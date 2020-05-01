Прямой эфир
Захарова обвиняет в срыве дискуссии Навального, а он говорит, что всё ещё готов к диалогу в любом формате.
Онлайн-дебаты между представителем МИД Марией Захаровой и политиком Алексеем Навальным не состоятся «в объявленном ранее формате». Они не смогли договориться о том, как проводить и модерировать мероприятие. Об этом сообщил приглашённый модератор Алексей Пивоваров и подтвердила Захарова у себя в Фейсбуке.
Навальный у себя в Фейсбуке заявил, что всё ещё согласен на дебаты в любом формате. По его словам, Захарова изначально была согласна на обычный формат — с модератором и по три минуты на выступление каждой стороны.
Однако утром первого мая Захарова в разговоре с Пивоваровым отказалась от дебатов «с какой-либо модерацией». Журналист передал это Соболь и объявил об этом в Твиттере. Затем представитель МИД публично обвинила в срыве дебатов Навального.
Поводом для дебатов стало высказывание Захаровой о достатке обычных людей, которое она сделала во время прямого эфира в Инстаграме с журналистом Михаилом Зыгарем.
После этого Навальный раскритиковал Захарову на своём YouTube-канале, а она сама вызвала политика на онлайн-дебаты, на которые тот согласился. Дискуссию планировали провести первого мая в эфире «Навальный Live».
Почему представитель МИД России общается как самый отбитый еблан-быдлан из сельской глубинки?
Действительно.
Можно переделать под картинку, действие алкоголя героина и тд
Да они почти все так разговаривают. У нас 90 процентов населения так разговаривает. Власть - проекция народа.
90 процентов населения так разговаривает
Считал с дивана?
Нет
Ещё один из тех у кого "люди не те", понятно
в том то и проблема, что те самые. народ получает ту власть, которую заслужил
почему не берем? вопрос конечно комплексный
промывали? промывали и не 100 лет, а все 1100
итог промывания заслужил такую власть? с этим тоже трудно спорить
Я просто к тому что, по-моему, неправильно обвинять людей в том, что дескать они сами заслужили это. Не у всех есть силы, способности и возможности разбираться в политике, вот они и потребляют то, что гласит им телевизор. А так как на нашем TV жесточайшая цензура, они и не подозревают, что что-то идет не так. Ну, уже начинают конечно подозревать.
я никого не обвиняю, просто констатирую факты
и, к слову, мы с вами родились и выросли в той же среде, принадлежим к тому же народу и точно так же ничего не можем изменить, несмотря на то, что у нас откуда-то есть силы, способности и возможности разбираться в чем-то
А ты что же, к народу не относишься?
ты читал мой коммент или просто пиздануть пришел?
То есть относишься? Ну так что, ты в отношении самого себя тоже считаешь, что заслужил эту власть?
Учитывая "безусловные успехи" РФ на международной арене за последние 10 лет, такой уровень развития ее представителя не удивителен.
Запасной холод
Так она потому и хочет чтобы они не путешествовали, чтобы когда-нибудь не потеряться в их толпе.
Съехала
Да вчера понятно было, что ей запретят
Скорее протрезвела.
- Алло, Навальный, ты не можешь вести дебаты.
- Но ты же сама меня на них вызвала...
- Всё, пока!
- Алло, это Навальный? Что хотел?
- Но это ведь ты позвонила
- Всё, пока, не могу говорить - я на совещании
НЕ МУЖИК ХА-ХА-ХА НЕ МУЖИК ХА-ХА-ХА ЩАС ТЕБЯ УЕБУ А ТЫ МНЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ ХАХАХ
Престижный щит
Феминизм. Русский и беспощадный.
Это про Пивоваров. Типо если модератор не Соловьев, то 100% за Навального будет, вот насколько он в их глазах всемогущий
Престижный щит
Киселёв - не мужчина?
Конкретный Орзэмэс
Пьяная Уличная драка у магазина 24 часа. Кому как ни Захаровой это знать?
шахматы вроде, если не считать часов.
UPD: Ей прям ща в эфире Эха предложили дебаты эти провести в 17:00 без ограничений
И она прям ща сливается, отмотайте минуту две от текущего эфира
https://youtu.be/p8vVCaR37a0
А как ей не слица, если фамилию Навальный произносить всуе официальным лицам не рекомендуется и даже запрещено, наверное. А тут такая реклама по ее дурости на фоне недавних крутейших расследований ФБК. И если обосраца на батле, то вапще крах. Рейтинги Навального взлетят до потолка. Пыня не переживет, сильно расстроится.
Навальный слился, в целом, ничего нового.
А ты ебанат оказывается, нормально...
Ночью Захарова соглашается участвовать с модератором, а утром говорит, что не хочет с модератором, Навальный съехал...
Я ошибся, слилась Захарова. Пизданул не подумав. Просто Навальный любит сливаться.
Ты начинаешь вести себя как кремлебот. Есть три стороны в этом вопросе: Захарова, Навальный и так уж получилось, что Пивоваров. Захарова договаривается ночью на одних условиях, утром - она говорит, что на одно из условий она не соглашается. Пивоваров это подтверждает, Захарова подтверждает косвенно, Навальный подтверждает. Навальный говорит, ну хотите без модератора - давайте без модератора (его пост в ФБ), Захарова орёт - Навальный трус!
Очевидно же, что ей воткнули просто сверху за инициативу и она теперь пытается выкрутиться :) А ты мне что-то тут рассказываешь про тактику Навального )
Где пруфы что кто-то это подтверждает кроме захаровой которая объясняет свою позицию?
Уже не влезут, тебе хуев за щеку насыпали, месяц молчать будешь.
А тебя звали?
Так где результаты опроса, дорогой? Ты же собирался пустить на одноклассниках. Оказывается, ты просто слился.
Я передумал тратить на это деньги, если это кроме меня не кому не нужно.
Но ты же сам публично заявил, что в любом случае запустишь и если кто-то захочет, может докинуть.
Однако первого мая Пивоваров отказался модерировать дискуссию, после чего представитель МИД обвинила в срыве дебатов Навального.
Блядь, TJ такой TJ, редакция - это пиздец, а не журналисты.
Дано: Пивоварову звонит Захарова и говорит, что участвовать не будет.
TJ: Пивоваров первого мая отказался модерировать
@Сергей Звезда @Дамир Камалетдинов , совесть есть?
Однако первого мая Пивоваров заявил об отказе модерировать дискуссию, после чего представитель МИД публично обвинила в срыве дебатов Навального.
Лол, что?!? Пивоваров заявил, что ему позвонила Мария Захарова и отказалась участвовать с какой-либо модерацией в принципе (вообще, а не только с Пивоваровым), ну где отказ Пивоварова? В фразе "Я передал это Любе Соболь, и на этом считаю свое участие исчерпанным"?
Вы там читать умеете?
UPD: Поправили, третья поправка уже корректная, научились читать, я так полагаю
Мы внесли правки. Изначально мы не видели пояснения в телеграм-канале Редакции и основывались на твите Пивоварова, который можно было понять и так, и эдак
Ты во второй правке давал ссылку на пост в ТГ-канале Пивоварова ) По моему, ты сейчас пытаешься съехать как Захарова
UPD:
Запасной холод
Вот это бы прямо в новость поднять, по сути ключевой комментарий со стороны.
Вот это набор ачивок с утра. Обосраться, наврать что не обосралась а просто запах из окна прилетел, попробовать руками зачерпнуть говно и донести его до чужой кровати, растерять всё по дороге, подскользнуться на своём же говне, упасть, начать истошно вопить и обвинять всех вокруг в подбрасывании тебе говна.
Пидорашка Захарова видимо дебаты представляла как стрелку за школой что ли?)
Как соловьевщину на роисся24. Жаль, формат петушарни не всем подходит.
Венедиктов: мы вас включим в студии без модераторов, один на один, согласны?
Захарова: я в этих шулерских темах не участвую
¯\_(ツ)_/¯
Коксошлюха сдала назад
Через месяц-полтора будет формулировка «покинула пост по собственному желанию». 😺
так будут дебаты или нет?
Конкретный Орзэмэс
Эти дебаты закончились. Остались только Уткин-Соловьев. Брать будете?
Королевский Паша
Это прелимы, где мэйнкард?
Конкретный Орзэмэс
Мужчина, не морочьте голову. Если брать не будете, отойдите в сторону, за вами вон уже очередь выстроилась.
Фееричный звонок Захаровой в эфире Эхо Москвы.
https://www.youtube.com/watch?v=p8vVCaR37a0
Там полный набор маневров самого низкого пошиба: я согласна поговорить, но уже не согласна, но на самом деле согласна, это оппонент слился. Даже Венедиктов охерел и прямым текстом предложил им устроить дебаты в студии - после чего Захарова слилась окончательно.
Нарышкин ржёт уже не скрывась, Венедиктов просто психанул от уровня общения с "тёткой из ларька" :)
Ольгинцы, фас!
Навальный победитель и лидер, лидер хомяков
Честный микроскоп
Если что, здесь был другой коммент про то, что «хомячки так ждали этих дебатов, а Навальный слился», но у автора после пяти минусов треснуло очко, и он переобулся (дважды)
Дурачок, я над хомяками угараю
Угораешь над хомяками выставляя себя долбоебом? Ну ты талант
Не, долбаебами выставляют себя те, кто петиции экономиста Навального подписывают
нет, неправда, алексей натольич не слился, не верим, это вранье!
он на самом деле УЖЕ выиграл эти дебаты, а потому и отказался
аааааааааааааааааааа
Дырявая шлюпка. Весь лол обломала 😒
Лёха слился
— раздался голос со стороны параши.
Люблю когда псевдолиберальчики ботают по фене и тянут тюремно-анальную тематику в разговоры)
Захарова же слилась. Почему новость написана будто "стороны не договорились"?
Какое же все таки днище. У ее кукловодов в руках все, безграничная власть, пресса, тв, полиция, рос гвардия, суды, банки. В любой момент могут любому оппозиционеру заблокировать все счета, без суда и следствия вломится с обыском и конфисковать что угодно, посадить за любой чих, заблочить личный сайт, в открытую следить за любыми передвижениями, залить зеленкой и все равно боятся даже безобидных дебатов.
Запасной холод
Ну а чего она там делать будет? Она ж два слова не может связать, как и большинство других чинуш, взращённых в полностью неконкурентной среде. Она может или читать по бумажке написанную ей речь, или спиздануть какую-нибудь шутейку уровня деревенского сортира. Ни то ни другое ей здесь не помогло бы.
Да и чего тут странного - в стране президент-то даже никогда в дебатах не участвовал, чего уж говорить о его обслуге?
Сел на лавочку и сдох
И даже косарь не отдал
А под лавочкой змея откусила пол
Честно говоря, никто и к сомневался, что дебатов не будет. Не первый случай, когда представитель власти соглашается, а потом его одергивают старшие товарищи.
Как и предполагалось, Захарова слилась. Потому что позвонили из министерства «Дебилы, блять».
На каждых дебатах "1 на 1", что видел, был арбитр... Но модераторов ни разу не видел...
В данном случае это тоже самое - призывать к регламенту и говорить "ша" если доходит до хамства
Ха-ха классик, отправил не читая картинку, а их уже штук 5 в комментариях оказалось.