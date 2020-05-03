В докладе утверждается, что власти КНР ещё в начале декабря знали, что вирус передаётся от человека к человеку, но признали это только 20 января.

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Лаборатория ​Уханьского института вирусологии Фото AFP

Спецслужбы Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании обвинили власти Китая в том, что они намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса. Об этом сообщает The Daily Telegraph, со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом «Пять глаз».

В докладе утверждается, что китайские власти скрывали новости о вирусе, заставляя врачей молчать или «исчезать», уничтожали доказательства его наличия в лабораториях и отказывались предоставлять образцы вируса международным учёным, работавшим над созданием вакцины. Спецслужбы выяснили, что 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая приказал уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции. Они считают, что китайские власти ещё в начале декабря 2019 года знали, что вирус передаётся от человека к человеку, но признали это лишь 20 января.

В докладе утверждается, что ещё в 2013 году профессор Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии обнаружила в пещере провинции Юньнань образцы коронавируса, которые на 96,2% идентичны SARS-CoV-2 — вирусу, вызвавшему коронавирусную инфекцию Covid-19. В дальнейшем учёные работали над синтезом вируса в лабораторных условиях. В ноябре 2015 года китайские учёные совместно с университетом Северной Каролины провели исследование, которое показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться от летучих мышей к человеку и не поддаётся лечению.

Ши Чжэнли рассказала «о бессонных ночах», которые она пережила, беспокоясь, не возник ли вирус из её лаборатории. Позже, как она утверждает, выяснялось, что геном коронавируса не совпадает вирусами, изучаемыми в её лаборатории.

The Daily Telegraph отмечает, что в разведывательном сообществе пяти стран существуют разногласия. Австралия считает, что источником вируса, как утверждают Китайские власти, был рынок в Ухане. США же склоняются к версии утечки из лаборатории.