Прямой эфир
В передаче режиссёр утверждал, что проект Билла Гейтса позволить контролировать сознание людей.
«Россия 24» сняла с эфира повторы передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В ВГТРК отказались выпускать запись программы в выходные дни. Об этом Михалков рассказал в видеообращении на своём YouTube-канале.
Обычно «Бесогон ТВ» выходит на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторяется в субботу и воскресенье. Как рассказал режиссёр, ему позвонил представитель руководства телеканала и сообщил, что в эфир не выйдут повторы «Бесогона», назначенные на субботу и воскресенье.
Михалков утверждает, что до этого запись передачи дважды показали в менее популярное время, чтобы выпуск «посмотрело как можно меньше людей». Как пояснил режиссёр, он не уверен, что передача продолжит выходить на «России 24».
В последнем выпуске «Бесогона», который успели показать по телевидению в пятницу 1 мая Михалков рассказывал о проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки. Режиссёр считает, что миллиардер внедрит в людей чипы, которые позволят влиять на поведение ради «сокращения человечества».
Снимать надо было до показа. Теперь похуй, миллионы бабулек и долбоёбов дремучих уже уверовали в сатанинского Билли.
Я такую хуйню могу даже во сне нести не заикаясь)
В этом даже нет сомнений!
это я. лучше ты скажи свой
выехали
даже не спросил кто выехали
наряд фсб, конечно, а ты что подумал?
бля, вот так и знал что доебёшься к этому слову) но не стал переделывать
ты заебал так много лайкать
мне лень ставить их!
бля пидоры
Ты уверен что ты не спишь?
ом!
Омм...
смотрит на тебя как на дебила
ok
Валютный томагавк_два
Йобаный в рот, блять.
Ну а дело то заведут за распространение ложной информации о коронавирусе?
Будучи кремлёвским вафлёром 20-го разряда, оказаться пидорнутым с главного госканала - это, блять, просто талантище иметь надо.
Вы почитайте комменты под его видео на ютубе: https://youtu.be/MEtaaNNuVCI . Такое чувство что там перекличка бумеров-долбаебов, ждущих когда им скажут опять банки с водой под монитором заряжать.
Вам смешно, а мои родственники в эту хуйню верят
Равнодушный хичхакер
теперь им придется поверить в цензуру на России24, а это уже неплохо
Билли просто сказал, что все компы, ноуты, часть телефонов, сотовую связь и банки им отрубит. Я б так и сделал. Еще б бесогону запретил вьезд во все страны. Он так точно может сделать
Это просто праздник для новых конспирологических видео-расследований...
"Шок. Федеральные каналы покрывают коварные планы США. Что они скрывают?"
"Михалков открыл тайну Билла Гейтса и Навального, теперь его пытаются заткнуть."
"Чипированные американцами сотрудники России 24, покорно исполняют команды из Вашингтона".
...
P.S. Никита Сергеевич, ну какая в России цензура, ну зачем вы так, поспешно, не разобравшись, наговариваете на отечество.
Каким то сложным путем Билли пошел
Трагический Илья
Нужно было всего лишь чуть-чуть изменить гравитационное поле земли
Это какая то спецоперация? Соловьев, Захарова, Михалков, кто следующий? Скобеева?
Учат азбуку букашки,
Чтобы грамотными стать,
Потому что это мало —
Только ползать и летать!
Лучше бы завели дело о "фейках"
А, я ж забыл, им можно, а остальным - нельзя