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Алексей Боржонов
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Запрет на въезд иностранцев в Россию продлили, «Аэрофлот» выдаст ваучеры за отменённые рейсы. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 29 апреля.

В России

  • Зафиксирован 5841 случай заболевания Covid-19, 108 человек умерли за сутки, 1830 — выздоровели. За всё время число случаев заболевания выросло до 99399, умерли 972 человека, выздоровели — 10286;
  • Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию «до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена». Ограничения отменили для специалистов, которые занимаются обслуживанием импортного оборудования;
  • Мишустин поручил до 25 мая подготовить план по восстановлению экономики. Такеж правительство временно освободило от платежей за аренду кинотеатры и стоматологии;
  • Роспотребназдор рекомендовал на майских праздниках воздержаться от посещения друзей и родственников, отказаться от прогулок и пикников, передвигаться по возможности на личном транспорте или такси, а в общественном — надевать маску. Кроме того, рекомендовано воздержаться от употребления алкоголя;
  • Ношение масок станет обязательным в Приморье, Самарской области и Омской области. Москвичам нужно будет продлевать долгосрочные пропуска для поездок с 5 по 11 мая — они истекут 4 мая. Губернатор Подмосковья заявил о выходе региона на плато;
  • Петербурге суд отклонил иск жителей города, которые оспаривали законность ограничений из-за вируса. Правительство города продлило введённые ограничения из-за вируса до 12 мая, жителям рекомендовали носить маски;

  • В Тюменской области разрешили работать частным клиникам и IT-специалистам. В Калининграде открылись строительные магазины. Мастерские по ремонту одежды, обуви, очков и компьютерной техники, а также химчистки, прачечные и парикмахерские смогут открыться в Омской области с 1 мая;

  • В Кремле заявили, что назвать точную дату окончания эпидемии невозможно. Также там сообщили, что полномочия регионов расширены только на время пандемии. «Проект» рассказал, что в Кремле стали беспокоиться из-за роста популярности Собянина;
  • Число военнослужащих, заболевших Covid-19, увеличилось до 1044 человек. Ещё 1075 случаев заболевания выявили в военных вузах, 277 человек заболели в довузовских учебных заведениях. Всего выздоровели 92 человек;
  • Верховный суд рекомендовал судам рассматривать все дела по интернету;
  • «Аэрофлот» будет выдавать ваучеры на полную стоимость билета вместо денег за отменённые рейсы. Кроме того, пассажиры получат скидку 15% от тарифа на любой перелёт, оплачиваемый ваучером;
  • Роскомнадзор разблокировал сайт медицинского издания Vademecum. Оно удалило новость о том, что московские больницы смогут компенсировать лечение пациентов с Covid-19, только если пациентов привезут на скорой помощи. Издание заявило, что новость основана на официальном документе, а блокировку назвало цензурой;
  • USM и AliExpress доставят в Россию более 25 миллионов средств защиты для медиков и волонтёров. Поставки начались 29 апреля, рассказали TJ в USM. В Москве студентам-медикам пообещали более 100 тысяч рублей ежемесячно за работу в коронавирусных больницах;
  • Минобрнауки заявило, что для студенты продолжат дистанционное обучение в период с 6 по 8 мая. Уральский федеральный университет первым в России объявил о проведении онлайн-выпускного;
  • Патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву служить в церкви. Кураев оскорбил память священника, умершего от вируса;
  • Россияне на карантине стали покупать меньше алкоголя, сладостей и колбас.

В мире

  • По данным университета Джонса Хопкинса, в мире более 3,17 миллиона случаев заболевания, 224 тысяч умерших и 958 тысяч выздоровевших;
  • Наибольшее число заболеваний — в США: оно превысило 980 тысяч, умерли от вируса более 55 тысяч человек. Экономика страны в первом квартале 2020 года сократилась на 4,8%, это первое снижение в квартале с 2014 года. Трамп предписал мясокомбинатам не прекращать работу в пандемию, для этого он приравнял их к оборонным предприятиям;
  • Международная организации труда предупредила, что половина работников во всём мире может потерять доход;
  • В Великобритании зафиксировали 4419 смертей за сутки — впервые в статистике учли тех, кто умер не в больницах. Всего погибших более 26 тысяч;
  • Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна вышла на плато. В стране больше 114 тысяч случаев заболевания, почти 39 тысяч человек выздоровели, около трёх тысяч умерли;
  • Во Вьетнаме не фиксировали новых случаев заболевания уже на протяжении 13 дней. В Южной Корее зафиксировано только девять новых случаев, в Китае — 22;
  • В Швейцарии разрешили детям до 10 лет встречаться со своими бабушками и дедушками и обниматься с ними. С 11 мая в стране откроют рестораны, музеи и библиотеки;
  • Германия до 14 июня продлила предостережение от любых поездок за границу;
  • На «Оскар» впервые смогут претендовать фильмы из стриминг-сервисов, даже если их не показывали в кинотеатре

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#covidtoday #covid19

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12 комментариев
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Evgenii Evgenii

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Сегодня уже была статья, но ее удалили. Просто сверх много людей не получают зп, просто перестали платить. Эту самоизоляцию нужно во всех регионах(кроме Москвы и Спб) уже сегодня снимать, просто оставить некоторые ограничения на массовые скопления. В ней 0 смысла.
Какому человеку может нравиться сидеть дома, платя кредиты, аренду, коммуналку... и совсем 0 помощи от государства получать? В милионной калининградской области по 20 человек в сутки, зачем там карантин?

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Поменял Никнейм

1

В материале несколько опечаток. Раз уж спешите, то хоть исправляйте потом :)

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Выдающийся Влад

Поменял
2

Раз уж спешите

Будто последний день эпидемии

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Владимир Василенко

1

Нахуй мне ваш ваучер

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Кривой Данила

Владимир
1

Вместо туалетной бумаги

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Полный чайник

Владимир
0

Продашь кому-нибудь

Ответить

Владимир Василенко

Полный
0

Хорошо

Ответить

Выдающийся Влад

1

Поставки начались 29 апреля, рассказали TJ в USM.

Кто же этот разведчик?

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Нефтяной спрей

0
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Evgenii Evgenii

Нефтяной
0

Почему нельзя шашлыки готовить? Вот вам центральный парк Нью-Йорка, люди спокойно отдыхают на безопасном расстоянии

Ответить

Владимир Василенко

Evgenii
0

Больше шансов что наши начнут бухать и сидеть толпами

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Мальмезон I

0

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию «до тех пор, пока вы не проголусуете за поправки в конституцию».

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