Прямой эфир
За последние сутки темп прироста заболеваемости снова резко увеличился.
В России за сутки зафиксировали 9623 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Из них 4488 болеют без симптомов. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.
Общее число заболевших достигло 124 054 человека, а число выздоровевших увеличилось до 15 013 — за сутки выписали ещё 1793 человека.
С 1 на 2 мая зафиксировали 57 смертей, за всё время от коронавируса скончалось 1222 человека.
Учитывая что всем стало похуй + погода стала теплой - нас ждет пиздец.
Любимый завод
Хорошо что после 12 мая все резко станет лучше. Недолго ждать.
А что делать нужно после 12 мая? Еще на 2 месяца "самоизоляцию"? Или на 3?
Любимый завод
По-хорошему это проблема наших властей, а по-факту – как всегда наша с вами. Хуй знает что делать после 12 мая, честно, но лучше вряд ли станет.
Что по населению без работы и сбережений?
Всем стало похуй так как меры не оправдывают себя. Про несоблюдение мер - не надо. Все также как и везде
Я носил изрядно маски все это время, сейчас не вижу смысла в этом.
*почти вышли на плато*
Ну так оно и есть. Плато это не цифра по новым больным, а по динамике прироста, относительно количества больных же.
Да, слово "плато" это из серии "хлопок" конечно, но математически и правда замедлен рост значительно.
А теперь давайте не логарифмическую шкалу
Кол-во новых заболевших ежедневно растет и рост никак не замедлился
А теперь давайте не логарифмическую шкалу
Ты что ли гуманитарий?
Не будем тебе мешать гордиться собой :)
Нет, просто ты говоришь использовать шкалу, которая не демонтирует скорость или отношение.
Ты думаешь скорость роста это когда на линейной будет одинаковое число больных? Типа в каждой точке будет одинаковое значение? Типа так?
Естественно нет
Почитай что значит производная
У тебя ежедневно прирост больше чем вчера
Скорость изменения общего числа у тебя меняется
А теперь посчитай что такое вторая производная и прикинь как она выглядит на таком графике
Почитай что значит производная
Это скорость изменения функции. Ну и? Возьми производную от степенной функции (которая соответствует распространению вируса в идеальной среде), что получится? И что блять означает там логарифм?
У тебя ежедневно прирост больше чем вчера
Он должен быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, а он к счастью в отношении прошлых долями исчисляется.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Производная_функции
Произво́дная функции — понятие дифференциального исчисления, характеризующее скорость изменения функции в данной точке.
Ииии?
Неловко когда препод математики по диплому, но тебя пытаются убедить в том, что я неправильно считаю прирост или скорость функции. И не знаю что такое производная.
Ну возьмите производную хули. График степенной (условно). Что получите?
Кол-во новых заболевших ежедневно растет и рост никак не замедлился
Объясню на задачке.
Машина едет. Количество пройденного расстояния (пробег) растёт. Но скорость езды замедляется, т.е. прирост пробега падает.
Не скорость падает, а скорость роста скорости
У машины вы когда скорость снижаете, вы же не говорите, что это ускорение снижаете? Вы снижаете скорость движения.
Ускорение это как сильно вы скорость понижаете.
Ну всё так, да. Но я разве где-то ошибся.
Машина уменьшила скорость. Расстояние растёт, но растёт меньше. Где ошибка?
Ускорение скорости и так есть в этом, раз скорость уменьшается.
Каждую минуту скорость растет на 2 км/ч. Сначала она была 2, потом 4, потом 6 и т.д. Потом ускорение упало с 2 км/ч до 1 км/ч, и скорость стала увеличиваться так: 7, 8, 9 км/ч.
Скорость не уменьшается.
За прошлую минуту она проехала 600 метров, а в эту минуту 1000, но скорость замедлилась? Как так, объясни.
Да, ибо если за прошую минуту она проехала 600 метров, то за эту минуту она бы (при отсутствии ускорения и сохранении скорости) проехала бы 1200 метров. А она проехала 1000.
Значит что? Скорость машины упала.
ты или гонишь, или способен разогнаться до скорости света) мы обсуждаем расстояние за каждую минуту, а не общее. Вчера 6000 человек, сегодня 10000.
Вчера 6000 человек, сегодня 10000.
А могло бы быть 12000, если бы функция росла линейно (2x).
Вы прикалываетесь, вы задачи из Б части ЕГЭ разучились решать?
Если ты считаешь функцию по двум последним точкам, когда их у тебя больше 40 - ЕГЭ ты не сдашь.
Просто пример несколько вымученный.
И плохо иллюстрирует ситуацию с ковидом - скорость роста ежедневного числа заболевших все еще положительная, просто она меньше чем в начале эпидемии в России. Это все-таки ускорение и скорость у авто, ускорение уменьшается и авто медленнее набирает скорость, но сама скорость все еще увеличивается.
где в РФ-то плато, если с каждым днём новый рекорд. По миру более менее выходит на плато, а врашке?
где в РФ-то плато, если с каждым днём новый рекорд.
Рекорд в чём? Да число больше, но растёт оно не в разы, а в доли от прошлого.
Если бы у нас вчера было 100, а сегодня 200, а завтра 300 — это был бы пиздец. А когда у нас сегодня 110, а завтра 130 это уже радует.
Мы говорим не о числе, а о ПРИРОСТЕ.
тогда со начала эпидемии плато, потому что прироста "в разы" за один день было парочка случаев (и то они связаны с появлением новых тестов)
Ну так и есть, ибо мы не в идеальной системе сидим, а у нас и количество тестов и то, что люди не контактируют с одинаковым числом людей в день сказывается.
вчера было 100, а сегодня 200, а завтра 300 — это был бы пиздец. А когда у нас сегодня 110, а завтра 130 это уже радует.
Блин, возьми бумажку и посчитай. Ты запутался совсем.
Если вчера 100, сегодня 110, завтра 130, это пиздец, так как рост ускоряется.
Так вот нихрена он не падает
Он рост на 5к, потом на 6, сейчас на 9
Если завтра и далее он будет 9, то да, рост продолжится, то это будет плато
Плато - это когда прирост нулевой. Заболело 10к и выздоровело 10к, количество болеющих не изменилось. Все остальное чушь.
100k
10k
математически и правда замедлен рост значительно.
Ты тупой?
Равнодушный хичхакер
Математически тупой, так как никак замедления роста сегодня не насчитать.
Вчера больных было 104К, заболело 6К - прирост на 5.7%. Сегодня 10/110 = прирост 8.3%.
Вышли на плато и, заодно, нахуй.
*На хуй
Регулярный фитиль
*нахуй, блять!
все устали дома сидеть, тёплая погода, майские праздники, средств защиты у медиков, особенно в регионах, не хватает (что уж говорить про обычное население), послабления в некоторых регионах...
так что впереди нас ждёт только рост.
Ну хоть где-то у нас есть стабильный рост с амбициями на лидерство на мировой арене
- Москва +5к,
- Москвичи 30 числа массово поехали "на дачи" в область и другие регионы.
- ждём прирост в регионах через 5-7 дней.
Будет пробитие десяточки, как думаете?
Думаю даже без подкалиберного
Извините, накаркал
Невероятный космос
Не, все норм. После 12 мая будет пиздец, а не по +10к в день.
В мой мухосранск приехали судя по всему вообще все, на майские. Как с соседних миллионников, куда уезжали за длинным рублем, так и МСК и Питер. При чем последние, все как один имеют на авто отличительный признак, кроме цифр региона, лол. Это выносной багажник на рейлингах крыши. Гуляют, ходят в гости, тут тепло, все радуются. Жаль бухло запретили продавать, но пивнухи на первых этажах забили хуй на запрет, так что все четко. При том, что регион как бы закрыли на въезд и без прописки не пускают, однако ж все пробираются все равно, ведь прописку мало кто менял, да и по полям объезжают посты.
Скажем спасибо многочисленным крестовым походам верующих против вируса, элитным пасхальным сходкам с облахастиным и бесконечным проверочными пробкам людей в метро!!!
Проcто yмиpаем с голода... Дopoгиe люди, мнe дaжe бoльнo пoпpoшайничaть, нo имeннo ceйчаc я oчeнь нyждaюcь в Вaшeй финaнcoвoй пoддepжкe! Нa прoшлoй нeдeлe y нac cлyчилocь yжacнoe гoрe, я пoхopoнила мужa, ocтавшиcь с тpeмя дeтьми бeз pабoты, eды и cpeдcтв к cущecтвoванию. Матepиальную пoмoщь, кoтoрую выдали c pабoты мужa, мнe нe хватилo дaжe нa пoхopoны, cпacибo coceдям, дoбaвившим дeнeг. Кpeдитoв мнe нe дают, пoтoму чтo я нигдe нe paбoтаю. Муж oбecпeчивал ceмью. Млaдшeнькoму всeгo пoлтoрa мeсяцa, a у мeня нa фoнe cтpecca дaжe мoлoкo пpoпaлo. Чтo дeлaть ceйчаc я пpocтo нe знaю... Я пpиму любую пoмoщь, зa чтo бyдy oчeнь признатeльнa! Пoмoгитe! Cбepбaнк 4276 5400 4778 3372. Дaй Вaм Бoг здopoвья!!!
Не переживайте, сейчас все адекватные правительства выйдут из карантина, и начнут помогать России, что поможет и врачам и больным справиться с болезнью
Главное чтобы некоторые долбоебы не стреляли себе в колено
Где этот гений с графиками, он почти 1 в 1 предсказал
Да ладно, Скворцова уверяет, что на плато вышли.
Проcто yмиpаем с голода... Дopoгиe люди, мнe дaжe бoльнo пoпpoшайничaть, нo имeннo ceйчаc я oчeнь нyждaюcь в Вaшeй финaнcoвoй пoддepжкe! Нa прoшлoй нeдeлe y нac cлyчилocь yжacнoe гoрe, я пoхopoнила мужa, ocтавшиcь с тpeмя дeтьми бeз pабoты, eды и cpeдcтв к cущecтвoванию. Матepиальную пoмoщь, кoтoрую выдали c pабoты мужa, мнe нe хватилo дaжe нa пoхopoны, cпacибo coceдям, дoбaвившим дeнeг. Кpeдитoв мнe нe дают, пoтoму чтo я нигдe нe paбoтаю. Муж oбecпeчивал ceмью. Млaдшeнькoму всeгo пoлтoрa мeсяцa, a у мeня нa фoнe cтpecca дaжe мoлoкo пpoпaлo. Чтo дeлaть ceйчаc я пpocтo нe знaю... Я пpиму любую пoмoщь, зa чтo бyдy oчeнь признатeльнa! Пoмoгитe! Cбepбaнк 4276 5400 4778 3372. Дaй Вaм Бoг здopoвья!!!
Колоссальный бинокль
Это потому что ты людей игнорируешь
Вероятный Денис
Это потому что этот ваш ЛС тоже не работает
Регулярный фитиль
Вы о чём там переговариваетесь?
Вероятный Денис
О насильственном захвате комитета.
вообще-то ничего смешного
Регулярный фитиль
Это не шутки.
Карантин нужно отменять.
Какой смысл в нем если количество новых случаев в Мск за последние дни практически удвоилось? А с начала карантина увеличилось в десятки раз.
Нужно лишь запретить массовые собрания , рестораны, спортЗалы, парки и отдых на открытом воздухе, но открыть все остальное.
у нас не работает социальная ответственность, поэтому такие методы не для России
Также как и везде.
Тут постили ролик с бешеным количеством вывалившихся на улицу немцев в тёплый день и катающихся на велосипеде.
В России есть только одна особенность - данные по новым случаям высираются централизованно один раз в день и поэтому я уверен что они несут в себе манипулятивные цели в том числе
"Около 2% населения Москвы больны новой коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин." Это он боярышником наебенился как дырявая шлюпка и пизданул или они решили признаться? 2% это 256 000 человек же
"По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Видимо бордюрович не согласовывает с офф статистикой то, что говорит.