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Юристы считают, что практика вынесения таких штрафов противоречит разъяснениям Верховного суда.
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму поправки в КоАП. Они предусматривают введение штрафа в 5 тысяч рублей за управление автомобилем без спецразрешения в условиях режима повышенной готовности, пишет «Коммерсантъ».
Для этого предложили дополнить КоАП статьей 12.38. Поправки предоставят возможность наложить такой штраф в автоматическом режиме, по данным видеокамер, по всей стране. 22 апреля такой метод начали использовать в Москве. Штраф в 5 тысяч рублей выносит Московская административная дорожная инспекция по ст. 3.18.1 КоАП региона.
Нижегородские депутаты напомнили, что Госдума уже приняла поправку к КоАП (ст. 20.6.1), которая позволяет штрафовать за нарушение правил «режима повышенной готовности» на суммы от тысячи до 30 тысяч рублей. При этом нарушители, указывают авторы поправок, могут перемещаться между регионами и населёнными пунктами на автомобилях. Сейчас наказание для водителей через видеофиксацию возможно только за нарушения правил дорожного движения и парковку на газонах.
Первый заместитель комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков сказал, что комитет не поддержит предложения нижегородского парламента. Депутат считает, что законопроект внесли по просьбе московских властей, чтобы узаконить практику вынесения штрафов в столице.
Опрошенные «Ъ» юристы считают, что штрафные рассылки по составам из московского КоАП рассылать нельзя, так как практика вынесения таких штрафов противоречит разъяснениям Верховного суда.
У Вас Пик эпидемии, к чему у вас повышенная готовность? К Плато?
Людям нечем платить кредиты, квартплату. Пора вводить штрафы. Ахуенная идея, просто заебись. Как швейцарские часы деда.
Может хоть кто-то внятно объяснить, как ограничения личного транспорта способствуют борьбе с пандемией?
А вот если сразу штрафовать всех у кого ковид?
А потом вообще запретить личный транспорт в городах с многоэтажной застройкой. Наконецто
Дед, ты еще и урбанист?
Знаете хоть один город в России с хорошим общественным транспортом? Особенно если есть пара детей мелких. В Москве как-то не очень, может в других городах лучше?
это ни как не повлияет
Запрети сначала города перенаселять что ли, а то как-то странно, отказываешься от машины в условиях диких пробок для того, чтобы утрамбоваться пораньше с утра в переполненный автобус или метро.
Кстати а реально камеры штрафы выписывают за пропуска? Получал кто-то в той же Москве?
Они думают, что вирусы передаются через проезжую часть, поэтому ее, в частности, нужно дезинфицировать.
(Нечаянно ответил не тот Ваш комментарий.)