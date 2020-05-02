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Новости
Дамир Камалетдинов
11 899

Почти 10 тысяч новых случаев в России за сутки, массовые гуляния дрифтеров в Петербурге. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 2 мая.

В России

  • В стране зафиксировали 9623 новых случая заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 124 054 человека, из них 15 013 выздоровели;
  • Главврач красноярского госпиталя Елена Непомнящая умерла в реанимации спустя неделю после падения из окна. По данным ТВК, инцидент произошёл во время совещания с главой местного Минздрава, на котором обсуждали начало приёма больных с коронавирусом. Непомнящая отказывалась перепрофилировать больницу из-за отсутствия нужных средств защиты;
  • Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице реальное количество заболевших составляет около 2% от населения. По его словам, город смог сдержать распространение инфекции, а выявляемость Covid-19 выросла в два раза за последние недели;
  • Две тысячи врачей в Москве уже переболели вирусом — в их крови обнаружили антитела, рассказал мэр города Сергей Собянин. Ещё тысяча медиков болеет Covid-19 до сих пор;
  • 2 мая заболеваемость в Москве выросла вдвое за сутки. В соцсетях это связали с очередями в метро, но власти утверждают, что причина в расширении количества тестирований;
  • В Чечне приостановили работу общественного транспорта на все майские праздники до 11 мая. Жителей призвали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции;
  • В Петербурге дрифтеры устроили массовые гуляния с кальяном, танцами и общепитом в разгар пандемии;
  • В Северной Осетии отрицающие коронавирус жители сожгли вышку сотовой связи из-за теорий заговора о 5G и чипировании;
  • «Россия 24» сняла с эфира выпуск «Бесогон ТВ» о чипировании под видом вакцины от Covid-19. Михалков обвинил канал в цензуре;

В мире

  • Общее число заражённых коронавирусом достигло 3 407 983 человек, от него погибло свыше 242 тысяч человек, выздоровели 1 070 330 человек;
  • Франция собирается продлить режим чрезвычайного санитарного положения до 24 июля. Отмену ограничений в ближайшее время назвали преждевременной;
  • В Кентукки отменили традиционное дёрби — конные скачки, которые проходят Луисвилле в каждую первую субботу мая с 1875 года. Вместо этого соревнования пройдут онлайн;
  • В пяти американских штатах ослабили меры карантина несмотря на новые случаи смертей от коронавируса и рост заболеваемости в стране. Ограничения частично сняли Техас, Алабама, Айдахо, Айова и Мэн. Ресторанам, кинотеатрам и розничным магазинам позволили работать в урезанном режиме;
  • В Германии федеральная земля Саксония-Анхальт ослабит ограничения из-за коронавируса. С 4 мая жители смогут собираться группами до пяти человек и покидать дома без уважительной причины, всем магазинам разрешат открыться при соблюдении мер предосторожности;

  • В Испании жителям разрешили выходить из дома начиная с 2 мая после семи недель карантина из-за пандемии. Живущие в одной квартире люди смогут вместе гулять и заниматься спортом на улице;

  • В Швеции снижается коэффициент заражения Covid-19, заявил главный эпидемиолог страны. По его словам, этот показатель не поднимался выше единицы с 21 апреля — это значит, что один заражённый заражал не больше ещё одного человека. При этом страна так и не ввела жёсткий карантин;
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тест на коронавирус, потому что живёт за городом, многие годы не менял привычек, ведёт здоровый образ жизни и имеет хороший иммунитет, объяснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Бонус: собака пользователя Reddit собирает головоломку

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#covidtoday #covid19 #дайджест

Дамир Камалетдинов PLUS
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check-it-out

34

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тест на коронавирус, потому что живёт за городом, многие годы не менял привычек, ведёт здоровый образ жизни и имеет хороший иммунитет, объяснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Я так понимаю его упрямость только радует граждан Белоруссии? 

Ответить

Энергичный нос

check-it-out
9

🤞

Ответить

check-it-out

Энергичный
1

@span id Ditkovskiy span уже надо нарисовать икону тебя с этим жестом. 

Ответить

Призванный холод

check-it-out
2

Слишком много чести для ноунейма

Ответить

Владимир Филатов

check-it-out
2

🤞🏻

Ответить

hyposlasher

check-it-out
0

Нет. Я сама белоруска, а муж армянин

Ответить

Илья Тимофеев

12

 2 мая заболеваемость в Москве выросла вдвое за сутки.

Сегодня на улице столько народу было, иначе как массовыми гуляньями это не назвать. Ни одно проверки, ни одного мента. Шашлындосы у пруда, дети бегают, мужики в компаниях бухают, мамаши гогочут.
Я удивлен, что не в 10 раз.

Ответить

ouxen

Илья
4

а что проверять то блять

Ответить

Даниил Данковский

Илья
4

Как вы надоели с этим своим благоразумием. Сидите дома и не мешайте другим наслаждаться чумой.

Ответить

Любовный браслет

Илья
1

у народа временно появилась отличная возможность таким образом демонстративно протестовать. отстаивать свои права показывая свободное перемещение. такой возможности у них в жизни не было и не будет, дай им самоутвердиться хоть где-нибудь

Ответить

Михаил Зинчук

Илья
0

только что выгуливал собаку, видел как к компании из пяти бухающих мужиков подъехал отряд, попросил не распивать и уехал. спб)

Ответить

Vadim Shorin

Илья
0

Инкубационный период до 14 суток кажется же, что вы пишете, тк кто сейчас гуляют почувствуют недомогание в 12-15 числах

Ответить

Kyler

Илья
–1

Через пару недель ждите прироста

Ответить

ouxen

5

где инструкция по мытью рук или хотя бы бонус?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

ouxen
6

тебе сегодня мало было бонусов?

Ответить

ouxen

Арнольд
5

хочу гамовера

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
8
Ответить

Дамир Камалетдинов

Дамир
0

Чёрт, теперь хочется первых «Мстителей» посмотреть

Ответить

Polina Malahova

–5

"Почти 10 тысяч заболевших в России за сутки".
Мастерство желтого заголовка. 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Polina
5

И что же именно не так? 

Ответить

Сырой магнит

Дамир
9

Как минимум, они не заболели за эти сутки. И не за сутки в принципе, кто знает, за какой срок.

Ответить

hyposlasher

Дамир
6

10 тысяч выявленных больных за сутки, а не заболевших

Ответить

Радикальный яд

Дамир
2

разве что нужно добавлять "выявленных", потому что заболевших, скорее всего, больше

Ответить

hyposlasher

Радикальный
2

Он спросил что не так, ему ответили, а ему похуй

Ответить

hyposlasher

Радикальный
0

Да ему похуй

Ответить

Polina Malahova

Дамир
1

Потому что фактическое нарушение - заболели эти люди не за сутки, это диагностировано случаев за сутки, а не заболевших. Сколько людей за сутки заболели, никто назвать не может, нет такой статистики.

Ответить

Евгений Мартынов

Polina
–2

Дайте местным инфантилам аутофеллятивно постращать себя, ну. Кто там будет эти цифры проверять...

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Есть где нибудь прогнозы, сколько надо времени, чтобы переболело 80% населения России, если поверить официальным цифрам (ну или удвоить их и экстраполировать). Понятно, что это не точно, но хотя бы какой горизонт? 5-7-10 месяцев?

Мне кажется, в России карантин снимут раньше, чем остановят инфекцию, а значит "лечение" пойдет по методу Швеции и коллективного иммунитета.

На что, кстати, Шведы рассчитывают, сколько им потребуется времени, какая стратегия? Им же придется всем переболеть, прежде чем их будут пускать в соседние страны, типа Чехии, где переболело всего несколько % населения. Должны у них быть официальные планы, что их ждет через 2-3-7 месяцев?

Ответить

Поменял Никнейм

Vladimir
11

Вот пойди погугли, проведи аналитическую работу, а потом нам расскажешь.

Ответить

Радикальный яд

Vladimir
6

Я думаю, любые прогнозы в России бесполезны, кроме одного - будет хуже. Но насколько и как, это никому не известно)

Ответить

Сырой магнит

Vladimir
0

Им же придется всем переболеть

Нет, конечно. Вероятность заболеть при контакте никогда не 100%, чем больше людей уже иммунно — тем меньше вероятность встретить носителя в своем окружении в период распространения. Как и с гриппом, но более активно.

Ответить

Vladimir Medvedev

Сырой
1

Ну а сколько радо %?

Ответить

Андрей Лузин

Vladimir
0

Вряд ли у них есть точная стратегия. Великобритания шла по тому же пути, но в какой-то момент свернули с него.
А Чехия открыла границы для всех же. Не факт, что будет такое, что именно шведов пускать не будут

Ответить

Евгений Лазарев

Андрей
0

На сколько я знаю Чехия открыла границы для своих граждан, то есть пока только сами чехи могут въезжать и выезжать. Но инфа не 100%

Ответить

Vladimir Medvedev

Андрей
–1

Ну а смысл было карантин вводить, если приедет Швед и новая волна.

Ответить

Ракетный Илья

3

@Дамир Камалетдинов возьмитесь уже за члены

Ответить

Романелло Кивогенс

Ракетный
4

Как-то двусмысленно прозвучало...

Ответить

Поменял Никнейм

4

гуляния дрифтеров

Как название явления в фантастической книге. Дрифтеры срываются с подводных скал и плывут по течению. Красиво.

Ответить

Животный диод

1

Вот вам дайджест одного двора: 6:25, во дворе две группы по 5 человек, аборигены и азиаты. Аборигены шумно общаются на лавке, азиаты играют в карты в клетке. Приезжает 2 машины полиции, перед господами стоит непростой выбор, кого забрать, а кого просто разогнать. А вы говорите, что только в США миноритис угнетают!

Ответить

Илья Тимофеев

0

Плато близко. 10-тысячное плато.

Ответить

Alex V

Илья
0

Нью-йоркское

Ответить

Xenia White

–1

Походу 11 мая «изоляция» не закончится и продлится

Ответить

Даниил Данковский

Xenia
0

Многие уже давно махнули на неё рукой.

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