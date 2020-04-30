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Артём Мазанов
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Из МВД уволили начальницу участковых Новосибирска, которая требовала выполнять план по штрафам за нарушение изоляции Материал редакции

Проверка ведомства подтвердила, что Елена Устинова требовала от подчинённых «достижения количественных результатов».

15 комментариев
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Видео из Telegram-канала «Омбудсмен полиции»​

Из МВД уволили начальницу службы участковых Новосибирска Елену Устинову, которая требовала выполнять план по штрафам за нарушение изоляции. Об этом пишет «Омбудсмен полиции» со ссылкой на письмо ведомства.

По итогам проверки МВД подтвердилось, что Устинова требовала от подчинённых «достижения количественных результатов оперативно-служебной деятельности». За это начальницу участковых уволили, а её руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности, какой именно — не уточняется.

21 апреля «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозаписи, на которых начальница участковых Новосибирска требует от подчинённых выполнять план по протоколам за нарушение самоизоляции. Через три дня руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении, ведомство попросило не связывать это с проверкой, которую начали после публикации в интернете аудиозаписей.

#новости #полиция

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15 комментариев
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Al

17

Планы по задержаниям

Картинка со звуком

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Руслан Воробьёв

Al
3

ахахахахахахахахаахахахаха, фрагмент который невозможно забыть и сложно развидить)

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Посторонний

Руслан
0

Откуда фрагмент?

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Rudolf Cunningham

Посторонний
5
Ответить

Неведомый цвет

Посторонний
2
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Атлант поправил плечи

Посторонний
1

Фильм про Крым

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Al

Руслан
0

Да там много чего еще было. Саймон Островский, если кто не смотрел. 

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Облике Морале

12

И как обычно уволили за то, что спалилась. Система палочной как была так и осталась.

Ответить

Spect

10

Осталось уволить всех остальных полицейских, которые составляют и/или выполняют планы по репрессиям. Ну то есть всех полицейских

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Романелло Кивогенс

4

Видимо, у кого-то требовали выполнить план по увольнениям...

А вообще, конечно, забавно. Можно подумать, что это был её собственный почин. Дело было вечером, делать было нечего - дай, думаю, подчинённым задачку подброшу чтобы тоже не скучали.

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Неведомый цвет

2

Разве за нарушение законодательства не полагается срок?

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Al

Неведомый
3

Разве за воровство 2 млрд полагается условный срок? Каждый блядь раз одно и тоже. 

Ответить

Физический торшер

0

Когда пытался срубить побольше "палок", но почему-то их накидали в ответ

Ответить

Романелло Кивогенс

Физический
0

Думаете, новая метла будет мести по-другому? Или просто будет вести себя более осторожно и не станет наговаривать план в мессенджер?

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taspadaspo

0

А почему не связывать-то? Как раз и надо связывать с хайпом.

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