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Фото здесь и далее — Павел Каравашкин для «Фонтанки»

В Петербурге в разгар пандемии дрифтеры, гонщики и автолюбители устроили массовые гуляния с кальянами и общепитом. В ночь на 2 мая несколько сотен человек собрались на парковке возле стадиона «Газпром Арена». На это обратила внимание «Фонтанка», корреспондент которой написал репортаж с мероприятия.

Организаторами вечеринки выступило одно из субкультурных сообщество, объединяющих дрифтеров, гонщиков и фанатов красивых машин. Как отметил корреспондент «Фонтанки», участники гуляний не скрывали нарушение режима самоизоляции: они танцевали под громкую музыку, курили кальяны и покупали кофе «с колёс».

Петербург считается одним из самых жёстких регионов по количеству дел, заведённых за нарушение самоизоляции. За апрель полицейские составили более 1500 протоколов на людей, которые посещали закрытые парки, детские площадки и скверы, однако только треть дел дошла до реального наказания.

В некоторых случаях сотрудники полиции применяли не ту статью и суды отказывались штрафовать граждан. При этом чаще всего «жертвами» полицейских становятся граждане, посещающие парки или сады в одиночестве — их принудительно фотографируют и заносят в базу нарушителей, а потом могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.