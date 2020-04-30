Мэр Москвы заявил, что даже отказ от лишних контактов не спас Мишустина от заражения.

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Сергей Собянин в одной из московских больниц Фото Ильи Питалева, РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин после новостей о заражении коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина предложил отложить «популистские разговоры» о том, что «у нас всё замечательно. Об этом пишет «Интерфакс».

Собянин рассказал, что Мишустин заразился коронавирусом несмотря на то, что избегал лишних контактов и постоянно проходил тестирование. «Тем не менее, видите, какой факт мы имеем», — добавил он.

Мэр Москвы назвал болезнь Мишустина «сигналом» о том, что в России эпидемия коронавируса ещё не прошла — пока рано говорить о возможности «погулять». По мнению Собянина, такие прогулки «ничем хорошим» не закончатся.

Ничего в этом хорошего абсолютно нет, это просто сигнал всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас всё замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим — ну давайте погуляем, но чем это закончится — боюсь, что ничем хорошим. Сергей Собянин мэр Москвы

30 апреля Михаил Мишустин на встрече с Путиным в режиме видеоконференции сообщил о том, что у него выявлен коронавирус. Он рассказал, что уходит на самоизоляцию. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники заявили, что у Мишустина высокая температура.