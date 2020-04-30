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Журналистка утверждает, что издание должно было опубликовать её полный рассказ, а не его части.
Бывший помощник главного редактора «Эха Москвы» Леся Рябцева рассказала о харрасменте со стороны своего бывшего начальника Алексея Венедиктова. Она сообщила, что «Русская служба Би-би-си» включила не весь её комментарий в текст о главреде «Эха» и тем самым исказила его смысл.
Рассказ Рябцевой приводит Daily Storm. В частности, она сообщила, что:
Бывшая помощница Венедиктова рассказала Daily Storm, что согласилась ответить на вопросы «Русской службы Би-би-си» при условии, что комментарий опубликуют полностью. Но при согласовании текста оказалось, что комментарий приводится не полностью.
В частности, в материале Би-би-си не говорится о том, кому, по словам Рябцевой, принадлежат деньги на корпоративной карте, также не приводятся её слова о «слежке» за друзьями в соцсетях.
Журналистка назвала это «двойными стандартами»: «Ведуте мы поверим и пожалеем её, потому что она своя, а то, что скажет другая, особенно если это Леся Рябцева, — то и шла бы она в ***».
бедняжка, работала на этого старого извращенца годами пока он покупал ей шмотки и возил на мальдивы в обмен на поцелуй в щечку, да как она терпела все это
да как она терпела все это
с трудом, только покупка дизайнерской одежды и других дорогих вещей спасала ее от этого невыносимого стресса, от поездок по Мальдивам
Всё устраивало, очевидно
Давно пора перестать уже бабское нытье, да и мнение слушать, кроме пиздежа они ничего сказать не могут
Интересный коктейль
Что тебе сказать, кроме пиздежа?) давай проверим, могут или нет)
Ну вот видишь, ты уже бессмысленный коммент наговорила
Интересный
Чуть-чуть до эталонного в вакууме не дотянул, будь внимательнее в иной раз)
У нее нет времени это все вспоминать, надо успеть себя в жертвы записать.
Рябцева:
пережила огромное эмоциональное напряжение
Тоже рябцева
если вы еще не поняли, то под столом венедиктова установлен пульт, который управляет им, а пультом управляю я.
https://twitter.com/gdekak/status/555746575608475650
иногда впечатление, что бабам память кто-то редактирует, "то что было не со мной помню"
Не бабам, а конкретным отдельным личностям, которыми бывают и мужики в том числе)
Радовалась бы, что на нее еще стоит хоть у кого-то.
один раз он обнял журналистку для фото на её день рождения, в другой — поцеловал в щёку, когда был пьяным
ебатб харасмент
Венедиктов известный бабник. Не зачтите за виктимблейминг, но может жертвам стоит начать брать ответственность за свою жизнь вместо немого недоумения о нелепых поездках? А то опять несколько лет молчания, потом срыв покровов и оказывается ничего и не произошло на самом деле.
лет 70 назад может и был бабник, а сейчас даже за сисю подержаться не дают, динамят, разводят на лавэ, а потом публично выставляют извращенцем(каким он конечно и является)
Нет ничего извращенного в заглядывании в декольте, специально выставленого на показ.
ну он вроде открытый фетишист, в соседней теме про другую жертву харасмента вроде был скрин как он коленки женские в твиттере постит, да и в целом не стесняется своих пристрастий, ничего плохого в этом нет конечно, но когда ты публичная персона в возрасте можно себя посдержаннее вести, так и до его дикпиков недолго
даёшь дикпики на эхо москвы !
Архитектурный
Только от молодых, стройных и красивых, а не от самого Венедиктова.
Рябцева рассказала о харрасменте Венедиктова
отрицает «какой-либо» физический контакт с Венедиктовым
Во всей этой истории у меня только один вопрос, Венедиктов в итоге кого-то трахнул из стажерок и прочего молодняк, что приходили на эхо? Или ему по итогу никто не дал?
Вот бл*ть из-за таких историй потом дамам в случаях реального насилия не верят.
Так не обязательно, чтобы был секс или что то близкое. Достаточно постоянных намёков и вмешательства в жизнь, оказание давления с использованием своего положения.
Раз для наказания применяются законы, то должно быть четкое и относительно объективное определение вины.
На деле получается, что зависит от настроения дамы.
Вот тогда нравилось, сейчас обиделась. Он смотрел, нет думал как-то не так. Не говоря уже о злоупотреблениях.
Должны быть ЗАКОННЫЕ инструменты (не условное поручительство мужиков между собой) противодействия и защиты репутации для мужчин. Какая-то презумпция невиновности, что ли. Тоже же люди.
Понятно, что есть факторы, которые указывают на то, был ли харресмент на самом деле или нет. Сроки, периодичность, интенсивность, свидетели, но пока какие-то две крайности - условные таксишницы или вайнштейны.
Что такое харрасмент? Это вегетарианский образ жизни?
Вообще да, интересно наблюдать как быстро для тжшников слово харрасмент стало обиходным.
Ебаная пелевинщина, я уже не удивлюсь если это все пиар самого Венедиктова по согласованию с бабами.
Почему каждая мадама без доказательств может заявлять о каком-то давно минувшем факте харассмента? А как же презумция невиновности? Если уж обвиняешь кого-то публично - то неужели не нужно это подкреплять пруфами?
Тут важнее другое,
почему мужики не могут заявлять о вымогательстве методом коротких юбок там, поправленных волос, маек без лифанов. Абсурд, так абсурд.
- Она же просто пришла в удобной кофте два года назад.
- Нет!
у меня было постоянное ощущение, что она влезает в мои личные границы
И вообще, я
пережил огромное эмоциональное напряжение
Как сказал один блоггер https://t.me/aavst55/811 ,
"То есть вместо того, чтобы человек извинился, сказал, что его поняли неправильно, что ему понравились девушки: «Извиняюсь перед теми, кого я обидел, я не хотел» — он начинает — ха-ха-ха! над своими жертвами. Это ее абсолютно выбесило. Она вскрылась."
Заднюю втопила, ага
Бля, я так и не понял, какие именно слова би-би-си опустили в своем материале
Кривой франт
как евроанус, все лижешь-сосешь?
Ну если случай с Ведутой (при условии, что все было так) реально некрасивый и отвратительный, то Рябцева, РТшное ты двупопое чудовище, куда лезешь
Сколько времени сидела на станции, сколько времени занималась кринж-троллингом пажилой демшизы (хотя наблюдать было весело за обоюдной тупостью), сама извлекала из этого профиты, сама же шутила про "пульт". А теперь вот оно как
Ведуте мы поверим и пожалеем её, потому что она своя, а то, что скажет другая, особенно если это Леся Рябцева, — то и шла бы она в ***
Даже тут спорят, кто больше либерал.