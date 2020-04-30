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Проверка ведомства подтвердила, что Елена Устинова требовала от подчинённых «достижения количественных результатов».
Из МВД уволили начальницу службы участковых Новосибирска Елену Устинову, которая требовала выполнять план по штрафам за нарушение изоляции. Об этом пишет «Омбудсмен полиции» со ссылкой на письмо ведомства.
По итогам проверки МВД подтвердилось, что Устинова требовала от подчинённых «достижения количественных результатов оперативно-служебной деятельности». За это начальницу участковых уволили, а её руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности, какой именно — не уточняется.
21 апреля «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозаписи, на которых начальница участковых Новосибирска требует от подчинённых выполнять план по протоколам за нарушение самоизоляции. Через три дня руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении, ведомство попросило не связывать это с проверкой, которую начали после публикации в интернете аудиозаписей.
Планы по задержаниям
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ахахахахахахахахаахахахаха, фрагмент который невозможно забыть и сложно развидить)
Откуда фрагмент?
И как обычно уволили за то, что спалилась. Система палочной как была так и осталась.
Осталось уволить всех остальных полицейских, которые составляют и/или выполняют планы по репрессиям. Ну то есть всех полицейских
Видимо, у кого-то требовали выполнить план по увольнениям...
А вообще, конечно, забавно. Можно подумать, что это был её собственный почин. Дело было вечером, делать было нечего - дай, думаю, подчинённым задачку подброшу чтобы тоже не скучали.
Думаете, новая метла будет мести по-другому? Или просто будет вести себя более осторожно и не станет наговаривать план в мессенджер?