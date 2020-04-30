Осенью пройдут выборы главы Усть-Кутского района.

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Глава Усть-Кута Александ Душин заявил, что ситуация с возгоранием леса на его участке должна была скомпрометировать его в глазах избирателей. Слова мэра приводит РИА «Новости».

В сентябре 2020 года пройдут выборы главы Усть-Кутского района. Основными претендентами на пост считаются действующая глава района Тамара Климина из ЛДПР и Душин, который представляет «Единую Россию».

Эта история носит чисто политический окрас, чтобы опорочить меня и «Единую Россию». Александ Душин мэр Усть-Кута

Он также рассказал, что снял видео, на котором восстановил события и подробно рассказал о произошедшем. Когда оно будет доступно, неизвестно. «Я сейчас выезжаю в Усть-Кут, путь не близкий. Больше ничего сейчас комментировать не могу», — добавил Душин.

Вечером 28 апреля в Иркутской области местные жители задержали в тайге чиновников районной администрации. Среди них оказался первый замглавы района Михаил Барс. При чиновниках нашли три канистры с бензином, их заподозрили в попытке поджечь лес. Известно, что участок, где обнаружили чиновников, принадлежит Душину, он лично участвовал в задержании.

Глава района рассказала, что чиновники по её поручению устроили рейд, чтобы не допустить распространения лесных пожаров. Она заявила, что Душин сам поджигает траву на своей территории.