Как и климатический кризис, пандемия коронавируса — это кризис прав ребёнка. Она затронет всех детей и сейчас, и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы пострадают больше всего. Я прошу всех присоединиться ко мне в поддержке жизненно важной работы ЮНИСЕФ, направленной на спасение жизней детей, защиту их здоровья и продолжение их образования.