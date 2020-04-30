Журналистка утверждает, что издание должно было опубликовать её полный рассказ, а не его части.

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Бывший помощник главного редактора «Эха Москвы» Леся Рябцева рассказала о харрасменте со стороны своего бывшего начальника Алексея Венедиктова. Она сообщила, что «Русская служба Би-би-си» включила не весь её комментарий в текст о главреде «Эха» и тем самым исказила его смысл.

Рассказ Рябцевой приводит Daily Storm. В частности, она сообщила, что:

Венедиктов организовывал командировки, куда ездил с Рябцевой, но по приезде оказывалось, что поездка не связана с работой. «Венедиктов, например, говорил: „Так, слушай, нам нужно в командировку“. А потом я прилетала, и по факту это были какие-то неуместные поездки куда-то»;

Она утверждает, что «саботировала» приглашения Венедиктова во время таких командировок и не шла туда, куда он её звал;



По словам журналистки, главред «Эха» следил за её друзьями в соцсетях, общался с ними, чтобы быть ближе к ней: «у меня было постоянное ощущение, что он влезает в мои личные границы»;



Рябцева отрицает «какой-либо» физический контакт с Венедиктовым, кроме двух случаев: один раз он обнял журналистку для фото на её день рождения, в другой — поцеловал в щёку, когда был пьяным;



Журналистка рассказала, что «дорогие подарки» с корпоративной карты покупались не на деньги Венедиктова, а за счёт инвесторов. В магазины при этом она ходила с главным редактором «Эха»;



По словам Рябцевой, покупка дизайнерской одежды и других дорогих вещей была «отдушиной» для неё на фоне тяжёлой работы;



Рябцева утверждает, что Венедиктов «создавал вокруг неё ореол эскортницы», из-за этого она «пережила огромное эмоциональное напряжение» из-за общения с главредом «Эха».

Бывшая помощница Венедиктова рассказала Daily Storm, что согласилась ответить на вопросы «Русской службы Би-би-си» при условии, что комментарий опубликуют полностью. Но при согласовании текста оказалось, что комментарий приводится не полностью.

В частности, в материале Би-би-си не говорится о том, кому, по словам Рябцевой, принадлежат деньги на корпоративной карте, также не приводятся её слова о «слежке» за друзьями в соцсетях.

Журналистка назвала это «двойными стандартами»: «Ведуте мы поверим и пожалеем её, потому что она своя, а то, что скажет другая, особенно если это Леся Рябцева, — то и шла бы она в ***».