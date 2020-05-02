Почти 10 тысяч новых случаев в России за сутки, массовые гуляния дрифтеров в Петербурге. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 2 мая.
В России
В стране зафиксировали 9623 новых случая заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 124 054 человека, из них 15 013 выздоровели;
Главврач красноярского госпиталя Елена Непомнящая умерла в реанимации спустя неделю после падения из окна. По данным ТВК, инцидент произошёл во время совещания с главой местного Минздрава, на котором обсуждали начало приёма больных с коронавирусом. Непомнящая отказывалась перепрофилировать больницу из-за отсутствия нужных средств защиты;
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице реальное количество заболевших составляет около 2% от населения. По его словам, город смог сдержать распространение инфекции, а выявляемость Covid-19 выросла в два раза за последние недели;
Две тысячи врачей в Москве уже переболели вирусом — в их крови обнаружили антитела, рассказал мэр города Сергей Собянин. Ещё тысяча медиков болеет Covid-19 до сих пор;
2 мая заболеваемость в Москве выросла вдвое за сутки. В соцсетях это связали с очередями в метро, но власти утверждают, что причина в расширении количества тестирований;
В Чечне приостановили работу общественного транспорта на все майские праздники до 11 мая. Жителей призвали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции;
В Петербурге дрифтеры устроили массовые гуляния с кальяном, танцами и общепитом в разгар пандемии;
В Северной Осетии отрицающие коронавирус жители сожгли вышку сотовой связи из-за теорий заговора о 5G и чипировании;
«Россия 24» сняла с эфира выпуск «Бесогон ТВ» о чипировании под видом вакцины от Covid-19. Михалков обвинил канал в цензуре;
В мире
Общее число заражённых коронавирусом достигло 3 407 983 человек, от него погибло свыше 242 тысяч человек, выздоровели 1 070 330 человек;
Франция собирается продлить режим чрезвычайного санитарного положения до 24 июля. Отмену ограничений в ближайшее время назвали преждевременной;
В Кентукки отменили традиционное дёрби — конные скачки, которые проходят Луисвилле в каждую первую субботу мая с 1875 года. Вместо этого соревнования пройдут онлайн;
В пяти американских штатах ослабили меры карантина несмотря на новые случаи смертей от коронавируса и рост заболеваемости в стране. Ограничения частично сняли Техас, Алабама, Айдахо, Айова и Мэн. Ресторанам, кинотеатрам и розничным магазинам позволили работать в урезанном режиме;
В Германии федеральная земля Саксония-Анхальт ослабит ограничения из-за коронавируса. С 4 мая жители смогут собираться группами до пяти человек и покидать дома без уважительной причины, всем магазинам разрешат открыться при соблюдении мер предосторожности;
В Испании жителям разрешили выходить из дома начиная с 2 мая после семи недель карантина из-за пандемии. Живущие в одной квартире люди смогут вместе гулять и заниматься спортом на улице;
В Швеции снижается коэффициент заражения Covid-19, заявил главный эпидемиолог страны. По его словам, этот показатель не поднимался выше единицы с 21 апреля — это значит, что один заражённый заражал не больше ещё одного человека. При этом страна так и не ввела жёсткий карантин;
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тест на коронавирус, потому что живёт за городом, многие годы не менял привычек, ведёт здоровый образ жизни и имеет хороший иммунитет, объяснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
check-it-out
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тест на коронавирус, потому что живёт за городом, многие годы не менял привычек, ведёт здоровый образ жизни и имеет хороший иммунитет, объяснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Я так понимаю его упрямость только радует граждан Белоруссии?
Энергичный нос
🤞
check-it-outЭнергичный
@span id Ditkovskiy span уже надо нарисовать икону тебя с этим жестом.
Призванный холод
Слишком много чести для ноунейма
Владимир Филатовcheck-it-out
🤞🏻
hyposlashercheck-it-out
Нет. Я сама белоруска, а муж армянин
Илья Тимофеев
2 мая заболеваемость в Москве выросла вдвое за сутки.
Сегодня на улице столько народу было, иначе как массовыми гуляньями это не назвать. Ни одно проверки, ни одного мента. Шашлындосы у пруда, дети бегают, мужики в компаниях бухают, мамаши гогочут.
Я удивлен, что не в 10 раз.
ouxenИлья
а что проверять то блять
Даниил ДанковскийИлья
Как вы надоели с этим своим благоразумием. Сидите дома и не мешайте другим наслаждаться чумой.
Любовный браслет
у народа временно появилась отличная возможность таким образом демонстративно протестовать. отстаивать свои права показывая свободное перемещение. такой возможности у них в жизни не было и не будет, дай им самоутвердиться хоть где-нибудь
Михаил ЗинчукИлья
только что выгуливал собаку, видел как к компании из пяти бухающих мужиков подъехал отряд, попросил не распивать и уехал. спб)
Vadim ShorinИлья
Инкубационный период до 14 суток кажется же, что вы пишете, тк кто сейчас гуляют почувствуют недомогание в 12-15 числах
KylerИлья
Через пару недель ждите прироста
ouxen
где инструкция по мытью рук или хотя бы бонус?
Арнольд Герасимович Дыняouxen
тебе сегодня мало было бонусов?
ouxenАрнольд
хочу гамовера
Дамир Камалетдиновouxen
Дамир КамалетдиновДамир
Чёрт, теперь хочется первых «Мстителей» посмотреть
Polina Malahova
"Почти 10 тысяч заболевших в России за сутки".
Мастерство желтого заголовка.
Дамир КамалетдиновPolina
И что же именно не так?
Сырой магнит
Как минимум, они не заболели за эти сутки. И не за сутки в принципе, кто знает, за какой срок.
hyposlasherДамир
10 тысяч выявленных больных за сутки, а не заболевших
Радикальный яд
разве что нужно добавлять "выявленных", потому что заболевших, скорее всего, больше
hyposlasherРадикальный
Он спросил что не так, ему ответили, а ему похуй
hyposlasherРадикальный
Да ему похуй
Polina MalahovaДамир
Потому что фактическое нарушение - заболели эти люди не за сутки, это диагностировано случаев за сутки, а не заболевших. Сколько людей за сутки заболели, никто назвать не может, нет такой статистики.
Евгений МартыновPolina
Дайте местным инфантилам аутофеллятивно постращать себя, ну. Кто там будет эти цифры проверять...
Vladimir Medvedev
Есть где нибудь прогнозы, сколько надо времени, чтобы переболело 80% населения России, если поверить официальным цифрам (ну или удвоить их и экстраполировать). Понятно, что это не точно, но хотя бы какой горизонт? 5-7-10 месяцев?
Мне кажется, в России карантин снимут раньше, чем остановят инфекцию, а значит "лечение" пойдет по методу Швеции и коллективного иммунитета.
На что, кстати, Шведы рассчитывают, сколько им потребуется времени, какая стратегия? Им же придется всем переболеть, прежде чем их будут пускать в соседние страны, типа Чехии, где переболело всего несколько % населения. Должны у них быть официальные планы, что их ждет через 2-3-7 месяцев?
Поменял НикнеймVladimir
Вот пойди погугли, проведи аналитическую работу, а потом нам расскажешь.
Радикальный яд
Я думаю, любые прогнозы в России бесполезны, кроме одного - будет хуже. Но насколько и как, это никому не известно)
Сырой магнит
Им же придется всем переболеть
Нет, конечно. Вероятность заболеть при контакте никогда не 100%, чем больше людей уже иммунно — тем меньше вероятность встретить носителя в своем окружении в период распространения. Как и с гриппом, но более активно.
Vladimir MedvedevСырой
Ну а сколько радо %?
Андрей ЛузинVladimir
Вряд ли у них есть точная стратегия. Великобритания шла по тому же пути, но в какой-то момент свернули с него.
А Чехия открыла границы для всех же. Не факт, что будет такое, что именно шведов пускать не будут
Евгений ЛазаревАндрей
На сколько я знаю Чехия открыла границы для своих граждан, то есть пока только сами чехи могут въезжать и выезжать. Но инфа не 100%
Vladimir MedvedevАндрей
Ну а смысл было карантин вводить, если приедет Швед и новая волна.
Ракетный Илья
@Дамир Камалетдинов возьмитесь уже за члены
Романелло КивогенсРакетный
Как-то двусмысленно прозвучало...
Поменял Никнейм
гуляния дрифтеров
Как название явления в фантастической книге. Дрифтеры срываются с подводных скал и плывут по течению. Красиво.
Животный диод
Вот вам дайджест одного двора: 6:25, во дворе две группы по 5 человек, аборигены и азиаты. Аборигены шумно общаются на лавке, азиаты играют в карты в клетке. Приезжает 2 машины полиции, перед господами стоит непростой выбор, кого забрать, а кого просто разогнать. А вы говорите, что только в США миноритис угнетают!
Илья Тимофеев
Плато близко. 10-тысячное плато.
Alex VИлья
Нью-йоркское
Xenia White
Походу 11 мая «изоляция» не закончится и продлится
Даниил ДанковскийXenia
Многие уже давно махнули на неё рукой.