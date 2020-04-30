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Активистка считает, что пандемия коронавируса — такой же кризис прав ребёнка, как и климатический.
Экоактивистка Грета Тунберг выделила ЮНИСЕФ (Детскому фонду ООН) 100 тысяч долларов для защиты детей от коронавируса Covid-19 и его последствий. Об этом говорится на сайте организации.
Тунберг пожертвовала деньги, полученные её фондом от датской неправительственной организации Human Act. Фонд также направил дополнительные 100 тысяч долларов в пользу ЮНИСЕФ.
На своем сайте ЮНИСЕФ предлагает всем желающим присоединиться к пожертвованиям, полученные средства направят на поддержку детей в условиях коронавируса более чем в 190 странах.
Хорошая девочка. Я бы её трахнул.
Да ты бы и коня...
The award will be distributed annually with USD 100 000 for ten years 2020-2029.
https://humanact.org/human-act-award-2020/
Фактически этих денег у нее еще нет
Как и климатический кризис, пандемия коронавируса — это кризис прав ребёнка.
Откуда у неё стока денег
В новости же блед написано
Я не читаю новости.
Откуда ты узнал про деньги тогда?
🤦🏻♂️
Поперечный химик
не тратит время на тж
До того как я тут сидел, у меня все равно не было столько деняк. ЧЯДНТ?
Тоесть, так подчеркнуть что на стариков ей пох? Всеравно скоро подыхать?
Вот ты пиздец токсичный. Пожалел ребенка — сука, ненавидит стариков. Пожалел черного — мудак, ненавидит белых.
Недавно Едрос подарил ноутбук "малоимущей" семье. Оказалось, что эта семья работает на этого Едроса. Возник вопрос - а что, этому Едросу пох на реально малоимущих?
Вот ты пиздец токсичный. Пожалел помощника едроса - сука, ненавидишь малоимущих. Пожалел черного - мудак, ненавидишь белых.
Тем временем любимая в рунете "Анти-Грета", затирает в твиттере что коронавирус не опаснее простуды