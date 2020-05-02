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что происходит в интернете
Long story short.
Илон Маск заявил в Твиттере, что по его мнению, цена акций Tesla слишком высока. После записи стоимость ценных бумаг на бирже упала более чем на 11% — до 695 долларов за штуку.
В ответ на вопрос журналистов The Wall Street Journal, был ли твит шуткой, Маск по электронной почте ответил, что «нет».
В апреле 2019 года глава Tesla заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам, согласно которому обязан согласовывать с юристом компании все записи о финансах, продажах и поставках. Неизвестно, нарушил ли он его своим твитом — формально, в нём нет никаких данных или прогнозов.
29 апреля Tesla отчиталась о третьем успешном квартале подряд: компания получила прибыль в размере 16 миллионов долларов при выручке в 6 миллиардов. Во время звонка с инвесторами Маск критиковал режим самоизоляции, а 1 мая призвал «вернуть людям свободу» в Твиттере и объявил что избавится от всего личного имущества.
Весело
Всеобщий калькулятор
Он в лонге по этим акциям с 2016, так что он ничего не потерял, а просто профит уменьшился.
Он вчера наебенился прост
Будет забавно, если комиссия по ценным бумагам посчитает это манипуляцией курсом акций. Маск так и присесть может.
Это и есть прямая манипуляция. Цепочка причина-следствие легко отслеживается
Помнится мне, Тесла выдаёт свои сотрудникам годовые премии акциями. Кто-то был вчера крайне "благодарен" шефу...
объявил что избавится от всего личного имущества.
Блять, и ты - туда же.
ГДЕ ПРУФЫ, БИЛЛИ?!
Закупил акций, сейчас отскок будет
Давно выяснилось что его недолюбливают акционеры и работники предприятий а нравится тем кто не пытается на нём заработать, всем не угодишь
Я очень надеюсь, что в этот раз власти штатов посадят его на бутылку, а не только лишат должностей