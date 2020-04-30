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Новости
Алексей Боржонов
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В шведском Лунде разбросали куриный помёт в парке, чтобы жители не собрались там на праздник во время пандемии Материал редакции

На традиционные гуляния в Вальпургиеву ночь приходят около 30 тысяч человек.

20 комментариев
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Фото Йохан Нильсон, TT News

В центральном парке шведского Лунда разбросали тонну куриного помёта, чтобы местные жители не пришли туда на традиционный праздник. Об этом сообщает Reuters.

В ночь на 1 мая жители Лунда собираются в центральном парке для празднования Вальпургиевой ночи. В странах Северной и Западной Европы так отмечают приход весны.

Однако на фоне распространения коронавируса власти города не хотят допустить скоплений людей, поэтому они разбросали куриный помёт в парке.

В парке обычно собираются 30 тысяч человек, но из-за Covid-19 это немыслимо. Мы не хотим, чтобы Лунд стал эпицентром распространения болезни.

Филипп Сандберг
мэр Лунда

Мэр города добавил, что запах, вероятно, распространится и за пределы парка, но он не считает это проблемой: «Главная задача— не допустить людей в парк».

Мы удобряем газоны, они будут пахнуть, так что на них будет не очень приятно сидеть и пить пиво. Я не эксперт по удобрениям, но насколько я понимаю, запах может выйти и за пределы парка. Это куриный помёт, в конце концов.

Не могу гарантировать, что в другой части города не будет пахнуть. Но задача — не пускать людей в парк.

Филипп Сандберг
мэр Лунда

В Швеции больше 20 тысяч случаев заболевания Covid-19, более 2500 человек умерли от вируса. Власти страны не вводят жёсткий карантин и ограничиваются рекомендациями: работать из дома, соблюдать социальную дистанцию, а также избегать необязательных поездок.

#новости #covid19

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20 комментариев
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Eugene SOBI

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пф... у нас соловьиный есть. И не в парке, а в каждом телевизоре 

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Насущные Проблемы

Eugene
0

И ничего, хаваем.

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Уютный Багажник

2

Усё, нарушают свободы людей. "Особый путь" Швеции стал не таким уж особым. 

Ответить

check-it-out

Уютный
0

Свободы ведьм. За нарушение наверное в Азкабан. 

Ответить

Посторонний

Уютный
0

Свобода на месте, одни проявили её разбросом помета. Как говориться, "Есть время разбрасывать и собирать куриный помёт".

מ"ג קהלת ג ה – ויקיטקסט
מ"ג קהלת ג ה – ויקיטקסט
he.m.wikisource.org
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Уютный Багажник

Посторонний
0

Боюсь открывать ссылку

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Посторонний

Уютный
0

Тогда придите — и рассудим, говорит Господь.

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Интеллигентный единорожек88

Посторонний
0

@Александр Ашкинадзе переведи

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Андрей Заварзин

2

говно на лопатах, пиздец
представляю что было бы если бы в россии так сделали

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Dmitry Vakhnin

Андрей
0

Блины с лопат уже ели.

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Денис Сенькин

Dmitry
0

А лопату мыли до этого?

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Голубой холод

1

Говно ваш парк

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Neko Natum

1

Обеспечили население насваем.

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Интеллигентный единорожек88

Neko
0

Передовые казахские технологии.

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check-it-out

0

Вальпургиевой ночи

У них два типа Хэллоуина в году?!

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check-it-out

check-it-out
0

Посмотрел по фоткам, они тупо костёр жгут и не наряжаются даже. Надеюсь хоть не трезвыми.

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Уютный Багажник

check-it-out
1

Может просто костёр со специями

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Интеллигентный единорожек88

Уютный
0

Не, костер из сушеной конопли.

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Уютный Багажник

Интеллигентный
0

Ну так я и говорю, со специями. Просто недостаточно толсто выразился.

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Посторонний

0
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