Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
7905

В России зафиксировали 9623 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 120 тысяч человек Материал редакции

За последние сутки темп прироста заболеваемости снова резко увеличился.

110 комментариев
В закладки

В России за сутки зафиксировали 9623 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Из них 4488 болеют без симптомов. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.

Общее число заболевших достигло 124 054 человека, а число выздоровевших увеличилось до 15 013 — за сутки выписали ещё 1793 человека.

С 1 на 2 мая зафиксировали 57 смертей, за всё время от коронавируса скончалось 1222 человека.

#новости #covid19

Спасибо за наводку Влад Мурыгин
Дамир Камалетдинов PLUS
+126 805
Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
3
24
{ "author_name": "Влад Мурыгин", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 110, "likes": 24, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 164659, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 02 May 2020 11:39:50 +0300", "is_special": false }
СравниТакси — экономьте на поездках
Узнайте, какое такси дешевле. Эксклюзивные скидки. Выбирайте выгодный вариант
Скачать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
110 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dima Ivanov

57

Учитывая что всем стало похуй + погода стала теплой - нас ждет пиздец.

Ответить

Любимый завод

Dima
69

Хорошо что после 12 мая все резко станет лучше. Недолго ждать.

Ответить

Evgenii Evgenii

Любимый
3

А что делать нужно после 12 мая? Еще на 2 месяца "самоизоляцию"? Или на 3?

Ответить

Любимый завод

Evgenii
2

По-хорошему это проблема наших властей, а по-факту – как всегда наша с вами. Хуй знает что делать после 12 мая, честно, но лучше вряд ли станет. 

Ответить

Nikita Resh

Любимый
3

Вряд ли без дефиса

Ответить

Miku Hatsune

Evgenii
0
Ответить

Evgenii Evgenii

Miku
1

Что по населению без работы и сбережений?

Большинство российских семей оказались вообще…
Две трети российских семей не имеют возможности откладывать деньги, показал опрос Левада-центра. В…
www.rbc.ru
Ответить

Miku Hatsune

Evgenii
3

Что по умершему населению? Пусть 5-10% от 140 миллионов умирает?

Ответить

one channel

Dima
–2

Всем стало похуй так как меры не оправдывают себя. Про несоблюдение мер - не надо. Все также как и везде
Я носил изрядно маски все это время, сейчас не вижу смысла в этом.

Ответить

scheissegal

42

Гол гол гол, мы выиграем гонки

Ответить

Евгений Большаков

29

*почти вышли на плато*

Ответить

check-it-out

Евгений
9

Ну так оно и есть. Плато это не цифра по новым больным, а по динамике прироста, относительно количества больных же.

Да, слово "плато" это из серии "хлопок" конечно, но математически и правда замедлен рост значительно.

Ответить

Алексей Марголин

check-it-out
2

А теперь давайте не логарифмическую шкалу
Кол-во новых заболевших ежедневно растет и рост никак не замедлился

Ответить

check-it-out

Алексей
13

А теперь давайте не логарифмическую шкалу

Ты что ли гуманитарий?

Ответить

Алексей Марголин

check-it-out
0

Не будем тебе мешать гордиться собой :)

Ответить

check-it-out

Алексей
1

Нет, просто ты говоришь использовать шкалу, которая не демонтирует скорость или отношение.

Ты думаешь скорость роста это когда на линейной будет одинаковое число больных? Типа в каждой точке будет одинаковое значение? Типа так?
 

Ответить

Алексей Марголин

check-i…
3

Естественно нет
Почитай что значит производная
У тебя ежедневно прирост больше чем вчера
Скорость изменения общего числа у тебя меняется

Ответить

Masha Kovalyova

Алексей
2

А теперь посчитай что такое вторая производная и прикинь как она выглядит на таком графике

Ответить

check-it-out

Алексей
0

Почитай что значит производная

Это скорость изменения функции. Ну и? Возьми производную от степенной функции (которая соответствует распространению вируса в идеальной среде), что получится? И что блять означает там логарифм? 

У тебя ежедневно прирост больше чем вчера

Он должен быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, а он к счастью в отношении прошлых долями исчисляется.

Ответить

Роман Величкин

check-i…
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Производная_функции

Произво́дная функции — понятие дифференциального исчисления, характеризующее скорость изменения функции в данной точке.

Ответить

check-it-out

Роман
1

Ииии?

Неловко когда препод математики по диплому, но тебя пытаются убедить в том, что я неправильно считаю прирост или скорость функции. И не знаю что такое производная. 

Ну возьмите производную хули. График степенной (условно). Что получите? 

Ответить

Алексей Марголин

check-i…
0

В общем оставим тебя с твоим мнением

Ответить

Nikita Rodionov

check-it-out
0

Скидывай скрин линейной лучше

Ответить

check-it-out

Алексей
–2

Кол-во новых заболевших ежедневно растет и рост никак не замедлился

Объясню на задачке.

Машина едет. Количество пройденного расстояния (пробег) растёт. Но скорость езды замедляется, т.е. прирост пробега падает.

Ответить

Полковник Кассад

check-it-out
1

Не скорость падает, а скорость роста скорости

Ответить

Станислав

Полковн…
7

ускорение это называется

Ответить

check-it-out

Станисл…
0

У машины вы когда скорость снижаете, вы же не говорите, что это ускорение снижаете? Вы снижаете скорость движения.
Ускорение это как сильно вы скорость понижаете.

Ответить

Станислав

check-i…
1

на секундочку, ускорение может быть и отрицательным, если мы говорим о математическом смысле ускорения как производной скорости. Замедление=отрицательное ускорение, так как ускорение величина векторная

Ответить

check-it-out

Станисл…
–1

Ну всё так, да. Но я разве где-то ошибся.

Машина уменьшила скорость. Расстояние растёт, но растёт меньше. Где ошибка?

Ускорение скорости и так есть в этом, раз скорость уменьшается.

Ответить

Роман Величкин

check-i…
2

Каждую минуту скорость растет на 2 км/ч. Сначала она была 2, потом 4, потом 6 и т.д. Потом ускорение упало с 2 км/ч до 1 км/ч, и скорость стала увеличиваться так: 7, 8, 9 км/ч. 

Скорость не уменьшается.

Ответить

Равнодушный

check-i…
0

ошибка в том, что оно не меньше растет.

Ответить

Равнодушный хичхакер

check-it-out
3

За прошлую минуту она проехала 600 метров, а в эту минуту 1000, но скорость замедлилась? Как так, объясни.

Ответить

check-it-out

Равноду…
–4

Да, ибо если за прошую минуту она проехала 600 метров, то за эту минуту она бы (при отсутствии ускорения и сохранении скорости) проехала бы 1200 метров. А она проехала 1000.

Значит что? Скорость машины упала.

Ответить

Равнодушный

check-i…
0

ты или гонишь, или способен разогнаться до скорости света) мы обсуждаем расстояние за каждую минуту, а не общее. Вчера 6000 человек, сегодня 10000.

Ответить

check-it-out

Равноду…
–1

 Вчера 6000 человек, сегодня 10000.

А могло бы быть 12000, если бы функция росла линейно (2x).

Вы прикалываетесь, вы задачи из Б части ЕГЭ разучились решать?

Ответить

Равнодушный

check-i…
1

Если ты считаешь функцию по двум последним точкам, когда их у тебя больше 40 - ЕГЭ ты не сдашь.

Ответить

Роман Величкин

check-it-out
1

Просто пример несколько вымученный. 

И плохо иллюстрирует ситуацию с ковидом - скорость роста ежедневного числа заболевших все еще положительная, просто она меньше чем в начале эпидемии в России. Это все-таки ускорение и скорость у авто, ускорение уменьшается и авто медленнее набирает скорость, но сама скорость все еще увеличивается.

Ответить

Чеканная монета

check-it-out
0

где в РФ-то плато, если с каждым днём новый рекорд. По миру более менее выходит на плато, а врашке?

Ответить

check-it-out

Чеканная
0

где в РФ-то плато, если с каждым днём новый рекорд.

Рекорд в чём? Да число больше, но растёт оно не в разы, а в доли от прошлого.

Если бы у нас вчера было 100, а сегодня 200, а завтра 300 — это был бы пиздец. А когда у нас сегодня 110, а завтра 130 это уже радует.

Мы говорим не о числе, а о ПРИРОСТЕ.

Ответить

Чеканная монета

check-i…
1

тогда со начала эпидемии плато, потому что прироста "в разы" за один день было парочка случаев (и то они связаны с появлением новых тестов)

Ответить

check-it-out

Чеканная
0

Ну так и есть, ибо мы не в идеальной системе сидим, а у нас и количество тестов и то, что люди не контактируют с одинаковым числом людей в день сказывается.

Ответить

Равнодушный

check-i…
0

вчера было 100, а сегодня 200, а завтра 300 — это был бы пиздец. А когда у нас сегодня 110, а завтра 130 это уже радует.

Блин, возьми бумажку и посчитай. Ты запутался совсем.
Если вчера 100, сегодня 110, завтра 130, это пиздец, так как рост ускоряется.

Ответить

Алексей Марголин

check-it-out
0

Так вот нихрена он не падает
Он рост на 5к, потом на 6, сейчас на 9
Если завтра и далее он будет 9, то да, рост продолжится, то это будет плато

Ответить

Равнодушный хичхакер

check-it-out
2

Плато - это когда прирост нулевой. Заболело 10к и выздоровело 10к, количество болеющих не изменилось. Все остальное чушь.

Ответить

Игорь Харченко

check-it-out
0

мы вышли на плато по количеству тестов скорее всего

Ответить

Сергей Васильев

check-it-out
0

100k

10k

математически и правда замедлен рост значительно.

Ты тупой?

Ответить

Равнодушный хичхакер

Сергей
0

Математически тупой, так как никак замедления роста сегодня не насчитать.
Вчера больных было 104К, заболело 6К - прирост на 5.7%. Сегодня 10/110 = прирост 8.3%.

Ответить

Никита Сухов

19

Вышли на плато и, заодно, нахуй.

Ответить

Владимир Василенко

Никита
0

*На хуй

Ответить

Регулярный фитиль

Владимир
4

*нахуй, блять!

Ответить

Владимир Василенко

Регулярный
0

Хорошо:):))

Ответить

Слепой Данила

18

Заебись на плато вышли

Ответить

Павел Сидоров

17

Все те кто в метро 15 апреля стояли,привет Собянину и его гвардии.

Ответить

Евгений Большаков

5

все устали дома сидеть, тёплая погода, майские праздники, средств защиты у медиков, особенно в регионах, не хватает (что уж говорить про обычное население), послабления в некоторых регионах...
так что впереди нас ждёт только рост. 

Ответить

Сергей Кузнецов

Евгений
22

Ну хоть где-то у нас есть стабильный рост с амбициями на лидерство на мировой арене

Ответить

Вячеслав Парамонов

Сергей
0

Ахахах. Гениальная шутка. (а шутка ли? хех)

Ответить

Евгений Большаков

9

- Москва +5к,
- Москвичи 30 числа массово поехали "на дачи" в область и другие регионы.
- ждём прирост в регионах через 5-7 дней. 

Ответить

alexferman

6

Будет пробитие десяточки, как думаете?

Ответить

Argumenta Ambigua

alexferman
7

Думаю даже без подкалиберного

Ответить

Пермский Денис

Argumenta
0

Напомнил мне про WoT, теперь играть из-за тебя

Ответить

Минеральный супер_стар

0

Когда можно вновь про шашлыки уже шутить?

Ответить

Регулярный фитиль

Минеральный
21
Ответить

Владимир Василенко

5

Извините, накаркал

Ответить

Невероятный космос

Владимир
0

Не, все норм. После 12 мая будет пиздец, а не по +10к в день.

Ответить

Sask Vaks

4

Ееее, совершили рывок/прорыв на новый уровень плато!

Ответить

Алексей

3

Тж ты слоу

Ответить

Алексей Иванов

2

В мой мухосранск приехали судя по всему вообще все, на майские. Как с соседних миллионников, куда уезжали за длинным рублем, так и МСК и Питер. При чем последние, все как один имеют на авто отличительный признак, кроме цифр региона, лол. Это выносной багажник на рейлингах крыши.  Гуляют, ходят в гости, тут тепло, все радуются. Жаль бухло запретили продавать, но пивнухи на первых этажах забили хуй на запрет, так что все четко. При том, что регион как бы закрыли на въезд и без прописки не пускают, однако ж все пробираются все равно, ведь прописку мало кто менял, да и по полям объезжают посты.

Ответить

Kyler

Алексей
0

Так победим эту китайскую заразу

Ответить

Игорец Обыкновенный

2

Скажем спасибо многочисленным крестовым походам верующих против вируса, элитным пасхальным сходкам с облахастиным и бесконечным проверочными пробкам людей в метро!!!

Ответить

Алексей Вежлев

2

Догнать и перегнать АМЕРИКУ!

Ответить

Ирина Геннадьевна

1

Проcто yмиpаем с голода... Дopoгиe люди, мнe дaжe бoльнo пoпpoшайничaть, нo имeннo ceйчаc я oчeнь нyждaюcь в Вaшeй финaнcoвoй пoддepжкe! Нa прoшлoй нeдeлe y нac cлyчилocь yжacнoe гoрe, я пoхopoнила мужa, ocтавшиcь с тpeмя дeтьми бeз pабoты, eды и cpeдcтв к cущecтвoванию. Матepиальную пoмoщь, кoтoрую выдали c pабoты мужa, мнe нe хватилo дaжe нa пoхopoны, cпacибo coceдям, дoбaвившим дeнeг. Кpeдитoв мнe нe дают, пoтoму чтo я нигдe нe paбoтаю. Муж oбecпeчивал ceмью. Млaдшeнькoму всeгo пoлтoрa мeсяцa, a у мeня нa фoнe cтpecca дaжe мoлoкo пpoпaлo. Чтo дeлaть ceйчаc я пpocтo нe знaю... Я пpиму любую пoмoщь, зa чтo бyдy oчeнь признатeльнa! Пoмoгитe! Cбepбaнк 4276 5400 4778 3372. Дaй Вaм Бoг здopoвья!!!

Ответить

Alex Fielding

Ирина
0

съешь младшенького, ёб ты

Ответить

Алексей

1

Ну ебать

Ответить

Martin Schulz

1

Бля...

Ответить

Колоссальный бинокль

1

Заебись Пасху отметили

Ответить

Атлант поправил плечи

1

Не переживайте, сейчас все адекватные правительства выйдут из карантина, и начнут помогать России, что поможет и врачам и больным справиться с болезнью

Главное чтобы некоторые долбоебы не стреляли себе в колено

Ответить

Darya Timofeeva

1

На плато идем как говорится

Ответить

Elena Orumbayeva

1

Плато как и дороги в России не ровное

Ответить

Квадратный дым

1

Главное, обсудить стратегии выхода с карантина после 12го мая

Плато же

Ответить

Kyler

1

Где этот гений с графиками, он почти 1 в 1 предсказал

Ответить

Регулярный фитиль

Kyler
0
Ответить

Kyler

Регулярный
0

Не ко мне претензии

Ответить

Maxim Semenov

1

Напоминаю, мы сразу в рай, а остальные просто сдохнут

Ответить

Руслан Мухаметкулов

0

Да ладно, Скворцова уверяет, что на плато вышли.

Ответить

miniawe .

Руслан
2

Куда заяву за фейк о короновирусе писать? 

Ответить

Руслан Мухаметкулов

miniawe
0

Голиковой и Поповой

Ответить

Ирина Геннадьевна

–5

Проcто yмиpаем с голода... Дopoгиe люди, мнe дaжe бoльнo пoпpoшайничaть, нo имeннo ceйчаc я oчeнь нyждaюcь в Вaшeй финaнcoвoй пoддepжкe! Нa прoшлoй нeдeлe y нac cлyчилocь yжacнoe гoрe, я пoхopoнила мужa, ocтавшиcь с тpeмя дeтьми бeз pабoты, eды и cpeдcтв к cущecтвoванию. Матepиальную пoмoщь, кoтoрую выдали c pабoты мужa, мнe нe хватилo дaжe нa пoхopoны, cпacибo coceдям, дoбaвившим дeнeг. Кpeдитoв мнe нe дают, пoтoму чтo я нигдe нe paбoтаю. Муж oбecпeчивал ceмью. Млaдшeнькoму всeгo пoлтoрa мeсяцa, a у мeня нa фoнe cтpecca дaжe мoлoкo пpoпaлo. Чтo дeлaть ceйчаc я пpocтo нe знaю... Я пpиму любую пoмoщь, зa чтo бyдy oчeнь признатeльнa! Пoмoгитe! Cбepбaнк 4276 5400 4778 3372. Дaй Вaм Бoг здopoвья!!!

Ответить

Регулярный фитиль

Ирина
1

Фигасе: попрошайко-боты стали более разнообразный текст писать.

Ответить

Вероятный Денис

0

У вас ссылка не работает

Ответить

Колоссальный бинокль

Вероятный
1

Это потому что ты людей игнорируешь

Ответить

Вероятный Денис

Колоссальный
0

Это потому что этот ваш ЛС тоже не работает

Ответить

Регулярный фитиль

Вероятный
0

Вы о чём там переговариваетесь?

Ответить

Вероятный Денис

Регулярный
0

О насильственном захвате комитета. 

Ответить

Регулярный

Вероятн…
0

Ох, ну тогда ладно. Кто первый в списке на изнасилование?

Ответить

Вероятный Денис

Регуляр…
0

Запустим Илюхера и realfiddy к Цыплухину, а там посмотрим кто кого.

Ответить

Алексей Соколов

0

вообще-то ничего смешного

Ответить

Сергей Гращенко

Алексей
1
Ответить

Регулярный фитиль

Алексей
0

Это не шутки.

Ответить

German Times

Регулярный
2

Мы встретились в маршрутке

Ответить

one channel

0

Карантин нужно отменять.
Какой смысл в нем если количество новых случаев в Мск за последние дни практически удвоилось? А с начала карантина увеличилось в десятки раз.

Нужно лишь запретить массовые собрания , рестораны, спортЗалы, парки и отдых на открытом воздухе, но открыть все остальное.

Ответить

Сергей Сергеев

one
0

у нас не работает социальная ответственность, поэтому такие методы не для России

Ответить

one channel

Сергей
0

Также как и везде. 
Тут постили ролик с бешеным количеством вывалившихся на улицу немцев в тёплый день и катающихся на велосипеде.

В России есть только одна особенность - данные по новым случаям высираются централизованно один раз в день и поэтому я уверен что они несут в себе манипулятивные цели в том числе

Ответить

Иван Маслов

0

По регионам надо

Ответить

Алексей Иванов

0

"Около 2% населения Москвы больны новой коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин." Это он боярышником наебенился как дырявая шлюпка и пизданул или они решили признаться? 2% это 256 000 человек же

Ответить

Kyler

Алексей
0

Возможно он делает прогноз, так как не все прошли тестирование...

Ответить

Алексей Иванов

Kyler
0

"По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.

Ответить

Kyler

Алексей
0

Ну а почему их тогда в общей статистике нет?

Ответить

Алексей Иванов

Kyler
0

Видимо бордюрович не согласовывает с офф статистикой то, что говорит.

Ответить

Maxim Semenov

0

https://www.youtube.com/watch?v=qmsF3xbqnR8

Ответить

Чеканная монета

0

Завтра будет 10400 скриньте

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Мария Захарова вызвала Алексея Навального на онлайн-дебаты. Политик согласился
Представитель МИДа против основателя Фонда борьбы с коррупцией — внезапный конфликт перерастёт в дискуссию.
258
Новости
Леся Рябцева рассказала о харрасменте со стороны Венедиктова и обвинила Би-би-си в искажении интервью
Журналистка утверждает, что издание должно было опубликовать её полный рассказ, а не его части.
173
Путешествия
Жизнь в Таджикистане Ч.1
Не буду взять на себя смелость рассказать о всей стране, так как я ещё не посещал многие уголки своей страны, слышал но не видел своими глазами, буду писать о своём регионе.
134
Популярное за три дня
Своими руками
Леплю из самозастывающей глины
60
Новости
У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус
Премьер-министр России ушёл на самоизоляцию.
305
Интернет
Михалков на своем Youtube канале рассказал о чипировании людей Биллом Гейтсом
111
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Alex Fielding

В России зафиксировали 9623…

Lena Larkina

Поднялась температура. Вызвал…

садоизоляция

В России зафиксировали 9623…

Spect

Илон Маск пожаловался на…

check-it-out

В России зафиксировали 9623…

Великий

В России зафиксировали 9623…

Амир Аль-Мопеди

Илон Маск пожаловался на…

Roma Dmitriev

Михалков на своем Youtube…

Роман Величкин

В России зафиксировали 9623…

Max Diviani

Илон Маск пожаловался на…

садоизоляция

В России зафиксировали 9623…

check-it-out

В России зафиксировали 9623…

Shlomo Goldenberg

Михалков на своем Youtube…

Алексей Иванов

В России зафиксировали 9623…

Kyler

В России зафиксировали 9623…

Maxim Semenov

В России зафиксировали 9623…

садоизоляция

В России зафиксировали 9623…

check-it-out

В России зафиксировали 9623…

Maxim Semenov

В России зафиксировали 9623…