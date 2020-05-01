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Дамир Камалетдинов
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Фестиваль Park Live перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса Материал редакции

На фестиваль следующего года обещают привезти тех же артистов.

3 комментария
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Организаторы московского фестиваля Park Live объявили о переносе мероприятия на 2021 год. Причиной назвали приостановку авиасообщения, выдачи виз и возможный запрет на летние мероприятия в России. Об этом говорится в группе Park Live во «ВКонтакте».

К нашему большому сожалению, всё идет к тому, что провести Park Live в этом году будет невозможно. Международное авиасообщение приостановлено, визы не выдаются, и, с большой вероятностью, крупные летние мероприятия этого года на территории России будут запрещены, как это происходит во всей Европе и мире.

организаторы Park Live

Park Live 2021 года будет длиться восемь дней и пройдёт в два уикенда — с 8 по 11 и с 15 по 18 июля. Организаторы пообещали постараться перенести всех объявленных артистов и анонсировать точные даты выступлений позднее первого мая. При этом фестиваль 2021 года посетят и необъявленные артисты, которых изначально планировали на следующий год.

Те, кто уже купил билеты на один день, смогут выбрать любой день из всех представленных на фестивале 2021 года. А обладатели абонементов на уикенд смогут автоматически получат возможность посетить все дни фестиваля. Посетители, купившие билеты Early Bird, получат VIP-абонементы.

При этом организаторы пока не собираются возвращать билеты. О порядке возврата они пообещали рассказать дополнительно после снятия всех ограничений — точную дату не уточнили.

#новости #covid19 #фестивали

Спасибо за наводку Владислав Сурков
Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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Дмитрий Алексеевич

0

А Шашлык LIVE?

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Andre Macareno

Дмитрий
0

Так митингов же нет

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Фактический магнит

Andre
0

(

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