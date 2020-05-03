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Артём Мазанов
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The Daily Telegraph: западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных по коронавирусу Материал редакции

В докладе утверждается, что власти КНР ещё в начале декабря знали, что вирус передаётся от человека к человеку, но признали это только 20 января.

14 комментариев
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Лаборатория ​Уханьского института вирусологии Фото AFP

Спецслужбы Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании обвинили власти Китая в том, что они намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса. Об этом сообщает The Daily Telegraph, со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом «Пять глаз».

В докладе утверждается, что китайские власти скрывали новости о вирусе, заставляя врачей молчать или «исчезать», уничтожали доказательства его наличия в лабораториях и отказывались предоставлять образцы вируса международным учёным, работавшим над созданием вакцины. Спецслужбы выяснили, что 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая приказал уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции. Они считают, что китайские власти ещё в начале декабря 2019 года знали, что вирус передаётся от человека к человеку, но признали это лишь 20 января.

В докладе утверждается, что ещё в 2013 году профессор Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии обнаружила в пещере провинции Юньнань образцы коронавируса, которые на 96,2% идентичны SARS-CoV-2 — вирусу, вызвавшему коронавирусную инфекцию Covid-19. В дальнейшем учёные работали над синтезом вируса в лабораторных условиях. В ноябре 2015 года китайские учёные совместно с университетом Северной Каролины провели исследование, которое показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться от летучих мышей к человеку и не поддаётся лечению.

Ши Чжэнли рассказала «о бессонных ночах», которые она пережила, беспокоясь, не возник ли вирус из её лаборатории. Позже, как она утверждает, выяснялось, что геном коронавируса не совпадает вирусами, изучаемыми в её лаборатории.

The Daily Telegraph отмечает, что в разведывательном сообществе пяти стран существуют разногласия. Австралия считает, что источником вируса, как утверждают Китайские власти, был рынок в Ухане. США же склоняются к версии утечки из лаборатории.

#новости #covid19

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14 комментариев
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Короткий томагавк_два

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Я могу в принципе уже Китай по УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, затем через запрос в ТЖ это спокойно вычисляется. Не такая уж китай и анонимная страна, в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось.
За "уничтожение документов по вирусу" — это минимум административка, возможно и уголовка, как получится.

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bounty hunter

2

Опубликованы результаты независимого исследования @Котицыд 

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Litnikov Danil

0

Не понимаю, нахуя вообще создавать новые вирусы? 

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Spect

Litnikov
0

Они не создавали

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Litnikov Danil

Spect
2

В дальнейшем учёные работали над синтезом вируса в лабораторных условиях.

Не факт что конкретно этот, но зачем вообще чот такое делать

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Сознательный звук

Litnikov
1

новый усилитель вкуса в лапшу разрабатывали

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Защитный кофе

Сознательный
2

Пытались скопировать новый айфон

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Защитный кофе

Litnikov
0

Например, как оружие 

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Litnikov Danil

Защитный
0

У вируса ж нет системы свой/чужой

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Сознательный

Litnikov
0

зато у компартии есть бункер

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Озорной Лис

Litnikov
0

Они определяли механизм и мутации, которые позволяют вирусу перейти от заражения животных к заражению человека. И проводили опыты, которые позволили изменится вирусу и начать заражать человеческие клетки.

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Litnikov Danil

Озорной
0

А зачем? Тип, изучив эти механизмы можно что? Не допускать мутаций впредь?

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Spect

0

Спасибо за наводку цыплухинским ботам из твиттера

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Ilya Grigöryev

0

Илларионов недавно просрался на эту тему, довольно эпично https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A

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