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Новости
Дамир Камалетдинов
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В храме вооружённых сил демонтировали мозаику с изображением Путина Материал редакции

В РПЦ назвали причиной пожелание президента.

21 комментарий
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Фото «МБХ Медиа»

В патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке демонтировали мозаичное изображение Путина, выяснил «Коммерсантъ». На панно был изображён президент России, министр обороны и некоторые другие чиновники, а также «Парад Победы» с Иосифом Сталиным.

В РПЦ объяснили, что решение связано с пожеланием Путина, который назвал установку мозаики преждевременной. При этом по словам Дмитрия Пескова, сам президент к церкви не обращался, а просто высказал мнение.

Как отметили в РПЦ, мозаику сохранят. Она будет находиться на хранении в музее или в других специализированных местах в качестве исторического артефакта.

Мозаику с изображением Путина и других чиновников назвали «Бескровным воссоединением Крыма». По словам настоятеля храма епископа Клинского, появление панно с историческими событиями и личностями — традиция.

#новости #путин #рпц

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21 комментарий
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Андрей Руденец

24

решение связано с пожеланием Путина, который назвал установку мозаики преждевременной

назвал установку преждевременной

 преждевременной

???

Ответить

NiemandDa

Андрей
9

Ну он же еще не царь (пока)

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Артём Саетгараев

Андрей
0

Потому и сохранят

Ответить

Spect

11

Великий скромный Путин

Ответить

Rodion Kutsaev

Spect
0

Его попросили

Ответить

Ольга Семенова

7

Зато после смерти восстановят. Прямо вижу новостные ленты: РПЦ восстановило иконы, замурованные в нелегкие времена и долгие годы считавшиеся утраченными. Образ Спасителя пропал в 20-х годах, однако никаких документальных подтверждений об уничтожении не осталось.

Ответить

Женечка

4

Умиляет факт, что пролов на мозаике решили изобразить без лиц

Ответить

Насущные Проблемы

1

Подлиз не засчитан.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

1

Когда же его из реальной жизни демонтируют?

Ответить

Неплохой ихтиандр

1

в качестве исторического артефакта

+10 к победоносности, +5 к скрепности и духовности

Ответить

Василий Лебедев

1

И какая же историческая ценность у этого недоделанного "музейного исторического артефакта"?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

1

Богохульство

Ответить

Руслан Гатин

–1
Ответить

Николай Шелопугин

Руслан
2

Спс

Ответить

Поменял Никнейм

0

Вы прикиньте насколько велик этот человек, что всё просчитал настолько заранее? Вот это многоходовочка, вот это я понимаю.

Ответить

Andre Macareno

Поменял
1

Мы думали, что он нас не переиграет, что он нас не уничтожит...

Ответить

alex twit

0

CВЯТОТАТСТВО! КОЩУННИКИ!

Ответить

Ничтожный американец

0

Это намек РПЦ, что пора бы его уже в святые записать

Ответить

Критический щит

0

Слабаки. Лишили жителей России и туристов достопримечательности. 

Ответить

Stan Majors

0

Ждем на авито ?

Ответить

Методический Денис

0

Пожелание Путина для РПЦ важней, чем какой-то там бог.

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