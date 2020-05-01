В РПЦ назвали причиной пожелание президента.

В закладки

Фото «МБХ Медиа»

В патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке демонтировали мозаичное изображение Путина, выяснил «Коммерсантъ». На панно был изображён президент России, министр обороны и некоторые другие чиновники, а также «Парад Победы» с Иосифом Сталиным.

В РПЦ объяснили, что решение связано с пожеланием Путина, который назвал установку мозаики преждевременной. При этом по словам Дмитрия Пескова, сам президент к церкви не обращался, а просто высказал мнение.

Как отметили в РПЦ, мозаику сохранят. Она будет находиться на хранении в музее или в других специализированных местах в качестве исторического артефакта.

Мозаику с изображением Путина и других чиновников назвали «Бескровным воссоединением Крыма». По словам настоятеля храма епископа Клинского, появление панно с историческими событиями и личностями — традиция.