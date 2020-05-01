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Выплаты от государства также получат только родственники тех медиков, которые умерли от коронавирусной инфекции, а не с ней.
В Петербурге разработали порядок признания врачей пострадавшими при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщается на сайте Смольного, документ опубликовали 30 апреля.
В Петербурге заразившиеся коронавирусом на работе врачи могут получить компенсацию в 300 тысяч рублей. Если они из-за болезни получили инвалидность — 500 тысяч рублей. В случае гибели медика его семья получит миллион рублей.
По новому постановлению правительства города, признание врача пострадавшими при лечении пациентов с Covid-19 носит заявительный характер — медик или родственники погибшего врача должны написать заявление, чтобы работодатель начал проверку. Медучреждение должно создать специальную комиссию, которая и будет определять, можно ли признать медработника пострадавшим. Акт утверждает главный врач.
В распоряжении Смольного указано, что родственникам погибшего врача нужно приложить к заявлению справку о смерти, в которой причиной смерти должна быть указана коронавирусная инфекция. «Фонтанка» пишет, что если врач скончался от сопутствующих заболеваний — его семья на выплату претендовать не может. Журналисты привели в качестве примера погибшего анестезиолога-реаниматолога Александровской больницы Сергея Белошицкого, в справке о смерти которого указана сердечно-легочная недостаточность, обусловленная пневмонией. Его семья все же получит миллион рублей — глава города Александр Беглов пообещал такую сумму 25 апреля — ещё до постановления правительства.
По данным «Фонтанки», этого пункта не было в проекте распоряжения. В городском комитете здравоохранения рассказали журналистам, что пункт добавили «на этапе согласования».
Комиссия медучреждения должна выявить, когда врач заразился Covid-19, что послужило причиной заражения и насколько медик сам виноват в таком заражении — это будут указывать в процентах.
Заявление с просьбой признать себя пострадавшим при лечении пациентов с Covid-19 уже подал анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Петербурга Сергей Саяпин. Он считает виновной в своём заражении главврач больницы Марину Бахолдину, которая якобы не обеспечила персонал средствами индивидуальной защиты. «Фонтанка» считает, что главврач должна признать себя виновной, чтобы Саяпин получил 300 тысяч рублей.ё
На 30 апреля в Петербурге было выявлено около 250 случаев заражения Covid-19 у медицинских работников. Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге академик Евгений Шляхто заявлял, что только в половине случае можно установить связь болезни медиков с их основной профессиональной деятельностью.
В этот же день власти рассказали, что коронавирус подтвердился у 111 работников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Правительство не уточнило, входят ли эти медики в ранее озвученные цифры — 250 заражённых.
Учитывая, что от самого вируса никто не уметают, а он только стимулирует слабые места организма, которые и приводят к смерти, то выплаты никто не получит
не могут снабдить средствами защиты
будут решать, насколько в заражении виноват сам медик
интересненько
НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ СКОТАМ ВРАЧАМ, СЛЫШИТЕ?! ПУСТЬ ОБЪЯСНЯЮТ ПОЧЕМУ УМЕРЛИ САМИ!!!!!!!
вообще нонсенс конечно, это как нужно ненавидеть людей и не доверять им, чтобы устраивать такую бюрократию на получение помощи, учитывая что заразиться вирусом просто как нехуй делать в созданных вами невыносимых условиях работы. Ещё и не думай заявлять об этом, а то на кичу уедешь. Пидоры
Жизнь медика стоит миллион рублей.
Круто, я считаю.
Учишься минимум шесть лет, грохаешь на учёбу все своё время, устраиваешься на зп равную зарплате кассирше в пятёрочке, Спасаешь людей во время пандемии несмотря на отсутствие масок и средств защиты.
Потом героически умираешь нахуй, а твоей жене и ребёнку миллион. (А на самом деле ты умер не от ковида конечно, а от рака жопы, так что хуй вам, а не миллион)
Ну если врачи после этого не откажутся работать массово, то пусть ничего не получают
Чего им разгребать, они наоборот не упустят шанс навариться. Прикинь сколько денег можно поднять на граните и могильной плите?
Случаев, когда пациентам с подтверждённым коронавирусом ставят причиной смерти онкологию, сердечную недостаточность, пневмонию, — десятки.
т.е. это официальное заявление того, что количество смертей от covid-19 занижается? Куда тогда в статистике они идут? В "выздоровевших"?
Обычно на сомнения в количестве смертей в россии, отвечают "Путен лично 7 миллионов убил...гыыы"
В Петербурге придумали, как не признавать врачей пострадавшими при лечении Covid-19 и не платить деньги им и их семьям
Путин будет в ярости, когда узнает.
Очередное дно, уже ничему не удивляюсь.
Главное чтобы отребье не получило лишние бабки и не курило билеты на самолёт не дай бог. Надо создать комиссию из мусоров и чванных хуёв, которым надо будет с оркестром патриотично рапортовать сколько они съэкономили для сверхдержавы.
почему бы просто не объявить прямо, что никто нихуя не получит вообще ? не в первый раз уже вроде