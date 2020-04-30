«Помогите нам сохранить наши жизни, сохранить нашу родную больницу».

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Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова в Уфе записали обращение к Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину, генпрокурору Игорю Краснову, председателю СК Александру Бастрыкину и главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Медики попросили обеспечить «тщательное и честное» расследование обстоятельств масштабного распространения коронавирусной инфекции из больницы по всей республике.

Обратите пожалуйста внимание на нас, на ту ситуацию, которая произошла в нашей больнице. Помогите нам сохранить наши жизни, здоровье, сохранить нашу родную больницу и наши рабочие места. обращение врачей Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе

Медики рассказали, что в конце октября 2019 года «больницу настигло большое несчастье» — в медучреждение сменилось руководство, «пришла команда, которая пытается разрушить всё, что создавалось годами». Врачи добавили, что из-за этого из больницы уволились «опытные и уважаемые доктора». Авторы обращения считают, что после прихода нового руководства «лечение пациентов перестало быть приоритетом».

Врачи назвали «преступным безразличием» со стороны руководства вспышку в больнице «непонятной пневмонии» в марте 2020 года. Авторы обращения заявили, что руководство больницы не предприняло никаких попыток остановить распространение болезни. Медики заявили, что после того, как в больнице выявили вспышку коронавирусной инфекции, сотрудников закрыли на карантин «без предупреждения». Врачи пожаловались, что «персонал находился в сложнейших нечеловеческих бытовых условиях, без возможности помыться, иногда без сна».

Авторы обращения считают, что руководство больницы скрывает распространение коронавируса, так как сотрудники медучреждения «пришли здоровыми людьми на дежурство, ушли со множеством осложнений», но коронавирус официально у них не подтверждается.

Не дайте скрыть результаты тестирования. Мы не верим данным лабораторий, которые подконтрольны [властям республики]. обращение врачей Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе

5 апреля в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Куватова в Уфе умерла пожилая пациентка с сахарным диабетом и пневмонией. Её посмертный анализ на Covid-19 оказался положительным. На следующий день власти рассказали, что у пяти сотрудников и двух пациентов медучреждения установлен диагноз внебольничная пневмония. После этого больницу закрыли на карантин, внутри остались 600 пациентов и такое же число персонала. 10 апреля у 170 врачей и пациентов больницы оказался положительным тест на коронавирус.