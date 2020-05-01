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В РПЦ назвали причиной пожелание президента.
В патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке демонтировали мозаичное изображение Путина, выяснил «Коммерсантъ». На панно был изображён президент России, министр обороны и некоторые другие чиновники, а также «Парад Победы» с Иосифом Сталиным.
В РПЦ объяснили, что решение связано с пожеланием Путина, который назвал установку мозаики преждевременной. При этом по словам Дмитрия Пескова, сам президент к церкви не обращался, а просто высказал мнение.
Как отметили в РПЦ, мозаику сохранят. Она будет находиться на хранении в музее или в других специализированных местах в качестве исторического артефакта.
Мозаику с изображением Путина и других чиновников назвали «Бескровным воссоединением Крыма». По словам настоятеля храма епископа Клинского, появление панно с историческими событиями и личностями — традиция.
решение связано с пожеланием Путина, который назвал установку мозаики преждевременной
назвал установку преждевременной
преждевременной
???
Великий скромный Путин
Зато после смерти восстановят. Прямо вижу новостные ленты: РПЦ восстановило иконы, замурованные в нелегкие времена и долгие годы считавшиеся утраченными. Образ Спасителя пропал в 20-х годах, однако никаких документальных подтверждений об уничтожении не осталось.
И какая же историческая ценность у этого недоделанного "музейного исторического артефакта"?
Вы прикиньте насколько велик этот человек, что всё просчитал настолько заранее? Вот это многоходовочка, вот это я понимаю.