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На традиционные гуляния в Вальпургиеву ночь приходят около 30 тысяч человек.
В центральном парке шведского Лунда разбросали тонну куриного помёта, чтобы местные жители не пришли туда на традиционный праздник. Об этом сообщает Reuters.
В ночь на 1 мая жители Лунда собираются в центральном парке для празднования Вальпургиевой ночи. В странах Северной и Западной Европы так отмечают приход весны.
Однако на фоне распространения коронавируса власти города не хотят допустить скоплений людей, поэтому они разбросали куриный помёт в парке.
Мэр города добавил, что запах, вероятно, распространится и за пределы парка, но он не считает это проблемой: «Главная задача— не допустить людей в парк».
В Швеции больше 20 тысяч случаев заболевания Covid-19, более 2500 человек умерли от вируса. Власти страны не вводят жёсткий карантин и ограничиваются рекомендациями: работать из дома, соблюдать социальную дистанцию, а также избегать необязательных поездок.
пф... у нас соловьиный есть. И не в парке, а в каждом телевизоре
Усё, нарушают свободы людей. "Особый путь" Швеции стал не таким уж особым.
Свобода на месте, одни проявили её разбросом помета. Как говориться, "Есть время разбрасывать и собирать куриный помёт".
Боюсь открывать ссылку
Тогда придите — и рассудим, говорит Господь.
говно на лопатах, пиздец
представляю что было бы если бы в россии так сделали
Блины с лопат уже ели.
Обеспечили население насваем.
Вальпургиевой ночи
У них два типа Хэллоуина в году?!
Посмотрел по фоткам, они тупо костёр жгут и не наряжаются даже. Надеюсь хоть не трезвыми.
Может просто костёр со специями
Интеллигентный единорожек88
Не, костер из сушеной конопли.
Ну так я и говорю, со специями. Просто недостаточно толсто выразился.