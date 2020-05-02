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Дамир Камалетдинов
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В Петербурге дрифтеры устроили массовые гуляния с кальяном и общепитом у «Газпром Арены» в разгар пандемии Материал редакции

Дрифт во время чумы.

18 комментариев
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Фото здесь и далее — Павел Каравашкин для «Фонтанки»

В Петербурге в разгар пандемии дрифтеры, гонщики и автолюбители устроили массовые гуляния с кальянами и общепитом. В ночь на 2 мая несколько сотен человек собрались на парковке возле стадиона «Газпром Арена». На это обратила внимание «Фонтанка», корреспондент которой написал репортаж с мероприятия.

Организаторами вечеринки выступило одно из субкультурных сообщество, объединяющих дрифтеров, гонщиков и фанатов красивых машин. Как отметил корреспондент «Фонтанки», участники гуляний не скрывали нарушение режима самоизоляции: они танцевали под громкую музыку, курили кальяны и покупали кофе «с колёс».

Петербург считается одним из самых жёстких регионов по количеству дел, заведённых за нарушение самоизоляции. За апрель полицейские составили более 1500 протоколов на людей, которые посещали закрытые парки, детские площадки и скверы, однако только треть дел дошла до реального наказания.

В некоторых случаях сотрудники полиции применяли не ту статью и суды отказывались штрафовать граждан. При этом чаще всего «жертвами» полицейских становятся граждане, посещающие парки или сады в одиночестве — их принудительно фотографируют и заносят в базу нарушителей, а потом могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.

#новости #петербург #covid19

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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18 комментариев
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Алексей Любимцев

4

дрифт

на фото: хендай, фольксаген поло, форд фокус, лада

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Евгений Клочков

Алексей
1

Ну допустим дрист, опечатались

Ответить

Тяжелый цветок

Алексей
0

ахахах

Ответить

Магомед Шереметьев

Алексей
0

Я с Креты проиграл

Ответить

Дальний дебаркадер

2

Прекрасно, следующее гуляние им устроит апостол Пётр

Ответить

Творческий торшер

Дальний
1

Почилят на афтерпати

Ответить

Дальний дебаркадер

Дальний
1

Но вообще по-хорошему всем большой штраф и принудительный карантин, и больше такого не повториться скорее всего

Ответить

Магомед Шереметьев

Дальний
0

По хорошему надо ЧС ввести. А так с таким же успехом можно на митинги Навального реагировать

Ответить

Ненужный микроскоп

2

Просто ребята мечтают встретиться с кумиром

Ответить

Атлант поправил плечи

2

Ой, а где росгвардия с её дубинками и крутиловом всех случайно проходящих?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Атлант
0

На неё там всем похуй было примерно всегда — они в целом не в первый раз собираются же

Ответить

Dc Maniac

1

Запасаемся попкорном 🍿
И ждем развития событий

А что имеют право — у нас так то ЧС не ввели (а самоизоляция на данный момент это понятие абстрактное)

Ответить

Йохан Ирвинг

0

Охуенно блять, а мне мчс шлет смски что уголовка за нарушение режима самоизоляции

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Taktischer Corgi

0

 Дрифт во время чумы.

Дрифт во время ОРВИ

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the art of гепард

0

а можно они потом будут дрифтовать с короной дома, а не получать место в больнице?

Ответить

Евгений Клочков

0

Через три недели будут дрифтовать на рефрижераторах

Ответить

Spect

0

Ну собрались и собрались, чего бухтеть-то? Хотите отнять у людей их свободы? Типичные этатисты-социалисты.

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Жидкий космос

–1

Д - долбоёбы

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