Мы удобряем газоны, они будут пахнуть, так что на них будет не очень приятно сидеть и пить пиво. Я не эксперт по удобрениям, но насколько я понимаю, запах может выйти и за пределы парка. Это куриный помёт, в конце концов.

Не могу гарантировать, что в другой части города не будет пахнуть. Но задача — не пускать людей в парк.

