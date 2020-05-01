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Теперь в стране 114 431 заражённых коронавирусом.
В России за сутки зафиксировали 7933 новых случая заболевания. Среди них 3534 человека выявили активно — пока они болеют без симптомов. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.
Общее число зафиксированных в стране случаев теперь составляет 114 431. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве, следом идут Московская область и Санкт-Петербург.
За сутки из больниц выписали по выздоровлению 1601 человека. Общее число выздоровевших достигло 13 302 человека.
Оперштаб также сообщил о 96 летальных случаях за сутки. Общее число погибших достигло 1169 человек.
ну спасибо.
Согласен, уже 15 минут инфа висит, и даже в LIVE трансляциях на YouTube обновили
Врачи говорят, что один из основных, характерных симптомов ковида, это потеря обоняния, человек не чувствует запахи. А совсем недавно власти начали вводить масочные режимы. Полагаю, что следующим этапом будет не массовое тестирование, а требование носить под носом говно. Таким образом каждый житель России сможет оперативно самовыявлять у себя симптомы заболевания.
уже по 8к новых случаев, по 6к+ активных кейсов за сутки
Всё только увеличивается.
А нам каждый день говорят что "почти вышли на плато".
Как и говорили руврачи до середины мая рост, и до июля-августа будет спадать. В августе может гулять с собакой дальше 200м разрешат. А в сентябре, кто не умер от голода, на работку
Убежденный теркин30см
А в сентябре-октябре новая волна, как с испанской в свое время.
Да рисованная статистика , когда им нужно будет ,тогда и нарисуют плато
Рисовать скольго угодно можно, но когда всплывают истории с обязательной работой(в красной зоне с зараженными) для старшекурсников уже понятно, что система тупо не справилась
Глупо было думать, что система справиться, после 20 лет последовательного разыаливания того, что и так плохо работало. Вот он результат всех этих оптимизаций и прочего говна. Впрочем адекватная часть населения вряд-ли думала, что будет как-то подругому, вата опять будет пищать, что это всё проделки запада. Стабильность
Согласен, но последние годы главный политик/лидер решил в указы поиграть и вот что вышло(статья от 31.10.2019):
Чехия сразу ввела обязтельное ношение масок, плюс везде санитайзеры установила и граждан не оставили без зп. В итоге спустя 1.5 месяца открыли границы и почти все ограничения сняли. В россии только сейчас это догадались сделать, еще через месяц до санитайзеров допрут.
https://www.rbc.ru/society/30/04/2020/5eaad1149a7947dbf57ca265
Если сопоставить свежие данные по коронавирусу в Чехии и у нас в пересчёте на душу населения (по количеству выявленных заражённых и их приросту), получится такая же картина
Национальный огонь
нашел кого слушать) он тут уже третий день набижал, беснуется и несет дичь))
Кто-то рвется уже 3ий день, у нас старых людей гораздо меньше, чем в Европе, из-за этого низкая смертность
Национальный огонь
доброе утро) зачем порвался? гаси
Скидывал тебе несколько раз ссылки на количество стариков в россии, и то что большое количество не доживает. У тебя из аргументов: "ну я же на улице их много вижу"
А ты не пизди, ты ссылки кинул, по которым сам не ходил, тебя мордой в твои же ссылки ткнули, что там несколько не так как ты это подаешь, ты чего-то там в ответ кукарекнул в стиле: "вы ничиво не понимаете" и собственно все)
Ты не разобралась просто, вот тебе твое любимое РИА(статья 2017 года). У нас самый высокий в Европе процент смертности среди мужчин в возрасте до 65 лет
вот тебе твое любимое РИА(статья 2017 года)
c каких пор оно мое любимое? я ни разу на него не ссылалась.
Не надо перекручивать, я тебе сказала прямым текстом что у нас есть проблемы со смертностью до 70, но ты их утрируешь до маразма, в том числе фразой - "у нас никто не доживает до 70", тебя на такое громкое утверждение попросили пруф привести, ты привел - в твоем же пруфе на другой странице было видно, что дело обстоит несколько не так как ты утверждаешь и что в сравнении с другими странами уровень населения в возрасте старше 70 у нас - ну такое. У тебя первая картинка была про то что идет Нигерия или что-то типа того, а у нас чуть лучше чем там, однако ж очевидно, что это не так. И я тебе пруфы от всемирного банка кидала которые открыто опубликованы и ты хоть сейчас посмотреть в гугле можешь, а твоя пикча была тем же всемирным банком подписана, только высосана админом тг-канала какого-то из пальца.
Если ты утверждаешь, что у нас тут "НИКТО ДО 70 В ОБЫЧНОЙ СИТУАЦИИ" не доживает, так ты и пруфы давай, а не съезжай на то что ты другое имел в виду.
Ну это заебись, только утверждал-то ты не совсем это. Потому что высокий процент смертности определенной группы не равно "у нас никто и без вируса до 70 не доживает"
Ой, как раз в Швеции/Италии большая смертность. Потому-что там только 11% мужчин не доживает до 65.
Да-да, как сторонник отмены карантина ты любую хуйню привертишь к тому, что смертность в Швеции тупо за счет того, что старики отсеиваются, а все остальные исключительно румянцем наливаются и здоровеют. С твоим желтушным стилем и любовью к перевиранию источников, это как раз не проблема, ручечку подкручиваешь в нужную сторону и давай верещать.
Я за отмену карантина, из-за того, что он уже был 1.5 месяца. Если в рязани мало заболевших, с большим риском, но надо снимать, т.к. зп рязанцев стала около 0, а выплат нету. И так с 90% регионов.
Еще 2-3 месяца сидеть - это почти крах экономики большинства регионов.
Кстати, я тебе скидывал с этого сайта "Survival To Age". Т.е. сколько доживает, а ты скидываешь, процент от населения. Грубо говоря, если все молодые из страны уедут он станет 100%(Население 70-74), но это никак не отменит высокую смертность.
У нас в городе(КБР) тоже за счет местных предпринимателей установили(месяц назад) везде санитайзеры на улицах.
Сейчас вводят обязаловку насчёт масок.
Посмотри количество смертей в Чехии, там какой-то бешеный рост был
Да везде в Европе смертей много из-за большого количества стариков, у нас:
https://www.business-gazeta.ru/news/383843
А в России то можно реальное количество смертей посмотреть где-то для начала?
в Нижегородской обл. вчера +150, сегодня +179, завтра подтвердятся >300 новых случаев (сейчас они на проверке), при этом решили сделать послабления в режиме "самоизоляции".
Да у них там свои расчеты.
1 день понижение: плато.
3 дня понижение: уже давно на плато.
П А С Х А Л О Ч К А
Результат Собянинских очередей подъехал. Зато на каждом цифровой ошейник.
Сейчас рост за счет регионов, в Москве уже 2 недели плюс-минус на одном уровне.
Товарищи, подскажите.
Болеет бессимптомно — это что значит?
Вирус в организме есть, но на организм это никак не влияет?
При этом, выходит, можно думать что ты здоровый, но заразить другого а у него пойдут осложнения.
И если он бессимптомно может протекать, то он не такой опасный что ли?
Либо бессимптомный коронавирус означает, что просто нашли его ДО проявления остальных симптомов/болячек.
Путаюсь, короче. :/
Рост идёт за счёт регионов. Если смотреть Москву по дням, то она живёт своей жизнью. Например, 12 дней назад за день заболевших было больше, чем сейчас. Пока здесь не виден очевидный рост. пока