У Мишустина — коронавирус, регионы вводят обязательное ношение масок в общественных местах. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 30 апреля.
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 7099 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 106 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 1073 россиянина, 11,6 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,2 миллиона человек.
В России:
У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Премьер-министр России ушёл на самоизоляцию, на время его болезни исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Андрей Белоусов;
Несколько российских регионов сделали обязательным ношение масок в общественных местах. В их числе — Владимирская, Кемеровская, Ивановская и Свердловская области, Хабаровский край, Башкирия, Якутия и Севастополь;
Верховный суд заявил, что за фейки о коронавирусе можно наказывать, только если обвиняемый точно знал, что распространяет ложную информацию;
Дмитрий Песков сообщил, что власти будут принимать решения о поэтапном выходе из режима всеобщей самоизоляции после майских праздников. Пресс-секретарь президента напомнил, что Путин «призвал всех объединиться и досидеть в этом режиме оставшуюся неделю»;
После заражения Мишустина коронавирусом Собянин попросил отложить «популистские» разговоры, что «у нас всё замечательно»;
Собянин заявил, что Москва прошла лишь четверть пути в борьбе с коронавирусом;
Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса: застрявшим за рубежом россиянам выделят дополнительные средства на оплату временного жилья, питания и продление виз, частным медицинским организациям выделят 577 миллионов рублей на помощь пожилым людям в девяти регионах, на поддержку застройщиков выделят 12 миллиардов рублей, на решение проблем обманутых дольщиков — 30 миллиардов рублей;
СМИ написали, что Дмитрий Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам. Журналисты привели его высказывание: «Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно, что лучше». Пресс-секретарь президента назвал это «ошибочной подачей информации»;
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что наличие антител к коронавирусу не означает, что человек не сможет заразиться вновь;
Росгвардия сообщила о 339 случаях заражения коронавирусом;
Минобороны заявило, что в армии и военных учебных заведениях выявлено более 2770 заразившихся коронавирусом;
Врачи закрытой на карантин больницы в Уфе попросили Путина расследовать массовое заражение коронавирусом;
Открытие главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» отложили на неопределённый срок;
Генпрокуратура потребовала удалить интервью «Север.Реалий» с анонимным врачом-реаниматологом, рассказавшим о нехватке аппаратов ИВЛ в Петербурге;
Бизнес-омбудсмен Борис Титов написал Путину письмо, где пожаловался на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством;
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жёстко наказывать нарушителей самоизоляции — изымать машины, отравлять на уборку улиц и чистку больниц;
Согласно результатам опроса «Левада-центра», 48% россиян считают меры властей по борьбе с Covid-19 избыточными или недостаточными;
Сбербанк направит три миллиарда рублей на борьбу с пандемией, часть суммы вложили топ-менеджеры;
«Шереметьево» из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сократил зарплаты руководству более чем на 60%;
РБК выяснил, что в пяти регионах заболеваемость пневмонией в январе-феврале выросла более чем в 1,5 раза;
Власти Подмосковья начинают готовиться и внедрять «обязательное, строго рекомендуемое» ношение масок в общественных местах;
Экспресс-тестирование на наличие антител к коронавирусу в поликлиниках Москвы будет бесплатным;
«Ситимобил» организовал бесплатные поездки на сдачу плазмы для вылечившихся от коронавируса. Пока такие поездки доступны только в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Центр крови имени О.К. Гаврилова и Городскую клиническую больницу № 52, сообщили TJ в компании;
В Петербурге более 250 медработников болеют коронавирусной инфекцией;
Власти Петербурга назвали маловероятным празднование «Алых парусов» в 2020 году. Традиционно праздник выпускников проходит в третьей декаде июня;
Житель Благовещенска с коронавирусом сбежал из больницы и заразил все свою семью — пять человек, в том числе новорождённого ребёнка, которому чуть больше месяца.
В мире:
Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило миллион человек;
За последние шесть недель 30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице. С 19 по 25 апреля зарегистрировали 3,8 миллиона таких заявок;
Число безработных в Германии в апреле выросло на 373 тысячи — до 2,6 миллиона человек;
Власти Дании — первой страны за пределами Азии, которая начала смягчать меры из-за коронавируса — заявили, что распространение Covid-19 после открытия детских садов, школ и парикмахерских не ускорилось;
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусом;
Таджикистан сообщил о первых случаях коронавируса в стране — десять заболевших выявили в Душанбе, пять — в Согдийской области на севере страны;
Южная Корея впервые с начала эпидемии не зарегистрировала ни одного случая заражения Covid-19 за сутки внутри страны;
Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов на защиту детей от Covid-19. Фонд Human Act удвоил эту сумму;
В шведском Лунде разбросали куриный помёт в парке, чтобы жители не собрались там на праздник во время пандемии;
Жителей Лос-Анджелеса начнут бесплатно тестировать на коронавирус.
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