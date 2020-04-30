Премьер-министр России ушёл на самоизоляцию.

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Михаил Мишустин Фото Дмитрия Астахова, РИА «Новости»

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19. Изначально об этом сообщила Baza со ссылкой на два источника, затем информацию подтвердило РИА «Новости».

Мишустин доложил о болезни Владимиру Путину и сообщил, что уходит на самоизоляцию. На время его болезни исполнять обязанности премьера будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Путин пожелал Мишустину выздороветь и заявил, что окончательные решения по поддержке экономики без участия премьер-министра приниматься не будут.

Я хочу пожелать вам [Мишустину] выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан. Владимир Путин

Путин также попросил Мишустина позвонить ему из больницы.

Мишустин на фоне своей болезни призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники рассказали, что у Мишустина высокая температура, по данным Венедиктов — 39. Официально об этом не сообщалось.

30 апреля Мишустин участвовал в онлайн-заседании правительства с участием Путина. Журналисты кремлевского пула «РИА Новости» сообщили, что последний раз Путин и Мишустин виделись 24 марта на совещании о мерах по поддержке экономики. Также не известно, с кем из чиновников Мишустин виделся в последнее время лично.