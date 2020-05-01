Ну, дебаты без ведущего — штука странная, тем более онлайн. Но я же вчера пообещал, что в любом формате готов.

Поэтому попросил передать Марии, что готов и без ведущего. Однако, она моментально опубликовала пост о том, что я отказался и «трус ты Навальный конченый». Высокая школа Министерства Иностранных дел.