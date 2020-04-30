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«Помогите нам сохранить наши жизни, сохранить нашу родную больницу».
Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова в Уфе записали обращение к Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину, генпрокурору Игорю Краснову, председателю СК Александру Бастрыкину и главе Минздрава Михаилу Мурашко.
Медики попросили обеспечить «тщательное и честное» расследование обстоятельств масштабного распространения коронавирусной инфекции из больницы по всей республике.
Медики рассказали, что в конце октября 2019 года «больницу настигло большое несчастье» — в медучреждение сменилось руководство, «пришла команда, которая пытается разрушить всё, что создавалось годами». Врачи добавили, что из-за этого из больницы уволились «опытные и уважаемые доктора». Авторы обращения считают, что после прихода нового руководства «лечение пациентов перестало быть приоритетом».
Врачи назвали «преступным безразличием» со стороны руководства вспышку в больнице «непонятной пневмонии» в марте 2020 года. Авторы обращения заявили, что руководство больницы не предприняло никаких попыток остановить распространение болезни. Медики заявили, что после того, как в больнице выявили вспышку коронавирусной инфекции, сотрудников закрыли на карантин «без предупреждения». Врачи пожаловались, что «персонал находился в сложнейших нечеловеческих бытовых условиях, без возможности помыться, иногда без сна».
Авторы обращения считают, что руководство больницы скрывает распространение коронавируса, так как сотрудники медучреждения «пришли здоровыми людьми на дежурство, ушли со множеством осложнений», но коронавирус официально у них не подтверждается.
5 апреля в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Куватова в Уфе умерла пожилая пациентка с сахарным диабетом и пневмонией. Её посмертный анализ на Covid-19 оказался положительным. На следующий день власти рассказали, что у пяти сотрудников и двух пациентов медучреждения установлен диагноз внебольничная пневмония. После этого больницу закрыли на карантин, внутри остались 600 пациентов и такое же число персонала. 10 апреля у 170 врачей и пациентов больницы оказался положительным тест на коронавирус.
Грустно наблюдать абсолютную непробиваемость работников больниц, врачей, младшего мед. персонала, они почему то до сих пор надеются на благоразумность верхушки нашей власти, на то что там есть дело до каких то врачей в регионах. Не хочу показаться высокомерным, да и сам выбрал эту профессию, но это же ужас, насколько нужно иметь растоптанное самолюбие, гордость, чтобы продолжать верить в ублюдков, которые правят страной.
правильно сделали, Владимир Владимирович конечно же, разберется в этом и накажет виновных!
щас ток в бассейне поплавает
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
А теперь самое главное!
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено....
Я тут проигрывал,слушал истории про медиков, немного тревожно стало. Если уж они так пораспиздяйски относятся к эпидемии..
А они что, с Марса к нам прилетели? Обычные люди, так же по вечерам смотрят телевизор, так же ходят в церковь. Думаю, среди них не малый процент считает что корона распространяется через 5G и во всем виноват Билл Гейтс ☹️
Дело не в мракобесии даже. Самый топчик- врач скорой забрал труп женщины, у двух других членов семьи температура 40 ( эти тоже непонятно чего ждали)После смены сел в ласточку и поехал домой))
В подмосковном Реутове врачи тоже к Путину обращались
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/23/85067-vrachi-iz-reutova-trebuyut-karantina