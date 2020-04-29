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Приказ ректора, согласно которому студентов не выпускали на улицу, удалили с сайта вуза.
Один из студентов РГСУ разместил видео, в котором рассказал, что администрация общежития продолжала удерживать студентов в общежитии, ссылаясь на карантин, документального подтверждения которому не нашлось. После того, как он нарушил запрет, его отчислили.
Студенту и его товарищу удалось покинуть общежитие только после приезда полиции 26 апреля, но обратно их не пустили. На следующий день им пришло уведомление об отчислении с выселением.
На видео, которое записал один из проживающих, слышно, как Очеретина обещают не пустить обратно. Студенту даже пригрозили отчислением за неповиновение.
Ректор РГСУ Наталья Починок подписала приказ, который запрещает студентам выходить из здания общежития на Лосиноостровской улице: даже в ближайший магазин или аптеку. Проживающим также нельзя заказывать доставку еды и других товаров. Сейчас документ удалён с сайта вуза.
29 апреля журнал DOXA рассказал, что в РГСУ за неделю отчислили более 200 студентов. Официально — из-за наличия академических задолженностей. По словам студентов, администрация начала волну отчислений, чтобы освободить общежития от учащихся или избавиться от недовольных.
надеюсь, что тетку-ректоршу ждет бутылка шампанского
А ты добрый.
Можешь извиваться в стиле ужа, но всем понятно, что ты желаешь мучительного зла, а это - стрёмно.
Ну так-то она будучи студенткой замутила со своим преподом, который потом ее продвигал вверх как мог
Почти как в тюрьме.
Я не понимаю, а хуле они все сидят на жопе ровно? Давно бы уже бунт устроили, я думаю народу там достаточно для этого, я хуею просто
там начальству похуй, все бунтуют - всех отчислят, и ничего никому не будет. Не хотят ребята жертвовать ради ничего. Общаги сейчас=тюрьма, а комменды=смотрящие. Там и отношение, и условия такие.
Так то, от количества студентов на бюджете зависит процент финансирования вуза.
Не понял, а отчислили-то за что, как поход в аптеку влияет на уровень знаний?
Их учат быть послушными холопами. А эти ребята ослушались приказа. Пиздец крч.
Кто-то тут сомневался, помнится, что за проход "сквозь" охранников общаги будут отчислять?
Совок какой то. Небось ректор это чел пенсионного возраста из партии Единая Россия? Предоды и сам ректор надеюсь сидят дома 24/7 и не используют службы доставки.
Слышный холод
Починок, Наталья Борисовна
Координатор дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Благополучие человека»
Кто и когда дал руководству вузов полномочия запирать студентов в общаге?!
Конституционное право на свободу передвижения (ст.27 ч.1)? Не, не слышали.
Приказ, запрещающий покидать территорию РГСУ ничтожен по идее.
Соответственно, отчисление на основании этого приказа незаконно.
Палка о двух концах, не выпускать плохо, выпускать - позаразятся все, подохнут. Заебись, что я не ректор, хуева, что бедный
ну отчислили и отчислили не велика уж беда, пту же есть и разного рода колледжи.