Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
2950

Почти 10 тысяч заболевших в России за сутки, массовые гуляния дрифтеров в Петербурге. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 2 мая.

В России

  • В стране зафиксировали 9623 новых случая заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 124 054 человека, из них 15 013 выздоровели;
  • Главврач красноярского госпиталя Елена Непомнящая умерла в реанимации спустя неделю после падения из окна. По данным ТВК, инцидент произошёл во время совещания с главой местного Минздрава, на котором обсуждали начало приёма больных с коронавирусом. Непомнящая отказывалась перепрофилировать больницу из-за отсутствия нужных средств защиты;
  • Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице реальное количество заболевших составляет около 2% от населения. По его словам, город смог сдержать распространение инфекции, а выявляемость Covid-19 выросла в два раза за последние недели;
  • Две тысячи врачей в Москве уже переболели вирусом — в их крови обнаружили антитела, рассказал мэр города Сергей Собянин. Ещё тысяча медиков болеет Covid-19 до сих пор;
  • 2 мая заболеваемость в Москве выросла вдвое за сутки. В соцсетях это связали с очередями в метро, но власти утверждают, что причина в расширении количества тестирований;
  • В Чечне приостановили работу общественного транспорта на все майские праздники до 11 мая. Жителей призвали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции;
  • В Петербурге дрифтеры устроили массовые гуляния с кальяном, танцами и общепитом в разгар пандемии;
  • В Северной Осетии отрицающие коронавирус жители сожгли вышку сотовой связи из-за теорий заговора о 5G и чипировании;
  • «Россия 24» сняла с эфира выпуск «Бесогон ТВ» о чипировании под видом вакцины от Covid-19. Михалков обвинил канал в цензуре;

В мире

  • Общее число заражённых коронавирусом достигло 3 407 983 человек, от него погибло свыше 242 тысяч человек, выздоровели 1 070 330 человек;
  • Франция собирается продлить режим чрезвычайного санитарного положения до 24 июля. Отмену ограничений в ближайшее время назвали преждевременной;
  • В Кентукки отменили традиционное дёрби — конные скачки, которые проходят Луисвилле в каждую первую субботу мая с 1875 года. Вместо этого соревнования пройдут онлайн;
  • В пяти американских штатах ослабили меры карантина несмотря на новые случаи смертей от коронавируса и рост заболеваемости в стране. Ограничения частично сняли Техас, Алабама, Айдахо, Айова и Мэн. Ресторанам, кинотеатрам и розничным магазинам позволили работать в урезанном режиме;
  • В Германии федеральная земля Саксония-Анхальт ослабит ограничения из-за коронавируса. С 4 мая жители смогут собираться группами до пяти человек и покидать дома без уважительной причины, всем магазинам разрешат открыться при соблюдении мер предосторожности;

  • В Испании жителям разрешили выходить из дома начиная с 2 мая после семи недель карантина из-за пандемии. Живущие в одной квартире люди смогут вместе гулять и заниматься спортом на улице;

  • В Швеции снижается коэффициент заражения Covid-19, заявил главный эпидемиолог страны. По его словам, этот показатель не поднимался выше единицы с 21 апреля — это значит, что один заражённый заражал не больше ещё одного человека. При этом страна так и не ввела жёсткий карантин;
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тест на коронавирус, потому что живёт за городом, многие годы не менял привычек, ведёт здоровый образ жизни и имеет хороший иммунитет, объяснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Бонус: собака пользователя Reddit собирает головоломку

My dogs reaction playing connect 4 from r/Unexpected

#covidtoday #covid19 #дайджест

Дамир Камалетдинов PLUS
+127 512
Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
6
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u0430\u0439\u0434\u0436\u0435\u0441\u0442","covidtoday","covid19"], "comments": 21, "likes": 13, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 164856, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 02 May 2020 23:56:34 +0300", "is_special": false }
Музыка
Послушать новое: сольный альбом гитариста Radiohead
Нет, другого гитариста.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

check-it-out

16

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тест на коронавирус, потому что живёт за городом, многие годы не менял привычек, ведёт здоровый образ жизни и имеет хороший иммунитет, объяснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Я так понимаю его упрямость только радует граждан Белоруссии? 

Ответить

Колоссальный череп

check-it-out
7

🤞

Ответить

check-it-out

Колоссальный
1

@span id Ditkovskiy span уже надо нарисовать икону тебя с этим жестом. 

Ответить

Неплохой месяц

check-it-out
1

Слишком много чести для ноунейма

Ответить

Владимир Филатов

check-it-out
1

🤞🏻

Ответить

ouxen

2

где инструкция по мытью рук или хотя бы бонус?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

ouxen
3

тебе сегодня мало было бонусов?

Ответить

ouxen

Арнольд
2

хочу гамовера

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
4
Ответить

Дамир Камалетдинов

Дамир
0

Чёрт, теперь хочется первых «Мстителей» посмотреть

Ответить

Поменял Никнейм

2

гуляния дрифтеров

Как название явления в фантастической книге. Дрифтеры срываются с подводных скал и плывут по течению. Красиво.

Ответить

Илья Тимофеев

2

 2 мая заболеваемость в Москве выросла вдвое за сутки.

Сегодня на улице столько народу было, иначе как массовыми гуляньями это не назвать. Ни одно проверки, ни одного мента. Шашлындосы у пруда, дети бегают, мужики в компаниях бухают, мамаши гогочут.
Я удивлен, что не в 10 раз.

Ответить

ouxen

Илья
0

а что проверять то блять

Ответить

Пермский Денис

1

@Дамир Камалетдинов возьмитесь уже за члены

Ответить

Романелло Кивогенс

Пермский
3

Как-то двусмысленно прозвучало...

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Есть где нибудь прогнозы, сколько надо времени, чтобы переболело 80% населения России, если поверить официальным цифрам (ну или удвоить их и экстраполировать). Понятно, что это не точно, но хотя бы какой горизонт? 5-7-10 месяцев?

Мне кажется, в России карантин снимут раньше, чем остановят инфекцию, а значит "лечение" пойдет по методу Швеции и коллективного иммунитета.

На что, кстати, Шведы рассчитывают, сколько им потребуется времени, какая стратегия? Им же придется всем переболеть, прежде чем их будут пускать в соседние страны, типа Чехии, где переболело всего несколько % населения. Должны у них быть официальные планы, что их ждет через 2-3-7 месяцев?

Ответить

Поменял Никнейм

Vladimir
3

Вот пойди погугли, проведи аналитическую работу, а потом нам расскажешь.

Ответить

Илья Тимофеев

1

Плато близко. 10-тысячное плато.

Ответить

Polina Malahova

–2

"Почти 10 тысяч заболевших в России за сутки".
Мастерство желтого заголовка. 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Polina
2

И что же именно не так? 

Ответить

Евгений Мартынов

Polina
0

Дайте местным инфантилам аутофеллятивно постращать себя, ну. Кто там будет эти цифры проверять...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Путешествия
Жизнь в Таджикистане Ч.1
Не буду взять на себя смелость рассказать о всей стране, так как я ещё не посещал многие уголки своей страны, слышал но не видел своими глазами, буду писать о своём регионе.
135
Новости
Мария Захарова вызвала Алексея Навального на онлайн-дебаты. Политик согласился
Представитель МИДа против основателя Фонда борьбы с коррупцией — внезапный конфликт перерастёт в дискуссию.
258
Новости
СБУ обнаружила в Одессе листовки с «Новороссией» и другую пропаганду к годовщине трагедии 2 мая
Ряд провокационных акций планировали провести в Одессе активисты движения «Куликово поле». Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
218
Популярное за три дня
Интернет
Михалков на своем Youtube канале рассказал о чипировании людей Биллом Гейтсом
115
Новости
У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус
Премьер-министр России ушёл на самоизоляцию.
306
Новости
В Петербурге не все врачи с Covid-19 получат выплаты: комиссии будут определять, насколько в заражении виноват сам медик
Выплаты от государства также получат только родственники тех медиков, которые умерли от коронавирусной инфекции, а не с ней.
91
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир