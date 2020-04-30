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За сутки умер 101 человек, выздоровели — 1333.
За сутки в России зарегистрировали 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 106 498. Об этом рассказал оперативный штаб.
За всё время зафиксировано 106 498 случаев заболевания, 11 619 человек выздоровело, 1073 — умерли.
Наибольшее число заболеваний — в Москве (53 739), на втором месте — Московская область (11 710), на третьем — Петербург (4062).
Плато и близко нету, полтора месяца самоизоляции просраны. Безработных и нищих стало нереальное количество. В Европе все сделали гораздо грамотнее, с выплатами, норм режимом изоляции(раздача масок, везде санитайзеры, разрешения гулять в парках), а не забитыми храмами и очередями в метро.
Зато у нас штрафы новые каждый день вводят. До июля в лучшем случае будет режим "самоизоляции", в лучшем!
12 числа страна выйдет на работу в большей своей части, и от заболевших-выздоровевших это никак зависеть не будет.
Очень надеюсь на это, в большинстве областей 100% надо отменять и с соблюдением дистанции/ношении масок не будет роста.
Другой вопрос, как вталдычить населению, что эту дистанцию надо соблюдать, а не толпиться в очередях и т.д. Это и будет главная проблема.
Ну хоть в Москве плато по ходу
Плато это когда у тебя число активных случаев не увеличивается.
А тут какбе разница заболевших и вылечившихся(ну и тех кто вылечился от жизни навсегда) немаленькая..
Так разница в пользу вылечившихся вроде
Обрати внимание, что снизу цифры выздоровевших за все время, а не за сегодня.
Я не понимаю, почему каждый раз разные диаграммы постят. То Москву, то общую
В смысле? каждый день эту диаграмму в канале опершатаба постят.
Где плато ты увидел?
ну количество новых случаев в районе 3000 колеблется уже давно
Комментарий удален
Это по официальным данным, а теперь представьте статистику по неофициальным.
Да при чём тут «лично Путиным»? Просто физически невозможно каждый день проверять сразу всё население страны. В любой стране реальное число заболевших выше официального просто потому, что всегда есть какие-то контакты, которые не смогли отследить, а значит, и взять тест и увидеть, что он положительный. Плюс ковид сейчас активно прокачивает бессимптомность, что тоже не особо хорошо сказывается на выявлении реального числа случаев. Дело совершенно не в злобных властях, а в том, что ресурсы и в развитых странах ограничены, а у нас с ними (ну да, в основном благодаря долбоёбам, управляющим страной) совсем пиздец.
умножай как минимум на 10
Ну и в чем смысл самоизоляции и карантина? Люди заражаются, болеют без вреда для здоровья. Летальность у ковида 2019 даже меньше чем у обычного сезонного гриппа. Китайцы развели панику и все за ними повторили.
о, у нас тут ковид-диссидент нарисовался) чо как там пять джи?
Согласно данным наиболее изученных стран, таких как Южная Корея и Исландия, а также с круизного судна Diamond Princess, общий уровень летальности COVID-19 измеряется промилле и, следовательно, соответствует серьёзной эпидемии гриппа.
Французское исследование пришло к выводу, что летальность COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, пришло к аналогичному выводу даже для китайского города Ухань.
От 50% до 80% пациентов с положительным результатом теста не имеют симптомов болезни, более 90% людей с положительным результатом теста обходятся без тяжёлых симтомов. Поэтому нет повода говорить об «отсутствии иммунитета» у населения.
Средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только у 1% умерших ранее не было серьезных заболеваний. Таким образом, профиль смертности в основном соответствуют естественной смертности.
Многие сообщения СМИ о молодых и здоровых людях, умерших от COVID-19, оказались ложными при ближайшем рассмотрении. Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них действительно были серьезные предпосылки (например, не диагностированный лейкоз).
В США и большинстве европейских стран общая смертность остаётся в пределах серьёзных сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа. Обычная общая смертность в США составляет приблизительно 8000 человек в день, в Германии – 2600, а в Италии – 1800.
Сильно возросшие локальные показатели смертности, как в северной Италии, могли быть вызваны дополнительными факторами: сильное загрязнение воздуха, заражение легионеллой, а также коллапс систем здравоохранения и ухода за престарелыми из-за массовой паники и карантинных мер.
В таких странах, как Италия и Испания, и в некоторой степени Великобритания и США, перегрузка системы здравоохранения, особенно гриппом, не является чем-то необычным. Кроме того, до 15% врачей и медсестер в настоящее время находятся на карантине, даже если у них нет симптомов.
Важно различать, умирают ли люди от коронавируса или просто с коронавирусом. Вскрытия показывают, что во многих случаях предыдущие заболевания были важным или решающим фактором, но официальные данные обычно не отражают это.
Таким образом, для оценки опасности заболевания ключевым показателем является не часто упоминаемое количество положительных тестов и умерших с положительным результатом теста, а избыточное количество заболевших или умерших от пневмонии.
Часто демонстрируемые экспоненциальные кривые «заражений коронавирусом» вводят в заблуждение, поскольку число тестирований тоже увеличивается в геометрической прогрессии. В большинстве стран соотношение положительных тестов к общему количеству тестов либо остается постоянным от 5% до 25%, либо растёт очень медленно.
Страны без карантинов и запретов на контакты, такие как Япония, Южная Корея и Швеция, не испытали более негативного развития событий, чем остальные. Это может поставить под сомнение эффективность таких далеко идущих мер.
По мнению ведущих специалистов, искусственная вентиляция лёгких при COVID-19 часто является контрпродуктивной и наносит дополнительный вред. Эта процедура частично осуществляется из-за боязни распространения вируса через аэрозоли.
Вопреки первоначальным предположениям, в конце марта ВОЗ определила, что нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи в пилотном исследовании.
Во многих клиниках в Европе и США недостаток пациентов, и некоторым больницам приходится сокращать рабочее время. Многочисленные операции и процедуры были отменены, даже требующие неотложной помощи пациенты иногда остаются дома из страха, что может привести к смерти.
Несколько СМИ были пойманы, пытаясь драматизировать ситуацию в клиниках, иногда даже с помощью манипулятивных фотографий и видео. Вообще, многие СМИ не подвергают сомнению даже явно сомнительные официальные заявления и цифры.
Используемые на международном уровне тест-системы подвержены ошибкам и, как показали исследования, могут давать ложноположительный результат, реагируя на другие коронавирусы. Более того, используемый в настоящее время тест не был клинически подтвержден из-за нехватки времени.
Многие всемирно известные эксперты в области вирусологии, иммунологии и эпидемиологии считают принятые меры контрпродуктивными и рекомендуют быструю естественную иммунизацию населения в целом, одновременно защищая группы риска.
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Ты ебанутый?
Где! там? наука?
Ни одной ссылки на научную статью, или исследование.
Факты конечно прекрасно, я только не поняла с чего ты считаешь, что я с ними не ознакомлена и пасты носишь.
Наука это вообще заебись, но у меня например две недели назад хорошая знакомая в связи с ковидом умерла в больнице, а теперь заразился ее муж - мой давний и хороший друг, под конец второй недели проявились достаточно сильные симптомы и тест подтвердился. Нет, не в Роиссе они находятся, если что.
Понадобилась экстренная операция с переливанием крови, которой избежать было нельзя. И она даже прошла успешно, но в результате в самой больнице она хватанула вирус и дело кончилось тем, чем кончилось. И что-то я не помню, чтобы у них было что-то подобное, пока они дома на изоляции находились.
Правда и паста которую ты кинул весьма и весьма хуй пойми какая, чтобы за науку-то тереть.
(
График смертности в Нью-Йорке с 2000 года
Действительно, ничего особенного
нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи в пилотном исследовании.
А как он тогда распространяется?))
Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них действительно были серьезные предпосылки
Когда тебя избивают - ты не умрёшь от сотни ударов, ты умрёшь от тахикардии, и даже не от рокового удара по сердцу.
Средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет
Это даже статистически невозможно.
Из всего текста заинтересовала только это:
Вопреки первоначальным предположениям, в конце марта ВОЗ определила, что нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи в пилотном исследовании.
так как он тогда передаётся?
нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи
Лол
и только у 1% умерших ранее не было серьезных заболеваний
Каких-каких болезней? У большинства населения Земли либо сахарный диабет (да, если тебе больше 25 лет, то не удивляйся, что он у тебя есть) , либо хронический гастрит (да, если тебе больше 15 лет, то не удивляйся, что он у тебя есть) - это считается серьёзными заболеваниями.
Отдельный шмель
Тут вчера стату по Швеции приносили, там что-то неутешительные цифры. Несмотря на то, что я считаю, что сильной разницы не будет в общей стате и ее рано смотреть, хотя бы через год бы, тут скорее дело случая будет всплеск или нет, а самоизоляция - это разумно в условиях пандемии, возможно частичная. Никаких гипер-иммунитетов выросших за два месяца и гарантий что ты или вся твоя семья уже бессимптомно переболела нет, тем более что нет ни лекарств, которые подтвержденно бы помогали, ни вакцин, нихуя.
Там от одних побочек тех лекарств которыми наугад лепят в случае заражения половина помрет, с учетом общего уровня здоровья.
Неутешительные цифры. Стабильно по 500-600 в день с 1 апреля. Где взрывной рост? Обычной люди жизнью живут, работают и зп получают. Лучше, как в россии до июля дома сидеть? Вот шведы тупые
ну-ка давай посмотрим на цифры, про которые я говорила, а то я смотрю ты горазд в беснования.
единственное что их может оправдать, что без карантинов вспышка может быть сильнее поначалу, но она в перспективе может быть не сильно больше стран в которых была самоизоляция,а никак не то что ты несешь, что будет ЛУЧШЕ, максимум будет не сильно хуже чем с карантином (при доле везения и хороших раскладах), а если не повезет, то будет сильно хуже
и не надо сравнивать Швецию, которая при своих ресурсах если что-то пойдет не по плану, сможет это пофиксить уровнем здравохранения и РБ с Рашкой
Погибшим в швеции 70+ лет, в россии не живут столько без всяких вирусов. Рязанская область сегодня 40 человек, куда там карантин, алло. Москва пусть до июля сидит, а рязань(и 90% регионов) открывать можно уже сейчас
Москва пусть до июля сидит, а рязань(и 90% регионов) открывать можно уже сейчас
ты б с этого начинал, а то я все думаю, че ты так горишь)
Где много случаев пусть сидят, когда 100 человек на миллион в день(большинство регионов) надо уже все открывать
Погибшим в швеции 70+ лет, в россии не живут столько без всяких вирусов.
то-то я смотрю в стране пенсионеров овер дохуя, видимо призраки
На тебе, только не истери
Че за картинка из тг-каналов? Давай источник, где она опубликована или не пизди. Я тебе такую же нарисую прямо сейчас и снизу подпишу что мне Пентагон данные предоставил. Сам что ли пилил?
Тоесть китайцы ебашут как проклятые, с недосыпанием, в плохих условиях, не видя неба через смог, и живут дольше чем русские с чистыми лесами сверхдержавы. Ахуеть
Отдельный шмель
То есть то, что там сверху в качестве статистики - говно сраное и не совпадает с официальной публикацией того же источника открытой, хотя им подписано.
@Nikita Zubkov гля, все что нужно знать об источниках истеричек)
Source: United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision.
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SP.DYN.TO65.MA.ZS/rankings
Ты среднюю продолжительность смотришь, я по мужчинам картинку и ссылку дал
Опасность коронавируса (не ковида, не у всех зараженных ковид) в его заразности, а не летальности. То есть без изоляции и карантина заразится очень много людей. Даже если ковид проявится у очень малого количества из все зараженных, это все равно будет очень большая нагрузка на медицинскую инфраструктуру, просто нельзя будет помочь всем. Даже в этой самоизоляции врачи и медсестры жестко перерабатывают. Что будет без нее?
Ты не понял еще? Там какому-то хую дома скучно до июля сидеть, а в вебкам не берут, он решил накидывать в тырнетах, сравнивая уровень медицины в Швеции и в РФ, типа почти одно и то же в случае внезапного коллапса.
Рвешься уже второй день, ты можешь из дома не выходить до изобретения вакцины. Рад, что тебя в вебкам взяли
Не, я не в вебкаме сподвизаюсь, за меня не волнуйся, все хорошо)
Однако ж ты рвешься, не я) Да еще и в таких желтушных провокационных формах, что остается только покрикивать с твоих высеров)
стата Швеции, и меры Европы - желтизна, ясно понятно
Я тебе цифры кинула и там ТОЛЬКО Европа, помимо Швеции, а остальная Европа у тебя не считается? Ну так понятно, натягиваешь сову на глобус не хуже Киселя/Соловья, только в другую сторону))
Экологический алмаз
Сто раз уже объясняли в чём смысл, но нет, у некоторых всё равно обычный грипп.
Репортаж о "типичном сезонном гриппе": https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/29/85144-eto-shtorm
У редактора явно есть инфа, что эти цифры мы очень ждем. Срочно опубликовать, а потом дописывать статью
{мем:плато}
{мем:Россияне:не бухтеть}
Крестьянский
{мем:ты - пидор}
Пиздец
Хм, 12 мая работать мы видимо не пойдём
Худший расклад сентябрь, лучший конец июня. Так сказал врач Проценко
А это как-то зависит от цифр?
Я под себя надул ....а ведь я на диване сижу
в тик ток уже выложил?
Что ?
писсиг челендж
Кто блин дизит коментарии?
Решительный цвет
@4 shizzle ma nizzle шо опять?
Всероссийский Петя
да просто парад ебанутых шуток, каждый день одно и то же, заебало
Решительный цвет
Эт да, я редко стал открывать комменты к этой херне
Все уже забыли что 11 дней назад был важный праздник и вспышка была ожидаема.
Все, непонятным причинам забыли, что нас ждет еще 11 дней НАЖИРАЛОВА на майские и вот тогда, кхе кхе, 100% РФ в топе.