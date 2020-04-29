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Новости
Ольга Щербинина
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Двух студентов РГСУ отчислили за выход из общежития вопреки запрету ректора Материал редакции

Приказ ректора, согласно которому студентов не выпускали на улицу, удалили с сайта вуза.

35 комментариев
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Один из студентов РГСУ разместил видео, в котором рассказал, что администрация общежития продолжала удерживать студентов в общежитии, ссылаясь на карантин, документального подтверждения которому не нашлось. После того, как он нарушил запрет, его отчислили.

Студенту и его товарищу удалось покинуть общежитие только после приезда полиции 26 апреля, но обратно их не пустили. На следующий день им пришло уведомление об отчислении с выселением.

Настя Кадетова @kadetovaa_
Абсолютно дикая история: студента РГСУ отчислили за поход в аптеку.
Руководство вуза устроило настоящую блокаду: нельзя выходить из общежития, доставка тоже запрещена. Антон смог выйти на улицу только после приезда полиции. Обратно его не пустили, а на следующий день отчислили https://t.co/UIXVIPAqJY
Настя Кадетова @kadetovaa_
Вот это уведомление пришло Антону на почту на следующий день после похода в аптеку. Такое же получил студент Данила Петров, который вышел вместе с ним из общежития. А это приказ, на основании которого они отчислены. Подписан ректором РГСУ Натальей Починок. Знакомое имя? https://t.co/SBmCODGXv3

На видео, которое записал один из проживающих, слышно, как Очеретина обещают не пустить обратно. Студенту даже пригрозили отчислением за неповиновение.

Ректор РГСУ Наталья Починок подписала приказ, который запрещает студентам выходить из здания общежития на Лосиноостровской улице: даже в ближайший магазин или аптеку. Проживающим также нельзя заказывать доставку еды и других товаров. Сейчас документ удалён с сайта вуза.

29 апреля журнал DOXA рассказал, что в РГСУ за неделю отчислили более 200 студентов. Официально — из-за наличия академических задолженностей. По словам студентов, администрация начала волну отчислений, чтобы освободить общежития от учащихся или избавиться от недовольных.

#новости #карантинвроссии #университеты #москва

Спасибо за наводку Zasad Asdasd
Ольга Щербинина
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35 комментариев
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102

А не дохуя ли какая-то гуманитарная шарага берёт на себя?

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Zasad Asdasd

50

В одной новости про РГСУ спрашивали, что будет, если вызвать ментов на этот цирк. Так вот ответ, выселение и отчисление. 
Парни молодцы, надеюсь, что тетку-ректоршу ждет бутылка шампанского. Тетка, кстати, запалилась в диссернете своей великой работой

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Крестьянский кран

Zasad
3

надеюсь, что тетку-ректоршу ждет бутылка шампанского

А ты добрый.

Ответить

Zasad Asdasd

Крестьянский
33

Девушки же любят романтику

Ответить

Крестьянский кран

Zasad
–9

Можешь извиваться в стиле ужа, но всем понятно, что ты желаешь мучительного зла, а это - стрёмно.

Ответить

Zasad Asdasd

Крестьянский
5

Оксимирон? 

Ответить

Крестьянский

Zasad
0

Я.

Ответить

Олег Ивахнов

Крестья…
0

Головка от часов заря

Ответить

Mr. LoveJoy

Крестьянский
1

Ну так-то она будучи студенткой замутила со своим преподом, который потом ее продвигал вверх как мог

Ответить

Zasad Asdasd

Mr.
8

Социальные дифты в действии

Ответить

Icipher

Zasad
2

Социальные дрифты.

Ответить

Владимир Филатов

3

Почти как в тюрьме.

Ответить

Сергей Гращенко

Владимир
60

в тюрьме разрешают посылки 

Ответить

artemykairyak

8

Я не понимаю, а хуле они все сидят на жопе ровно? Давно бы уже бунт устроили, я думаю народу там достаточно для этого, я хуею просто

Ответить

Max Okhrimenko

artemykairyak
1

там начальству похуй, все бунтуют - всех отчислят, и ничего никому не будет. Не хотят ребята жертвовать ради ничего. Общаги сейчас=тюрьма, а комменды=смотрящие. Там и отношение, и условия такие.

Ответить

artemykairyak

Max
8

себя не уважать учиться в такой залупе

Ответить

Ислам Маммеев

Max
2

Так то, от количества студентов на бюджете зависит процент финансирования вуза.

Ответить

Andre Macareno

3

Не понял, а отчислили-то за что, как поход в аптеку влияет на уровень знаний?

Ответить

Ислам Маммеев

Andre
18

Их учат быть послушными холопами. А эти ребята ослушались приказа. Пиздец крч.

Ответить

Виталик Марин

3

Есть контакты ректора? Можно устроить ей ковид без ковида 

Ответить

Геологический Слава

0

Какой няшный

Ответить

Alex Fielding

0

Я ЖЕ ГОВОРИЛ БЛЯТЬ!

Ответить

Comrade EightEightSeven

0

Кто-то тут сомневался, помнится, что за проход "сквозь" охранников общаги будут отчислять?

Ответить

Mikhail Boyarskov

0

Совок какой то. Небось ректор это чел пенсионного возраста из партии Единая Россия? Предоды и сам ректор надеюсь сидят дома 24/7 и не используют службы доставки.

Ответить

Слышный холод

Mikhail
0

Починок, Наталья Борисовна
Координатор дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Благополучие человека»

Ответить

Слышный холод

Слышный
0

желаю всем благополучия, настроения и здоровья, держитес там

Ответить

Mikhail Boyarskov

Слышный
0

почти угадал :) 

Ответить

Благодарный шар

0

Надеюсь, эту сударыню быстро в чувства приведут. 

Ответить

Специализированный ГОСТ

0

Кто и когда дал руководству вузов полномочия запирать студентов в общаге?!
Конституционное право на свободу передвижения (ст.27 ч.1)? Не, не слышали.
Приказ, запрещающий покидать территорию РГСУ ничтожен по идее.
Соответственно, отчисление на основании этого приказа незаконно.

Ответить

Крестьянский кран

–1

Сталина на него нет!

Ответить

Serg Bootlegger

–2

Классика. В заголовке про поход в аптеку. В новости целая Санта-Барбара

Ответить

andorus

–2

Палка о двух концах, не выпускать плохо, выпускать - позаразятся все, подохнут. Заебись, что я не ректор, хуева, что бедный 

Ответить

Alex Newman

–8

ну отчислили и отчислили не велика уж беда, пту же есть и разного рода колледжи. 

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Олег Ивахнов

Alex
0

Какой посоветуешь?

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Максим Федоров

Alex
0

Со своими общежитиями :) 

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