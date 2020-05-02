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Новости
Дамир Камалетдинов
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«Россия 24» сняла с эфира выпуск «Бесогон ТВ» о чипировании под видом вакцины Covid-19. Михалков обвинил канал в цензуре Материал редакции

В передаче режиссёр утверждал, что проект Билла Гейтса позволить контролировать сознание людей.

67 комментариев
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«Россия 24» сняла с эфира повторы передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В ВГТРК отказались выпускать запись программы в выходные дни. Об этом Михалков рассказал в видеообращении на своём YouTube-канале.

Обычно «Бесогон ТВ» выходит на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторяется в субботу и воскресенье. Как рассказал режиссёр, ему позвонил представитель руководства телеканала и сообщил, что в эфир не выйдут повторы «Бесогона», назначенные на субботу и воскресенье.

Михалков утверждает, что до этого запись передачи дважды показали в менее популярное время, чтобы выпуск «посмотрело как можно меньше людей». Как пояснил режиссёр, он не уверен, что передача продолжит выходить на «России 24».

То есть, грубо говоря, передача снята с эфира. Я в том разговоре сказал, что для меня это чистой воды цензура, все объяснения, другие причины — это ложь, это неправда.

Никита Михалков
режиссёр

В последнем выпуске «Бесогона», который успели показать по телевидению в пятницу 1 мая Михалков рассказывал о проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки. Режиссёр считает, что миллиардер внедрит в людей чипы, которые позволят влиять на поведение ради «сокращения человечества».

#новости #тв #михалков #covid19

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67 комментариев
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Равнодушный хичхакер

30

в этой новости прекрасно все

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Уютный Багажник

17

Снимать надо было до показа. Теперь похуй, миллионы бабулек и долбоёбов дремучих уже уверовали в сатанинского Билли.

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Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
4
Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

Я такую хуйню могу даже во сне нести не заикаясь) 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
1

В этом даже нет сомнений! 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
3
Ответить

Уютный Багажник

Уютный
5

бля. не та картинка. хотя ладно. и так номрм

Ответить

Арнольд

Уютный
1

это ты? скажи адрес 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

это я. лучше ты скажи свой

Ответить

Арнольд

Уютный
2

Большая Филевская 59к 2 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

выехали

Ответить

Арнольд

Уютный
1

жаль 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

даже не спросил кто выехали

Ответить

Арнольд

Уютный
1

кто выехали? 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

наряд фсб, конечно, а ты что подумал?

Ответить

Арнольд

Уютный
2

Красивый наряд? 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

бля, вот так и знал что доебёшься к этому слову) но не стал переделывать

Ответить

Арнольд

Уютный
1

да я тоже знал что ты напишешь про фсб, но подыгрываю тебе, потому что ты моя жена 

Ответить

Арнольд

Арнольд
2

или Шульгин 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

ты заебал так много лайкать 
мне лень ставить их!

Ответить

Арнольд

Уютный
1

тогда лови за щеку 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

бля пидоры

Ответить

Арнольд

Уютный
2
Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2
Ответить

Арнольд

Уютный
1

АТЬЕБИСЬ !!!!!!1111111111

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
1
Ответить

Арнольд

Уютный
0

ща будет Internal Server Error 500 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
1
Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

я твой шульгин

Ответить

Рыбий Глаз

Уютный
0

Ты уверен что ты не спишь?

Ответить

Уютный Багажник

Рыбий
–1

ом!

Ответить

Рыбий Глаз

Уютный
0

Омм...

Ответить

Уютный Багажник

Рыбий
0

смотрит на тебя как на дебила

Ответить

Рыбий Глаз

Уютный
0

ok

Ответить

Уютный Багажник

Рыбий
–1

ом

Ответить

Рыбий Глаз

Уютный
1

Ясно, понятно...

Ответить

Валютный томагавк_два

Арнольд
0

Йобаный в рот, блять.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Валютный
0

АГАГАГАГ !!! ПОПАЛ ДА !! ПОПАЛ! ЯК ХУЙ В РУКОМIЙНИК!! 

Ответить

Эндис

Арнольд
0

Аарон Руссо айбол! Зачем Рокфеллеру тебе всё это рассказывать? Ты кто бля такой гусь с горы. В себя поверил. педрила...

Ответить

Рыбий Глаз

Уютный
0

Бил и без этого заебись чипирует...

Ответить

Dmitry Bogatykh

11

Ну а дело то заведут за распространение ложной информации о коронавирусе?

Ответить

alexferman

10

Будучи кремлёвским вафлёром 20-го разряда, оказаться пидорнутым с главного госканала - это, блять, просто талантище иметь надо.

Ответить

Artem Puchkov

6

Россия 24 продалась чертовым пиндосам

Ответить

Dmitriy

4

Вы почитайте комменты под его видео на ютубе: https://youtu.be/MEtaaNNuVCI . Такое чувство что там перекличка бумеров-долбаебов, ждущих когда им скажут опять банки с водой под монитором заряжать.

Ответить

FOX

Dmitriy
0

Сбербанк заключил соглашение с Майкрософт, теперь понятно откуда ноги растут.

Ответить

Равнодушный хичхакер

Dmitriy
0

Свобода слова, она такая, да. Глупых слов всегда больше, чем умных.
PS а повербанк от монитора удобно заряжать

Ответить

Вирусный торшер

3

Так он это ... на полном серьёзе это вещал? Не рофлил?

Ответить

Spect

Вирусный
2

Он не умеет рофлить, он же не путин

Ответить

Константин Курасов

2

Вам смешно, а мои родственники в эту хуйню верят

Ответить

Равнодушный хичхакер

Константин
2

теперь им придется поверить в цензуру на России24, а это уже неплохо

Ответить

Max Diviani

2

Так а где получить прививку с чипом? Я ж и не против

Ответить

Bad Bear

2

Из Человек и закон на первом канале тоже удалят?

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Кто голос-то подал

Ответить

Валютный томагавк_два

1

Михалков обвинил канал в цензуре

Чья бы корова мычала.

Ответить

Сергей Павлов

1

самая хорошая новость за последние несколько лет

Ответить

Stan Majors

1

Билли просто сказал, что все компы, ноуты, часть телефонов, сотовую связь и банки им отрубит. Я б так и сделал. Еще б бесогону запретил вьезд во все страны. Он так точно может сделать

Ответить

Владислав Косинов

1

Это просто праздник для новых конспирологических видео-расследований...
"Шок. Федеральные каналы покрывают коварные планы США. Что они скрывают?"
"Михалков открыл тайну Билла Гейтса и Навального, теперь его пытаются заткнуть."
"Чипированные американцами сотрудники России 24, покорно исполняют команды из Вашингтона".
...
P.S. Никита Сергеевич, ну какая в России цензура, ну зачем вы так, поспешно, не разобравшись, наговариваете на отечество.
 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Каким то сложным путем Билли пошел 

Ответить

Трагический Илья

Арнольд
1

Нужно было всего лишь чуть-чуть изменить гравитационное поле земли

Ответить

Трагический Илья

0

Гон Бесогона

Ответить

LordChanka

0

Это какая то спецоперация? Соловьев, Захарова, Михалков, кто следующий? Скобеева? 

Ответить

Ольга Семенова

0

Учат азбуку букашки,
Чтобы грамотными стать,
Потому что это мало —
Только ползать и летать!

Ответить

rossoshmap

0

У кого crack есть? 

Ответить

Amaze Zett

0
Ответить

Минувший файл

0

Выгнали беса

Ответить

Евгений Клочков

0

Лучше бы завели дело о "фейках"
А, я ж забыл, им можно, а остальным - нельзя

Ответить

Провинциальный Илья

0

Тот момент, когда скрепоносного ватана, сторонника сильной руки настигает все, чего он желал для своих оппонентов. Люблю наблюдать, как они сразу верещат о правах и цензуре.

Ответить
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