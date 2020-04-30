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Новости
Артём Мазанов
16 356

У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус Материал редакции

Премьер-министр России ушёл на самоизоляцию.

179 комментариев
В закладки
Михаил Мишустин Фото Дмитрия Астахова, РИА «Новости»

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19. Изначально об этом сообщила Baza со ссылкой на два источника, затем информацию подтвердило РИА «Новости».

Мишустин доложил о болезни Владимиру Путину и сообщил, что уходит на самоизоляцию. На время его болезни исполнять обязанности премьера будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Путин пожелал Мишустину выздороветь и заявил, что окончательные решения по поддержке экономики без участия премьер-министра приниматься не будут.

Я хочу пожелать вам [Мишустину] выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан.

Владимир Путин

Путин также попросил Мишустина позвонить ему из больницы.

Мишустин на фоне своей болезни призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники рассказали, что у Мишустина высокая температура, по данным Венедиктов — 39. Официально об этом не сообщалось.

30 апреля Мишустин участвовал в онлайн-заседании правительства с участием Путина. Журналисты кремлевского пула «РИА Новости» сообщили, что последний раз Путин и Мишустин виделись 24 марта на совещании о мерах по поддержке экономики. Также не известно, с кем из чиновников Мишустин виделся в последнее время лично.

#новости #мишустин #covid19

Спасибо за наводку Эрик Гешаев
Артём Мазанов PLUS
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179 комментариев
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Евгений Дубровин

163

Ну шо - 🤞🏻

Ответить

Насущные Проблемы

Евгений
103

Погнали нахуй 🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻

Ответить

solawind

Насущные
18

До него не достанет, он в бункере.

Ответить

Добровольный Даниль

solawind
4

Как будто свой бункер он самостоятельно чистит, или там еду готовит

Ответить

Litnikov Danil

Добровольный
4

Пельмехами питается да дошиками, делов то

Ответить

Одетый рубин

solawind
0

Наелся и спит 

Ответить

Платон Кауфман

Насущные
–1

🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻

Ответить

Petr

Насущные
–10

А смысл? Придет такой же

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
35

🤞🏻🤞🏻🤞🏻

Ответить

Кирилл Сосновский

Евгений
15

Жалкие плагиаторы

Ответить

Модный хичхакер

Кирилл
0

Это призыв Дитковского.

Ответить

Eugen T

Евгений
6

та, враки.
Оне были на передке и даже кашляли, но нашли в себе силы и ты, россиянец, найди! 
и не пи.. 

— Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать?©

Ответить

Участковый Петя

Евгений
4

Все, абсолютно все - 🤞
Один человек в Ново-Агарево -🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

Ответить

R&J Team

Участковый
0

В хорошей форме?? Сириозли?
Ну вот честно больше похоже на показуху для тех кто смотрит телевизор.

Ответить

Модный хичхакер

Евгений
0

🤞🤞🤞🤞🤞

Ответить

Роман Трусов

Евгений
1

👑🧸

Ответить

Andre Macareno

Евгений
0

да он ещё даже сделать ничего не успел и вряд ли с Путиным виделся, а по сети корона пока не передаётся вроде

Ответить

Модный хичхакер

Andre
2

Надежда есть всегда.

Ответить

Yaroslav

Евгений
0

Опять не тот

Ответить

Spect

39

Сука, ну так близко же блять!!!

Ответить

Роман Белоус

Spect
65

этих вылечат. Надо будет, твои легкие вырвут и ему вставят

Ответить

Хозяин

Роман
1

Может рука дрогнуть, как в случае с Кимчи.

Ответить

Serg Bootlegger

Spect
2

Ты с Казахстана же

Ответить

Ilya Grigöryev

Serg
1

ну крым у казахстана же отняли

Ответить

Masha Korsukova

Ilya
0

не отняли, а вернули в расположение части.

Ответить

Крестьянский кран

21

Есть Бог на свете!
(Кто дизлайкнет - пойдёт по статье об оскорблении чувств верующих)

Ответить

Giorno Giovanna

Крестьянский
3

Иисус воистину воскрес!!!

Ответить

Крестьянский кран

Giorno
6

Админь!

Ответить

Модный хичхакер

Крестьянский
4

Системный Админь!

Ответить

Nikolay Kapustin

Модный
0

Во славу великого рута!

Ответить

Александр Креславский-Смирнов

Крестьянский
2

Извини, теперь я обязан дизлайкнуть.)

Ответить

Крестьянский кран

Александр
1

Бог простит.

Ответить

Вадим Василец

21

Единственный человек, которого вирус обойдёт стороной

Ответить

Молодой чувак

Вадим
3

Дочка купила 

Ответить

Владимир Филатов

Вадим
0
Ответить

Словесный Интервент

14

Вовремя Медведев слился, мало того, что разгребать всё это надо, так еще заболеешь.

Ответить

TehD

Словесный
8

Ему болеть нельзя, ему ещё уточку кормить.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Словесный
8

Важно понимать, что все происходящее вокруг - лишь сон Медведева, скоро он проснется и пойдет на пары в универ. 

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

Словесный
0

Думаю Мишустин тот же манёвр проворачивает, там, для чего ж ещё вице-премьер нужен

Ответить

Эрик Гешаев

12

Я прямо вижу надежду в ваших глазах

Ответить

Эрик Гешаев

Эрик
5
Ответить

Молодой чувак

Эрик
0

Это колдовство

Ответить

solawind

13

Ждём следующих новостей

Ответить

Поперечный химик

12

Жалкий косплей Джонсона

Ответить

Mimir

9

На самоизоляцию с сохранением ЗП?

Ответить

Mary M

Mimir
2

+ оплата больничного в размере МРОТ

Ответить

Сергей Гращенко

9
Ответить

Молодой чувак

Сергей
0

Не хватает черной ленточки

Ответить

Сергей Гращенко

Молодой
0

пока над ним просто сгустились тучи...

Ответить

Сергей Васильев

2

 ахахахахах 
https://t.me/moscowmap/22749

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
21

https://t.me/moscowmap/22749

Московские новости
Кашель у мэра Москвы настораживает
Ответить

Ленинградский Филипп

7

Ну ещё чуть-чуть, немножко совсем....

Ответить

Андрей Круглов

5

Не тот дед

Ответить

Evgeniy Goncharov

Андрей
0

Начало положено

Ответить

Artem Puchkov

5

Надеюсь за ним поедут его корефаны

Ответить

Роман Трусов

5

Нормально так подготовили меры по отмене карантина

Ответить

Промежуточный татарин

4

Довыёбывался на Рамзана

Ответить

bor_vn

Промежуточный
2

А вдруг ему правда Аллах деньги давал!

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Богородица почти

Ответить

Будущий динозавр

Stanley
4

Этих все равно вылечат от чего угодно. А не вылечат - так двойников раздобудут

Ответить

Viktor Nevzorov

Будущий
0

Рендер заболеть не может. Но это неточно.

Ответить

Александр Ашкинадзе

Stanley
2

думаешь, прогонит?

Ответить

Двойной Илья

3

А почему бы им не сделать фейк? Ну то есть премьер-министр как бы заболевает, все делают об этом новость. Люди смотрят, видят, что вирус добирается даже до обитателей высокой башни. Люди понимают важность карантинных мер, да и обитатели высоких башен становятся в сознании чуть-чуть ближе к народу.

Ответить

Марк Варламов

Двойной
4

А чтобы люди точно поняли серьезность, надо было башню повыше.

Ответить

Михаил Зинчук

Двойной
2

Скорее фейк чтоб не принимать никаких решений по экономическим вопросам

Ответить

Al

Михаил
0

Ну да, если людей совсем за дибилов и идиотов принимают, то прокатит. 

Ответить

Al

Двойной
1

Ну разве что потом из деда сделать мученика, типа:
-Вы на шашлындосы ходили? Вот из-за вас вся и беда, россияне.
Плотите новые нологи. 

Ответить

Молодой чувак

Двойной
0

Ооо ты не спишь 😁

Ответить

Двойной Илья

Молодой
0

Уже 3 часа как не сплю.

Ответить

Молодой чувак

Двойной
0

Молодец 💪

Ответить

Евгений Клочков

4

🤞🏻
Это все проделки Стального Димона

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

4
Ответить

Dmitry Yashin

1

 30 апреля Мишустин участвовал в онлайн-заседании правительства с участием Владимира Путина.

И нахуя тут эта информация? Или вирус уже по телику передаваться начал?

Ответить

alexferman

Dmitry
8

Только через 5G

Ответить

Промежуточный щит

Dmitry
0

он НЕ ИЗУЧЕН до конца!!!

Ответить

Виталий Ситников

0

Я просто оставлю это здесь...

Ответить

Evgeniy Goncharov

Виталий
4

Я тоже.

Ответить

Андрей Ядров

3

Завтра: 7000 + 1

Ответить

Василий Лебедев

2
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Василий
2

Все ждут подбоя коробля из 5 клеток

Ответить

Al

Василий
0
Ответить

Мистер Блондин

2

окончательные решения по поддержке экономики без участия премьер-министра приниматься не будут.

Ну заебись, конечно. Пусть братишка поболеет, а 140 миллионов подождут его, а хули нам в оплачиваемом отпуске-то. 

Ответить

Александр Креславский-Смирнов

Мистер
0

Что-то мне кажется, что будь вы премьером - вы были бы не очень рады, что важные для страны решения, за которые отвечает ваш кабинет, принимает президент через вашу голову. Опять же, никто не мешает работать из дома, если болезнь не в тяжёлой форме.

Ответить

Шумный вентилятор

Александр
1

а если в тяжелой, никто не мешает его рукой подписывать все непопулярные решения

Ответить

Александр Креславский-Смирнов

Шумный
0

Ну, это тоже нельзя исключать, да.

Ответить

Михаил Зинчук

2

Один шаг для человека
Огромный шаг для страны

Ответить

Elwuts

0

Пиздец вы злые

Ответить

Шило

Elwuts
0

Я не хороший и не плохой
Мне все похуй и по дэшке я злой

Ответить

Артур Логвинов

Elwuts
0

Нет блядь мы должны узурпаторов своих любить

Ответить

Алексей Логачев

1

Очень опасно становится: Кириенко, Мишустин, кто-то из администрации президента... я переживаю! 

Ответить

Michael Smith

Алексей
1

По словам собеседников издания, в общей сложности Кириенко проболел три дня. Следующие два теста на коронавирус дали отрицательный результат.

для кого надо и вакцина уже готовая наверно

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Michael
2

вакцина не нужна, это стойкость духа. 

Ответить

t t

Дмитрий
1

Саентологов зараза не берет.

Ответить

Kyler

Алексей
0

Да там все в зоне риска

Ответить

Хозяин

Kyler
1

Их киска в зоне риска.

Ответить

Kyler

Хозяин
0

https://tjournal.ru/gifv/164079-kiski-i-prezident

Киски и президент — TJhub на TJ
Киски и президент — TJhub на TJ
tjournal.ru
Ответить

Хозяин

Kyler
0

Я это и имел ввиду.

Ответить

Eugen T

Алексей
0

Просто Лидер поручил им разработать План. А теперь всё, они в домике по уважительной причине. Остаётся только руками разводить 

Ответить

Ler Ler

1

Через телевизор теперь заражают ироды )))))
Надо им там наверху всем тесты сдать и опубликовать всенародно !

Ответить

Многие меч

Ler
2

Это все ваше  5джи проклятое 

Ответить

Viktor Nevzorov

Ler
0

я только банку-литрушку зарядил, чо теперь выливать?

Ответить

Сырой крюк

1

Я чёт нихуя не понимаю,  с чего все такие злые, что ему смерти желают?
Ну типа, ясно понятно, он из путинской команды, но кто знает, что бы он в бушующем делал, налоговую он неплохо в порядок привёл, и я не думаю, что решения о тупых налогах исходили из его решений, за это все таки дума ответственна.

Ответить

Артур Логвинов

Сырой
0

Такие как ты заслуживают этот кровавый режим. Соси лучше, не то заставят пересасывать

Ответить

Сырой крюк

Артур
0

Ага ага, а ты дальше стони в комментах как плохо все, это все поменяет в стране

Ответить

Артур Логвинов

Сырой
0

Мне то там не жить, емае

Ответить

Крестьянский кран

Сырой
0

Говорят, что Усама бен Ладен крутые блинчики пёк. Так зря его разбомбили?

Ответить

Сырой крюк

Крестьянский
0

Передёргивание 

Ответить

Крестьянский кран

Сырой
0

No.

Ответить

Крестьянский кран

Крестьянский
0
Ответить

Сырой крюк

Крестья…
0

Сука, это вин, у меня шансов нет, заканчиваю спор

Ответить

Zero Tolerance

–6

Боже, ну и комменты...... Либерахи, не дождетесь......

Ответить

Robert Polson

Zero
0

Как вы заебали тупые реднеки с этим словом.

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

☠️

Ответить

Тайный танк88

1

Так и надо этому MI6тину

Ответить

Илья Ерохин

1

Не тот дед, но близко

Ответить

Вадим Василец

Илья
0

Наводка подвела

Ответить

Владимир Василенко

1

Мы такой злой народ, каждый хочет заражения ВВ

Ответить

Наташа Буринская

1

я не верю. показывают простолюдинам, что даже принцы болеют - все очень серьезно, сидите дома и не бунтуйте.

Ответить

Отдельный шмель

Наташа
0

а на самом деле все не серьезно, шутки ради затевалось)

Ответить

Seat ivanov

1

Ниче с ним не будет , если конечно это не фейк для каких то целей . Плазму перельют и все . Думаю  они планово могут заболевать ослабленным штаммом с последующей передовой плазмы . Работает как вакцинация .

Ответить

Генеральный рак

1

Повторюсь: еще одна перепись мудаков в комментариях

Ответить

Крестьянский кран

Генеральный
0

Привет. Ты тоже здесь, и даже не в пальто.

Ответить

Ким Кастекнив

0

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
А теперь самое главное!
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено....

Ответить

Ilya Grigöryev

Ким
1

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего доктора, что у нас в стране скоро ожидаются реальные оздоровления. После того, как стабилизируют ситуацию в Москве, уничтожат КОВИД 19. Всем устроят обследование, как в Европе - каждый будет кататься в Коммунарке. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено....

Ответить

Максим Ростокин

Ким
0

А бакс по 60 копеек зашибут?

Ответить

Ким Кастекнив

Максим
1

да 

Ответить

Тогдашний глобус

Ким
0

Часто. Уже подзаебало

Ответить

Роман Васильев

0

Читаешь комменты, и такая ностальгия по пэйволу пробирает...

Ответить

Посторонний

Роман
2

Мишустин, это вы? Это правда вы?

Ответить

Роман Васильев

Посторонний
0

А Вы считаете, что потенциальная смерть премьер-министра повлечёт хоть какие-то изменения, кроме назначения другого премьер-министра? Правильно, нет.

Итого, под сотню человек радуются проблемам другого человека просто так.

Ответить

Посторонний

Роман
1

Образно. Вот сел ты за подкинутые наркотики. Тебя вскоре стали прессовать вертухаи, вымогать деньги отправить им с воли, избивали, душили пакетом, особенно старался Петр Залупочкин. И нет его день, неделю. Оказалось, сдох от рака яиц. Уже радость (злорадство от проблем врага), хотя на место Залупочкина пришёл Иван Говноедкин, и неизвестно, как он проявит себя.

Ответить

Роман Васильев

Посторонний
1

В Вашем примере у моих проблем есть конкретное «виновное» лицо.

Как именно всем комментирующим успел насолить конкретно Мишустин своими действиями? Это примерно как радоваться смерти CEO Тойоты, потому что Вашу бабушку сбил водитель на Тойоте.

Ответить

Посторонний

Роман
–1

У людей есть представление о коллективной ответственности, да. Плюс, предполагается взаимосвязанность высших эшелонов власти в РФ, через взаимную поддержку, рычаг которой давит на народный хребет.

Ответить

Роман Васильев

Посторо…
2

То есть Вы точно уверены, что все 100%, прокомментировавшие данную новость соответствующим образом, сначала посидели, подумали, взвесили степень ответственности премьер-министра в общей системе отправления власти в РФ, нашли явные корыстные или личные мотивы его подведения, и поэтому справедливо направили свой гнев на его фигуру?

А не тупо хейтят человека, потому что хейт власти на этом ресурсе популярен как таковой?

Мой посыл в том, что пэйвол хоть как-то останавливал стопицотого по счёту «комментатора», ставящего 🤞, а в комментариях складывалось зачастую реальное обсуждение, а не парад Петросянов.

Ответить

Посторонний

Роман
0

Когда кстати отменили paywall?

Ответить

Роман Васильев

Посторо…
1

Честно говоря, я не помню. Просто в определенный момент перестали 75 рублей с карточки списываться. )) Но между отменой пэйвола и введением тжплюс был достаточно большой промежуток времени.

Ответить

Al

Роман
0

Ага ага. Тупой хейт тех людей, КОТОРЫЕ НИХУЯ не сделали. Которые уничтожают к хуям экономику. Стабильность трещит по швам каждый сука скачек нефти. И даже в эту ситуацию, когда в мире пиздец, в нашей стране нихуя никому не помогают, кроме друзей деда.

Просто настохуели уже. Нихуя не делают. Трутни бля. 

Ответить

Роман Васильев

Al
0

Ответьте, пожалуйста, что именно изменится в лучшую сторону с гибелью Мишустин?

Ответить

Максим Ростокин

Посторонний
0

К тому времени по ротации ты уже начнёшь кого-то прессовать, если до этого не опустят)

Ответить

Посторонний

Максим
1

Я не знаю, чем ты читал, если пропустил слово "вертухаи". И ты путаешь тюрьму/зону с армейкой.

Ответить

alexferman

Посторонний
0

Кого Мишустин избивал и душил пакетом?

Ответить

Роман Васильев

Посторонний
0

И я уж молчу об очевидной номинальности должности премьера в современной Российской иерархии власти.

Ответить

Ленинградский Филипп

Роман
0

радуются проблемам другого человека

Единорособлядь не человек.
Чем больше их сдохнет тем лучше.

Ответить

Роман Васильев

Ленинградский
0

Что-то мне подсказывает, что Ваша мысль, в целом, не нова, а исторические попытки реализации предложенного Вами плана ещё ни разу не привели к желаемому результату.

Ответить

Ленинградский

Роман
0

а исторические попытки реализации предложенного Вами плана ещё ни разу не привели к желаемому результату.

Это неправда.

Ответить

Роман Васильев

Ленингр…
0

Приведите пример, пожалуйста, если не затруднит.

Ответить

Будущий динозавр

0

Держите в курсе.

Ответить

Kyler

0

База редко фейковые инсайды транслирует...

Ответить

Евгений Большаков

0

по России24 только что подтвердили

Ответить

Ярослав Зайцев

0

Видимо по интернету уже передаётся

Ответить

Евгений Пак

0

Интересно, а можно получить заместителя заместителя председателя совета безопасности посмертно?

Ответить

Простой будильник

0

Такс такс такс, интересно. Следим за развитие событий.

Ответить

Максим Ростокин

0

Стёрт

Ответить

Участковый Петя

0

Когда пришёл пуш

Ответить

Mmmax

0

Завтра:
Правительство обязало пользователь_ниц Инстаграм прикладывать справку на коронавирус при постинге.

Ответить

Пупсик Бай

0

ЛiЛ

Ответить

Ramzan Eskirhanov

0

В отпуск соскачил.

Ответить

Taktischer Corgi

0

А кто у него контакты первого уровня? 🤔

Ответить