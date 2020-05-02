Long story short.

В закладки

Elon Musk @elonmusk Tesla stock price is too high imo «По-моему, стоимость акций Tesla слишком высока»

Илон Маск заявил в Твиттере, что по его мнению, цена акций Tesla слишком высока. После записи стоимость ценных бумаг на бирже упала более чем на 11% — до 695 долларов за штуку.

В ответ на вопрос журналистов The Wall Street Journal, был ли твит шуткой, Маск по электронной почте ответил, что «нет».

В апреле 2019 года глава Tesla заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам, согласно которому обязан согласовывать с юристом компании все записи о финансах, продажах и поставках. Неизвестно, нарушил ли он его своим твитом — формально, в нём нет никаких данных или прогнозов.

29 апреля Tesla отчиталась о третьем успешном квартале подряд: компания получила прибыль в размере 16 миллионов долларов при выручке в 6 миллиардов. Во время звонка с инвесторами Маск критиковал режим самоизоляции, а 1 мая призвал «вернуть людям свободу» в Твиттере и объявил что избавится от всего личного имущества.