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Алексей Боржонов
3568

Леся Рябцева рассказала о харрасменте со стороны Венедиктова и обвинила Би-би-си в искажении интервью Материал редакции

Журналистка утверждает, что издание должно было опубликовать её полный рассказ, а не его части.

59 комментариев
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Бывший помощник главного редактора «Эха Москвы» Леся Рябцева рассказала о харрасменте со стороны своего бывшего начальника Алексея Венедиктова. Она сообщила, что «Русская служба Би-би-си» включила не весь её комментарий в текст о главреде «Эха» и тем самым исказила его смысл.

Рассказ Рябцевой приводит Daily Storm. В частности, она сообщила, что:

  • Венедиктов организовывал командировки, куда ездил с Рябцевой, но по приезде оказывалось, что поездка не связана с работой. «Венедиктов, например, говорил: „Так, слушай, нам нужно в командировку“. А потом я прилетала, и по факту это были какие-то неуместные поездки куда-то»;
  • Она утверждает, что «саботировала» приглашения Венедиктова во время таких командировок и не шла туда, куда он её звал;
  • По словам журналистки, главред «Эха» следил за её друзьями в соцсетях, общался с ними, чтобы быть ближе к ней: «у меня было постоянное ощущение, что он влезает в мои личные границы»;
  • Рябцева отрицает «какой-либо» физический контакт с Венедиктовым, кроме двух случаев: один раз он обнял журналистку для фото на её день рождения, в другой — поцеловал в щёку, когда был пьяным;
  • Журналистка рассказала, что «дорогие подарки» с корпоративной карты покупались не на деньги Венедиктова, а за счёт инвесторов. В магазины при этом она ходила с главным редактором «Эха»;
  • По словам Рябцевой, покупка дизайнерской одежды и других дорогих вещей была «отдушиной» для неё на фоне тяжёлой работы;
  • Рябцева утверждает, что Венедиктов «создавал вокруг неё ореол эскортницы», из-за этого она «пережила огромное эмоциональное напряжение» из-за общения с главредом «Эха».

Бывшая помощница Венедиктова рассказала Daily Storm, что согласилась ответить на вопросы «Русской службы Би-би-си» при условии, что комментарий опубликуют полностью. Но при согласовании текста оказалось, что комментарий приводится не полностью.

В частности, в материале Би-би-си не говорится о том, кому, по словам Рябцевой, принадлежат деньги на корпоративной карте, также не приводятся её слова о «слежке» за друзьями в соцсетях.

Журналистка назвала это «двойными стандартами»: «Ведуте мы поверим и пожалеем её, потому что она своя, а то, что скажет другая, особенно если это Леся Рябцева, — то и шла бы она в ***».

  • 29 апреля «Русская служба Би-би-си» опубликовала материал о Венедиктове, в котором бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута рассказала о домогательствах со стороны главреда «Эха»;
  • Ведута рассказала, что в 2012 году Венедиктов пригласил её на ужин в компании других журналистов, а когда отвозил девушку домой, «придвинулся, обнял и начал трогать за колени, поднимаясь выше»;
  • В тот же день Венедиктов извинился перед Ведутой, но не признал, что домогался к ней.

#новости #медиа #скандалы #эховедуты

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59 комментариев
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Alfred Mendels

61

бедняжка, работала на этого старого извращенца годами пока он покупал ей шмотки и возил на мальдивы в обмен на поцелуй в щечку, да как она терпела все это

Ответить

Michael Smith

Alfred
22

да как она терпела все это

с трудом, только покупка дизайнерской одежды и других дорогих вещей спасала ее от этого невыносимого стресса, от поездок по Мальдивам

Ответить

Интересный коктейль

Michael
0

Да, я чет тоже орнула с этого)

Ответить

Почетный волк

34

По словам Рябцевой, покупка дизайнерской одежды и других дорогих вещей была «отдушиной» для неё на фоне тяжёлой работы

Рябцева утверждает, что Венедиктов «создавал вокруг неё ореол эскортницы».

Ясно-понятно

Ответить

Поменял Никнейм

Почетный
2

Всё устраивало, очевидно

Ответить

Илитный Иксперт

Поменял
1

Давно пора перестать уже бабское нытье, да и мнение слушать, кроме пиздежа они ничего сказать не могут

Ответить

Интересный коктейль

Илитный
0

Что тебе сказать, кроме пиздежа?) давай проверим, могут или нет)

Ответить

Илитный Иксперт

Интересный
1

Ну вот видишь, ты уже бессмысленный коммент наговорила

Ответить

Интересный

Илитный
0

Чуть-чуть до эталонного в вакууме не дотянул, будь внимательнее в иной раз)

Ответить

Илитный Иксперт

Интерес…
0

Выкупила отсылку со второго раза, молодец

Ответить

Радостный бокал

27

Это разве не она в свое время говорила, что из-под стола управляет рычагом венедиктова?

Ответить

Василий Лебедев

Радостный
1

У нее нет времени это все вспоминать, надо успеть себя в жертвы записать.

Ответить

Персональный Валера

22

Рябцева:
пережила огромное эмоциональное напряжение

Тоже рябцева
если вы еще не поняли, то под столом венедиктова установлен пульт, который управляет им, а пультом управляю я.

https://twitter.com/gdekak/status/555746575608475650

Ответить

Michael Smith

Персональный
9

иногда впечатление, что бабам память кто-то редактирует, "то что было не со мной помню"

Ответить

Интересный коктейль

Michael
1

Не бабам, а конкретным отдельным личностям, которыми бывают и мужики в том числе)

Ответить

Игорь Семенов

Персональный
1

Радовалась бы, что на нее еще стоит хоть у кого-то.

Ответить

Архитектурный фонарь

Игорь
0

А чо, она страшная? Я не видел просто.

Ответить

Кривой франт

Персональный
1

СХОРОНИ УДОЛИТ

Ответить

the art of гепард

13

один раз он обнял журналистку для фото на её день рождения, в другой — поцеловал в щёку, когда был пьяным

ебатб харасмент

Ответить

a handsome cat

11

... если это Леся Рябцева, — то и шла бы она в ***».

Да.

Ответить

Поменял Никнейм

8

Венедиктов известный бабник. Не зачтите за виктимблейминг, но может жертвам стоит начать брать ответственность за свою жизнь вместо немого недоумения о нелепых поездках? А то опять несколько лет молчания, потом срыв покровов и оказывается ничего и не произошло на самом деле.

Ответить

Alfred Mendels

Поменял
7

лет 70 назад может и был бабник, а сейчас даже за сисю подержаться не дают, динамят, разводят на лавэ, а потом публично выставляют извращенцем(каким он конечно и является)

Ответить

Поменял Никнейм

Alfred
2

Нет ничего извращенного в заглядывании в декольте, специально выставленого на показ. 

Ответить

Alfred Mendels

Поменял
2

ну он вроде открытый фетишист, в соседней теме про другую жертву харасмента вроде был скрин как он коленки женские в твиттере постит, да и в целом не стесняется своих пристрастий, ничего плохого в этом нет конечно, но когда ты публичная персона в возрасте можно себя посдержаннее вести, так и до его дикпиков недолго

Ответить

Берг

Alfred
4

А можно и не вести. Его тело его дело. Нехуй тут. 

Ответить

Alfred Mendels

Берг
4

даёшь дикпики на эхо москвы !

Ответить

Берг

Alfred
1

Да

Ответить

Архитектурный

Alfred
0

Только от молодых, стройных и красивых, а не от самого Венедиктова.

Ответить

Alfred Mendels

Архитек…
0

так неинтересно

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Поменял
2

Кроме поллюции

Ответить

Озорной Лис

10

Рябцева рассказала о харрасменте  Венедиктова

отрицает «какой-либо» физический контакт с Венедиктовым

Ответить

Vitalii Nechaev

Озорной
0
Домогательство
Домога́тельство (англ. Harassment) — поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Словесный Интервент

8

Во всей этой истории у меня только один вопрос, Венедиктов в итоге кого-то трахнул из стажерок и прочего молодняк, что приходили на эхо? Или ему по итогу никто не дал? 

Ответить

Илитный Иксперт

7

Такими темпами будут сразу закрывать если на свидании тянку обнял

Ответить

Mmmax

7

Вот бл*ть из-за таких историй потом дамам в случаях реального насилия не верят.

Ответить

Vitalii Nechaev

Mmmax
–1

Так не обязательно, чтобы был секс или что то близкое. Достаточно постоянных намёков и вмешательства в жизнь, оказание давления с использованием своего положения.

Домогательство
Домога́тельство (англ. Harassment) — поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Mmmax

Vitalii
0

Раз для наказания применяются законы, то должно быть четкое и относительно объективное определение вины.
На деле получается, что зависит от настроения дамы.
Вот тогда нравилось, сейчас обиделась. Он смотрел, нет думал как-то не так. Не говоря уже о злоупотреблениях.

Должны быть ЗАКОННЫЕ инструменты (не условное поручительство мужиков между собой) противодействия и защиты репутации для мужчин. Какая-то презумпция невиновности, что ли. Тоже же люди.

Понятно, что есть факторы, которые указывают на то, был ли харресмент на самом деле или нет. Сроки, периодичность, интенсивность, свидетели, но пока какие-то две крайности - условные таксишницы  или вайнштейны.

Ответить

Artem Puchkov

5

А Веник еще тот шалун

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

5

Так в итоге поллюция случилась или нет я не понял

Ответить

Джордж Харви

4

Что такое харрасмент? Это вегетарианский образ жизни?

Ответить

Архитектурный фонарь

Джордж
0

Нет, это харя с ментосом.

Ответить

Михаил Чуриков

Джордж
0

Вообще да, интересно наблюдать как быстро для тжшников слово харрасмент стало обиходным.

Ответить

Эмиль Рубанов

4

Ебаная пелевинщина, я уже не удивлюсь если это все пиар самого Венедиктова по согласованию с бабами.

Ответить

Словесный Интервент

2

Кек

Ответить

Alex Blake

1

Почему каждая мадама без доказательств может заявлять о каком-то давно минувшем факте харассмента? А как же презумция невиновности? Если уж обвиняешь кого-то публично - то неужели не нужно это подкреплять пруфами? 

Ответить

Mmmax

Alex
1

Тут важнее другое,
почему мужики не могут заявлять о вымогательстве методом коротких юбок там, поправленных волос, маек без лифанов. Абсурд, так абсурд.

 - Она же просто пришла в удобной кофте два года назад.
- Нет!
 у меня было постоянное ощущение, что она влезает в мои личные границы

И вообще, я
пережил огромное эмоциональное напряжение

Ответить

Кривой франт

Alex
0

прочитал: подкреплять туфлями

Ответить

Драгоценный звук

1

Рябцева ЗА Е БА ЛА.

Ответить

Павел Тявин

0

Как сказал один блоггер https://t.me/aavst55/811 ,

"То есть вместо того, чтобы человек извинился, сказал, что его поняли неправильно, что ему понравились девушки: «Извиняюсь перед теми, кого я обидел, я не хотел» — он начинает — ха-ха-ха! над своими жертвами. Это ее абсолютно выбесило. Она вскрылась."

Ответить

Андрей Лузин

Павел
0

Я нифига не понял твоих умозаключений

Ответить

Дмитрий Прокофьев

0

Заднюю втопила, ага

Ответить

Алексей Алексеев

Дмитрий
1

Где же заднюю, когда переднюю? 😁

Ответить

Картошка Фри

0

Бля, я так и не понял, какие именно слова би-би-си опустили в своем материале

Ответить

Замкнутый украинец

0

Блядь, не верю

Ответить

Кавказский глобус

0

Леся Рябцева рассказала о харрасменте

Леся Рябцева рассказала о домогательстве

Да посмотрите уже сериал Содержанки, там все шлюхи, которые на всё готовы ради карьеры, они не стоят новостей на ТЖ.

Ответить

Кривой франт

Кавказский
0

как евроанус, все лижешь-сосешь?

Ответить

Кривой франт

Кривой
0

подстилка западная

Ответить

Евгений Клочков

0

Ну если случай с Ведутой (при условии, что все было так) реально некрасивый и отвратительный, то Рябцева, РТшное ты двупопое чудовище, куда лезешь

Сколько времени сидела на станции, сколько времени занималась кринж-троллингом пажилой демшизы (хотя наблюдать было весело за обоюдной тупостью), сама извлекала из этого профиты, сама же шутила про "пульт". А теперь вот оно как

Ответить

Alexander Kopeikin

0

Ведуте мы поверим и пожалеем её, потому что она своя, а то, что скажет другая, особенно если это Леся Рябцева, — то и шла бы она в ***

Даже тут спорят, кто больше либерал. 

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