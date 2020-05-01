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Артём Мазанов
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В Петербурге не все врачи с Covid-19 получат выплаты: комиссии будут определять, насколько в заражении виноват сам медик Материал редакции

Выплаты от государства также получат только родственники тех медиков, которые умерли от коронавирусной инфекции, а не с ней.

28 комментариев
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Покровская больница в Петербурге  ​Фото TJ

В Петербурге разработали порядок признания врачей пострадавшими при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщается на сайте Смольного, документ опубликовали 30 апреля.

В Петербурге заразившиеся коронавирусом на работе врачи могут получить компенсацию в 300 тысяч рублей. Если они из-за болезни получили инвалидность — 500 тысяч рублей. В случае гибели медика его семья получит миллион рублей.

По новому постановлению правительства города, признание врача пострадавшими при лечении пациентов с Covid-19 носит заявительный характер — медик или родственники погибшего врача должны написать заявление, чтобы работодатель начал проверку. Медучреждение должно создать специальную комиссию, которая и будет определять, можно ли признать медработника пострадавшим. Акт утверждает главный врач.

В распоряжении Смольного указано, что родственникам погибшего врача нужно приложить к заявлению справку о смерти, в которой причиной смерти должна быть указана коронавирусная инфекция. «Фонтанка» пишет, что если врач скончался от сопутствующих заболеваний — его семья на выплату претендовать не может. Журналисты привели в качестве примера погибшего анестезиолога-реаниматолога Александровской больницы Сергея Белошицкого, в справке о смерти которого указана сердечно-легочная недостаточность, обусловленная пневмонией. Его семья все же получит миллион рублей — глава города Александр Беглов пообещал такую сумму 25 апреля — ещё до постановления правительства.

У нас в статистику попадают люди, умершие от Covid-19, а не с Covid-19. Случаев, когда пациентам с подтверждённым коронавирусом ставят причиной смерти онкологию, сердечную недостаточность, пневмонию, — десятки. На медиков будет распространяться та же методика.

собеседник «Фонтанки» в правительстве Петербурга

По данным «Фонтанки», этого пункта не было в проекте распоряжения. В городском комитете здравоохранения рассказали журналистам, что пункт добавили «на этапе согласования».

Комиссия медучреждения должна выявить, когда врач заразился Covid-19, что послужило причиной заражения и насколько медик сам виноват в таком заражении — это будут указывать в процентах.

Заявление с просьбой признать себя пострадавшим при лечении пациентов с Covid-19 уже подал анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Петербурга Сергей Саяпин. Он считает виновной в своём заражении главврач больницы Марину Бахолдину, которая якобы не обеспечила персонал средствами индивидуальной защиты. «Фонтанка» считает, что главврач должна признать себя виновной, чтобы Саяпин получил 300 тысяч рублей.ё

На 30 апреля в Петербурге было выявлено около 250 случаев заражения Covid-19 у медицинских работников. Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге академик Евгений Шляхто заявлял, что только в половине случае можно установить связь болезни медиков с их основной профессиональной деятельностью.

В этот же день власти рассказали, что коронавирус подтвердился у 111 работников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Правительство не уточнило, входят ли эти медики в ранее озвученные цифры — 250 заражённых.

#петербург #карантинвроссии #covid19 #медицина

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28 комментариев
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Научно-Технический Мурод

29

если врач скончался от сопутствующих заболеваний — его семья на выплату претендовать не может

Классика ихтамнетов и до врачей добралась.

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Yaroslav

Научно-Техничес…
13

Учитывая, что от самого вируса никто не уметают, а он только стимулирует слабые места организма, которые и приводят к смерти, то выплаты никто не получит 

Ответить

Artem 88

Yaroslav
8

Ловите депутата

Ответить

Виолетта Макаревич

17

не могут снабдить средствами защиты

будут решать, насколько в заражении виноват сам медик

интересненько

Ответить

Сергей Гращенко

9

НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ СКОТАМ ВРАЧАМ, СЛЫШИТЕ?! ПУСТЬ ОБЪЯСНЯЮТ ПОЧЕМУ УМЕРЛИ САМИ!!!!!!!
вообще нонсенс конечно, это как нужно ненавидеть людей и не доверять им, чтобы устраивать такую бюрократию на получение помощи, учитывая что заразиться вирусом просто как нехуй делать в созданных вами невыносимых условиях работы. Ещё и не думай заявлять об этом, а то на кичу уедешь. Пидоры 

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Никита Гинце

7

Жизнь медика стоит миллион рублей.
Круто, я считаю.
Учишься минимум шесть лет, грохаешь на учёбу все своё время, устраиваешься на зп равную зарплате кассирше в пятёрочке, Спасаешь людей во время пандемии несмотря на отсутствие масок и средств защиты.
Потом героически умираешь нахуй, а твоей жене и ребёнку миллион. (А на самом деле ты умер не от ковида конечно, а от рака жопы, так что хуй вам, а не миллион)

Ответить

Artem Puchkov

5

Ну если врачи после этого не откажутся работать массово, то пусть ничего не получают

Ответить

Spect

Artem
2

Массово откажутся → власть пойдет на уступки → после эпидемии всех бунтовавших врачей посадят на бутылку. При Сталине и Гитлере такими схемами пользовались

Ответить

Управляющий кот

5

Врачам в таком случае надо увольняться, пусть Лучезарный сам со своими дружками это говно разгребает.

Ответить

Костя Васильев

Управляющий
0

Чего им разгребать, они наоборот не упустят шанс навариться. Прикинь сколько денег можно поднять на граните и могильной плите? 

Ответить

Евгений Большаков

4

Случаев, когда пациентам с подтверждённым коронавирусом ставят причиной смерти онкологию, сердечную недостаточность, пневмонию, — десятки.

т.е. это официальное заявление того, что количество смертей от covid-19 занижается? Куда тогда в статистике они идут? В "выздоровевших"?

Ответить

Евгений Большаков

Евгений
3

"десятки" случаев, когда официально в спб 33 умерших от covid. 

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
0

Обычно на сомнения в количестве смертей в россии, отвечают "Путен лично 7 миллионов убил...гыыы"

Ответить

Православный жар

4

Короче это называется "Путин наебал"

Ответить

alexferman

3

Все заразились по своей вине, все свободны

Ответить

Апгрейд Заголовка

3

В Петербурге придумали, как не признавать врачей пострадавшими при лечении Covid-19 и не платить деньги им и их семьям

Ответить

Насущные Проблемы

2

Путин будет в ярости, когда узнает.

Ответить

Viktor Nevzorov

Насущные
0

Потом покушает и спать пойдет.

Ответить

Евгений Клочков

2

С таким отношением не удивлюсь если врачи пойдут на забастовку

Ответить

Evgenii Evgenii

1

Очередное дно, уже ничему не удивляюсь.

Ответить

ouxen

Evgenii
0

удивляться можно только чему то неожиданному

Ответить

Люциан Бужор

1

Главное чтобы отребье не получило лишние бабки и не курило билеты на самолёт не дай бог. Надо создать комиссию из мусоров и чванных хуёв, которым надо будет с оркестром патриотично рапортовать сколько они съэкономили для сверхдержавы.

Ответить

Nikolay Doo

1

и тут наебали!

Ответить

Alfred Mendels

1

почему бы просто не объявить прямо, что никто нихуя не получит вообще ? не в первый раз уже вроде

Ответить

Максим Шпилёв

1

Ну зажал всему народу, заплати ты врачам.. нет!

Ответить

Spect

0

Я уверен, что многие врачи готовы себя заразить ради надбавки

Ответить

ouxen

0

Ибо нехуй

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Владимир Василенко

0

АХХАХАХАХАХ

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