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Дамир Камалетдинов
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В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за страха «чипирования» и 5G Материал редакции

Целое село осталось без связи.

10 комментариев
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В Северной Осетии сторонники конспирологических теорий сожгли сотовую вышку МТС. Из-за этого село Ногир осталось без мобильной связи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу республики Вячеслава Битарова.

По его словам, причиной сжигания вышки стали опасения жителей, что её используют для внедрения 5G-сетей.

Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с селением Ногир, и село осталось без связи. Каждый день поступают звонки в мою приемную о том, чтобы наладили связь

Вячеслав Битаров
глава республики Северная Осетия

Битаров отметил, что многие жители республики продолжают отрицать существование коронавируса. Они считают, что инфекцию выдмали для распространения 5G-сетей с целью облучения и чипирования.

Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей.

Вячеслав Битаров

Конспирологические теории о вреде 5G-сетей начались с Великобритании, где с апреля сожгли более 20 сотовых вышек, включая те, которые не работали с 5G. В России источником распространения теории заговора стала Виктория Боня — она заявила о вреде сетей пятого поколения и их связи с коронавирусом в своём Инстаграме с семью миллионами подписчиков.

20 апреля в столице Северной Осетии Владикавказе собрались митингующие и потребовали отменить режим самоизоляции из-за потери работы. Во время акции пострадали 13 сотрудников полиции, возбудили одно уголовное дело.

По состоянию на 2 мая в республике зафиксировали 990 случаев заболевания коронавирусом. Регион входит в топ-10 по количеству регистрации новых случаев в сутки.

#новости #covid19

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10 комментариев
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Дальний дебаркадер

7

У меня 5ггц wifi называется %%%%_5G, мне кажется, что меня тоже скоро сожгут нахуй

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check-it-out

Дальний
0

Я люблю называть свой вайфай в чем заведений или например Moscow_WiFi_Free.

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Evgenii Evgenii

5

Эхх..

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Evgenii Evgenii

Evgenii
0

И c РашаТудей

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Валютный томагавк_два

Evgenii
0

Все на Учебу в Англии-3!

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allah213

3

Сотовая вышка: *существует*
Сторонники теорий заговоров:

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Иван Алексеев

2

Пока абоненты МТС без связи, то придётся по старинке - коза им в помощь. 

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Dmitry Yashin

Иван
2

А чё, раньше абонентов МТС ебали в основном?

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ouxen

0

Вячеслав Битардов

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Равнодушный хичхакер

0

Если в России и начнется революция, то не из-за каких-то расследований о яхтах, а из-за того, что Путин вкалывает облученные вакцины с 5G, чтобы лишить народ шашлыков 

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