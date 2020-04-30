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Новости
Ольга Щербинина
8969

В России зафиксировали 7099 новых случаев Covid-19. Общее число заражённых превысило 106 тысяч Материал редакции

За сутки умер 101 человек, выздоровели — 1333.

140 комментариев
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За сутки в России зарегистрировали 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 106 498. Об этом рассказал оперативный штаб.

За всё время зафиксировано 106 498 случаев заболевания, 11 619 человек выздоровело, 1073 — умерли.

Наибольшее число заболеваний — в Москве (53 739), на втором месте — Московская область (11 710), на третьем — Петербург (4062).

​Динамика заболевания в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19 в России

#новости #covid19

Ольга Щербинина
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140 комментариев
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Evgenii Evgenii

77

Плато и близко нету, полтора месяца самоизоляции просраны. Безработных и нищих стало нереальное количество. В Европе все сделали гораздо грамотнее, с выплатами, норм режимом изоляции(раздача масок, везде санитайзеры, разрешения гулять в парках), а не забитыми храмами и очередями в метро.
Зато у нас штрафы новые каждый день вводят. До июля в лучшем случае будет режим "самоизоляции", в лучшем!

Ответить

Al

Evgenii
17

А ну хватить бухтеть. Не будет миллиона заразившихся. ТВЕРДО И ЧЕТКО! 

Ответить

Роман Васильев

Evgenii
2

12 числа страна выйдет на работу в большей своей части, и от заболевших-выздоровевших это никак зависеть не будет.

Ответить

Evgenii Evgenii

Роман
0

Очень надеюсь на это, в большинстве областей 100% надо отменять и с соблюдением дистанции/ношении масок не будет роста.

Ответить

Роман Васильев

Evgenii
0

Другой вопрос, как вталдычить населению, что эту дистанцию надо соблюдать, а не толпиться в очередях и т.д. Это и будет главная проблема.

Ответить

Хозяин

Роман
1

В очередях на талоны для получения QR-кода?

Ответить

Роман Васильев

Хозяин
0

Неплохо было бы начать хотя бы с очередей а магазинах.

Ответить

Хозяин

Роман
0

Или в метро.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Evgenii
–2

Ну хоть в Москве плато по ходу

Ответить

Gregory Galperin

Evgeniy
1

Плато это когда у тебя число активных случаев не увеличивается.
А тут какбе разница заболевших и вылечившихся(ну и тех кто вылечился от жизни навсегда) немаленькая..

Ответить

Roman Golovin

Gregory
0

Так разница в пользу вылечившихся вроде

Ответить

Gregory Galperin

Roman
2

Обрати внимание, что снизу цифры выздоровевших за все время, а не за сегодня.

Ответить

Roman Golovin

Evgeniy
1

Я не понимаю, почему каждый раз разные диаграммы постят. То Москву, то общую

Ответить

Evgeniy Smirnov

Roman
2

В смысле? каждый день эту диаграмму в канале опершатаба постят. 

Ответить

Roman Golovin

Evgeniy
0

https://tjournal.ru/news/163475-v-rossii-zafiksirovali-5-8-tysyachi-novyh-sluchaev-koronavirusa-obshchee-chislo-zarazhennyh-prevysilo-99-tysyach

Ответить

Kyler

Roman
2

Что выгоднее, то и постят

Ответить

Рог Кирилл

Evgeniy
1

Где плато ты увидел?

Ответить

Evgeniy Smirnov

Рог
0

ну количество новых случаев в районе 3000 колеблется уже давно

Ответить

Maxim Semenov

Evgeniy
4

Это линейный рост

Ответить

Алексей

Evgenii
0

не раскачивай

Ответить

виктор круглов

Evgenii
0

какие ожидать новые штрафы?

Ответить

Ленинградский Филипп

Evgenii
0

Самогулагизация на подходе

Ответить

Комментарий удален

Zero-zero-one

bulatok
0

@Вахтёр TJ 

Ответить

Половый самолет

bulatok
0

Привет, по школе не соскучился?

Ответить

Маркел Сычев

64

Поздравляю с серебряной кнопкой всех

Ответить

scheissegal

31
Ответить

scheissegal

scheissegal
0

И помните, что v pravde sila ☝️💪

Ответить

Роберт Петросян

13

Это по официальным данным, а теперь представьте статистику по неофициальным.

Ответить

Spect

Роберт
2

7 миллионов заражённых коронавирусом лично путиным 

Ответить

Meg Walker

Spect
0

Да при чём тут «лично Путиным»? Просто физически невозможно каждый день проверять сразу всё население страны. В любой стране реальное число заболевших выше официального просто потому, что всегда есть какие-то контакты, которые не смогли отследить, а значит, и взять тест и увидеть, что он положительный. Плюс ковид сейчас активно прокачивает бессимптомность, что тоже не особо хорошо сказывается на выявлении реального числа случаев. Дело совершенно не в злобных властях, а в том, что ресурсы и в развитых странах ограничены, а у нас с ними (ну да, в основном благодаря долбоёбам, управляющим страной) совсем пиздец.

Ответить

Ебаный Кошмар

Роберт
1

умножай как минимум на 10

Ответить

Первая

Ебаный
0

-

Ответить

alexferman

Ебаный
0

На триста тысяч, инфа 100%

Ответить

Spect

–54

Ну и в чем смысл самоизоляции и карантина? Люди заражаются, болеют без вреда для здоровья. Летальность у ковида 2019 даже меньше чем у обычного сезонного гриппа. Китайцы развели панику и все за ними повторили. 

Ответить

Алексей

Spect
27

бля слишком толсто

Ответить

Отдельный шмель

Алексей
2

+

Ответить

Отдельный шмель

Spect
11

о, у нас тут ковид-диссидент нарисовался) чо как там пять джи?

Ответить

Spect

Отдельный
–29

Согласно данным наиболее изученных стран, таких как Южная Корея и Исландия, а также с круизного судна Diamond Princess, общий уровень летальности COVID-19 измеряется промилле и, следовательно, соответствует серьёзной эпидемии гриппа.
Французское исследование пришло к выводу, что летальность COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, пришло к аналогичному выводу даже для китайского города Ухань.
От 50% до 80% пациентов с положительным результатом теста не имеют симптомов болезни, более 90% людей с положительным результатом теста обходятся без тяжёлых симтомов. Поэтому нет повода говорить об «отсутствии иммунитета» у населения.
Средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только у 1% умерших ранее не было серьезных заболеваний. Таким образом, профиль смертности в основном соответствуют естественной смертности.
Многие сообщения СМИ о молодых и здоровых людях, умерших от COVID-19, оказались ложными при ближайшем рассмотрении. Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них действительно были серьезные предпосылки (например, не диагностированный лейкоз).
В США и большинстве европейских стран общая смертность остаётся в пределах серьёзных сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа. Обычная общая смертность в США составляет приблизительно 8000 человек в день, в Германии – 2600, а в Италии – 1800.
Сильно возросшие локальные показатели смертности, как в северной Италии, могли быть вызваны дополнительными факторами: сильное загрязнение воздуха, заражение легионеллой, а также коллапс систем здравоохранения и ухода за престарелыми из-за массовой паники и карантинных мер.
В таких странах, как Италия и Испания, и в некоторой степени Великобритания и США, перегрузка системы здравоохранения, особенно гриппом, не является чем-то необычным. Кроме того, до 15% врачей и медсестер в настоящее время находятся на карантине, даже если у них нет симптомов.
Важно различать, умирают ли люди от коронавируса или просто с коронавирусом. Вскрытия показывают, что во многих случаях предыдущие заболевания были важным или решающим фактором, но официальные данные обычно не отражают это.
Таким образом, для оценки опасности заболевания ключевым показателем является не часто упоминаемое количество положительных тестов и умерших с положительным результатом теста, а избыточное количество заболевших или умерших от пневмонии.
Часто демонстрируемые экспоненциальные кривые «заражений коронавирусом» вводят в заблуждение, поскольку число тестирований тоже увеличивается в геометрической прогрессии. В большинстве стран соотношение положительных тестов к общему количеству тестов либо остается постоянным от 5% до 25%, либо растёт очень медленно.
Страны без карантинов и запретов на контакты, такие как Япония, Южная Корея и Швеция, не испытали более негативного развития событий, чем остальные. Это может поставить под сомнение эффективность таких далеко идущих мер.
По мнению ведущих специалистов, искусственная вентиляция лёгких при COVID-19 часто является контрпродуктивной и наносит дополнительный вред. Эта процедура частично осуществляется из-за боязни распространения вируса через аэрозоли.
Вопреки первоначальным предположениям, в конце марта ВОЗ определила, что нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи в пилотном исследовании.
Во многих клиниках в Европе и США недостаток пациентов, и некоторым больницам приходится сокращать рабочее время. Многочисленные операции и процедуры были отменены, даже требующие неотложной помощи пациенты иногда остаются дома из страха, что может привести к смерти.
Несколько СМИ были пойманы, пытаясь драматизировать ситуацию в клиниках, иногда даже с помощью манипулятивных фотографий и видео. Вообще, многие СМИ не подвергают сомнению даже явно сомнительные официальные заявления и цифры.
Используемые на международном уровне тест-системы подвержены ошибкам и, как показали исследования, могут давать ложноположительный результат, реагируя на другие коронавирусы. Более того, используемый в настоящее время тест не был клинически подтвержден из-за нехватки времени.
Многие всемирно известные эксперты в области вирусологии, иммунологии и эпидемиологии считают принятые меры контрпродуктивными и рекомендуют быструю естественную иммунизацию населения в целом, одновременно защищая группы риска. 
.

Ответить

Отдельный шмель

Spect
13

Ты ебанутый?

Ответить

Spect

Отдельный
–10

Там наука и факты про ковид, можешь почитать

Ответить

Никита

Spect
11

Скоро он про 5G вышки будет писать 🤔

Ответить

Дон Бужарон

Spect
0

Где! там? наука?
Ни одной ссылки на научную статью, или исследование.

Ответить

Spect

Дон
–8

https://swprs.org/на-ковид-19/

Ответить

Отдельный шмель

Spect
–1

Факты конечно прекрасно, я только не поняла с чего ты считаешь, что я с ними не ознакомлена и пасты носишь. 

Ответить

Spect

Отдельн…
–8

Локдаун не нужен

Ответить

Отдельный шмель

Spect
3

Наука это вообще заебись, но у меня например две недели назад хорошая знакомая в связи с ковидом умерла в больнице, а теперь заразился ее муж - мой давний и хороший друг, под конец второй недели проявились достаточно сильные симптомы и тест подтвердился. Нет, не в Роиссе они находятся, если что.
Понадобилась экстренная операция с переливанием крови, которой избежать было нельзя. И она даже прошла успешно, но в результате в самой больнице она хватанула вирус и дело кончилось тем, чем кончилось. И что-то я не помню, чтобы у них было что-то подобное, пока они дома на изоляции находились. 
Правда и паста которую ты кинул весьма и весьма хуй пойми какая, чтобы за науку-то тереть.

Ответить

Nikita Resh

Отдельн…
0

(

Ответить

Отдельный шмель

Nikita
0

Ват?

Ответить

Nikita Resh

Отдельн…
–2

(

Ответить

Spect

Отдельн…
–4

Соболезную

Ответить

Отдельный шмель

Spect
0

Спасибо.

Ответить

Nikita Zubkov

Spect
0
Ответить

Дмитрий

Spect
0
Ответить

Spect

Дмитрий
–5

https://swprs.org/на-ковид-19/

Ответить

Ильяс Ямилев

Spect
11

График смертности в Нью-Йорке с 2000 года

Действительно, ничего особенного

Ответить

Summer Breeze

Spect
9

нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи в пилотном исследовании.

А как он тогда распространяется?))

Ответить

Крестьянский кран

Spect
3

Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них действительно были серьезные предпосылки

Когда тебя избивают - ты не умрёшь от сотни ударов, ты умрёшь от тахикардии, и даже не от рокового удара по сердцу.

Ответить

Крестьянский кран

Spect
2

Средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет

Это даже статистически невозможно.

Ответить

Рог Кирилл

Крестьянский
1

Может, средний модальный имеется в виду?

Ответить

Имя Фамилия

Spect
0

Из всего текста заинтересовала только это:
Вопреки первоначальным предположениям, в конце марта ВОЗ определила, что нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи в пилотном исследовании.

так как он тогда передаётся?

Ответить

Эмиль Рубанов

Имя
6

через пять жэ, очевидно жэ

Ответить

Dmitry Shiryaev

Spect
2

 нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи 

Лол

Ответить

Отдельный шмель

Dmitry
0

там пиздец

Ответить

Крестьянский кран

Spect
1

и только у 1% умерших ранее не было серьезных заболеваний

Каких-каких болезней? У большинства населения Земли либо сахарный диабет (да, если тебе больше 25 лет, то не удивляйся, что он у тебя есть) , либо хронический гастрит (да, если тебе больше 15 лет, то не удивляйся, что он у тебя есть) - это считается серьёзными заболеваниями.

Ответить

Jay Jay

Отдельный
0

Летальность меньше, заражаемость больше

Ответить

Отдельный шмель

Jay
0

Тут вчера стату по Швеции приносили, там что-то неутешительные цифры. Несмотря на то, что я считаю, что сильной разницы не будет в общей стате и ее рано смотреть, хотя бы через год бы, тут скорее дело случая будет всплеск или нет, а самоизоляция - это разумно в условиях пандемии, возможно частичная. Никаких гипер-иммунитетов выросших за два месяца и гарантий что ты или вся твоя семья уже бессимптомно переболела нет, тем более что нет ни лекарств, которые подтвержденно бы помогали, ни вакцин, нихуя.
Там от одних побочек тех лекарств которыми наугад лепят в случае заражения половина помрет, с учетом общего уровня здоровья.

Ответить

Evgenii Evgenii

Отдельный
0

Неутешительные цифры. Стабильно по 500-600 в день с 1 апреля. Где взрывной рост? Обычной люди жизнью живут, работают и зп получают. Лучше, как в россии до июля дома сидеть? Вот шведы тупые

Ответить

Отдельный шмель

Evgenii
–1

ну-ка давай посмотрим на цифры, про которые я говорила, а то я смотрю ты горазд в беснования.
единственное что их может оправдать, что без карантинов вспышка может быть сильнее поначалу, но она в перспективе может быть не сильно больше стран в которых была самоизоляция,а  никак не то что ты несешь, что будет ЛУЧШЕ, максимум будет не сильно хуже чем с карантином (при доле везения и хороших раскладах), а если не повезет, то будет сильно хуже

и не надо сравнивать Швецию, которая при своих ресурсах если что-то пойдет не по плану, сможет это пофиксить уровнем здравохранения и РБ с Рашкой

Ответить

Evgenii Evgenii

Отдельн…
0

Погибшим в швеции 70+ лет, в россии не живут столько без всяких вирусов. Рязанская область сегодня 40 человек, куда там карантин, алло. Москва пусть до июля сидит, а рязань(и 90% регионов) открывать можно уже сейчас

Ответить

Отдельный шмель

Evgenii
0

Москва пусть до июля сидит, а рязань(и 90% регионов) открывать можно уже сейчас

ты б с этого начинал, а то я все думаю, че ты так горишь)

Ответить

Evgenii Evgenii

Отдельн…
0

Где много случаев пусть сидят, когда 100 человек на миллион в день(большинство регионов) надо уже все открывать

Ответить

Отдельный шмель

Evgenii
0

Погибшим в швеции 70+ лет, в россии не живут столько без всяких вирусов.

то-то  я смотрю в стране пенсионеров овер дохуя, видимо призраки

Ответить

Evgenii Evgenii

Отдельн…
1

На тебе, только не истери

Ответить

Отдельный шмель

Evgenii
0

Че за картинка из тг-каналов? Давай источник, где она опубликована или не пизди. Я тебе такую же нарисую прямо сейчас и снизу подпишу что мне Пентагон данные предоставил. Сам что ли пилил?

Ответить

organic organic

Отдельн…
0

Тоесть китайцы ебашут как проклятые, с недосыпанием, в плохих условиях, не видя неба через смог, и живут дольше чем русские с чистыми лесами сверхдержавы. Ахуеть

Ответить

Отдельный шмель

organic
0

То есть то, что там сверху в качестве статистики - говно сраное и не совпадает с официальной публикацией того же источника открытой, хотя им подписано.

Ответить

Отдельный шмель

Evgenii
0

@Nikita Zubkov гля, все что нужно знать об источниках истеричек)

Ответить

Evgenii Evgenii

Отдельн…
0

Source: United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision.

https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SP.DYN.TO65.MA.ZS/rankings

Countries ranked by Survival to age 65, male…
Countries ranked by Survival to age 65, male (% of cohort)
www.indexmundi.com
Ответить

Evgenii Evgenii

Отдельн…
0

Ты среднюю продолжительность смотришь, я по мужчинам картинку и ссылку дал

Ответить

Vladimir

Evgenii
0

В России погибших ваще нет по статистике. (Утрирую)

Ответить

Nikita Zubkov

Spect
9

Опасность коронавируса (не ковида, не у всех зараженных ковид) в его заразности, а не летальности. То есть без изоляции и карантина заразится очень много людей. Даже если ковид проявится у очень малого количества из все зараженных, это все равно будет очень большая нагрузка на медицинскую инфраструктуру, просто нельзя будет помочь всем. Даже в этой самоизоляции врачи и медсестры жестко перерабатывают. Что будет без нее?

Ответить

Отдельный шмель

Nikita
2

Ты не понял еще? Там какому-то хую дома скучно до июля сидеть, а в вебкам не берут, он решил накидывать в тырнетах, сравнивая уровень медицины в Швеции и в РФ, типа почти одно и то же в случае внезапного коллапса.

Ответить

Evgenii Evgenii

Отдельный
0

Рвешься уже второй день, ты можешь из дома не выходить до изобретения вакцины. Рад, что тебя в вебкам взяли

Ответить

Отдельный шмель

Evgenii
1

Не, я не в вебкаме сподвизаюсь, за меня не волнуйся, все хорошо)
Однако ж ты рвешься, не я) Да еще и в таких желтушных провокационных формах, что остается только покрикивать с твоих высеров)

Ответить

Evgenii Evgenii

Отдельн…
0

стата Швеции, и меры Европы - желтизна, ясно понятно

Ответить

Отдельный шмель

Evgenii
0

Я тебе цифры кинула и там ТОЛЬКО Европа, помимо Швеции, а остальная Европа у тебя не считается? Ну так понятно, натягиваешь сову на глобус не хуже Киселя/Соловья, только в другую сторону))

Ответить

theLastLetters

Nikita
0

Заразность + бессимптомность. 

Ответить

Экологический алмаз

Spect
2

Сто раз уже объясняли в чём смысл, но нет, у некоторых всё равно обычный грипп.

Ответить

Sergey Sergeev

Spect
2

Мылышева перезалогинся нормально!

Ответить

Насущные Проблемы

Spect
0

Репортаж о "типичном сезонном гриппе": https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/29/85144-eto-shtorm

Это шторм
Специальные корреспонденты Елена Костюченко и Юрий Козырев ведут прямой репортаж из «красной зоны…
novayagazeta.ru
Ответить

Ivan Popov

2
Ответить

Отдельный шмель

Ivan
9
Ответить

Имя Фамилия

Ivan
4

тебе не заебало в каждой такой теме кидать эту хуйню?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

5

У редактора явно есть инфа, что эти цифры мы очень ждем. Срочно опубликовать, а потом дописывать статью

Ответить

Новогодний парфюмер

–1

{мем:плато}

Ответить

Мемопроходил

Новогодний
7
Ответить

Эмиль Рубанов

Мемопроходил
1

{мем:плато}

Ответить

Мемопроходил

Эмиль
34
Ответить

Al

Мемопроходил
–2

{мем:Россияне:не бухтеть}

Ответить

Крестьянский

Al
1

{мем:ты - пидор}

Ответить

Мемопроходил

Крестья…
5
Ответить

Мемопроходил

Al
1
Ответить

Участковый Петя

–4

Еее! Наконец-то 7к!

Ответить

Роберт Петросян

2

Пиздец

Ответить

Spect

Роберт
2

Роберт Петросян 

Ответить

nikita nikolaev

3

пора отменять каникулы и выходить на работку

Ответить

Будущий динозавр

3

ТЖшные истерички опять возбудились, спешите видеть.

Ответить

Крестьянский кран

Будущий
1

Не спешу, но тебя наблюдаю (зачем?)

Ответить

Argumenta Ambigua

3

Ровно 10 дней после Пасхи, все как по учебнику.

Ответить

Евгений Большаков

2

стандартные 6500 + 600 от вчерашнего дня ?

Ответить

Руслан Эксиго

1

Хм, 12 мая работать мы видимо не пойдём

Ответить

Ramzan Eskirhanov

Руслан
2

Худший расклад сентябрь, лучший конец июня. Так сказал врач Проценко

Ответить

Roman Golovin

Руслан
2

А это как-то зависит от цифр?

Ответить

Руслан Эксиго

Roman
1

От цифр в кошельке

Ответить

MayWillDie - Igor Shockov

0

Я под себя надул ....а ведь я на диване сижу

Ответить

po_leen0m

MayWillDie
4

в тик ток уже выложил?

Ответить

MayWillDie - Igor Shockov

po_leen0m
0

Что ?

Ответить

po_leen0m

MayWillDie
0

писсиг челендж

Ответить

MayWillDie - Igor Shockov

po_leen0m
0

Хаха)) самый худший челлендж который я видел )

Ответить

Парламентский томагавк_два

0
Ответить

Внутренний Филипп

–2

С Нами Богъ!

Ответить

Artem Puchkov

–2

12 мая выпустят, отвечаю

Ответить

Кузнецова Любовь

1

Надеюсь,что это когда нибудь закончится!
и все люди будут здоровы 

Ответить

alexferman

1

Пасхальные подоспели. Дары господни.

Ответить

Ramzan Eskirhanov

–2

Кто блин дизит коментарии?

Ответить

Решительный цвет

Ramzan
0

@4 shizzle ma nizzle шо опять?

Ответить

Всероссийский Петя

Решительный
1

да просто парад ебанутых шуток, каждый день одно и то же, заебало

Ответить

Решительный цвет

Всероссийский
1

Эт да, я редко стал открывать комменты к этой херне

Ответить

Решительный цвет

Решительный
1

Одно и то же сплошняком

Ответить

Not Found

0

Жоскс

Ответить

Алексей

0

что-то новенькое

Ответить

Иван Маслов

0

Питер дал жару ✊🏻

Ответить

Крестьянский кран

0

А какой порог сейчас - табу?

Ответить

Сергей Беркут

0

Скорые подьехали

Ответить

Одетый рубин

0

Как же похорошела Москва при Собянине

Ответить

Александр Бунцис

0

Все уже забыли что 11 дней назад был важный праздник и вспышка была ожидаема.

Ответить

Алексей Иванов

Александр
0

Все, непонятным причинам забыли, что нас ждет еще 11 дней НАЖИРАЛОВА на майские и вот тогда, кхе кхе, 100% РФ в топе.

Ответить

Владимир Василенко

0

Норм, нужна петиция против коронавируса

Ответить

Роберт Петросян

–1

Разбираются, потерпите 

Ответить

Maksytoff

–2

Есть пробитие!

Ответить
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Путешествия
Мокрое место: Ниагарский водопад
Прогулка по окрестностям знаменитого водопада и поездка на кораблике.
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Новости
В Иркутской области местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
Участок, на котором задержали чиновников, принадлежит мэру Усть-Кута Александру Душину.
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