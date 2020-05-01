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Новости
Дамир Камалетдинов
22 844

Дебаты Марии Захаровой и Алексея Навального сорвались Материал редакции

Захарова обвиняет в срыве дискуссии Навального, а он говорит, что всё ещё готов к диалогу в любом формате.

316 комментариев
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Аудио

Онлайн-дебаты между представителем МИД Марией Захаровой и политиком Алексеем Навальным не состоятся «в объявленном ранее формате». Они не смогли договориться о том, как проводить и модерировать мероприятие. Об этом сообщил приглашённый модератор Алексей Пивоваров и подтвердила Захарова у себя в Фейсбуке.

Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь.

Мария Захарова
представитель МИД России

Навальный у себя в Фейсбуке заявил, что всё ещё согласен на дебаты в любом формате. По его словам, Захарова изначально была согласна на обычный формат — с модератором и по три минуты на выступление каждой стороны.

Однако утром первого мая Захарова в разговоре с Пивоваровым отказалась от дебатов «с какой-либо модерацией». Журналист передал это Соболь и объявил об этом в Твиттере. Затем представитель МИД публично обвинила в срыве дебатов Навального.

Ну, дебаты без ведущего — штука странная, тем более онлайн. Но я же вчера пообещал, что в любом формате готов.

Поэтому попросил передать Марии, что готов и без ведущего. Однако, она моментально опубликовала пост о том, что я отказался и «трус ты Навальный конченый». Высокая школа Министерства Иностранных дел.

Алексей Навальный

Поводом для дебатов стало высказывание Захаровой о достатке обычных людей, которое она сделала во время прямого эфира в Инстаграме с журналистом Михаилом Зыгарем.

Для людей по всему миру, у которых за душой ничего не было, авиаперевозки стали делом обыденным. Для этого иногда не надо даже деньги иметь. [...] Раньше это было доступно только определённому классу – бизнесу, тем, кто летает в командировки, служащим и туристам, у которых были на это возможности. [...] А люди, у кого нет денег, путешествуют как придётся – например, автостопом. Они соответствующим образом одеты, ни на что не претендуют. Они готовы спать, есть, ждать на полу. [...] А теперь всё перемешалось.

Мария Захарова о доступности авиаперелётов

После этого Навальный раскритиковал Захарову на своём YouTube-канале, а она сама вызвала политика на онлайн-дебаты, на которые тот согласился. Дискуссию планировали провести первого мая в эфире «Навальный Live».

#новости #навальный #мид

Дамир Камалетдинов PLUS
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316 комментариев
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Spect

394

Почему представитель МИД России общается как самый отбитый еблан-быдлан из сельской глубинки?

Ответить

Насущные Проблемы

Spect
207

Действительно.

Ответить

Атлант поправил плечи

Насущные
24

Можно переделать под картинку, действие алкоголя героина и тд

Ответить
2 комментария

Безумный франт

Насущные
3

А люди еще говорят что физиогномика не работает.

Ответить

Алексей Волосач

Насущные
–5

Ох представляю какая вонь была б, если бы кто-то заюзал картинку с неудачными стопкадрами Навального. Но это другое

Ответить
2 комментария

Инженерный супер_стар

Насущные
0

Ну вот тут не надо. Поснимайте серией любого, самого адекватного персонажа в момент когда он говорит. Вы таких коллажей наделаете)))

Ответить
3 комментария

Mikki Rurk

Spect
44

Да они почти все так разговаривают. У нас 90 процентов  населения так разговаривает. Власть - проекция народа.

Ответить

Litnikov Danil

Mikki
1

90 процентов населения так разговаривает

Считал с дивана?

Ответить
20 комментариев

Eugen T

Spect
23
Ответить

Vladic Samovar

Spect
14

Учитывая "безусловные успехи" РФ на международной арене за последние 10 лет, такой уровень развития ее представителя не удивителен.

Ответить

Dmitriy

Spect
11

Ты фото с ее свадьбы не видел, которые она всеми силами пытается прятать сейчас? Она в точности и есть быдлан с деревни, дорвавшаяся до денег.

Ответить

Lungo Leggero

Spect
6
Ответить

Запасной холод

Spect
1

Так она потому и хочет чтобы они не путешествовали, чтобы когда-нибудь не потеряться в их толпе.

Ответить

Яня

Запасной
11

Ага, такой вульгарщины ещё и поискать надо

Ответить
4 комментария

bor_vn

Spect
4

Это она еще прилично.
На международной арене она напоминает человека много лет сидевшего на зоне.

Ответить

Кисьпись

Spect
1

Почему президент сильнейшей страны мира общается как реднек из Алабамы.

Как настоящий профессиональный клоун стал президентом крупнейшей восточноевропейской страны.

Вопросы, вопросы.

Ответить

Spect

Кисьпись
2

В миде должны работать только профессионалы

Ответить
1 комментарий

Игорь Янович

Spect
2

Да она и есть тупорылое тупое быдло!

Ответить

Eugen T

Spect
2
Ответить

Денис Гутник

Spect
–8

Согласен. Формат мысли мог быть немного в ином ключе высказан, но контекст абсолютно верный. Навальный большой любитель хайпа и пускания слов на ветер. В этой ситуации он в своей фирменной манере "принял" этот вызов, но в то, что он всячески пытался регламентировать эту встречу - я верю. Очень на него похоже. Потому как ему его имидж превыше всего.

А представитель власти, особенно в исторически сложившемся таком токсичном отношении к власти, как у нас, может сталкиваться с негативом и шквалом критики и для него это весьма привычная картина, да и в целом это для любого политика нормально. Никогда ни в одной стране политики не добивались 100% рейтинга одобрения, у них есть некий иммунитет к критике.
Навальный же этого допустить в свой адрес просто не может и не переживет, тк его ЦА 90% своего времени проводит в интернете и это напрямую повлияет на его имидж и его некий "рейтинг", который напрямую коллерирует с мыслями среднестатистического комментатора в интернете и популизмом вроде комментария выше. 

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Денис
2

Вот ты глубиной своего анализа сразить хотел? Ну сразил, только тема не о навальном, на минуточку

Ответить

Сергей Иванов

Денис
1

Плюс, конечно.
Только это не отменяет, что за МИД стыдно. Рядовая девочка из интернетов по разговору. Таких миллионы. А МИД, как лицо России,  один. А там такое... расстройство.

Ответить

Bekzat Sadykov

Spect
1

МИД должно соответствовать МВД. Как говорится, гармония души и тела страны.

Ответить

Советский микрофон

Spect
1
Ответить

Rodion Kutsaev

130

- Алло, Навальный, ты не можешь вести дебаты.
- Но ты же сама меня на них вызвала...
- Всё, пока!

Ответить

Владимир Филатов

Rodion
62

- Алло, это Навальный? Что хотел?
- Но это ведь ты позвонила
- Всё, пока, не могу говорить - я на совещании

Ответить

Максим Шпилёв

91

Съехала

Ответить

Vladimir Medvedev

Максим
111

Да вчера понятно было, что ей запретят

Ответить

solawind

Vladimir
64

Судя по комментам в ее ФБ большинство придерживается того же мнения. Какие же они все ссыкло, что Собчак что Захарова, только видимость махания кулаками создавать могут, а потом бегут ищут причины слиться

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Vladimir
5

Сливаться тоже надо умело, не теряя лица. А не вот это вот всё. Блядский цырк.

Ответить

Максим Энкель

Максим
85

Скорее протрезвела.

Ответить

Evgenii Evgenii

Максим
57
Ответить
1 комментарий

solawind

Максим
19

Поводок натянули машке, чтоб не обделалась прилюдно.

Ответить

Престижный щит

Максим
5

Не, навряд ли протрезвела.

Ответить

Vladimir Medvedev

Максим
82
Ответить

Насущные Проблемы

Максим
25
Ответить

Конкретный Орзэмэс

69

 Даже на битву с женщиной мужика тянешь.

Не понял этой фразы. Она же сама его вызвала?

Ответить

Верховный диод

Конкретный
98

НЕ МУЖИК ХА-ХА-ХА НЕ МУЖИК ХА-ХА-ХА ЩАС ТЕБЯ УЕБУ А ТЫ МНЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ ХАХАХ

Ответить

Денис Файзулин

Верховный
0

такие бабы даже Клиффа доведут

Ответить

Престижный щит

Конкретный
21

Феминизм. Русский и беспощадный.

Ответить

Виолетта Макаревич

Престижный
15
Ответить
8 комментариев

Определенный Паша

Престижный
1

С русской спецификой так сказать

Ответить

MAx Shvedov

Престижный
0

Это самый настоящий сексизм

Ответить
2 комментария

Национальный огонь

Престижный
0

Паш, ну фемки тут реально ни при чем

Ответить
2 комментария

dmzkrsk

Конкретный
10

Алло, не могу говорить

Ответить

Атлант поправил плечи

Конкретный
6

Это про Пивоваров. Типо если модератор не Соловьев, то 100% за Навального будет, вот насколько он в их глазах всемогущий

Ответить

Престижный щит

Атлант
0

Киселёв - не мужчина?

Ответить
1 комментарий

Просто Тимуррр

Атлант
–2

Причем тут Соловьев, блять? Она предлагала 1 на 1, Навальный потребовал модератора.

Ответить
1 комментарий

Евгений Клочков

63

UPD: Ей прям ща в эфире Эха предложили дебаты эти провести в 17:00 без ограничений
И она прям ща сливается, отмотайте минуту две от текущего эфира 
https://youtu.be/p8vVCaR37a0

Ответить

Elian Kavinsky

Евгений
49
Ответить

Ольга Семенова

Евгений
16

А как ей не слица, если фамилию Навальный произносить всуе официальным лицам не рекомендуется и даже запрещено, наверное. А тут такая реклама по ее дурости на фоне недавних крутейших расследований ФБК. И если обосраца на батле, то вапще крах. Рейтинги Навального взлетят до потолка. Пыня не переживет, сильно расстроится. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Ольга
11

Да почти всем уже кроме Марии (до недавних пор) было ясно, что такая установка существует. Непонятно только, что раз Захарова дала промашку и вызвала Навального на дебаты, почему бы не дать ей их провести хотя бы в виде исключения. По мне так это куда меньшее зло для власти, нежели сейчас, когда представитель МИДа публично сливается после собственного же вызова - шлейф этого позора ведь будет преследовать её очень долго. 

Ответить
3 комментария

Кисель Имбиревич

Ольга
2

Тут еще вчера понятно было что ей сверху по башке дадут чтобы одумалась

Ответить
4 комментария

solawind

Евгений
8

— Маша проснитесь, вы обосрались. А я и не сплю!

Ответить

Алексей Любимцев

Евгений
5

Блядь, было бы идеально если бы Навального подключили к эфиру в момент ее слива, правда, я думаю она бы просто трубку бросила

Ответить

Kris

Евгений
0

Лучший стендап года

Ответить

Безумный франт

33

 Даже на битву с женщиной мужика тянешь.

А какие состязательные мероприятия один на один проводятся без арбитра?

Ответить

Конкретный Орзэмэс

Безумный
108

Пьяная Уличная драка у магазина 24 часа. Кому как ни Захаровой это знать?

Ответить

Михаил Зеленин

Безумный
0

шахматы вроде, если не считать часов. 

Ответить

Безумный франт

Михаил
2

Навальный/Захарова в блиц-шахматах когда?

Ответить

bor_vn

Михаил
0

Там тоже есть судьи, которые следят за порядок, ведут таблицы

Ответить

Насущные Проблемы

Безумный
0

Раз на раз, а не в интернете базарить.

Ответить

Elian Kavinsky

44

Венедиктов: мы вас включим в студии без модераторов, один на один, согласны? 
Захарова: я в этих шулерских темах не участвую

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Алексей Логачев

36

 Однако первого мая Пивоваров отказался модерировать дискуссию, после чего представитель МИД обвинила в срыве дебатов Навального.

Блядь, TJ такой TJ, редакция - это пиздец, а не журналисты.
Дано: Пивоварову звонит Захарова и говорит, что участвовать не будет. 
TJ: Пивоваров первого мая отказался модерировать

@Сергей Звезда @Дамир Камалетдинов , совесть есть? 

Ответить

Алексей Логачев

Алексей
17

 Однако первого мая Пивоваров заявил об отказе модерировать дискуссию, после чего представитель МИД публично обвинила в срыве дебатов Навального.

Лол, что?!? Пивоваров заявил, что ему позвонила Мария Захарова и отказалась участвовать с какой-либо модерацией в принципе (вообще, а не только с Пивоваровым), ну где отказ Пивоварова? В фразе "Я передал это Любе Соболь, и на этом считаю свое участие исчерпанным"? 

Вы там читать умеете? 

Ответить

Алексей Логачев

Алексей
6

UPD: Поправили, третья поправка уже корректная, научились читать, я так полагаю 

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
2

Мы внесли правки. Изначально мы не видели пояснения в телеграм-канале Редакции и основывались на твите Пивоварова, который можно было понять и так, и эдак

Ответить

Дамир Камалетдинов

Сергей
0

Изначально не было пояснения просто, даже Навальный не до конца знал ситуацию, похоже

Ответить
1 комментарий

Упрямый йожык

34

Фееричный звонок Захаровой в эфире Эхо Москвы.

https://www.youtube.com/watch?v=p8vVCaR37a0

Там полный набор маневров самого низкого пошиба: я согласна поговорить, но уже не согласна, но на самом деле согласна, это оппонент слился. Даже Венедиктов охерел и прямым текстом предложил им устроить дебаты в студии - после чего Захарова слилась окончательно.

Ответить

Dear Mr. President

Упрямый
15

Нарышкин ржёт уже не скрывась, Венедиктов просто психанул от уровня общения с "тёткой из ларька" :)

Ответить

Радостный Денис

Упрямый
2

Ну ебана, а я правда ждал

Ответить

сироп от щекотки

Упрямый
2

Не хотела чтоб он венедиктов ее лапал, наверное

Ответить

Запасной холод

32

Вот это набор ачивок с утра. Обосраться, наврать что не обосралась а просто запах из окна прилетел, попробовать руками зачерпнуть говно и донести его до чужой кровати, растерять всё по дороге, подскользнуться на своём же говне, упасть, начать истошно вопить и обвинять всех вокруг в подбрасывании тебе говна.

Ответить

Пальто в коне

Запасной
15
Ответить

Насущные Проблемы

Запасной
9
Ответить

Егор Сорокин

Запасной
4

"Чёртов Навальный насрал мне в штаны!"

Ответить

Alexey Snooker

Егор
0

"Все было хорошо пока не появился Навальный."

Ответить

Насущные Проблемы

Запасной
3

МНОГО ХОДОВ ОЧКА

Ответить

Пётр Орлов

Запасной
0

Сохранил схему. 

Ответить

Вагинальный Пук

–220

Навальный слился, в целом, ничего нового.

Ответить

Алексей Логачев

Вагинальный
73

А ты ебанат оказывается, нормально... 

Ночью Захарова соглашается участвовать с модератором, а утром говорит, что не хочет с модератором, Навальный съехал... 

Ответить

Вагинальный Пук

Алексей
–124

Я ошибся, слилась Захарова. Пизданул не подумав. Просто Навальный любит сливаться. 

Ответить
15 комментариев

Макс Романенко

Алексей
0

Ооооо 

Ответить

Владимир Филатов

Вагинальный
3

Так где результаты опроса, дорогой? Ты же собирался пустить на одноклассниках. Оказывается, ты просто слился.

Ответить

Вагинальный Пук

Владимир
–9

Я передумал тратить на это деньги, если это кроме меня не кому не нужно. 

Ответить
9 комментариев

Дмитрий Прокофьев

Вагинальный
1

Какой у тебя ник миленький. Ты правда себя таким представляешь? 

Ответить

Владимир Филатов

Вагинальный
0

@Кто это?

Ответить

Кто это

Владимир
1

Вагинальный Пук еще известен как: Станислав Назаров

Ответить

Престижный щит

Вагинальный
–8

Молодец, безмозглые рабы пригодятся даже Навальному.

Ответить

Дамир Камалетдинов

28

По шапке настучали

Ответить

A.A.

Дамир
2

У вас там проёб в последовательности событий: сначала в отказ ушла Захарова, потом - Пивоваров.

Ответить

Brumik Lodička

25
Ответить

Православный жар

23
Ответить

Владислав Косинов

20

Какое же все таки днище. У ее кукловодов в руках все, безграничная власть, пресса, тв, полиция, рос гвардия, суды, банки. В любой момент могут любому оппозиционеру заблокировать все счета, без суда и следствия вломится с обыском и конфисковать что угодно, посадить за любой чих, заблочить личный сайт, в открытую следить за любыми передвижениями, залить зеленкой и все равно боятся даже безобидных дебатов.

Ответить

Запасной холод

Владислав
10

Ну а чего она там делать будет? Она ж два слова не может связать, как и большинство других чинуш, взращённых в полностью неконкурентной среде. Она может или читать по бумажке написанную ей речь, или спиздануть какую-нибудь шутейку уровня деревенского сортира. Ни то ни другое ей здесь не помогло бы.

Да и чего тут странного - в стране президент-то даже никогда в дебатах не участвовал, чего уж говорить о его обслуге?

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Владислав
2

Это вам кажется, что безобидные. А для некоторых могли получиться обидные. А больных обижать некрасиво. 

Ответить

Dima

10

UPD:

Ответить

Ilya Shevraev

Dima
40
Ответить

Запасной холод

Ilya
3

Вот это бы прямо в новость поднять, по сути ключевой комментарий со стороны.

Ответить

Радостный Денис

Dima
0

ну тогда ладно, не лох 

Ответить

Stanley H. Tweedle

16

Пидорашка Захарова видимо дебаты представляла как стрелку за школой что ли?)

Ответить

Атлант поправил плечи

Stanley
9

Как соловьевщину на роисся24. Жаль, формат петушарни не всем подходит. 

Ответить

alex twit

18

Коксошлюха сдала назад

Ответить

Ольга Семенова

alex
1

Через месяц-полтора будет формулировка «покинула пост по собственному желанию». 😺

Ответить

alex twit

Ольга
4

даже если так и будет, этой суке найдут хлебное место. одна из черт вертиКАЛи власти - даже обосравшихся не выпизживают на мороз ссаными тряпками, а с одного теплого уютного насиженного баблоболота на другое

Ответить

Дмитрий Маркин

18

Напилась боярки и спит.

Ответить

Евгений Клочков

15

Колхозная алкашка слилась, хаха классик

Ответить

Eugen T

9

Дырявая шлюпка. Весь лол обломала 😒

Ответить

Насущные Проблемы

Eugen
12
Ответить

Ольга Семенова

Насущные
14

Блин, блин, блин. Только я прочитала дырявая шлюха?..

Ответить
1 комментарий

Дмитрий Алексеевич

Насущные
0

Дырявая шлюпка-Захарова. Аристократично звучит

Ответить

Ilya Shevraev

13

Ох как она тут знатно сливается на Эхе Москвы
https://youtu.be/p8vVCaR37a0

Ответить

Насущные Проблемы

Ilya
2

Божественно!

Ответить

Владимир Василенко

–71

Навальный победитель и лидер, лидер хомяков

Ответить

Честный микроскоп

Владимир
29

Если что, здесь был другой коммент про то, что «хомячки так ждали этих дебатов, а Навальный слился», но у автора после пяти минусов треснуло очко, и он переобулся (дважды)

Ответить

Владимир Василенко

Честный
–29

Дурачок, я над хомяками угараю

Ответить
16 комментариев

Митя Простомолотов

0

так будут дебаты или нет?

Ответить

Конкретный Орзэмэс

Митя
26

Эти дебаты закончились. Остались только Уткин-Соловьев. Брать будете?

Ответить

Верховный диод

Конкретный
14

Только если модератором будет Невзоров

Ответить

Королевский Паша

Конкретный
0

Это прелимы, где мэйнкард?

Ответить
1 комментарий

Митя Простомолотов

Конкретный
1

у вас вчерашние наверное

Ответить

Джихад Навального

9

Даже пынявым охранителям трудно маневрировать

Ответить

Евгений Клочков

Джихад
0

Дед в Тверь - Захарова в дверь

Ответить

Стратегический Денис

8

Ну это лол

Ответить

Стас Фарбер

Стратегический
1

яндекс новости где замазано. не благодарите

Ответить

Стратегический Денис

Стас
0

там город)

Ответить
1 комментарий

Неплохой ихтиандр

8

Похайповали и хватит

Ответить

Апгрейд Заголовка

6

Мария Захарова слилась с дебатов с Навальным 

Ответить

Убежденный теркин30см

Апгрейд
5

О, ты тоже вернулся! Месяц возвращений прямо-таки.

Ответить

Апгрейд Заголовка

Убежденный
2

А кто ещё?)

Ответить
2 комментария

subprocess.check_output

Апгрейд
0

с дебаГов

Ответить

Ilya Shevraev

6

Ольгинцы, фас!

Ответить

Королевский Паша

Ilya
5

Че фас то, не видишь, уже гавкают

Ответить

Эмиль Рубанов

7

 Редакция,  TJ вроде и так антироссийское СМИ в списке Пригожина, зачем это прятанье глаз в заголовке? Не не договорились, а отказалась. Сорвала. Слила. Кинула. Психанула. Ушла в оборону. Протрезвела. Ну?

Ответить

Насущные Проблемы

Эмиль
1

Ну как минимум "отказалась". Если уж хотят нейтрально.

Ответить

Яков Вильмс

7

Захарова же слилась. Почему новость написана будто "стороны не договорились"?

Ответить

Престижный щит

7

https://t.me/absurdprice/1846

Абсурд в цене
Фантастический по абсурдности мастер-класс от, на секундочку, российского МИДа, как гадко и на весь интернет без малейших предпосылок обосраться.

Кто-то может предложить разумные объяснения произошедшего? Захарова думала, что Навальный не ответит? Захарова не знает, что дебаты…
Фантастический по абсурдности мастер-класс от, на секундочку, российского МИДа, как гадко и на весь интернет без малейших предпосылок обосраться.

Кто-то может предложить разумные объяснения произошедшего? Захарова думала, что Навальный не ответит? Захарова не знает, что дебаты проходят с ведущим и эти сакральное знание для неё является оскорбительным? Что пишут в кремлёвских темниках на этот счёт, как можно найти объяснение такой глупости? Что за хитрая многоходовочка?

Повторюсь. Российский МИД. Официальный голос этого МИДа в СМИ. Как???
Ответить

Радостный Денис

–59

Навальный лох.

Ответить

Rodion Kutsaev

Радостный
9

Сел на лавочку и сдох

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Rodion
0

И даже косарь не отдал

Ответить
1 комментарий

Евгений Шухов

Rodion
0

А под лавочкой змея откусила пол

Ответить
1 комментарий

alexferman

–61

Лёха слился

Ответить

Насущные Проблемы

alexferman
12

— раздался голос со стороны параши.

Ответить

alexferman

Насущные
–5

Люблю когда псевдолиберальчики ботают по фене и тянут тюремно-анальную тематику в разговоры)

Ответить
5 комментариев

Seat ivanov

alexferman
6

Во всей этой истории жалко одного Пивоварова

Ответить

Ипполит Воробьянинов

alexferman
0

Лёха слился,
Машка спился...

Хуй тебе, а не дебаты!

Ответить

Mikhail Kuznetsov

6

Продолжает позориться

Ответить

Андрон

6

Заголовок новости ссыкливый как обычно. Надо черным по белому писать, что бабенка испугалась и сорвала дебаты.

Ответить

сироп от щекотки

–54

нет, неправда, алексей натольич не слился, не верим, это вранье!
он на самом деле УЖЕ выиграл эти дебаты, а потому и отказался
аааааааааааааааааааа

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Филипп Дориан

сироп
6

Ты идиот?

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сироп от щекотки

Филипп
7

Что потанцевать нельзя?

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