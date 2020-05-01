Прямой эфир
Захарова обвиняет в срыве дискуссии Навального, а он говорит, что всё ещё готов к диалогу в любом формате.
Онлайн-дебаты между представителем МИД Марией Захаровой и политиком Алексеем Навальным не состоятся «в объявленном ранее формате». Они не смогли договориться о том, как проводить и модерировать мероприятие. Об этом сообщил приглашённый модератор Алексей Пивоваров и подтвердила Захарова у себя в Фейсбуке.
Навальный у себя в Фейсбуке заявил, что всё ещё согласен на дебаты в любом формате. По его словам, Захарова изначально была согласна на обычный формат — с модератором и по три минуты на выступление каждой стороны.
Однако утром первого мая Захарова в разговоре с Пивоваровым отказалась от дебатов «с какой-либо модерацией». Журналист передал это Соболь и объявил об этом в Твиттере. Затем представитель МИД публично обвинила в срыве дебатов Навального.
Поводом для дебатов стало высказывание Захаровой о достатке обычных людей, которое она сделала во время прямого эфира в Инстаграме с журналистом Михаилом Зыгарем.
После этого Навальный раскритиковал Захарову на своём YouTube-канале, а она сама вызвала политика на онлайн-дебаты, на которые тот согласился. Дискуссию планировали провести первого мая в эфире «Навальный Live».
Почему представитель МИД России общается как самый отбитый еблан-быдлан из сельской глубинки?
Действительно.
Можно переделать под картинку, действие алкоголя героина и тд
Ох представляю какая вонь была б, если бы кто-то заюзал картинку с неудачными стопкадрами Навального. Но это другое
Инженерный супер_стар
Ну вот тут не надо. Поснимайте серией любого, самого адекватного персонажа в момент когда он говорит. Вы таких коллажей наделаете)))
Да они почти все так разговаривают. У нас 90 процентов населения так разговаривает. Власть - проекция народа.
90 процентов населения так разговаривает
Считал с дивана?
Учитывая "безусловные успехи" РФ на международной арене за последние 10 лет, такой уровень развития ее представителя не удивителен.
Запасной холод
Так она потому и хочет чтобы они не путешествовали, чтобы когда-нибудь не потеряться в их толпе.
Согласен. Формат мысли мог быть немного в ином ключе высказан, но контекст абсолютно верный. Навальный большой любитель хайпа и пускания слов на ветер. В этой ситуации он в своей фирменной манере "принял" этот вызов, но в то, что он всячески пытался регламентировать эту встречу - я верю. Очень на него похоже. Потому как ему его имидж превыше всего.
А представитель власти, особенно в исторически сложившемся таком токсичном отношении к власти, как у нас, может сталкиваться с негативом и шквалом критики и для него это весьма привычная картина, да и в целом это для любого политика нормально. Никогда ни в одной стране политики не добивались 100% рейтинга одобрения, у них есть некий иммунитет к критике.
Навальный же этого допустить в свой адрес просто не может и не переживет, тк его ЦА 90% своего времени проводит в интернете и это напрямую повлияет на его имидж и его некий "рейтинг", который напрямую коллерирует с мыслями среднестатистического комментатора в интернете и популизмом вроде комментария выше.
Вот ты глубиной своего анализа сразить хотел? Ну сразил, только тема не о навальном, на минуточку
Плюс, конечно.
Только это не отменяет, что за МИД стыдно. Рядовая девочка из интернетов по разговору. Таких миллионы. А МИД, как лицо России, один. А там такое... расстройство.
МИД должно соответствовать МВД. Как говорится, гармония души и тела страны.
- Алло, Навальный, ты не можешь вести дебаты.
- Но ты же сама меня на них вызвала...
- Всё, пока!
- Алло, это Навальный? Что хотел?
- Но это ведь ты позвонила
- Всё, пока, не могу говорить - я на совещании
Съехала
Да вчера понятно было, что ей запретят
Сливаться тоже надо умело, не теряя лица. А не вот это вот всё. Блядский цырк.
Скорее протрезвела.
НЕ МУЖИК ХА-ХА-ХА НЕ МУЖИК ХА-ХА-ХА ЩАС ТЕБЯ УЕБУ А ТЫ МНЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ ХАХАХ
Престижный щит
Феминизм. Русский и беспощадный.
Это самый настоящий сексизм
Национальный огонь
Паш, ну фемки тут реально ни при чем
Это про Пивоваров. Типо если модератор не Соловьев, то 100% за Навального будет, вот насколько он в их глазах всемогущий
Престижный щит
Киселёв - не мужчина?
Причем тут Соловьев, блять? Она предлагала 1 на 1, Навальный потребовал модератора.
UPD: Ей прям ща в эфире Эха предложили дебаты эти провести в 17:00 без ограничений
И она прям ща сливается, отмотайте минуту две от текущего эфира
https://youtu.be/p8vVCaR37a0
А как ей не слица, если фамилию Навальный произносить всуе официальным лицам не рекомендуется и даже запрещено, наверное. А тут такая реклама по ее дурости на фоне недавних крутейших расследований ФБК. И если обосраца на батле, то вапще крах. Рейтинги Навального взлетят до потолка. Пыня не переживет, сильно расстроится.
Да почти всем уже кроме Марии (до недавних пор) было ясно, что такая установка существует. Непонятно только, что раз Захарова дала промашку и вызвала Навального на дебаты, почему бы не дать ей их провести хотя бы в виде исключения. По мне так это куда меньшее зло для власти, нежели сейчас, когда представитель МИДа публично сливается после собственного же вызова - шлейф этого позора ведь будет преследовать её очень долго.
Тут еще вчера понятно было что ей сверху по башке дадут чтобы одумалась
Блядь, было бы идеально если бы Навального подключили к эфиру в момент ее слива, правда, я думаю она бы просто трубку бросила
Конкретный Орзэмэс
Пьяная Уличная драка у магазина 24 часа. Кому как ни Захаровой это знать?
шахматы вроде, если не считать часов.
Венедиктов: мы вас включим в студии без модераторов, один на один, согласны?
Захарова: я в этих шулерских темах не участвую
¯\_(ツ)_/¯
Однако первого мая Пивоваров отказался модерировать дискуссию, после чего представитель МИД обвинила в срыве дебатов Навального.
Блядь, TJ такой TJ, редакция - это пиздец, а не журналисты.
Дано: Пивоварову звонит Захарова и говорит, что участвовать не будет.
TJ: Пивоваров первого мая отказался модерировать
@Сергей Звезда @Дамир Камалетдинов , совесть есть?
Однако первого мая Пивоваров заявил об отказе модерировать дискуссию, после чего представитель МИД публично обвинила в срыве дебатов Навального.
Лол, что?!? Пивоваров заявил, что ему позвонила Мария Захарова и отказалась участвовать с какой-либо модерацией в принципе (вообще, а не только с Пивоваровым), ну где отказ Пивоварова? В фразе "Я передал это Любе Соболь, и на этом считаю свое участие исчерпанным"?
Вы там читать умеете?
UPD: Поправили, третья поправка уже корректная, научились читать, я так полагаю
Мы внесли правки. Изначально мы не видели пояснения в телеграм-канале Редакции и основывались на твите Пивоварова, который можно было понять и так, и эдак
Фееричный звонок Захаровой в эфире Эхо Москвы.
https://www.youtube.com/watch?v=p8vVCaR37a0
Там полный набор маневров самого низкого пошиба: я согласна поговорить, но уже не согласна, но на самом деле согласна, это оппонент слился. Даже Венедиктов охерел и прямым текстом предложил им устроить дебаты в студии - после чего Захарова слилась окончательно.
Нарышкин ржёт уже не скрывась, Венедиктов просто психанул от уровня общения с "тёткой из ларька" :)
Вот это набор ачивок с утра. Обосраться, наврать что не обосралась а просто запах из окна прилетел, попробовать руками зачерпнуть говно и донести его до чужой кровати, растерять всё по дороге, подскользнуться на своём же говне, упасть, начать истошно вопить и обвинять всех вокруг в подбрасывании тебе говна.
"Чёртов Навальный насрал мне в штаны!"
Навальный слился, в целом, ничего нового.
А ты ебанат оказывается, нормально...
Ночью Захарова соглашается участвовать с модератором, а утром говорит, что не хочет с модератором, Навальный съехал...
Я ошибся, слилась Захарова. Пизданул не подумав. Просто Навальный любит сливаться.
Так где результаты опроса, дорогой? Ты же собирался пустить на одноклассниках. Оказывается, ты просто слился.
Я передумал тратить на это деньги, если это кроме меня не кому не нужно.
Какой у тебя ник миленький. Ты правда себя таким представляешь?
@Кто это?
Какое же все таки днище. У ее кукловодов в руках все, безграничная власть, пресса, тв, полиция, рос гвардия, суды, банки. В любой момент могут любому оппозиционеру заблокировать все счета, без суда и следствия вломится с обыском и конфисковать что угодно, посадить за любой чих, заблочить личный сайт, в открытую следить за любыми передвижениями, залить зеленкой и все равно боятся даже безобидных дебатов.
Запасной холод
Ну а чего она там делать будет? Она ж два слова не может связать, как и большинство других чинуш, взращённых в полностью неконкурентной среде. Она может или читать по бумажке написанную ей речь, или спиздануть какую-нибудь шутейку уровня деревенского сортира. Ни то ни другое ей здесь не помогло бы.
Да и чего тут странного - в стране президент-то даже никогда в дебатах не участвовал, чего уж говорить о его обслуге?
Это вам кажется, что безобидные. А для некоторых могли получиться обидные. А больных обижать некрасиво.
UPD:
Запасной холод
Вот это бы прямо в новость поднять, по сути ключевой комментарий со стороны.
Пидорашка Захарова видимо дебаты представляла как стрелку за школой что ли?)
Как соловьевщину на роисся24. Жаль, формат петушарни не всем подходит.
Коксошлюха сдала назад
Через месяц-полтора будет формулировка «покинула пост по собственному желанию». 😺
Дырявая шлюпка. Весь лол обломала 😒
Блин, блин, блин. Только я прочитала дырявая шлюха?..
Ох как она тут знатно сливается на Эхе Москвы
https://youtu.be/p8vVCaR37a0
Навальный победитель и лидер, лидер хомяков
Честный микроскоп
Если что, здесь был другой коммент про то, что «хомячки так ждали этих дебатов, а Навальный слился», но у автора после пяти минусов треснуло очко, и он переобулся (дважды)
так будут дебаты или нет?
Конкретный Орзэмэс
Эти дебаты закончились. Остались только Уткин-Соловьев. Брать будете?
Королевский Паша
Это прелимы, где мэйнкард?
Даже пынявым охранителям трудно маневрировать
яндекс новости где замазано. не благодарите
Мария Захарова слилась с дебатов с Навальным
Убежденный теркин30см
О, ты тоже вернулся! Месяц возвращений прямо-таки.
Ольгинцы, фас!
Редакция, TJ вроде и так антироссийское СМИ в списке Пригожина, зачем это прятанье глаз в заголовке? Не не договорились, а отказалась. Сорвала. Слила. Кинула. Психанула. Ушла в оборону. Протрезвела. Ну?
Захарова же слилась. Почему новость написана будто "стороны не договорились"?
Сел на лавочку и сдох
И даже косарь не отдал
А под лавочкой змея откусила пол
Лёха слился
— раздался голос со стороны параши.
Люблю когда псевдолиберальчики ботают по фене и тянут тюремно-анальную тематику в разговоры)
Заголовок новости ссыкливый как обычно. Надо черным по белому писать, что бабенка испугалась и сорвала дебаты.
нет, неправда, алексей натольич не слился, не верим, это вранье!
он на самом деле УЖЕ выиграл эти дебаты, а потому и отказался
аааааааааааааааааааа