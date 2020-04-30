Юристы считают, что практика вынесения таких штрафов противоречит разъяснениям Верховного суда.

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Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму поправки в КоАП. Они предусматривают введение штрафа в 5 тысяч рублей за управление автомобилем без спецразрешения в условиях режима повышенной готовности, пишет «Коммерсантъ».

Для этого предложили дополнить КоАП статьей 12.38. Поправки предоставят возможность наложить такой штраф в автоматическом режиме, по данным видеокамер, по всей стране. 22 апреля такой метод начали использовать в Москве. Штраф в 5 тысяч рублей выносит Московская административная дорожная инспекция по ст. 3.18.1 КоАП региона.

Нижегородские депутаты напомнили, что Госдума уже приняла поправку к КоАП (ст. 20.6.1), которая позволяет штрафовать за нарушение правил «режима повышенной готовности» на суммы от тысячи до 30 тысяч рублей. При этом нарушители, указывают авторы поправок, могут перемещаться между регионами и населёнными пунктами на автомобилях. Сейчас наказание для водителей через видеофиксацию возможно только за нарушения правил дорожного движения и парковку на газонах.

Первый заместитель комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков сказал, что комитет не поддержит предложения нижегородского парламента. Депутат считает, что законопроект внесли по просьбе московских властей, чтобы узаконить практику вынесения штрафов в столице.