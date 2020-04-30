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Новости
Ольга Щербинина
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Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов на защиту детей от Covid-19. Фонд Human Act удвоил эту сумму Материал редакции

Активистка считает, что пандемия коронавируса — такой же кризис прав ребёнка, как и климатический.

28 комментариев
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Экоактивистка Грета Тунберг выделила ЮНИСЕФ (Детскому фонду ООН) 100 тысяч долларов для защиты детей от коронавируса Covid-19 и его последствий. Об этом говорится на сайте организации.

Как и климатический кризис, пандемия коронавируса — это кризис прав ребёнка. Она затронет всех детей и сейчас, и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы пострадают больше всего. Я прошу всех присоединиться ко мне в поддержке жизненно важной работы ЮНИСЕФ, направленной на спасение жизней детей, защиту их здоровья и продолжение их образования.

Грета Тунберг
экоактивистка

Тунберг пожертвовала деньги, полученные её фондом от датской неправительственной организации Human Act. Фонд также направил дополнительные 100 тысяч долларов в пользу ЮНИСЕФ.

На своем сайте ЮНИСЕФ предлагает всем желающим присоединиться к пожертвованиям, полученные средства направят на поддержку детей в условиях коронавируса более чем в 190 странах.

Профиль: Грета Тунберг — Истории на TJ
Все эти акции вдохновлены школьницей Гретой Тунберг, которая в августе 2018 года начала бастовать…
tjournal.ru

#covid19 #благотворительность #новости

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Ольга Щербинина
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28 комментариев
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Илья Гераськин

25

На обедах сэкономила, а ты всё у мамки просишь на плойку

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alexferman

–1

Хорошая девочка. Я бы её трахнул.

Ответить

Spect

alexferman
18

Да ты бы и коня...

Ответить

Владимир Филатов

Spect
0

А ты бы от лошади не отказался

Ответить

Дмитрий Прокофьев

alexferman
0

неэкологично

Ответить

Предельный меч

alexferman
0

Ее трахать можно только без гандона или как

Ответить

ouxen

3

откуда дровишки?

Ответить

Илья Политов

2

The award will be distributed annually with USD 100 000 for ten years 2020-2029.

https://humanact.org/human-act-award-2020/

Фактически этих денег у нее еще нет

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Илья
0

поэтому призывает тебя присоединиться

Ответить

the art of гепард

2

Как и климатический кризис, пандемия коронавируса — это кризис прав ребёнка.

Ответить

Nikita Zubkov

the
0

Коронавирус же маленький

Ответить

Сергей Васильев

0

Откуда у неё стока денег

Ответить

Dizzy Dizz

Сергей
0

В новости же блед написано

Ответить

Сергей Васильев

Dizzy
15

Я не читаю новости.

Ответить

Dizzy Dizz

Сергей
0

Откуда ты узнал про деньги тогда?

Ответить

Nikita Zubkov

Dizzy
6

Из заголовка

Ответить

Владимир

Nikita
1

ПРАВИЛЬНО НАХУЙ ЧИТАТЬ НОВОСТЬ

Ответить

Дмитрий

Владимир
1

убрать все заголовки чтоб сука новости читали! 

Ответить

Pavel Melikhov

Сергей
0

🤦🏻‍♂️

Ответить

Сергей Васильев

Pavel
1

ты ещё втянешься.

Ответить

Поперечный химик

Сергей
3

не тратит время на тж 

Ответить

Nikita Zubkov

Поперечный
0

До того как я тут сидел, у меня все равно не было столько деняк. ЧЯДНТ?

Ответить

Овжешко Пожежниченко

–2

Тоесть, так подчеркнуть что на стариков ей пох? Всеравно скоро подыхать?

Ответить

Bashir Aso

Овжешко
1

Вот ты пиздец токсичный. Пожалел ребенка — сука, ненавидит стариков. Пожалел черного — мудак, ненавидит белых. 

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Bashir
0

Недавно Едрос подарил ноутбук "малоимущей" семье. Оказалось, что эта семья работает на этого Едроса. Возник вопрос - а что, этому Едросу пох на реально малоимущих?
Вот ты пиздец токсичный. Пожалел помощника едроса - сука, ненавидишь малоимущих. Пожалел черного - мудак, ненавидишь белых.

Ответить

Dc Maniac

0

Ай молодец
Пойду посру 🤷🏻‍♂️

Ответить

Emile Zäkiev

0

у греты есть свой фонд

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ＫＩＢØＵＮＥ

0

Тем временем любимая в рунете "Анти-Грета", затирает в твиттере что коронавирус не опаснее простуды

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