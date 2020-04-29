Приказ ректора, согласно которому студентов не выпускали на улицу, удалили с сайта вуза.

В закладки

Один из студентов РГСУ разместил видео, в котором рассказал, что администрация общежития продолжала удерживать студентов в общежитии, ссылаясь на карантин, документального подтверждения которому не нашлось. После того, как он нарушил запрет, его отчислили.

Студенту и его товарищу удалось покинуть общежитие только после приезда полиции 26 апреля, но обратно их не пустили. На следующий день им пришло уведомление об отчислении с выселением.

Настя Кадетова @kadetovaa_

Руководство вуза устроило настоящую блокаду: нельзя выходить из общежития, доставка тоже запрещена. Антон смог выйти на улицу только после приезда полиции. Обратно его не пустили, а на следующий день отчислили Абсолютно дикая история: студента РГСУ отчислили за поход в аптеку.Руководство вуза устроило настоящую блокаду: нельзя выходить из общежития, доставка тоже запрещена. Антон смог выйти на улицу только после приезда полиции. Обратно его не пустили, а на следующий день отчислили https://t.co/UIXVIPAqJY

Настя Кадетова @kadetovaa_ Вот это уведомление пришло Антону на почту на следующий день после похода в аптеку. Такое же получил студент Данила Петров, который вышел вместе с ним из общежития. А это приказ, на основании которого они отчислены. Подписан ректором РГСУ Натальей Починок. Знакомое имя? https://t.co/SBmCODGXv3 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EWw0p0vWsAIB7JU.jpg","width":901,"height":507}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EWw0sYWWkAIletL.jpg","width":901,"height":507}}}]

На видео, которое записал один из проживающих, слышно, как Очеретина обещают не пустить обратно. Студенту даже пригрозили отчислением за неповиновение.

Ректор РГСУ Наталья Починок подписала приказ, который запрещает студентам выходить из здания общежития на Лосиноостровской улице: даже в ближайший магазин или аптеку. Проживающим также нельзя заказывать доставку еды и других товаров. Сейчас документ удалён с сайта вуза.