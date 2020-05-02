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Целое село осталось без связи.
В Северной Осетии сторонники конспирологических теорий сожгли сотовую вышку МТС. Из-за этого село Ногир осталось без мобильной связи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу республики Вячеслава Битарова.
По его словам, причиной сжигания вышки стали опасения жителей, что её используют для внедрения 5G-сетей.
Битаров отметил, что многие жители республики продолжают отрицать существование коронавируса. Они считают, что инфекцию выдмали для распространения 5G-сетей с целью облучения и чипирования.
Конспирологические теории о вреде 5G-сетей начались с Великобритании, где с апреля сожгли более 20 сотовых вышек, включая те, которые не работали с 5G. В России источником распространения теории заговора стала Виктория Боня — она заявила о вреде сетей пятого поколения и их связи с коронавирусом в своём Инстаграме с семью миллионами подписчиков.
20 апреля в столице Северной Осетии Владикавказе собрались митингующие и потребовали отменить режим самоизоляции из-за потери работы. Во время акции пострадали 13 сотрудников полиции, возбудили одно уголовное дело.
По состоянию на 2 мая в республике зафиксировали 990 случаев заболевания коронавирусом. Регион входит в топ-10 по количеству регистрации новых случаев в сутки.
Я люблю называть свой вайфай в чем заведений или например Moscow_WiFi_Free.
Эхх..
И c РашаТудей
Пока абоненты МТС без связи, то придётся по старинке - коза им в помощь.