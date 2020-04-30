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Премьер-министр России ушёл на самоизоляцию.
У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19. Изначально об этом сообщила Baza со ссылкой на два источника, затем информацию подтвердило РИА «Новости».
Мишустин доложил о болезни Владимиру Путину и сообщил, что уходит на самоизоляцию. На время его болезни исполнять обязанности премьера будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Путин пожелал Мишустину выздороветь и заявил, что окончательные решения по поддержке экономики без участия премьер-министра приниматься не будут.
Путин также попросил Мишустина позвонить ему из больницы.
Мишустин на фоне своей болезни призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники рассказали, что у Мишустина высокая температура, по данным Венедиктов — 39. Официально об этом не сообщалось.
30 апреля Мишустин участвовал в онлайн-заседании правительства с участием Путина. Журналисты кремлевского пула «РИА Новости» сообщили, что последний раз Путин и Мишустин виделись 24 марта на совещании о мерах по поддержке экономики. Также не известно, с кем из чиновников Мишустин виделся в последнее время лично.
Ну шо - 🤞🏻
Погнали нахуй 🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻
Добровольный Даниль
Как будто свой бункер он самостоятельно чистит, или там еду готовит
Жалкие плагиаторы
та, враки.
Оне были на передке и даже кашляли, но нашли в себе силы и ты, россиянец, найди!
и не пи..
— Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать?©
Участковый Петя
Все, абсолютно все - 🤞
Один человек в Ново-Агарево -🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
В хорошей форме?? Сириозли?
Ну вот честно больше похоже на показуху для тех кто смотрит телевизор.
да он ещё даже сделать ничего не успел и вряд ли с Путиным виделся, а по сети корона пока не передаётся вроде
Сука, ну так близко же блять!!!
этих вылечат. Надо будет, твои легкие вырвут и ему вставят
Ты с Казахстана же
ну крым у казахстана же отняли
Иисус воистину воскрес!!!
Крестьянский кран
Админь!
Модный хичхакер
Системный Админь!
Извини, теперь я обязан дизлайкнуть.)
Единственный человек, которого вирус обойдёт стороной
Вовремя Медведев слился, мало того, что разгребать всё это надо, так еще заболеешь.
Важно понимать, что все происходящее вокруг - лишь сон Медведева, скоро он проснется и пойдет на пары в универ.
Думаю Мишустин тот же манёвр проворачивает, там, для чего ж ещё вице-премьер нужен
На самоизоляцию с сохранением ЗП?
Молодой чувак
Не хватает черной ленточки
ахахахахах
https://t.me/moscowmap/22749
Не тот дед
Богородица почти
Будущий динозавр
Этих все равно вылечат от чего угодно. А не вылечат - так двойников раздобудут
А почему бы им не сделать фейк? Ну то есть премьер-министр как бы заболевает, все делают об этом новость. Люди смотрят, видят, что вирус добирается даже до обитателей высокой башни. Люди понимают важность карантинных мер, да и обитатели высоких башен становятся в сознании чуть-чуть ближе к народу.
Скорее фейк чтоб не принимать никаких решений по экономическим вопросам
30 апреля Мишустин участвовал в онлайн-заседании правительства с участием Владимира Путина.
И нахуя тут эта информация? Или вирус уже по телику передаваться начал?
Я просто оставлю это здесь...
окончательные решения по поддержке экономики без участия премьер-министра приниматься не будут.
Ну заебись, конечно. Пусть братишка поболеет, а 140 миллионов подождут его, а хули нам в оплачиваемом отпуске-то.
Что-то мне кажется, что будь вы премьером - вы были бы не очень рады, что важные для страны решения, за которые отвечает ваш кабинет, принимает президент через вашу голову. Опять же, никто не мешает работать из дома, если болезнь не в тяжёлой форме.
Шумный вентилятор
а если в тяжелой, никто не мешает его рукой подписывать все непопулярные решения
Пиздец вы злые
Очень опасно становится: Кириенко, Мишустин, кто-то из администрации президента... я переживаю!
По словам собеседников издания, в общей сложности Кириенко проболел три дня. Следующие два теста на коронавирус дали отрицательный результат.
для кого надо и вакцина уже готовая наверно
вакцина не нужна, это стойкость духа.
Через телевизор теперь заражают ироды )))))
Надо им там наверху всем тесты сдать и опубликовать всенародно !
Я чёт нихуя не понимаю, с чего все такие злые, что ему смерти желают?
Ну типа, ясно понятно, он из путинской команды, но кто знает, что бы он в бушующем делал, налоговую он неплохо в порядок привёл, и я не думаю, что решения о тупых налогах исходили из его решений, за это все таки дума ответственна.
Такие как ты заслуживают этот кровавый режим. Соси лучше, не то заставят пересасывать
Сырой крюк
Ага ага, а ты дальше стони в комментах как плохо все, это все поменяет в стране
Говорят, что Усама бен Ладен крутые блинчики пёк. Так зря его разбомбили?
Сырой крюк
Передёргивание
No.
Крестьянский кран
Боже, ну и комменты...... Либерахи, не дождетесь......
Не тот дед, но близко
я не верю. показывают простолюдинам, что даже принцы болеют - все очень серьезно, сидите дома и не бунтуйте.
Ниче с ним не будет , если конечно это не фейк для каких то целей . Плазму перельют и все . Думаю они планово могут заболевать ослабленным штаммом с последующей передовой плазмы . Работает как вакцинация .
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
А теперь самое главное!
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено....
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего доктора, что у нас в стране скоро ожидаются реальные оздоровления. После того, как стабилизируют ситуацию в Москве, уничтожат КОВИД 19. Всем устроят обследование, как в Европе - каждый будет кататься в Коммунарке. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено....
А бакс по 60 копеек зашибут?
Читаешь комменты, и такая ностальгия по пэйволу пробирает...
Мишустин, это вы? Это правда вы?
А Вы считаете, что потенциальная смерть премьер-министра повлечёт хоть какие-то изменения, кроме назначения другого премьер-министра? Правильно, нет.
Итого, под сотню человек радуются проблемам другого человека просто так.
Образно. Вот сел ты за подкинутые наркотики. Тебя вскоре стали прессовать вертухаи, вымогать деньги отправить им с воли, избивали, душили пакетом, особенно старался Петр Залупочкин. И нет его день, неделю. Оказалось, сдох от рака яиц. Уже радость (злорадство от проблем врага), хотя на место Залупочкина пришёл Иван Говноедкин, и неизвестно, как он проявит себя.
В Вашем примере у моих проблем есть конкретное «виновное» лицо.
Как именно всем комментирующим успел насолить конкретно Мишустин своими действиями? Это примерно как радоваться смерти CEO Тойоты, потому что Вашу бабушку сбил водитель на Тойоте.
У людей есть представление о коллективной ответственности, да. Плюс, предполагается взаимосвязанность высших эшелонов власти в РФ, через взаимную поддержку, рычаг которой давит на народный хребет.
То есть Вы точно уверены, что все 100%, прокомментировавшие данную новость соответствующим образом, сначала посидели, подумали, взвесили степень ответственности премьер-министра в общей системе отправления власти в РФ, нашли явные корыстные или личные мотивы его подведения, и поэтому справедливо направили свой гнев на его фигуру?
А не тупо хейтят человека, потому что хейт власти на этом ресурсе популярен как таковой?
Мой посыл в том, что пэйвол хоть как-то останавливал стопицотого по счёту «комментатора», ставящего 🤞, а в комментариях складывалось зачастую реальное обсуждение, а не парад Петросянов.
Когда кстати отменили paywall?
Честно говоря, я не помню. Просто в определенный момент перестали 75 рублей с карточки списываться. )) Но между отменой пэйвола и введением тжплюс был достаточно большой промежуток времени.
Ага ага. Тупой хейт тех людей, КОТОРЫЕ НИХУЯ не сделали. Которые уничтожают к хуям экономику. Стабильность трещит по швам каждый сука скачек нефти. И даже в эту ситуацию, когда в мире пиздец, в нашей стране нихуя никому не помогают, кроме друзей деда.
Просто настохуели уже. Нихуя не делают. Трутни бля.
Ответьте, пожалуйста, что именно изменится в лучшую сторону с гибелью Мишустин?
К тому времени по ротации ты уже начнёшь кого-то прессовать, если до этого не опустят)
Я не знаю, чем ты читал, если пропустил слово "вертухаи". И ты путаешь тюрьму/зону с армейкой.
И я уж молчу об очевидной номинальности должности премьера в современной Российской иерархии власти.
Ленинградский Филипп
радуются проблемам другого человека
Единорособлядь не человек.
Чем больше их сдохнет тем лучше.
Что-то мне подсказывает, что Ваша мысль, в целом, не нова, а исторические попытки реализации предложенного Вами плана ещё ни разу не привели к желаемому результату.
Ленинградский
а исторические попытки реализации предложенного Вами плана ещё ни разу не привели к желаемому результату.
Это неправда.
Интересно, а можно получить заместителя заместителя председателя совета безопасности посмертно?
Завтра:
Правительство обязало пользователь_ниц Инстаграм прикладывать справку на коронавирус при постинге.