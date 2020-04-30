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Новости
Ольга Щербинина
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Мэр Усть-Кута назвал ситуацию с поджогом леса «политически окрашенной». Всё — чтобы опорочить его и «Единую Россию» Материал редакции

Осенью пройдут выборы главы Усть-Кутского района.

24 комментария
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Глава Усть-Кута Александ Душин заявил, что ситуация с возгоранием леса на его участке должна была скомпрометировать его в глазах избирателей. Слова мэра приводит РИА «Новости».

В сентябре 2020 года пройдут выборы главы Усть-Кутского района. Основными претендентами на пост считаются действующая глава района Тамара Климина из ЛДПР и Душин, который представляет «Единую Россию».

Эта история носит чисто политический окрас, чтобы опорочить меня и «Единую Россию».

Александ Душин
мэр Усть-Кута

Он также рассказал, что снял видео, на котором восстановил события и подробно рассказал о произошедшем. Когда оно будет доступно, неизвестно. «Я сейчас выезжаю в Усть-Кут, путь не близкий. Больше ничего сейчас комментировать не могу», — добавил Душин.

Вечером 28 апреля в Иркутской области местные жители задержали в тайге чиновников районной администрации. Среди них оказался первый замглавы района Михаил Барс. При чиновниках нашли три канистры с бензином, их заподозрили в попытке поджечь лес. Известно, что участок, где обнаружили чиновников, принадлежит Душину, он лично участвовал в задержании.

Глава района рассказала, что чиновники по её поручению устроили рейд, чтобы не допустить распространения лесных пожаров. Она заявила, что Душин сам поджигает траву на своей территории.

СК Иркутской области начал доследственную проверку по признакам покушения на превышение должностных полномочий.

#новости #регионы

Ольга Щербинина
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24 комментария
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Аналогичный пёс_анон

15

Да че там порочить, и так живого места нет

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Алексей Логачев

12

Солдаты НАТО подменили канистры с водой на канистры с бензином! Лично самым высокопоставленным чиновникам была поручена задача брать канистры с водой и ехать тушить леса. Ошибка была обнаружена, чиновники начали сжигать и канистры! И в этот момент приехали волонтёры Навального... 

Ответить

Artem Puchkov

3

Как можно подпортить Едим Россию?

Ответить

Сергей Лукин

3

Мы смеялись над абсурдностью шуток про то, что Обама лично ссыт в подъездах.

Оказалось, что куда более абсурдна реальность про высокопоставленных чиновников, лично поджигающих леса.

Ответить

Al

1

Ну так как это россияне подожгли, то россияне за счет налогов оплатят. И самую большую яхту в мире оплатят. Дед, давай новые налоги.
местные жители задержали в тайге чиновников

Пиздец. Даже сука не скрываются. Жадные на столько, что даже не могли нанять шпану. Я в ахуе. 

Ответить

Alfred Mendels

0

щас его за такие заявления сама единая россия публично и выпорет розгами

Ответить

Al

Alfred
1

А потом уволит, и предложит новую должность, которая еще выше. 

Ответить

Alfred Mendels

Al
0

это мэр деревни на 40к человек, куда уже выше

Ответить

Al

Alfred
0

Смотрящий 

Ответить

Отдельный шмель

0

Ну судя по тому что мы видели пять минут назад с Захаровой, то уже и хз))

Ответить

Многие меч

Отдельный
0

Да Захарова сама по себе жжёт. Тут даже не вина наброса, а она сама себя в угол загнала. 

Ответить

Отдельный шмель

Многие
0

Да я смотрю я за тебя цитаты буду ща генерить, а потом говорить что ты сама по себе говно, поэтому не важно что тебе приписали и будет норм, да?
Я промолчу про то как это дискредитирует в целом оппозицию.

Ответить

Многие меч

Отдельный
0

Это политика. Они все друг на друга набрасывают и искажают слова. Не ново. 

Ответить

Отдельный шмель

Многие
0

А че тогда вы тут так горите, когда стрелочка поворачивается и набрасывают в другую сторону?

Ответить

Многие меч

Отдельн…
0

Спроси что полегче) я стараюсь поменьше политиков слушать. Не всегда получается, но все же. Как сказал один очень умный человек «надо не слушать то что говорят политики, а надо смотреть на то что они подписывают». 

Ответить

Отдельный шмель

Многие
0

Вот именно.

Ответить

Василий Лебедев

0

«Эта история носит чисто политический окрас, чтобы опорочить «Единую Россию», мы — Партия жуликов и воров, а не Партия поджигателей!», — добавил Душин.

Ответить

Евгений Клочков

0

Так, я что-то не понял
Заммэра с канистрами бензина, пойманный на участке мэра, хотел поджечь лес чтобы дискредитировать мэра? 

Это у него с подбором кадров так плохо или это кто-то отмазы лепит?

Ответить

Промежуточный татарин

0

Я сейчас выезжаю в Усть-Кут, путь не близкий

То есть мэр Усть-Кута в период пандемии руководит городом не из Усть-Кута, а откуда-то издалека? Из Москвы?

Ответить

Сергей Воробьёв

0

Говно медом не испортишь (с) Наталья Ротенберг 

Ответить

Магомед Шереметьев

0

Вот что делает власть.
Вы всё ещё не либертарианец?))

Ответить

Павел Макров

0

Чет нихуя не понятно из этих новостей.
Челы ехали на лодке 200км с тремя канистрами бензина, мб это все-таки был бенз для лодки?
Задержали этих чуваков возле лесного хозяйства мэра, причем как я понял чуваки, которые их задержали нихуя не "простые местные жители", а какие-то работники мэра. Сам мэр признается, что делает профилактический отжиг территории вокруг хозяйства, хотя это запрещено.

Видео где они что-то поджигают отсутствует (или нет?). Разве мэр не может использовать эту ситуация для самопиара? Мол зырьте меня поджигают ублюдки конкуренты.

Выглядит как драка жабы и гадюки

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Ольга Щербинина

Павел
0

Всё так

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Арнольд Герасимович Дыня

–1

Считаю ситуацию с Единой Россией педористически окрашенной

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