Проверка ведомства подтвердила, что Елена Устинова требовала от подчинённых «достижения количественных результатов».

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Видео из Telegram-канала «Омбудсмен полиции»​

Из МВД уволили начальницу службы участковых Новосибирска Елену Устинову, которая требовала выполнять план по штрафам за нарушение изоляции. Об этом пишет «Омбудсмен полиции» со ссылкой на письмо ведомства.

По итогам проверки МВД подтвердилось, что Устинова требовала от подчинённых «достижения количественных результатов оперативно-служебной деятельности». За это начальницу участковых уволили, а её руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности, какой именно — не уточняется.

21 апреля «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозаписи, на которых начальница участковых Новосибирска требует от подчинённых выполнять план по протоколам за нарушение самоизоляции. Через три дня руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении, ведомство попросило не связывать это с проверкой, которую начали после публикации в интернете аудиозаписей.