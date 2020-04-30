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Сейчас задержанного везут во Владикавказ.
В Москве задержали Арсена Бесолова — администратора чата в Telegram, где общались сторонники оперного певца Вадима Чельдиева. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным издания, у задержанного изъяли телефон.
Адвокат Чельдиева Андрей Сабинин сообщил ТАСС, что Бесолова сейчас везут во Владикавказ. Он отметил, что пока неясно, какие претензии есть у правоохранителей.
20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались около двух тысяч митингующих, которые требовали отмены режима самоизоляции. Власти назвали акцию незаконной.
Инициатора акции — известного в республике блогера и оперного певца Вадима Чельдиева — суд арестовал на два месяца по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти, распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии и призывам к массовым акциям. В знак протеста он объявил голодовку.
На TJ должны заминусить, тут многие за самоизоляцию.
Хипстеры китайского насморка испугались!!! А между тем в России 850000 человек от сердечнососудистых заболеваний умирает в год. Это не опечатка если что, восемьсот пятьдесят тысяч человек.
А есть понимание, как их вычислили? Telegram же не выдает такую инфу?
У них были фотки на аккаунтах
Вообще плевать на этого певца с шизобинго из ковид диссидентства, "гражданства СССР" и т.д. Если его сторонники из чатика такие же, то на них тоже плевать.