В Тюменской области разрешили работать частным клиникам и IT-специалистам. В Калининграде открылись строительные магазины. Мастерские по ремонту одежды, обуви, очков и компьютерной техники, а также химчистки, прачечные и парикмахерские смогут открыться в Омской области с 1 мая;