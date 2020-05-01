Снятие карантина начнут с прогулок по два человека, в Москве отложат отключение горячей воды. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 1 мая.
В России
В стране зафиксировали 7933 новых случая заболевания коронавирусом, почти половина из которых проходят без клинических проявлений. Общее число заражённых достигло 114 431 человека;
В Московской области с 11 мая введут обязательное ношение масок во всех общественных местах, в том числе на работе;
В Москве из-за режима самоизоляции отложили отключение горячей воды. Работы начнут проводить не раньше 1 июня;
Власти Петербурга выпустили новый порядок выплаты врачам, пострадавшим от коронавируса. Теперь компенсации будут выплачивать только тем, кто не виноват в своём заражении — проценты виновности будут определять специальные комиссии;
Глава Минстроя Владимир Якушев заразился коронавирусом и принял решение лечь в больницу, диагноз подтвердился и у его заместителя;
В Минздраве посоветовали не обижаться на близких «дольше 10 минут», чтобы не сойти с ума на карантине. Специалисты ведомства посоветовали разработать распорядок дня для каждого члена семьи и на его основе определить общий график семьи. В случае конфликтов в Минздраве призвали прощать обидчиков и успокаиваться;
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление ограничений в России после 12 мая. Сначала россиянам разрешат гулять в компании двух-трёх человек, заниматься спортом и физкультурой на улице, ходить на пробежки и гулять с детьми. При этом в случае ухудшения обстановки к 12 мая ограничения могут даже усилить;
В Росгвардии заявили, что увеличат контроль за соблюдением режима самоизоляции во время майских праздников. Особое внимание уделят москвичам;
В Роспотребнадзоре назвали осень возможным временем начала второй волны пандемии коронавируса в России. Эксперты ведомства считают, что летом число заражений снизится из-за жары и солнца;
В России провели ежегодную акцию художественного протеста «Монстрация» несмотря на коронавирус. Из-за пандемии она прошла онлайн, но в следующий раз участники пообещали «расцеловать всех»;
Музыкальный фестиваль Park Live перенесли на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Организаторы пообещали постараться сохранить всех объявленных артистов и обновили категории билетов тем, кто уже их купил;
Власти Архангельска опровергли федеральную статистику по борьбе с коронавирусом. В руководстве региона назвали ложными данные о четырёх новых смертях и отметили, что не отсылали такую статистику;
Челябинская епархия призвала уйти на карантин посетивших пасхальную службу верующих;
Микрофинансовые организации сократили суммы займов россяинам на фоне пандемии, несмотря на рост спроса на микрозаймы.
В мире
Общее число заражённых коронавирусом достигло 3 321 402 человек, в общей сложности от него скончались 237 180 человек;
Трамп заявил, что видел доказательства искусственного происхождения коронавируса, по его словам источником стала лаборатория в Ухане. При этом американские спецслужбы отрицают, что вирус могли создать люди или генетически модифицировать;
ВОЗ назвала Белоруссию одной из стран-лидеров по распространению коронавируса в Европе и призвала ввести ограничения на массовые мероприятия и передвижения людей. Власти объясняют ситуацию ростом количества тестов;
Рынок смартфонов показал самый большой спад в истории из-за пандемии коронавируса, выяснили аналитики Canalys и Counterpoint. Падение спроса затронуло всю отрасль, но «пик» ещё впереди;
Пандемия коронавируса в мире может продлиться до 2022 года, подсчитали в Центре исследований и политики в области инфекционных заболеваний при университете Миннесоты. По мнению специалистов, ситуация изменится только когда большая часть планеты переболеет и приобретёт иммунитет;
NASA бесплатно передаст производителям ИВЛ лицензию на сборку собственного аппарата для искусственной вентиляции лёгких;
В Японии начнут звонить угрям в океанариумах по видеосвязи, чтобы они не забывали, как выглядят люди и не начали прятаться при их появлении;
Valve перенесла из-за коронавируса The International — одно из крупнейших киберспортивных состязаний в мире;
На фоне пандемии голливудские студии заинтересовались технологией съёмки «Мандалорца» — она требует минимума физических декораций.
Бонус
В Великобритании начали каждую пятницу раздавать бесплатное пиво в обмен на любое пожертвование местному Минздраву. За два раза собрали уже 450 фунтов.
Пограничный Никита
Теперь компенсации будут выплачивать только тем, кто не виноват в своём заражении — проценты виновности будут определять специальные комиссии
Пиздос.
Evgenii EvgeniiПограничный
У нас в статистику попадают люди, умершие от Covid-19, а не с Covid-19. Случаев, когда пациентам с подтверждённым коронавирусом ставят причиной смерти онкологию, сердечную недостаточность, пневмонию, — десятки. На медиков будет распространяться та же методика.
В Спб вообще своя атмосфера борьбы с коронавирусом.
Овжешко Пожежниченко
"В Москве из-за режима самоизоляции отложили отключение горячей воды."
О, нет! Коварные планы Обамы удерживать Москву в стандартах ХХ-ого столетия под угрозой!
Evgenii Evgenii
Микрофинансовые организации сократили суммы займов россяинам на фоне пандемии, несмотря на рост спроса на микрозаймы.
Во тупые, на TJ недавно советовали в вебкам идти. А если серьезно, то повышенный спрос на микрозаймы отлично отражает ситуацию у большинства населения.
Александр Кузьменко
В Минздраве посоветовали не обижаться на близких «дольше 10 минут»
Ну, ок, не буду.
Если бы это так просто работало и все люди могли контролировать негативные эмоции, то проблем с домашним насилием бы не было.
check-it-out
В Великобритании начали каждую пятницу раздавать БЕСПЛАТНОЕ пиво В ОБМЕН на любое пожертвование местному Минздраву. За два раза собрали уже 450 фунтов.
Ох уж эта подмена понятий.
Илья Пономаревcheck-it-out
Бесплатное пожертвование в обмен на покупку пива
Владимир Василенко
Какие нахуй прогулки после 12 мая?
После 12 будут по 10к в сутки прибавлять
Dmitry Yashin
Про холодильники же вчерашняя новость: https://www.dp.ru/a/2020/04/30/V_Peterburge_u_bolnic_po
Дамир КамалетдиновDmitry
Да, спасибо
Национальный огонь
ну по двое вон и сейчас гуляют, час назад в окне таких видала
Ислам МаммеевНациональный
У нас на школьных стадионах в футбол играют, то дети, то взрослые .
Национальный огонь
аналогично, поэтому я никак не могу понять кого там так анально зажимают менты (хотя я не за ментов ни разу)
Ислам МаммеевНациональный
Я не знаю, как на Кавказе будут ловить нарушителей. Разве что, тех кто на принудительной изоляции. Их ловят и отправляют в инфекционки
ouxen
руки!