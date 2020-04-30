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Алексей Боржонов
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BuzzFeed: Нью-Йорк нашёл поставщика аппаратов ИВЛ в комментариях к твиту Трампа. Ему заплатили, но не получили устройств Материал редакции

Штат заключил контракт на 69 миллионов долларов, пишет издание.

19 комментариев
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Штат Нью-Йорк заплатил 69 миллионов долларов инженеру из Кремниевой долины Ярону Орену-Пайнсу, чтобы тот поставил аппараты искусственной вентиляции лёгких, пишет BuzzFeed. Однако штат не получил аппаратов и теперь пытается вернуть деньги, утверждает издание.

27 марта президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере пост, где призвал автоконцерны начать производство аппаратов ИВЛ. В комментариях к записи появился ответ Ярона Орена-Пайнса, где он просил срочно связаться с ним по поводу поставок аппаратов.

​Мы можем поставить аппараты ИВЛ — инвазивные и неинвазивные. Свяжитесь со мной срочно. Скриншот BuzzFeed

Buzzfeed утверждает, что Орен-Пайнс работает инженером в Кремниевой долине, у него было 75 подписчиков на момент написания твита (к моменту публикации заметки их больше 120, аккаунт стал закрытым).

Штат Нью-Йорк перечислил ему 69,1 миллиона долларов на производство 1450 аппаратов ИВЛ — по 47656 долларов за единицу. Издание утверждает, что это в три раза превышает стандартную розничную цену на модели высокого класса. Ни один аппарат штату не поставили, пишет Buzzfeed.

  • По данным издания, контракт заключили по рекомендации целевой группы Белого Дома по борьбе с коронавирусом. Через месяц власти расторгли его и попытались вернуть деньги, но подробности неизвестны;
  • Уже после публикации материала Buzzfeed представитель Майка Пенса, который возглавляет целевую группу, заявила, что группа не участвовала в заключении контракта и ничего о нём не знает;
  • Орен-Пайнс отказался комментировать произошедшее.

Buzzfeed, ссылаясь на открытые источники, пишет, что Орен-Пайнс — специалист в области мобильных технологий, который «не имеет явного опыта в государственных заказах или работе с медицинскими устройствами».

По данным издания, Орен-Пайнс переехал в США из Израиля в середине 1990-х и живёт в Силиконовой долине. Он работал в таких компаниях, как Google и Crocus Technology, а также является основателем и владельцем консалтинговой компании в области мобильных технологий InCommon.

BuzzFeed отмечает, что законы Нью-Йорка запрещают платить за товары до их получения, но действие этих правил приостановили на фоне пандемии коронавируса. Издание отметило, что контракты на поставку медицинского оборудования заключают фирмами, которые не связаны с медициной. Например, с производителями одежды или косметическими брендами.

В штате Нью-Йорк зафиксировано больше 300 тысяч случаев заболевания Covid-19, больше 17 тысяч человек умерли от вируса.

#новости #covid19

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19 комментариев
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Неведомый цвет

23

в Силиконовой долине

"Кремниевая, блять, не силиконовая!" (с)

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Nikita Zubkov

Неведомый
14
Ответить

Rayslava

Неведомый
0

Силиконовая тоже есть, кстати: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE_(%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
И даже расположена не слишком далеко от Кремниевой.

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Dra

11

Такую кул стори даже в фильмах редко встретишь) Как написать твит и продать его за 69.000.000 $

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Положенный Никита

9

URGENT

Пусть в Останкино звонят

Ответить

alex clerick

Положенный
6

IVEN URGENT

Ответить

Andre Macareno

7
Ответить

Nastya Kogalymskaya

2

(((Yaron)))

Ответить

Сергей Васильев

1

Если это не Пенс проебался а леваки из NYC то это все досадное недоразумение которое стоит быстро забыть, ну а иначе импичмент, господа!!!!

Ответить

Mikhail Boyarskov

1

"Орен-Пайнс переехал в США из Израиля в середине 1990-х и живёт в Силиконовой долине."- этим все сказано. 
Ну и как всё узнали из интервью Дудя - Кремнеевой долине, а не Силиконовой :))

Ответить

Artem Puchkov

1

Лол, Трамп каждый день поражает своими перлами

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Alexander Golovnin

Artem
1

Или власти штата NY допустили огромную оплошность и пытаться перекинуть ответственность на него 🤔

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Комментарий удален

thetrickster

Елена
2

@Вахтёр TJ

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Алексей Логачев

Елена
0

Это к Трампу в твиттер надо, а не тут 

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Лесной рак

1

Парень просто заразился духом предпринимательства, эта атмосфера долины, где ты не можешь не действовать. Власти Нью-Йорка должны были осознавать риски и готовы потерять инвестиции.

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Spect

0

Кринж

Ответить

Ленинградский Филипп

0

переехал в США из Израиля

И таки сделал гешефт!

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alexferman

0
Ответить

Eduard Novikov

0

Закрыл первый раунд. Ждём на IPO.

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