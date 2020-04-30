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Артём Мазанов
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У Мишустина — коронавирус, регионы вводят обязательное ношение масок в общественных местах. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 30 апреля.

40 комментариев
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 7099 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 106 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 1073 россиянина, 11,6 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,2 миллиона человек.

В России:

  • У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Премьер-министр России ушёл на самоизоляцию, на время его болезни исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Андрей Белоусов;
  • Несколько российских регионов сделали обязательным ношение масок в общественных местах. В их числе — Владимирская, Кемеровская, Ивановская и Свердловская области, Хабаровский край, Башкирия, Якутия и Севастополь;
  • Верховный суд заявил, что за фейки о коронавирусе можно наказывать, только если обвиняемый точно знал, что распространяет ложную информацию;
  • Дмитрий Песков сообщил, что власти будут принимать решения о поэтапном выходе из режима всеобщей самоизоляции после майских праздников. Пресс-секретарь президента напомнил, что Путин «призвал всех объединиться и досидеть в этом режиме оставшуюся неделю»;
  • После заражения Мишустина коронавирусом Собянин попросил отложить «популистские» разговоры, что «у нас всё замечательно»;
  • Собянин заявил, что Москва прошла лишь четверть пути в борьбе с коронавирусом;
  • Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса: застрявшим за рубежом россиянам выделят дополнительные средства на оплату временного жилья, питания и продление виз, частным медицинским организациям выделят 577 миллионов рублей на помощь пожилым людям в девяти регионах, на поддержку застройщиков выделят 12 миллиардов рублей, на решение проблем обманутых дольщиков — 30 миллиардов рублей;
  • СМИ написали, что Дмитрий Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам. Журналисты привели его высказывание: «Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно, что лучше». Пресс-секретарь президента назвал это «ошибочной подачей информации»;
  • Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что наличие антител к коронавирусу не означает, что человек не сможет заразиться вновь;
  • Росгвардия сообщила о 339 случаях заражения коронавирусом;
  • Минобороны заявило, что в армии и военных учебных заведениях выявлено более 2770 заразившихся коронавирусом;
  • Врачи закрытой на карантин больницы в Уфе попросили Путина расследовать массовое заражение коронавирусом;
  • Открытие главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» отложили на неопределённый срок;
  • Генпрокуратура потребовала удалить интервью «Север.Реалий» с анонимным врачом-реаниматологом, рассказавшим о нехватке аппаратов ИВЛ в Петербурге;
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов написал Путину письмо, где пожаловался на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством;
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жёстко наказывать нарушителей самоизоляции — изымать машины, отравлять на уборку улиц и чистку больниц;
  • Согласно результатам опроса «Левада-центра», 48% россиян считают меры властей по борьбе с Covid-19 избыточными или недостаточными;
  • Сбербанк направит три миллиарда рублей на борьбу с пандемией, часть суммы вложили топ-менеджеры;
  • «Шереметьево» из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сократил зарплаты руководству более чем на 60%;
  • РБК выяснил, что в пяти регионах заболеваемость пневмонией в январе-феврале выросла более чем в 1,5 раза;
  • Власти Подмосковья начинают готовиться и внедрять «обязательное, строго рекомендуемое» ношение масок в общественных местах;
  • Экспресс-тестирование на наличие антител к коронавирусу в поликлиниках Москвы будет бесплатным;
  • «Ситимобил» организовал бесплатные поездки на сдачу плазмы для вылечившихся от коронавируса. Пока такие поездки доступны только в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Центр крови имени О.К. Гаврилова и Городскую клиническую больницу № 52, сообщили TJ в компании;
  • В Петербурге более 250 медработников болеют коронавирусной инфекцией;
  • Власти Петербурга назвали маловероятным празднование «Алых парусов» в 2020 году. Традиционно праздник выпускников проходит в третьей декаде июня;
  • Житель Благовещенска с коронавирусом сбежал из больницы и заразил все свою семью — пять человек, в том числе новорождённого ребёнка, которому чуть больше месяца.

В мире:

  • Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило миллион человек;
  • За последние шесть недель 30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице. С 19 по 25 апреля зарегистрировали 3,8 миллиона таких заявок;
  • Число безработных в Германии в апреле выросло на 373 тысячи — до 2,6 миллиона человек;
  • Власти Дании — первой страны за пределами Азии, которая начала смягчать меры из-за коронавируса — заявили, что распространение Covid-19 после открытия детских садов, школ и парикмахерских не ускорилось;
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусом;
  • Таджикистан сообщил о первых случаях коронавируса в стране — десять заболевших выявили в Душанбе, пять — в Согдийской области на севере страны;
  • Южная Корея впервые с начала эпидемии не зарегистрировала ни одного случая заражения Covid-19 за сутки внутри страны;
  • Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов на защиту детей от Covid-19. Фонд Human Act удвоил эту сумму;
  • В шведском Лунде разбросали куриный помёт в парке, чтобы жители не собрались там на праздник во время пандемии;
  • Жителей Лос-Анджелеса начнут бесплатно тестировать на коронавирус.

Бонус — правильная техника тщательного мытья рук под песню «Тополиный пух»

#covid19 #covidtoday #дайджест

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40 комментариев
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Отдельный шмель

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охохо, блеать...

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Валенок

Отдельный
2

"ну не людям же их отдавать" – добавил Песков

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Seat ivanov

Отдельный
0

Мишустина изолировали , выплат не будет

Ответить

Комсомольский чувак

7

Житель Благовещенска с коронавирусом сбежал из больницы и заразил все свою семью — пять человек, в том числе новорождённого ребёнка, которому чуть больше месяца.

Ну и зачем?..

Ответить

Spect

Комсомольский
0

Давно в отечественной больнице был?

Ответить

Комсомольский чувак

Spect
2

Это повод, чтоб убежать домой и заразить всю семью?

Ответить

Kyler

Комсомольский
7

Человеческая тупость безгранична, некоторые до сих пор думают, что коронавирус это всемирный заговор, чтобы ограничить передвижение людей...

Ответить

Модный хичхакер

Kyler
5
Ответить

Al

Модный
4

Записываемся✍ на чипирование 💅💅💅💅

Ответить

Комсомольский

Al
1

Билл Гейтс, ета ты??!!

Ответить

Al

Комсомо…
1

4💅=Бернар Арно. Опять Крамола разоблачила заговор, ну что такое, как отбиваться будем от пенсионеров, которые узнали про вечные двигатели...

Ответить

Комсомольский

Al
0

Предлагаю их антисептиком с коронавирусном с вертолетов полить

Ответить

Модный хичхакер

Al
0

Не надо меня чипировать, я защитникам животных напишу!!!

Ответить

Al

Модный
1

А ИХ УЖЕ ЧИПИРОВАЛИ

Ответить

Kyler

Al
1
Ответить

Уютный Багажник

Kyler
4

Даже на тж такие имеются. 

Ответить

Kat Vance

Kyler
0

Я думаю что суки любым удобным поводом вогнать плебс в стойло воспользуются если им по носу вовремя не дать. Вот например хохлы смотри че тем временем творят.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/04/29/7109338/

Ответить

Уютный Багажник

Комсомольский
1

А вдруг он это умышленно сделал.

Ответить

Комсомольский чувак

Уютный
0

Хитрец

Ответить

Уютный Багажник

Комсомо…
1

На самом деле вот для таких как раз уголовка и нужна за подобное.

Ответить

Комсомольский

Уютный
0

В Украине есть 

Ответить

Уютный Багажник

Комсомо…
0

У нас ведь тоже вроде как собирались?

Ответить

Комсомольский

Уютный
0

Я с Украины, я не шарю

Ответить

Spect

Комсомольский
0

Зависит от больницы

Ответить

Комсомольский чувак

Spect
0

Т.е. если больница неоч, то можно бежать домой своего месячного пездюка заражать 

Ответить

Будущий динозавр

Комсомольский
0

Ну так ты давно в больнице-то был или нет? А то как морализаторствовать, так все умные.

Ответить

Отдельный шмель

Комсомольский
1

урод в жопе ноги потому что

Ответить

Андрей Рядькин

6

Принёс поорать

Ответить

Kyler

Андрей
1

ору

Ответить

Андрей Рядькин

Kyler
1

Со сварщиком даже пританцовывал

Ответить

Модный хичхакер

2

@Артём Мазанов, спасибо, вам, что спасаете людей.
Пойду руку помою.

Ответить

ouxen

Модный
0

но как ты их помоешь?! редакция скрывает инструкцию

Ответить

Модный хичхакер

ouxen
0

Всм скрывает??? А, что тогда в бонусе???

Ответить

ouxen

Модный
0

бля, добавили(

Ответить

Олег Ивахнов

1
Ответить

Валенок

0

ну всё им ни так

Ответить

Имя Фамилия

Валенок
0

Недостаточно избыточные.

Ответить

Эффективный самолет

0

обязательным ношение масок в общественных местах

Ответить

Игнат Теремов

0

"Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жёстко наказывать нарушителей самоизоляции — изымать машины, отравлять на уборку улиц и чистку больниц"

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Аня Курнаева

0

В Хабаровском крае уже как две недели такой режим. На прошлой неделе просто не пустили в магазин без маски

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