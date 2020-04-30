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Новости
Ольга Щербинина
1952

Вслед за Москвой штрафы с камер для водителей без пропусков предложили ввести по всей России Материал редакции

Юристы считают, что практика вынесения таких штрафов противоречит разъяснениям Верховного суда.

25 комментариев
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Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму поправки в КоАП. Они предусматривают введение штрафа в 5 тысяч рублей за управление автомобилем без спецразрешения в условиях режима повышенной готовности, пишет «Коммерсантъ».

Для этого предложили дополнить КоАП статьей 12.38. Поправки предоставят возможность наложить такой штраф в автоматическом режиме, по данным видеокамер, по всей стране. 22 апреля такой метод начали использовать в Москве. Штраф в 5 тысяч рублей выносит Московская административная дорожная инспекция по ст. 3.18.1 КоАП региона.

Нижегородские депутаты напомнили, что Госдума уже приняла поправку к КоАП (ст. 20.6.1), которая позволяет штрафовать за нарушение правил «режима повышенной готовности» на суммы от тысячи до 30 тысяч рублей. При этом нарушители, указывают авторы поправок, могут перемещаться между регионами и населёнными пунктами на автомобилях. Сейчас наказание для водителей через видеофиксацию возможно только за нарушения правил дорожного движения и парковку на газонах.

Первый заместитель комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков сказал, что комитет не поддержит предложения нижегородского парламента. Депутат считает, что законопроект внесли по просьбе московских властей, чтобы узаконить практику вынесения штрафов в столице.

Опрошенные «Ъ» юристы считают, что штрафные рассылки по составам из московского КоАП рассылать нельзя, так как практика вынесения таких штрафов противоречит разъяснениям Верховного суда.

#новости #законы #штрафы #карантинвроссии

Ольга Щербинина
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25 комментариев
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Yuri Miller

8

У Вас Пик эпидемии, к чему у вас повышенная готовность? К Плато? 

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Dra

Yuri
3

К пиздобольству.

Ответить

сироп от щекотки

Yuri
0

\

Ответить

Al

8

Людям нечем платить кредиты, квартплату. Пора вводить штрафы. Ахуенная идея, просто заебись. Как швейцарские часы деда. 

Ответить

Максим Иванов

1

к новому мировому порядку)

Ответить

 Anatoly Bereznyak

1

Перекладывают с больной головы на здоровую

Ответить

Алексей Куликов

1

Может хоть кто-то внятно объяснить, как ограничения личного транспорта способствуют борьбе с пандемией?

Ответить

Rayslava

Алексей
0

Какой пандемией? Они способствуют пополнению бюджета.

Ответить

Руслан Гатин

0

А вот если сразу штрафовать всех у кого ковид?

Ответить

Всё, что я умею

Руслан
1

А вот если сразу штрафовать всех

Ответить

Ded Pihto

0

А потом вообще запретить личный транспорт в городах с многоэтажной застройкой. Наконецто

Ответить

Evgenii Evgenii

Ded
–1

Дед, ты еще и урбанист?

Ответить

Ded Pihto

Evgenii
1

Я рационалист. Урбанисты хотят превратить города в средневековые замки с брусчаткой и сточными канавами посреди улицы. А дед только говорит что личный транспорт в городах с общественным транспортом это понты.

Ответить

Алексей Куликов

Ded
0

Знаете хоть один город в России с хорошим общественным транспортом? Особенно если есть пара детей мелких. В Москве как-то не очень, может в других городах лучше?

Ответить

Лев Кузнецов

Алексей
0

В других хуже

Ответить

Будущий динозавр

Evgenii
0

А я все думал, кого же мне эти урбанисты напоминают

Ответить

badResistor

Ded
0

это ни как не повлияет

Ответить

Ded Pihto

badResistor
0

Водила порвался

Ответить

Станислав Минаков

Ded
–1

Запрети сначала города перенаселять что ли, а то как-то странно, отказываешься от машины в условиях диких пробок для того, чтобы утрамбоваться пораньше с утра в переполненный автобус или метро. 

Ответить

badResistor

0

Продолжаю тему:
Анус себе штрафуйте

Ответить

Bob Kentuki

0

а сейчас как, сколько камер проедешь - столько штрафов и выпишут?

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Надо просто ввести тарификацию пребывания на улице.

Ответить

Неведомый цвет

0

Не проще ли сразу всех штрафовать? Один хуй уже столько штрафов, что только мертвый не рискует его получить

Ответить

Алексей Куликов

0

Кстати а реально камеры штрафы выписывают за пропуска? Получал кто-то в той же Москве?

Ответить

Artem Gruzdev

Алексей
0

Они думают, что вирусы передаются через проезжую часть, поэтому ее, в частности, нужно дезинфицировать.

(Нечаянно ответил не тот Ваш комментарий.)

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