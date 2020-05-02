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Дамир Камалетдинов
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СМИ: Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней Материал редакции

До этого журналисты сообщали о его возможной смерти, ссылаясь на перебезжчиков.

26 комментариев
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Ким Чен Ын на открытии завода по производству удобрений Фото KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Он открыл завод по производству удобрений. Об этом сообщило государственное агентство Северной Кореи KCNA.

По данным издания, во время появления главы КНДР завод заполнили «громогласные ура». Агентство также опубликовало фотографию, на которой Ким Чен Ын якобы перерезает ленту на церемонии открытия фабрики.

Журналисты отметили, что лидер КНДР был в сопровождении высших чиновников страны, в том числе его сестры. По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен заводом.

Информацию KCNA невозможно подтвердить вторым или независимым источником: в стране нет негосударственных изданий. Пока неясно, является ли фотография актуальной и правда ли Ким Чен Ын появился на открытии фабрики.

Это первое появление лидера КНДР на публике с 12 апреля на фоне информации СМИ о проблемах с его здоровьем. Обсуждение причин пропажи Ким Чен Ына началось 15 апреля, когда он пропустил празднование дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена.

Праздник считается одним из крупнейших в Северной Корее и обычно лидер КНДР отмечает его, посещая мавзолей, где покоится его дед. Раньше Ким Чен Ын никогда не пропускал празднование.

Источником новостей о возможных проблемах со здоровьем главы КНДР и его смерти выступил сайт Daily NK, созданный северокорейскими перебезжчиками. После этого CNN сообщил со ссылкой на источники в Белом доме США, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии из-за проблем с сердцем. Однако Дональд Трамп назвал это сообщение ложным.

Ким Чен Ын уже «исчезал» из инфополя до этого. В сентябре 2014 года он пропал на 40 дней после посещения концерта, а потом появился на публике в середине октября с тростью. Государственные СМИ тогда не объясняли, где находился лидер КНДР, но по данным южнокорейской разведки ему провели операцию на левом колене.

#новости #кндр

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26 комментариев
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Evgenii Evgenii

32

Ура! Товарищщщщщи!

https://vk.com/solidarity_dprk?w=wall-34486042_103702

ТОВАРИЩ КИМ ЧЕН ЫН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В…
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Физический чувак

Evgenii
22

Потрясающие идиоты.

Ответить

Дмитрий Городских

Физический
5

Вы думаете это на серьезных щщах пишут?)

Ответить

Пластиковое Окно

Дмитрий
8

Да

Ответить

Павел Тявин

Дмитрий
0

Балансировать на таком уровне метаиронии сложно. Авторы тех строк действительно могут поехать кукухой.

Ответить

Дмитрий Городских

Павел
1

В наше сложное время, когда хорошего юмора так мало, приходится рисковать: ты либо получаешь удовольствие, либо едешь кукухой.

Ответить

Evgenii Evgenii

Физический
3
Ответить

Master Oogway

Evgenii
5

Сказочные долбоёбы

Ответить

Антон Тимофеев

Evgenii
0

а где грязные подробности снов с Кимом?)

Ответить

Meg Walker

14

перебезжчиков

перебезжчиками

Ответить

Примитивный дебаркадер

8
Ответить

Неплохой месяц

6

Жаль

Ответить

Nikita Zubkov

4

Не порвался, жаль

Ответить

Газовый мангал

3

Я думал, он сдох!...

Ответить

Физический чувак

3

в стране нет негосударственных изданий

А холопы кимов в России все равно будут ссылаться на их же государственную пропаганду и рассказывать о том, какой в КНДР рай на земле.

Ответить

Andre Macareno

2

Да пофиг на вашего Кима, на фотке есть Диктатор-чан!

Ответить

Master Oogway

1

Да чела депресняк загнал, вот и исчез

Ответить

Stan Majors

1

Наелся, поспал, проснулся.
Третий сезон сериала Королевство подтвержден. (Тема сериала-Дело в корее и с зомби)

Ответить

Дамир Муртазин

1

Есть же фотка с датой уже

Ответить

Седой фитиль

0

Жив курилка!

Ответить

Free Fall

0

А как же теория о том, что это теперь двойник?

Ответить

Ярослав Лазор

0

перебежчиками

Ответить

Анна Хименес

0
Ответить

Игорец Обыкновенный

0

Он был на САМОИЗОЛЯЦИИ))

Ответить

Kristofer Robin

0

перебезжчиками?

Ответить

Ирина Геннадьевна

–2

Проcто yмиpаем с голода... Дopoгиe люди, мнe дaжe бoльнo пoпpoшайничaть, нo имeннo ceйчаc я oчeнь нyждaюcь в Вaшeй финaнcoвoй пoддepжкe! Нa прoшлoй нeдeлe y нac cлyчилocь yжacнoe гoрe, я пoхopoнила мужa, ocтавшиcь с тpeмя дeтьми бeз pабoты, eды и cpeдcтв к cущecтвoванию. Матepиальную пoмoщь, кoтoрую выдали c pабoты мужa, мнe нe хватилo дaжe нa пoхopoны, cпacибo coceдям, дoбaвившим дeнeг. Кpeдитoв мнe нe дают, пoтoму чтo я нигдe нe paбoтаю. Муж oбecпeчивал ceмью. Млaдшeнькoму всeгo пoлтoрa мeсяцa, a у мeня нa фoнe cтpecca дaжe мoлoкo пpoпaлo. Чтo дeлaть ceйчаc я пpocтo нe знaю... Я пpиму любую пoмoщь, зa чтo бyдy oчeнь признатeльнa! Еcли ecть прeдлoжeния o пoдpабoткe с наличиeм малeньких дeтeй, буду oчeнь pада! Ещe ecть матepинcкий капитал, нo я нe знаю, чтo с ним мoжнo cдeлать. Пoмoгитe! Cбepбaнк 4276 5400 4778 3372. Дaй Вaм Бoг здopoвья!!!

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