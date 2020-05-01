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Дамир Камалетдинов
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В России зафиксировали 7933 новых случая заражения коронавирусом. Почти половина из них болеет без симптомов Материал редакции

Теперь в стране 114 431 заражённых коронавирусом.

61 комментарий
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В России за сутки зафиксировали 7933 новых случая заболевания. Среди них 3534 человека выявили активно — пока они болеют без симптомов. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.

Общее число зафиксированных в стране случаев теперь составляет 114 431. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве, следом идут Московская область и Санкт-Петербург.

За сутки из больниц выписали по выздоровлению 1601 человека. Общее число выздоровевших достигло 13 302 человека.

Оперштаб также сообщил о 96 летальных случаях за сутки. Общее число погибших достигло 1169 человек.

#новости #covid19

Спасибо за наводку Spect
Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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61 комментарий
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Spect

28

Редакция наелась и спит

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Spect

Spect
15

@Сергей Звезда написал по вашему шаблону, с вас год TJ PLUS. 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Spect
2

ну спасибо.

Ответить

Принцесса в другом замке

Дамир
1

Твой гид про «без симптомов» был интереснее и важнее 🖤

Ответить

Spect

Дамир
0

Извини

Ответить

Evgenii Evgenii

Spect
0

Согласен, уже 15 минут инфа висит, и даже в LIVE трансляциях на YouTube обновили

Ответить

Алексей

Evgenii
0

О чем речь? Я только проснулся

Ответить

Evgenii Evgenii

Алексей
0

Просто тж забыл, что наиболее часто офф данные поступают в 10.30-35, и только в 10.50 появилась новость от пользователя.

Ответить

Алексей

Evgenii
0

Ну тж видать тоже только проснулся

Ответить

LordChanka

16

Врачи говорят, что один из основных, характерных симптомов ковида, это потеря обоняния, человек не чувствует запахи. А совсем недавно власти начали вводить масочные режимы. Полагаю, что следующим этапом будет не массовое тестирование, а требование носить под носом говно. Таким образом каждый житель России сможет оперативно самовыявлять у себя симптомы заболевания. 

Ответить

Oohtys _

LordChanka
2

И мент должен проверять. Если коричневых усов нет, то штраф пятнаха.

Ответить

Евгений Большаков

3

уже по 8к новых случаев, по 6к+ активных кейсов за сутки
Всё только увеличивается.
А нам каждый день говорят что "почти вышли на плато".

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
22

Как и говорили руврачи до середины мая рост, и до июля-августа будет спадать. В августе может гулять с собакой дальше 200м разрешат. А в сентябре, кто не умер от голода, на работку

Ответить

Просто Тимуррр

Evgenii
9

В сентябре доедать собаку без соли

Ответить

Убежденный теркин30см

Evgenii
1

А в сентябре-октябре новая волна, как с испанской в свое время.

Ответить

Честный микроскоп

Убежденный
8

Расскажи, как было. Как ты выжил?

Ответить

Vlad_ 777

3

Да рисованная статистика , когда им нужно будет ,тогда и нарисуют плато

Ответить

Evgenii Evgenii

Vlad_
12

Рисовать скольго угодно можно, но когда всплывают истории с обязательной работой(в красной зоне с зараженными) для старшекурсников уже понятно, что система тупо не справилась

Ответить

Костя Васильев

Evgenii
1

Глупо было думать, что система справиться, после 20 лет последовательного разыаливания того, что и так плохо работало. Вот он результат всех этих оптимизаций и прочего говна. Впрочем адекватная часть населения вряд-ли думала, что будет как-то подругому, вата опять будет пищать, что это всё проделки запада. Стабильность

Ответить

Evgenii Evgenii

Костя
3

Согласен, но последние годы главный политик/лидер решил в указы поиграть и вот что вышло(статья от 31.10.2019):

Массовый отток: почему врачи бегут из больниц
Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54…
www.gazeta.ru
Ответить

Андрей Стаховский

6

Вышли на плато!

Ответить

alexferman

4
Ответить

Ivan Popov

2

Ну, по классике

Ответить

Отечественный чайник

3
Ответить

Evgenii Evgenii

0

Чехия сразу ввела обязтельное ношение масок, плюс везде санитайзеры установила и граждан не оставили без зп. В итоге спустя 1.5 месяца открыли границы и почти все ограничения сняли. В россии только сейчас это догадались сделать, еще через месяц до санитайзеров допрут.
https://www.rbc.ru/society/30/04/2020/5eaad1149a7947dbf57ca265

В Подмосковье решили ввести обязательное ношение…
Жители будут обязаны надевать маски сразу же при выходе из дома. С какого дня и на какой срок…
www.rbc.ru
Ответить

Романелло Кивогенс

Evgenii
2

Если сопоставить свежие данные по коронавирусу в Чехии и у нас в пересчёте на душу населения (по количеству выявленных заражённых и их приросту), получится такая же картина

Ответить

Национальный огонь

Романелло
0

нашел кого слушать) он тут уже третий день набижал, беснуется и несет дичь))

Ответить

Evgenii Evgenii

Национальный
2

Кто-то рвется уже 3ий день, у нас старых людей гораздо меньше, чем в Европе, из-за этого низкая смертность

Ответить

Национальный огонь

Evgenii
0

доброе утро) зачем порвался? гаси

Ответить

Evgenii Evgenii

Национа…
1

Скидывал тебе несколько раз ссылки на количество стариков в россии, и то что большое количество не доживает. У тебя из аргументов: "ну я же на улице их много вижу"

Ответить

Национальный

Evgenii
1

А ты не пизди, ты ссылки кинул, по которым сам не ходил, тебя мордой в твои же ссылки ткнули, что там несколько не так как ты это подаешь, ты чего-то там в ответ кукарекнул в стиле: "вы ничиво не понимаете" и собственно все)

Ответить

Evgenii Evgenii

Национа…
0

Ты не разобралась просто, вот тебе твое любимое РИА(статья 2017 года). У нас самый высокий в Европе процент смертности среди мужчин в возрасте до 65 лет

Исследование показало, сколько мужчин в России…
В России самый высокий в Европе процент смертности среди мужчин в возрасте до 65 лет…
ria.ru
Ответить

Национальный

Evgenii
0

вот тебе твое любимое РИА(статья 2017 года)

c каких пор оно мое любимое? я ни разу на него не ссылалась.

Не надо перекручивать, я тебе сказала прямым текстом что у нас есть проблемы со смертностью до 70, но ты их утрируешь до маразма, в том числе фразой - "у нас никто не доживает до 70", тебя на такое громкое утверждение попросили пруф привести, ты привел - в твоем же пруфе на другой странице было видно, что дело обстоит несколько не так как ты утверждаешь и что в сравнении с другими странами уровень населения в возрасте старше 70 у нас - ну такое. У тебя первая картинка была про то что идет Нигерия или что-то типа того, а у нас чуть лучше чем там, однако ж очевидно, что это не так. И я  тебе пруфы от всемирного банка кидала которые открыто опубликованы и ты хоть сейчас посмотреть в гугле можешь, а твоя пикча была тем же всемирным банком подписана, только высосана админом тг-канала какого-то из пальца.

Если ты утверждаешь, что у нас тут "НИКТО ДО 70 В ОБЫЧНОЙ СИТУАЦИИ" не доживает, так ты и пруфы давай, а не съезжай на то что ты другое имел в виду.

Ответить

Evgenii Evgenii

Национа…
0
Ответить

Национальный

Evgenii
0

Ну это заебись, только утверждал-то ты не совсем это. Потому что высокий процент смертности определенной группы не равно "у нас никто и без вируса до 70 не доживает"

Ответить

Evgenii Evgenii

Национа…
–2

Ой, как раз в Швеции/Италии большая смертность. Потому-что там только 11% мужчин не доживает до 65.

Ответить

Национальный

Evgenii
0

Да-да, как сторонник отмены карантина ты любую хуйню привертишь к тому, что смертность в Швеции тупо за счет того, что старики отсеиваются, а все остальные исключительно румянцем наливаются и здоровеют. С твоим желтушным стилем и любовью к перевиранию источников, это как раз не проблема, ручечку подкручиваешь в нужную сторону и давай верещать. 

Ответить

Evgenii Evgenii

Национа…
1

Я за отмену карантина, из-за того, что он уже был 1.5 месяца. Если в рязани мало заболевших, с большим риском, но надо снимать, т.к. зп рязанцев стала около 0, а выплат нету. И так с 90% регионов.
Еще 2-3 месяца сидеть - это почти крах экономики большинства регионов.

Ответить

Evgenii Evgenii

Национа…
–1

Кстати, я тебе скидывал с этого сайта "Survival To Age". Т.е. сколько доживает, а ты скидываешь, процент от населения. Грубо говоря, если все молодые из страны уедут он станет 100%(Население 70-74), но это никак не отменит высокую смертность.

Ответить

Престижный щит

Evgenii
0

Если не RT, то не считово.

Ответить

Ислам Маммеев

Evgenii
0

У нас в городе(КБР) тоже за счет местных предпринимателей установили(месяц назад) везде санитайзеры на улицах.
Сейчас вводят обязаловку насчёт масок.

Ответить

Dmitriy Oleynikov

Evgenii
–1

Посмотри количество смертей в Чехии, там какой-то бешеный рост был

Ответить

Evgenii Evgenii

Dmitriy
0

Да везде в Европе смертей много из-за большого количества стариков, у нас:
https://www.business-gazeta.ru/news/383843

Роструд: 39% российских мужчин не доживают до 60…
В России 39% мужчин не доживают до 60-летнего возраста, при этом у 32% представителей сильной…
www.business-gazeta.ru
Ответить

Пластиковое Окно

Dmitriy
0

А в России то можно реальное количество смертей посмотреть где-то для начала?

Ответить

Евгений Большаков

1

в Нижегородской обл. вчера +150, сегодня +179, завтра подтвердятся >300 новых случаев (сейчас они на проверке), при этом решили сделать послабления в режиме "самоизоляции". 

Ответить

Влас Абросимов

1

STONKS!

Ответить

Ольга Семенова

1
Ответить

Руслан Мухаметкулов

1

Да у них там свои расчеты.
1 день понижение: плато.
3 дня понижение: уже давно на плато.

Ответить

Александр Басов

0

📈

Ответить

Masha Zvezdnaya

0

П А С Х А Л О Ч К А

Ответить

Отродясь не было

Masha
0

Через недельку ждем первомаечку, еще через неделю победочку.

Ответить

LordChanka

0

плато

Ответить

Sask Vaks

0

Результат Собянинских очередей подъехал. Зато на каждом цифровой ошейник.

Ответить

Michael Smith

Sask
1

Сейчас рост за счет регионов, в Москве уже 2 недели плюс-минус на одном уровне.

Ответить

Иван Маслов

0

По регионам надо

Ответить

Никита Калимов

0

Товарищи, подскажите.

Болеет бессимптомно — это что значит?
Вирус в организме есть, но на организм это никак не влияет?
При этом, выходит, можно думать что ты здоровый, но заразить другого а у него пойдут осложнения.

Ответить

Никита Калимов

Никита
0

И если он бессимптомно может протекать, то он не такой опасный что ли?

Либо бессимптомный коронавирус означает, что просто нашли его ДО проявления остальных симптомов/болячек.

Путаюсь, короче. :/

Ответить

Spect

Никита
0

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Бессимптомный_носитель

Ответить

Имя Фамилия

0

Рост идёт за счёт регионов. Если смотреть Москву по дням, то она живёт своей жизнью. Например, 12 дней назад за день заболевших было больше, чем сейчас. Пока здесь не виден очевидный рост. пока

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Eugene Borshchevsky

–1

Екб подтягивается, молодцы

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kosean

–1

Так должно выглядеть плато?

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