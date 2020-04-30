Сейчас задержанного везут во Владикавказ.

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В Москве задержали Арсена Бесолова — администратора чата в Telegram, где общались сторонники оперного певца Вадима Чельдиева. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным издания, у задержанного изъяли телефон.

Адвокат Чельдиева Андрей Сабинин сообщил ТАСС, что Бесолова сейчас везут во Владикавказ. Он отметил, что пока неясно, какие претензии есть у правоохранителей.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались около двух тысяч митингующих, которые требовали отмены режима самоизоляции. Власти назвали акцию незаконной.