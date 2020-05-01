На фестиваль следующего года обещают привезти тех же артистов.

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Организаторы московского фестиваля Park Live объявили о переносе мероприятия на 2021 год. Причиной назвали приостановку авиасообщения, выдачи виз и возможный запрет на летние мероприятия в России. Об этом говорится в группе Park Live во «ВКонтакте».

К нашему большому сожалению, всё идет к тому, что провести Park Live в этом году будет невозможно. Международное авиасообщение приостановлено, визы не выдаются, и, с большой вероятностью, крупные летние мероприятия этого года на территории России будут запрещены, как это происходит во всей Европе и мире. организаторы Park Live

Park Live 2021 года будет длиться восемь дней и пройдёт в два уикенда — с 8 по 11 и с 15 по 18 июля. Организаторы пообещали постараться перенести всех объявленных артистов и анонсировать точные даты выступлений позднее первого мая. При этом фестиваль 2021 года посетят и необъявленные артисты, которых изначально планировали на следующий год.

Те, кто уже купил билеты на один день, смогут выбрать любой день из всех представленных на фестивале 2021 года. А обладатели абонементов на уикенд смогут автоматически получат возможность посетить все дни фестиваля. Посетители, купившие билеты Early Bird, получат VIP-абонементы.

При этом организаторы пока не собираются возвращать билеты. О порядке возврата они пообещали рассказать дополнительно после снятия всех ограничений — точную дату не уточнили.