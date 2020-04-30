Штат заключил контракт на 69 миллионов долларов, пишет издание.

В закладки

Штат Нью-Йорк заплатил 69 миллионов долларов инженеру из Кремниевой долины Ярону Орену-Пайнсу, чтобы тот поставил аппараты искусственной вентиляции лёгких, пишет BuzzFeed. Однако штат не получил аппаратов и теперь пытается вернуть деньги, утверждает издание.

27 марта президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере пост, где призвал автоконцерны начать производство аппаратов ИВЛ. В комментариях к записи появился ответ Ярона Орена-Пайнса, где он просил срочно связаться с ним по поводу поставок аппаратов.

​Мы можем поставить аппараты ИВЛ — инвазивные и неинвазивные. Свяжитесь со мной срочно. Скриншот BuzzFeed

Buzzfeed утверждает, что Орен-Пайнс работает инженером в Кремниевой долине, у него было 75 подписчиков на момент написания твита (к моменту публикации заметки их больше 120, аккаунт стал закрытым).

Штат Нью-Йорк перечислил ему 69,1 миллиона долларов на производство 1450 аппаратов ИВЛ — по 47656 долларов за единицу. Издание утверждает, что это в три раза превышает стандартную розничную цену на модели высокого класса. Ни один аппарат штату не поставили, пишет Buzzfeed.

По данным издания, контракт заключили по рекомендации целевой группы Белого Дома по борьбе с коронавирусом. Через месяц власти расторгли его и попытались вернуть деньги, но подробности неизвестны;

Уже после публикации материала Buzzfeed представитель Майка Пенса, который возглавляет целевую группу, заявила, что группа не участвовала в заключении контракта и ничего о нём не знает;



Орен-Пайнс отказался комментировать произошедшее.



Buzzfeed, ссылаясь на открытые источники, пишет, что Орен-Пайнс — специалист в области мобильных технологий, который «не имеет явного опыта в государственных заказах или работе с медицинскими устройствами».

По данным издания, Орен-Пайнс переехал в США из Израиля в середине 1990-х и живёт в Силиконовой долине. Он работал в таких компаниях, как Google и Crocus Technology, а также является основателем и владельцем консалтинговой компании в области мобильных технологий InCommon.

BuzzFeed отмечает, что законы Нью-Йорка запрещают платить за товары до их получения, но действие этих правил приостановили на фоне пандемии коронавируса. Издание отметило, что контракты на поставку медицинского оборудования заключают фирмами, которые не связаны с медициной. Например, с производителями одежды или косметическими брендами.