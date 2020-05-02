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Новости
Дамир Камалетдинов
2221

Илон Маск пожаловался на «слишком дорогие» акции Tesla — и они упали на 11% Материал редакции

Long story short.

22 комментария
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Elon Musk @elonmusk
Tesla stock price is too high imo
«По-моему, стоимость акций Tesla слишком высока»

Илон Маск заявил в Твиттере, что по его мнению, цена акций Tesla слишком высока. После записи стоимость ценных бумаг на бирже упала более чем на 11% — до 695 долларов за штуку.

В ответ на вопрос журналистов The Wall Street Journal, был ли твит шуткой, Маск по электронной почте ответил, что «нет».

В апреле 2019 года глава Tesla заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам, согласно которому обязан согласовывать с юристом компании все записи о финансах, продажах и поставках. Неизвестно, нарушил ли он его своим твитом — формально, в нём нет никаких данных или прогнозов.

29 апреля Tesla отчиталась о третьем успешном квартале подряд: компания получила прибыль в размере 16 миллионов долларов при выручке в 6 миллиардов. Во время звонка с инвесторами Маск критиковал режим самоизоляции, а 1 мая призвал «вернуть людям свободу» в Твиттере и объявил что избавится от всего личного имущества.

#новости #маск #деньги #tesla

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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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22 комментария
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Необыкновенный химик

6

Весело

Elvis @TradeLikeElvis
@elonmusk Dude...I just lost $10k because of this tweet. Wtf is wrong with u
Ответить

Дамир Камалетдинов

Необыкновенный
1

Шалость удалась

Ответить

Рустам Акимов

Необыкновенный
1

Сейчас налетят покупать акции подешевле, и цена подскочит

Ответить

Всеобщий калькулятор

Необыкновенный
0

Он в лонге по этим акциям с 2016, так что он ничего не потерял, а просто профит уменьшился.

Ответить

Ебаный Кошмар

0

Он вчера наебенился прост

Ответить

alexferman

Ебаный
13

Ждём когда вызовет Рогозина на баттл

Ответить

Михаил Зеленин

1

Будет забавно, если комиссия по ценным бумагам посчитает это манипуляцией курсом акций. Маск так и присесть может. 

Ответить

Max Diviani

Михаил
1

Это и есть прямая манипуляция. Цепочка причина-следствие легко отслеживается

Ответить

Любимый завод

0

 и объявил что избавится от всего личного имущества

Зочем?

Ответить

allah213

Любимый
3

узнал, что у российской ведущей в костюме вагины, дом дороже, чем у него.

Ответить

Рустам Акимов

Любимый
0

Влияние Граймс

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Любимый
0

Стал социалистом.

Ответить

Nikita Zubkov

0

Социальная депривация, бессердечная ты сука

Ответить

Vladislav Donets

0

Ясно, поставщик у них с Дуровым один на двоих.

Ответить

Comrade EightEightSeven

0

Помнится мне, Тесла выдаёт свои сотрудникам годовые премии акциями. Кто-то был вчера крайне "благодарен" шефу...

Ответить

Dmitry Yashin

0

 объявил что избавится от всего личного имущества.

Блять, и ты - туда же.
ГДЕ ПРУФЫ, БИЛЛИ?!

Ответить

Дмитрий Соснин

Dmitry
0

он это в твиттере и написал

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Inevitable

0

Закупил акций, сейчас отскок будет 

Ответить

Inevitable

Inevitable
0

Ну да, +6 баксов

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Чуждый рубин

0

Не падение, а рост ликвидности 🙃

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Евгений Козлов

0

Давно выяснилось что его недолюбливают акционеры и работники предприятий а нравится тем кто не пытается на нём заработать, всем не угодишь 

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Spect

0

Я очень надеюсь, что в этот раз власти штатов посадят его на бутылку, а не только лишат должностей

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