Навального
в смысле переобуются? это уже давно в методичке.
https://riafan.ru/1260453-venediktov-lichno-ubedilsya-chto-prinyatyi-im-na-rabotu-zhukov-tak-i-ne-stal-zhurnalistom
Такая хренотень работает в обе стороны, к сожалению.
Любого кто не встал на сторону Ведуты, могут автоматически называть кремлеботом и заблокировать акк в твиторе с подачи некоторых активистов. В твиторе недавно были разборки по этому поводу (
Ну потрогал за ноги, чего бухтеть-то? Что-то страшное произошло? Ох уж эти бедные женщины, которые восемь лет страдают из-за одного объятия.
Даже если принять, что в вашей системе координат такая попытка ближе познакомиться не считается чем-то плохим, допустим
То выходит что Веник - непоследовательный пиздабол, ибо он так рвался в свое время об скандал со Слуцким. Хотя сам такой же
Выдающийся Влад
Вроде бы никто не говорит, что Веник ангел невинный. Только уж вот такой случай явно не стоит того, чтобы о нем столько лет молчать и потом выдать как шок и травить его теперь тупо не за что. Разве что за это
>То выходит что Веник - непоследовательный пиздабол, ибо он так рвался в свое время об скандал со Слуцким. Хотя сам такой же
Ну во-первых за это
во-вторых, у веника уже давно в этом плане сомнительная репутация
но правда люди "с хорошими лицами" и "сложной этнической ситуацией" делают вид что ничего такого
Про людей с хорошими лицами сейчас не понял, можно детальнее?
Это я так про всю эту тусовочку, которая друг друга покрывает в таких случаях
Вообще, если он пользовался служебным положением и кого-то принуждал - об этом не только в интернете надо писать. Но опять же - именно в этом случае он поступил как невоспитанный, но мужчина (не было ни насилия, ни преследования)
Интересный коктейль
Разве что за это
Мало будто, попов за айфоны значит можно, а Веника за пиздеж значит нельзя, надо же)
Да мне все равно, мне этот человек давно не нравится. Только уж и масштаб и хайп травли за вранье будет меньше гораздо, чем за непристойное поведение
Интересный коктейль
Тут кринж в том что это именно Венедиктов, оплот так сказать защиты прав такого рода обездоленных)
Вести себя подобным образом, это обыденность среди главных редакторов, режиссеров и прочих начальников небольших коллективов. И понятно, что Венедиктов не может поставить себя на место журналистки, к которой пристают.
Почему же, кто знает, что с ним делает Песков, вручая указания из АПшечки
По словам Венедиктова, он не знакомился с материалом Русской службы Би-би-си до публикации
Венедиктов пояснил, что узнал о версии событий со стороны Ведуты за неделю до публикации
Тут нет противоречия. Речь идёт о том, что Венедиктов не просил у Би-би-си заранее посмотреть, что получилось. А за неделю он узнал, потому что ему вопрос этот задали именно тогда.
Возможно и нет, но по тому вопросу какой ему задали за неделю, несложно догадаться о чем материал готовился.
Узнать, о чём материал — это половина дела. Важны формулировки, речь об этом
С учетом, какие там были спикеры, уверен, что Венедиктов прекрасно понимал какие будут звучать формулировки от них)
Был знаком с темой, но не знакомился с самим материалом до публикации. Норм?
Волнуюсь теперь за редакцию TJ. Вдруг через 8 лет Лихачев что-нибудь про свои страдания вспомнит.
Замкнутый украинец
Через восемь лет выяснится, что Лихачёв трогал всех, а единственным, кто был не против, окажется Звезда
Хочу извиниться перед @Квадрат Глассевича за то, что выпрашивал у нее фотки трусиков
Хотите сделать русского Вайнштейна
Примерно одинаковый масштаб заслуг, да
Венедиктов - еврей, иноагент, русофоб. Хотя бы гетеросексуал оказался. Хотя...
Лика Стар та, которая порно актриса?
Средневековый Илья
Нет, в данном случае это мальчик
https://t.me/iamlikastar
Жалб.
Пиздос, первый лайк за три аккаунта на этом сайте и такому комментарию.
подчеркнул, что «имеет другой взгляд на эти события.
Получается события были, за коленки хватал итд. Мне кажется слабая позиция объяснять свое поведение тем, что в его системе координат это не домогательство. Есть какие-то общепринятые нормы.
Сначала женщины говорят, что мужиков уже не осталось и что им нравятся сильные и решительные. Ты сильный и решительный (начальник) лапаешь за коленки(условно говоря) - "это харасмент". Спасибо боже, что создал проституток, честные девушки и часто есть о чем поболтать после
Ситуация разрешилась 8 лет назад.
Венедиктов был навязчивым, она его отшила, он прекратил. Всё
Теперь девушка заявляет -
Но какой подлец.. "кто-то должен был об этом сказать" ))
Так, а поясните, девушка-лего таки врубила заднюю на всем этом вопросе, не желая нарываться на "человека с хорошим лицом" или таки не?
русского Вайнштайна из Бенедиктова не получится хотя бы потому, что он еврейский.
Просто интересно: а сама дама не могла намекать, соблазнять, флиртовать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице? Да нет, бред какой-то. Женщины же не такие!