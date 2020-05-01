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Новости
Дамир Камалетдинов
9388

Дебаты Марии Захаровой и Алексея Навального сорвались. Стороны не договорились о регламенте Материал редакции

Захарова обвиняет в срыве дискуссии Навального, а он говорит, что всё ещё готов к диалогу в любом формате.

161 комментарий
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Аудио

Онлайн-дебаты между представителем МИД Марией Захаровой и политиком Алексеем Навальным не состоятся «в объявленном ранее формате». Они не смогли договориться о том, как проводить и модерировать мероприятие. Об этом сообщил приглашённый модератор Алексей Пивоваров и подтвердила Захарова у себя в Фейсбуке.

Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь.

Мария Захарова
представитель МИД России

Навальный у себя в Фейсбуке заявил, что всё ещё согласен на дебаты в любом формате. По его словам, Захарова изначально была согласна на обычный формат — с модератором и по три минуты на выступление каждой стороны.

Однако утром первого мая Захарова в разговоре с Пивоваровым отказалась от дебатов «с какой-либо модерацией». Журналист передал это Соболь и объявил об этом в Твиттере. Затем представитель МИД публично обвинила в срыве дебатов Навального.

Ну, дебаты без ведущего — штука странная, тем более онлайн. Но я же вчера пообещал, что в любом формате готов.

Поэтому попросил передать Марии, что готов и без ведущего. Однако, она моментально опубликовала пост о том, что я отказался и «трус ты Навальный конченый». Высокая школа Министерства Иностранных дел.

Алексей Навальный

Поводом для дебатов стало высказывание Захаровой о достатке обычных людей, которое она сделала во время прямого эфира в Инстаграме с журналистом Михаилом Зыгарем.

Для людей по всему миру, у которых за душой ничего не было, авиаперевозки стали делом обыденным. Для этого иногда не надо даже деньги иметь. [...] Раньше это было доступно только определённому классу – бизнесу, тем, кто летает в командировки, служащим и туристам, у которых были на это возможности. [...] А люди, у кого нет денег, путешествуют как придётся – например, автостопом. Они соответствующим образом одеты, ни на что не претендуют. Они готовы спать, есть, ждать на полу. [...] А теперь всё перемешалось.

Мария Захарова о доступности авиаперелётов

После этого Навальный раскритиковал Захарову на своём YouTube-канале, а она сама вызвала политика на онлайн-дебаты, на которые тот согласился. Дискуссию планировали провести первого мая в эфире «Навальный Live».

#новости #навальный #мид

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161 комментарий
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Spect

162

Почему представитель МИД России общается как самый отбитый еблан-быдлан из сельской глубинки?

Ответить

Насущные Проблемы

Spect
57

Действительно.

Ответить

Атлант поправил плечи

Насущные
5

Можно переделать под картинку, действие алкоголя героина и тд

Ответить

Насущные Проблемы

Атлант
21

Уже у гугле есть.

Ответить

Mikki Rurk

Spect
16

Да они почти все так разговаривают. У нас 90 процентов  населения так разговаривает. Власть - проекция народа.

Ответить

Litnikov Danil

Mikki
–5

90 процентов населения так разговаривает

Считал с дивана?

Ответить

Mikki Rurk

Litnikov
3

Нет

Ответить

Litnikov Danil

Mikki
–3

Ещё один из тех у кого "люди не те", понятно

Ответить

Roma Dmitriev

Litnikov
7

в том то и проблема, что те самые. народ получает ту власть, которую заслужил

Ответить

ユリー シャネ

Roma
1

Ну, то что народу насильно промывали лет 100 голову мы это в учет не берем. 

Ответить

Roma Dmitriev

ユリー
4

почему не берем? вопрос конечно комплексный
промывали? промывали и не 100 лет, а все 1100
итог промывания заслужил такую власть? с этим тоже трудно спорить

Ответить

ユリー シャネ

Roma
1

Я просто к тому что, по-моему, неправильно обвинять людей в том, что дескать они сами заслужили это. Не у всех есть силы, способности и возможности разбираться в политике, вот они и потребляют то, что гласит им телевизор. А так как на нашем TV жесточайшая цензура, они и не подозревают, что что-то идет не так. Ну, уже начинают конечно подозревать.

Ответить

Roma Dmitriev

ユリー
2

я никого не обвиняю, просто констатирую факты
и, к слову, мы с вами родились и выросли в той же среде, принадлежим к тому же народу и точно так же ничего не можем изменить, несмотря на то, что у нас откуда-то есть силы, способности и возможности разбираться в чем-то

Ответить

Отечественный

Roma
–1

1100? Ох, узнаю эти нотки советского либерализма.

Ответить

Отечественный

Roma
0

А ты что же, к народу не относишься?

Ответить

Roma Dmitriev

Отечест…
2

ты читал мой коммент или просто пиздануть пришел?

Ответить

Отечественный

Roma
0

То есть относишься? Ну так что, ты в отношении самого себя тоже считаешь, что заслужил эту власть?

Ответить

Mikki Rurk

Litnikov
0

Где я сказал, что люди не те? Нафантазировал на ровном месте

Ответить

Владимир

Litnikov
0

Люди не те, тупое/быдло население в где то 69 проц случаев, наш народ способен только ныть и на телефончик снимать, а ну и когда возвраст пенсионный поднимали, то в интернетах писать и больше нихуя, ещё и ссыкуны получается

Ответить

Lungo Leggero

Spect
3
Ответить

Vladic Samovar

Spect
3

Учитывая "безусловные успехи" РФ на международной арене за последние 10 лет, такой уровень развития ее представителя не удивителен.

Ответить

Запасной холод

Spect
1

Так она потому и хочет чтобы они не путешествовали, чтобы когда-нибудь не потеряться в их толпе.

Ответить

Максим Шпилёв

47

Съехала

Ответить

Vladimir Medvedev

Максим
45

Да вчера понятно было, что ей запретят

Ответить

solawind

Vladimir
30

Судя по комментам в ее ФБ большинство придерживается того же мнения. Какие же они все ссыкло, что Собчак что Захарова, только видимость махания кулаками создавать могут, а потом бегут ищут причины слиться

Ответить

Максим Энкель

Максим
40

Скорее протрезвела.

Ответить

Evgenii Evgenii

Максим
20
Ответить

solawind

Максим
6

Поводок натянули машке, чтоб не обделалась прилюдно.

Ответить

Престижный щит

Максим
3

Не, навряд ли протрезвела.

Ответить

Vladimir Medvedev

Максим
44
Ответить

Насущные Проблемы

Максим
5
Ответить

Rodion Kutsaev

43

- Алло, Навальный, ты не можешь вести дебаты.
- Но ты же сама меня на них вызвала...
- Всё, пока!

Ответить

Владимир Филатов

Rodion
15

- Алло, это Навальный? Что хотел?
- Но это ведь ты позвонила
- Всё, пока, не могу говорить - я на совещании

Ответить

Конкретный Орзэмэс

31

 Даже на битву с женщиной мужика тянешь.

Не понял этой фразы. Она же сама его вызвала?

Ответить

Верховный диод

Конкретный
43

НЕ МУЖИК ХА-ХА-ХА НЕ МУЖИК ХА-ХА-ХА ЩАС ТЕБЯ УЕБУ А ТЫ МНЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ ХАХАХ

Ответить

Престижный щит

Конкретный
13

Феминизм. Русский и беспощадный.

Ответить

Определенный Паша

Престижный
1

С русской спецификой так сказать

Ответить

dmzkrsk

Конкретный
8

Алло, не могу говорить

Ответить

Атлант поправил плечи

Конкретный
3

Это про Пивоваров. Типо если модератор не Соловьев, то 100% за Навального будет, вот насколько он в их глазах всемогущий

Ответить

Престижный щит

Атлант
0

Киселёв - не мужчина?

Ответить

Атлант поправил плечи

Престижный
1

Я опечатлся, путаюсь в сортах дерьма

Ответить

Безумный франт

17

 Даже на битву с женщиной мужика тянешь.

А какие состязательные мероприятия один на один проводятся без арбитра?

Ответить

Конкретный Орзэмэс

Безумный
47

Пьяная Уличная драка у магазина 24 часа. Кому как ни Захаровой это знать?

Ответить

Михаил Зеленин

Безумный
0

шахматы вроде, если не считать часов. 

Ответить

Безумный франт

Михаил
1

Навальный/Захарова в блиц-шахматах когда?

Ответить

Насущные Проблемы

Безумный
0

Раз на раз, а не в интернете базарить.

Ответить

Евгений Клочков

20

UPD: Ей прям ща в эфире Эха предложили дебаты эти провести в 17:00 без ограничений
И она прям ща сливается, отмотайте минуту две от текущего эфира 
https://youtu.be/p8vVCaR37a0

Ответить

Elian Kavinsky

Евгений
8
Ответить

Ольга Семенова

Евгений
0

А как ей не слица, если фамилию Навальный произносить всуе официальным лицам не рекомендуется и даже запрещено, наверное. А тут такая реклама по ее дурости на фоне недавних крутейших расследований ФБК. И если обосраца на батле, то вапще крах. Рейтинги Навального взлетят до потолка. Пыня не переживет, сильно расстроится. 

Ответить

solawind

Евгений
0

— Маша проснитесь, вы обосрались. А я и не сплю!

Ответить

Станислав Назаров

–105

Навальный слился, в целом, ничего нового.

Ответить

Алексей Логачев

Станислав
43

А ты ебанат оказывается, нормально... 

Ночью Захарова соглашается участвовать с модератором, а утром говорит, что не хочет с модератором, Навальный съехал... 

Ответить

Станислав Назаров

Алексей
–58

Я ошибся, слилась Захарова. Пизданул не подумав. Просто Навальный любит сливаться. 

Ответить

Алексей Логачев

Станислав
21

Ты начинаешь вести себя как кремлебот. Есть три стороны в этом вопросе: Захарова, Навальный и так уж получилось, что Пивоваров. Захарова договаривается ночью на одних условиях, утром - она говорит, что на одно из условий она не соглашается. Пивоваров это подтверждает, Захарова подтверждает косвенно, Навальный подтверждает. Навальный говорит, ну хотите без модератора - давайте без модератора (его пост в ФБ), Захарова орёт - Навальный трус! 

Очевидно же, что ей воткнули просто сверху за инициативу и она теперь пытается выкрутиться :) А ты мне что-то тут рассказываешь про тактику Навального ) 

Ответить

Станислав Назаров

Алексей
–16

Где пруфы что кто-то это подтверждает кроме захаровой которая объясняет свою позицию?

Ответить

Алексей Логачев

Станисл…
6

https://t.me/navalny/1999

https://t.me/redakciya_channel/276

Навальный
О дебатах с Марией Захаровой https://www.facebook.com/navalny/posts/3225565007462560
Навальный
О дебатах с Марией Захаровой https://www.facebook.com/navalny/posts/3225565007462560
Ответить

Станислав

Алексей
–2

О ну тогда беру свои слова обратно. 

Ответить

Атлант поправил

Станисл…
19

Уже не влезут, тебе хуев за щеку насыпали, месяц молчать будешь.

Ответить

Станислав

Атлант
1

Ламповая атмосфера тж

Ответить

Евгений Клочков

Станисл…
0

Ставлю плюсы ибо не зассал признать ошибку

Ответить

Станислав

Евгений
–1

Бесполезно, пешки Навального уже в деле. 

Ответить

Станислав

Станисл…
–1

)

Ответить

Deepsdog

Станислав
5

Что не так с выступлениями по несколько минут? Стандартная практика в дебатах.

Ответить

Станислав Назаров

Deepsdog
2

Все так если это политические дебаты а не срач в интернете. 

Ответить

Litnikov Danil

Станислав
0

А тебя звали?

Ответить

Станислав Назаров

Litnikov
–5

Я имею ввиду в принципе бы отказался

Ответить

Насущные Проблемы

Станислав
0

С чего он сливался, напомни.

Ответить

Макс Романенко

Алексей
0

Ооооо 

Ответить

Владимир Филатов

Станислав
3

Так где результаты опроса, дорогой? Ты же собирался пустить на одноклассниках. Оказывается, ты просто слился.

Ответить

Станислав Назаров

Владимир
–1

Я передумал тратить на это деньги, если это кроме меня не кому не нужно. 

Ответить

Владимир Филатов

Станислав
1

Но ты же сам публично заявил, что в любом случае запустишь и если кто-то захочет, может докинуть.

Ответить

Престижный щит

Станислав
–5

Молодец, безмозглые рабы пригодятся даже Навальному.

Ответить

Дамир Камалетдинов

16

По шапке настучали

Ответить

A.A.

Дамир
0

У вас там проёб в последовательности событий: сначала в отказ ушла Захарова, потом - Пивоваров.

Ответить

Алексей Логачев

13

 Однако первого мая Пивоваров отказался модерировать дискуссию, после чего представитель МИД обвинила в срыве дебатов Навального.

Блядь, TJ такой TJ, редакция - это пиздец, а не журналисты.
Дано: Пивоварову звонит Захарова и говорит, что участвовать не будет. 
TJ: Пивоваров первого мая отказался модерировать

@Сергей Звезда @Дамир Камалетдинов , совесть есть? 

Ответить

Алексей Логачев

Алексей
7

 Однако первого мая Пивоваров заявил об отказе модерировать дискуссию, после чего представитель МИД публично обвинила в срыве дебатов Навального.

Лол, что?!? Пивоваров заявил, что ему позвонила Мария Захарова и отказалась участвовать с какой-либо модерацией в принципе (вообще, а не только с Пивоваровым), ну где отказ Пивоварова? В фразе "Я передал это Любе Соболь, и на этом считаю свое участие исчерпанным"? 

Вы там читать умеете? 

Ответить

Алексей Логачев

Алексей
2

UPD: Поправили, третья поправка уже корректная, научились читать, я так полагаю 

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
1

Мы внесли правки. Изначально мы не видели пояснения в телеграм-канале Редакции и основывались на твите Пивоварова, который можно было понять и так, и эдак

Ответить

Дамир Камалетдинов

Сергей
0

Изначально не было пояснения просто, даже Навальный не до конца знал ситуацию, похоже

Ответить

Алексей Логачев

Дамир
0

Ты во второй правке давал ссылку на пост в ТГ-канале Пивоварова ) По моему, ты сейчас пытаешься съехать как Захарова

Ответить

Brumik Lodička

14
Ответить

Dima

7

UPD:

Ответить

Ilya Shevraev

Dima
20
Ответить

Запасной холод

Ilya
2

Вот это бы прямо в новость поднять, по сути ключевой комментарий со стороны.

Ответить

Радостный Денис

Dima
0

ну тогда ладно, не лох 

Ответить

Православный жар

11
Ответить

Запасной холод

10

Вот это набор ачивок с утра. Обосраться, наврать что не обосралась а просто запах из окна прилетел, попробовать руками зачерпнуть говно и донести его до чужой кровати, растерять всё по дороге, подскользнуться на своём же говне, упасть, начать истошно вопить и обвинять всех вокруг в подбрасывании тебе говна.

Ответить

Пётр Орлов

Запасной
0

Сохранил схему. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

9

Пидорашка Захарова видимо дебаты представляла как стрелку за школой что ли?)

Ответить

Атлант поправил плечи

Stanley
2

Как соловьевщину на роисся24. Жаль, формат петушарни не всем подходит. 

Ответить

Elian Kavinsky

8

Венедиктов: мы вас включим в студии без модераторов, один на один, согласны? 
Захарова: я в этих шулерских темах не участвую

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

alex twit

7

Коксошлюха сдала назад

Ответить

Ольга Семенова

alex
0

Через месяц-полтора будет формулировка «покинула пост по собственному желанию». 😺

Ответить

Дмитрий Маркин

6

Напилась боярки и спит.

Ответить

Евгений Клочков

6

Колхозная алкашка слилась, хаха классик

Ответить

Митя Простомолотов

0

так будут дебаты или нет?

Ответить

Конкретный Орзэмэс

Митя
14

Эти дебаты закончились. Остались только Уткин-Соловьев. Брать будете?

Ответить

Верховный диод

Конкретный
8

Только если модератором будет Невзоров

Ответить

Митя Простомолотов

Конкретный
1

у вас вчерашние наверное

Ответить

Королевский Паша

Конкретный
0

Это прелимы, где мэйнкард?

Ответить

Конкретный Орзэмэс

Королевский
1

Мужчина, не морочьте голову. Если брать не будете, отойдите в сторону, за вами вон уже очередь выстроилась.

Ответить

Упрямый йожык

5

Фееричный звонок Захаровой в эфире Эхо Москвы.

https://www.youtube.com/watch?v=p8vVCaR37a0

Там полный набор маневров самого низкого пошиба: я согласна поговорить, но уже не согласна, но на самом деле согласна, это оппонент слился. Даже Венедиктов охерел и прямым текстом предложил им устроить дебаты в студии - после чего Захарова слилась окончательно.

Ответить

Dear Mr. President

Упрямый
1

Нарышкин ржёт уже не скрывась, Венедиктов просто психанул от уровня общения с "тёткой из ларька" :)

Ответить

Радостный Денис

Упрямый
0

Ну ебана, а я правда ждал

Ответить

Ilya Shevraev

3

Ольгинцы, фас!

Ответить

Королевский Паша

Ilya
4

Че фас то, не видишь, уже гавкают

Ответить

Ilya Shevraev

4

Ох как она тут знатно сливается на Эхе Москвы
https://youtu.be/p8vVCaR37a0

Ответить

Владимир Василенко

–31

Навальный победитель и лидер, лидер хомяков

Ответить

Честный микроскоп

Владимир
9

Если что, здесь был другой коммент про то, что «хомячки так ждали этих дебатов, а Навальный слился», но у автора после пяти минусов треснуло очко, и он переобулся (дважды)

Ответить

Владимир Василенко

Честный
–8

Дурачок, я над хомяками угараю

Ответить

Криминальный бас

Владимир
8

Угораешь над хомяками выставляя себя долбоебом? Ну ты талант

Ответить

Владимир Василенко

Криминальный
–9

Не, долбаебами выставляют себя те, кто петиции экономиста Навального подписывают

Ответить

Криминальный бас

Владимир
1

Забыл написать сисян и анальный для долбоеб-бинго

Ответить

Владимир

Кримина…
–1

Петицию подписал?

Ответить

ユリー シャネ

Владимир
4

"я не обосрался, я просто троллю )00)"

Ответить

Владимир Василенко

ユリー
–1

Дя

Ответить

Евгений Большаков

3

Быстро слилась

Ответить

Алексей Алексеев

3

Ожидаемо зассала.

Ответить

Престижный щит

2

Сказ про жабу и гадюку. Сомнений не было, а жаль.

Ответить

сироп от щекотки

–32

нет, неправда, алексей натольич не слился, не верим, это вранье!
он на самом деле УЖЕ выиграл эти дебаты, а потому и отказался
аааааааааааааааааааа

Ответить

Eugen T

1

Дырявая шлюпка. Весь лол обломала 😒

Ответить

Насущные Проблемы

Eugen
3
Ответить

Ольга Семенова

Насущные
3

Блин, блин, блин. Только я прочитала дырявая шлюха?..

Ответить

alexferman

–31

Лёха слился

Ответить

Насущные Проблемы

alexferman
3

— раздался голос со стороны параши.

Ответить

alexferman

Насущные
0

Люблю когда псевдолиберальчики ботают по фене и тянут тюремно-анальную тематику в разговоры)

Ответить

Насущные Проблемы

alexferman
3

Я тож)

Ответить

Национальный огонь

alexferman
0

а потом говорят что вокруг все быдло колхозное)

Ответить

Владимир Василенко

alexferman
–5

А что ещё им делать? Только о параше и говорить

Ответить

Seat ivanov

alexferman
3

Во всей этой истории жалко одного Пивоварова

Ответить

Руслан Эксиго

2

Ну и славненько, спокойно посмотрю Смолевичи - Энергетик-БГУ

Ответить

Яков Вильмс

2

Захарова же слилась. Почему новость написана будто "стороны не договорились"?

Ответить

Владислав Косинов

2

Какое же все таки днище. У ее кукловодов в руках все, безграничная власть, пресса, тв, полиция, рос гвардия, суды, банки. В любой момент могут любому оппозиционеру заблокировать все счета, без суда и следствия вломится с обыском и конфисковать что угодно, посадить за любой чих, заблочить личный сайт, в открытую следить за любыми передвижениями, залить зеленкой и все равно боятся даже безобидных дебатов.

Ответить

Запасной холод

Владислав
0

Ну а чего она там делать будет? Она ж два слова не может связать, как и большинство других чинуш, взращённых в полностью неконкурентной среде. Она может или читать по бумажке написанную ей речь, или спиздануть какую-нибудь шутейку уровня деревенского сортира. Ни то ни другое ей здесь не помогло бы.

Да и чего тут странного - в стране президент-то даже никогда в дебатах не участвовал, чего уж говорить о его обслуге?

Ответить

Радостный Денис

–38

Навальный лох.

Ответить

Rodion Kutsaev

Радостный
3

Сел на лавочку и сдох

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Rodion
0

И даже косарь не отдал

Ответить

Престижный щит

Дмитрий
1

Ну он же не на пень присел.

Ответить

Евгений Шухов

Rodion
0

А под лавочкой змея откусила пол

Ответить

Rodion Kutsaev

Евгений
0

руля?

Ответить

Конкретный Орзэмэс

1

Кек)

Ответить

Королевский Паша

1

Дежа вю

Ответить

ПРИЯТНЫЙ ЗИДАР

Королевский
1

Ай хэв бин ин зис плэйс бифо

Ответить

Andre Macareno

Королевский
1

I've just been in this place before

Ответить

Престижный щит

1

Да ладно, утро же ещё для алкашов - похмелье, не обессуде.

Ответить

Владимир Филатов

1
Ответить

Насущные Проблемы

1

Ну всё, позвонили Машке с АП, и сказали чтоб хуйнёй не занималась. 

Ответить

Неплохой ихтиандр

1

Похайповали и хватит

Ответить

Словесный Интервент

1

Честно говоря, никто и к сомневался, что дебатов не будет. Не первый случай, когда представитель власти соглашается, а потом его одергивают старшие товарищи. 

Ответить

Ольга Семенова

1

Как и предполагалось, Захарова слилась. Потому что позвонили из министерства «Дебилы, блять». 

Ответить

Comrade EightEightSeven

0

На каждых дебатах "1 на 1", что видел, был арбитр... Но модераторов ни разу не видел...

Ответить

Евгений Клочков

Comrade
1

В данном случае это тоже самое - призывать к регламенту и говорить "ша" если доходит до хамства

Ответить

Seat ivanov

0

Навального что то слишком много стало
Это хорошо когда по делу

Ответить

Roma Dmitriev

0

кто бы сомневался, что ничего не будет

Ответить

Denis Logutko

0
Ответить

Denis Logutko

Denis
–1

Ха-ха классик, отправил не читая картинку, а их уже штук 5 в комментариях оказалось.

Ответить

Словесный Интервент

0

 Даже на битву с женщиной

Стрелка поворачивается? 