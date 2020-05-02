До этого журналисты сообщали о его возможной смерти, ссылаясь на перебезжчиков.

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Ким Чен Ын на открытии завода по производству удобрений Фото KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Он открыл завод по производству удобрений. Об этом сообщило государственное агентство Северной Кореи KCNA.

По данным издания, во время появления главы КНДР завод заполнили «громогласные ура». Агентство также опубликовало фотографию, на которой Ким Чен Ын якобы перерезает ленту на церемонии открытия фабрики.

Журналисты отметили, что лидер КНДР был в сопровождении высших чиновников страны, в том числе его сестры. По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен заводом.

Информацию KCNA невозможно подтвердить вторым или независимым источником: в стране нет негосударственных изданий. Пока неясно, является ли фотография актуальной и правда ли Ким Чен Ын появился на открытии фабрики.

Это первое появление лидера КНДР на публике с 12 апреля на фоне информации СМИ о проблемах с его здоровьем. Обсуждение причин пропажи Ким Чен Ына началось 15 апреля, когда он пропустил празднование дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена.

Праздник считается одним из крупнейших в Северной Корее и обычно лидер КНДР отмечает его, посещая мавзолей, где покоится его дед. Раньше Ким Чен Ын никогда не пропускал празднование.

Источником новостей о возможных проблемах со здоровьем главы КНДР и его смерти выступил сайт Daily NK, созданный северокорейскими перебезжчиками. После этого CNN сообщил со ссылкой на источники в Белом доме США, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии из-за проблем с сердцем. Однако Дональд Трамп назвал это сообщение ложным.

Ким Чен Ын уже «исчезал» из инфополя до этого. В сентябре 2014 года он пропал на 40 дней после посещения концерта, а потом появился на публике в середине октября с тростью. Государственные СМИ тогда не объясняли, где находился лидер КНДР, но по данным южнокорейской разведки ему провели операцию на левом колене.