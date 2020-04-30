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Артём Мазанов
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После заражения Мишустина коронавирусом Собянин попросил отложить «популистские» разговоры, что «у нас всё замечательно» Материал редакции

Мэр Москвы заявил, что даже отказ от лишних контактов не спас Мишустина от заражения.

11 комментариев
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Сергей Собянин в одной из московских больниц Фото Ильи Питалева, РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин после новостей о заражении коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина предложил отложить «популистские разговоры» о том, что «у нас всё замечательно. Об этом пишет «Интерфакс».

Собянин рассказал, что Мишустин заразился коронавирусом несмотря на то, что избегал лишних контактов и постоянно проходил тестирование. «Тем не менее, видите, какой факт мы имеем», — добавил он.

Мэр Москвы назвал болезнь Мишустина «сигналом» о том, что в России эпидемия коронавируса ещё не прошла — пока рано говорить о возможности «погулять». По мнению Собянина, такие прогулки «ничем хорошим» не закончатся.

Ничего в этом хорошего абсолютно нет, это просто сигнал всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас всё замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим — ну давайте погуляем, но чем это закончится — боюсь, что ничем хорошим.

Сергей Собянин
мэр Москвы

30 апреля Михаил Мишустин на встрече с Путиным в режиме видеоконференции сообщил о том, что у него выявлен коронавирус. Он рассказал, что уходит на самоизоляцию. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники заявили, что у Мишустина высокая температура.

#новости #карантинвроссии #собянин #мишустин

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11 комментариев
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Николай Трунов

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хуясе, дед в оппозицию что ли записался 

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Владимир Климов

4

Да заебали вы, что там какие шаги для населения? Хуеплёты сраные. 

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Alexei Nikolaev

2

Работает над своим рейтингом💪

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Taktischer Corgi

1

 Ничего в этом хорошего абсолютно нет, это просто сигнал всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас всё замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим — ну давайте погуляем, но чем это закончится — боюсь, что ничем хорошим.

Блет, Собянен
Мишустин же не помер ещё, не нагнетай.
Или нагнетай, чтоб было больше поводов считать это кукольной пиар-акцией

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Al

1

Ссытесь, чмохи?

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Ленинградский Филипп

0

Правильно, надо побольше очередей в метро и побольше полицаев, которые дышат на каждого, у кого проверяют документы. Так победим вирус!

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Бумажный велосипед

0
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Al

0

Пиздец, сам же ведет себя как популист. И эту же хуйню жрут регионы.

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Решительный цвет

0

Короче, точно специально закинули новость, Мишустин не болеет

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ОСА

0

Серёжа хочет в президенты

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Сергей Беркут

0

Фраза 2019 года: "Токсичный"
Фраза 2020 года: "Популист"

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