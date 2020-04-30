Прямой эфир
Штат заключил контракт на 69 миллионов долларов, пишет издание.
Штат Нью-Йорк заплатил 69 миллионов долларов инженеру из Кремниевой долины Ярону Орену-Пайнсу, чтобы тот поставил аппараты искусственной вентиляции лёгких, пишет BuzzFeed. Однако штат не получил аппаратов и теперь пытается вернуть деньги, утверждает издание.
27 марта президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере пост, где призвал автоконцерны начать производство аппаратов ИВЛ. В комментариях к записи появился ответ Ярона Орена-Пайнса, где он просил срочно связаться с ним по поводу поставок аппаратов.
Buzzfeed утверждает, что Орен-Пайнс работает инженером в Кремниевой долине, у него было 75 подписчиков на момент написания твита (к моменту публикации заметки их больше 120, аккаунт стал закрытым).
Штат Нью-Йорк перечислил ему 69,1 миллиона долларов на производство 1450 аппаратов ИВЛ — по 47656 долларов за единицу. Издание утверждает, что это в три раза превышает стандартную розничную цену на модели высокого класса. Ни один аппарат штату не поставили, пишет Buzzfeed.
Buzzfeed, ссылаясь на открытые источники, пишет, что Орен-Пайнс — специалист в области мобильных технологий, который «не имеет явного опыта в государственных заказах или работе с медицинскими устройствами».
По данным издания, Орен-Пайнс переехал в США из Израиля в середине 1990-х и живёт в Силиконовой долине. Он работал в таких компаниях, как Google и Crocus Technology, а также является основателем и владельцем консалтинговой компании в области мобильных технологий InCommon.
BuzzFeed отмечает, что законы Нью-Йорка запрещают платить за товары до их получения, но действие этих правил приостановили на фоне пандемии коронавируса. Издание отметило, что контракты на поставку медицинского оборудования заключают фирмами, которые не связаны с медициной. Например, с производителями одежды или косметическими брендами.
В штате Нью-Йорк зафиксировано больше 300 тысяч случаев заболевания Covid-19, больше 17 тысяч человек умерли от вируса.
Силиконовая тоже есть, кстати: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE_(%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
И даже расположена не слишком далеко от Кремниевой.
Такую кул стори даже в фильмах редко встретишь) Как написать твит и продать его за 69.000.000 $
Если это не Пенс проебался а леваки из NYC то это все досадное недоразумение которое стоит быстро забыть, ну а иначе импичмент, господа!!!!
"Орен-Пайнс переехал в США из Израиля в середине 1990-х и живёт в Силиконовой долине."- этим все сказано.
Ну и как всё узнали из интервью Дудя - Кремнеевой долине, а не Силиконовой :))
Лол, Трамп каждый день поражает своими перлами
Или власти штата NY допустили огромную оплошность и пытаться перекинуть ответственность на него 🤔
Комментарий удален