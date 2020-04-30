Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
993

В Москве задержали администратора чата сторонников певца из Владикавказа, призывавшего к митингу против самоизоляции Материал редакции

Сейчас задержанного везут во Владикавказ.

11 комментариев
В закладки

В Москве задержали Арсена Бесолова — администратора чата в Telegram, где общались сторонники оперного певца Вадима Чельдиева. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным издания, у задержанного изъяли телефон.

Адвокат Чельдиева Андрей Сабинин сообщил ТАСС, что Бесолова сейчас везут во Владикавказ. Он отметил, что пока неясно, какие претензии есть у правоохранителей.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались около двух тысяч митингующих, которые требовали отмены режима самоизоляции. Власти назвали акцию незаконной.

Инициатора акции — известного в республике блогера и оперного певца Вадима Чельдиева — суд арестовал на два месяца по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти, распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии и призывам к массовым акциям. В знак протеста он объявил голодовку.

#новости #карантинвроссии

Ольга Щербинина
+4570
0
1
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"], "comments": 11, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 163875, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Apr 2020 09:15:42 +0300", "is_special": false }
Ретро
«Без мечты о будущем будущего нет»: как советские журналы изображали колонизацию космоса
Космическая катапульта, воздушные города на Венере и летучее транспортное кольцо — в проектах советских изобретателей…
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Редкий рак

3

Еду во Владикавказ! 

Ответить

Master Oogway

Редкий
0

В Магадан...

Ответить

Nikita Zubkov

Редкий
0

В кафе У Бобра?

Ответить

Evgenii Evgenii

2

На TJ должны заминусить, тут многие за самоизоляцию.

Ответить

Mikhail Dragunov

Evgenii
0

Хипстеры китайского насморка испугались!!! А между тем в России 850000 человек от сердечнососудистых заболеваний умирает в год. Это не опечатка если что, восемьсот пятьдесят тысяч человек.

Ответить

Алексей Новоселов

0

А есть понимание, как их вычислили? Telegram же не выдает такую инфу?

Ответить

Artem Puchkov

Алексей
1

У них были фотки на аккаунтах

Ответить

Тяжелый фонарь

Artem
0
Ответить

Stan Majors

Тяжелый
0
Ответить

Andre Macareno

0

как перестать читать "Бесогона" вместо "Бесолова"?

Ответить

Zero Tolerance

0

Вообще плевать на этого певца с шизобинго из ковид диссидентства, "гражданства СССР" и т.д. Если его сторонники из чатика такие же, то на них тоже плевать. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Кремль анонсировал «большое выступление» Путина по ситуации с коронавирусом
Президент обратится к нации уже в пятый раз.
213
Новости
Ургант в эфире Первого предложил вместо обсуждения Тодоренко пожертвовать деньги «Насилию.Нет»
«Травля и буллинг в интернете — это такое же насилие».
242
Интернет
Пользователи TikTok массово пожаловались на лидера «Мужского государства». Его заблокировали
В коротких роликах блогер критиковал закон о домашнем насилии и рассказывал о способах «вычислить легкодоступных».
312
Популярное за три дня
Интернет
Спокойной ночи малыши, но с Владимиром Соловьёвым
Филя, Каркуша и Степаша знакомятся с пением соловья.
20
Новости
«Проект»: Собянин из-за коронавируса стал «заметным и самостоятельным», это стало беспокоить правительство и Кремль
Собеседник в Госдуме рассказал журналистам, что мэру Москвы нужно было показать, чтобы он «не заигрывался в спасателя».
174
Животные
Запись в подсайте Животные
Иллюзия для котейки
17
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Паша Красников

Леся Рябцева рассказала о…

Yuri Miller

ФБК против RT: телеканал…

FOX

Запись в подсайте Twitter

check-it-out

Производители нефти пошли на…

К X

Пользователи TikTok массово…

Vitalii Nechaev

Леся Рябцева рассказала о…

Виталий Иванович…

Пользователи TikTok массово…

Паша Красников

Леся Рябцева рассказала о…

Stan Majors

В Москве задержали…

Stan Majors

Запись в подсайте Twitter

Yuri Miller

«Проект»: Собянин из-за…

Vitalii Nechaev

Леся Рябцева рассказала о…

check-it-out

Производители нефти пошли на…

Ni Ck

СМИ: Дуров предложил инвесторам…

Джордж Харви

Производители нефти пошли на…

Паша Красников

Леся Рябцева рассказала о…

Stan Majors

Производители нефти пошли на…

Джордж Харви

Производители нефти пошли на…

Mikhail Dragunov

В Москве задержали…

Nikita Zubkov

В Москве задержали…