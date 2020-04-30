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Осенью пройдут выборы главы Усть-Кутского района.
Глава Усть-Кута Александ Душин заявил, что ситуация с возгоранием леса на его участке должна была скомпрометировать его в глазах избирателей. Слова мэра приводит РИА «Новости».
В сентябре 2020 года пройдут выборы главы Усть-Кутского района. Основными претендентами на пост считаются действующая глава района Тамара Климина из ЛДПР и Душин, который представляет «Единую Россию».
Он также рассказал, что снял видео, на котором восстановил события и подробно рассказал о произошедшем. Когда оно будет доступно, неизвестно. «Я сейчас выезжаю в Усть-Кут, путь не близкий. Больше ничего сейчас комментировать не могу», — добавил Душин.
Вечером 28 апреля в Иркутской области местные жители задержали в тайге чиновников районной администрации. Среди них оказался первый замглавы района Михаил Барс. При чиновниках нашли три канистры с бензином, их заподозрили в попытке поджечь лес. Известно, что участок, где обнаружили чиновников, принадлежит Душину, он лично участвовал в задержании.
Глава района рассказала, что чиновники по её поручению устроили рейд, чтобы не допустить распространения лесных пожаров. Она заявила, что Душин сам поджигает траву на своей территории.
СК Иркутской области начал доследственную проверку по признакам покушения на превышение должностных полномочий.
Солдаты НАТО подменили канистры с водой на канистры с бензином! Лично самым высокопоставленным чиновникам была поручена задача брать канистры с водой и ехать тушить леса. Ошибка была обнаружена, чиновники начали сжигать и канистры! И в этот момент приехали волонтёры Навального...
Мы смеялись над абсурдностью шуток про то, что Обама лично ссыт в подъездах.
Оказалось, что куда более абсурдна реальность про высокопоставленных чиновников, лично поджигающих леса.
Ну так как это россияне подожгли, то россияне за счет налогов оплатят. И самую большую яхту в мире оплатят. Дед, давай новые налоги.
местные жители задержали в тайге чиновников
Пиздец. Даже сука не скрываются. Жадные на столько, что даже не могли нанять шпану. Я в ахуе.
щас его за такие заявления сама единая россия публично и выпорет розгами
Да Захарова сама по себе жжёт. Тут даже не вина наброса, а она сама себя в угол загнала.
Да я смотрю я за тебя цитаты буду ща генерить, а потом говорить что ты сама по себе говно, поэтому не важно что тебе приписали и будет норм, да?
Я промолчу про то как это дискредитирует в целом оппозицию.
Это политика. Они все друг на друга набрасывают и искажают слова. Не ново.
А че тогда вы тут так горите, когда стрелочка поворачивается и набрасывают в другую сторону?
«Эта история носит чисто политический окрас, чтобы опорочить «Единую Россию», мы — Партия жуликов и воров, а не Партия поджигателей!», — добавил Душин.
Так, я что-то не понял
Заммэра с канистрами бензина, пойманный на участке мэра, хотел поджечь лес чтобы дискредитировать мэра?
Это у него с подбором кадров так плохо или это кто-то отмазы лепит?
Чет нихуя не понятно из этих новостей.
Челы ехали на лодке 200км с тремя канистрами бензина, мб это все-таки был бенз для лодки?
Задержали этих чуваков возле лесного хозяйства мэра, причем как я понял чуваки, которые их задержали нихуя не "простые местные жители", а какие-то работники мэра. Сам мэр признается, что делает профилактический отжиг территории вокруг хозяйства, хотя это запрещено.
Видео где они что-то поджигают отсутствует (или нет?). Разве мэр не может использовать эту ситуация для самопиара? Мол зырьте меня поджигают ублюдки конкуренты.
Выглядит как драка жабы и гадюки