Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
10 994

В России впервые зафиксировали более десяти тысяч новых случаев коронавируса. Общее число зараженных — 134,6 тысячи Материал редакции

За сутки от коронавируса в стране умерли 58 человек.

200 комментариев
В закладки

За сутки в России зарегистрировали 10633 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 134687. Об этом рассказал оперативный штаб.

По общему числу заболевших Россия вышла на седьмое место в мире.

За сутки зафиксировали 58 летальных случаев, за весь период в России от коронавируса скончалось 1280 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек — за сутки выписали 1626 человек.

Данные от 3 мая — рекорд по числу заболевших за сутки, как в России, так и в Москве.

Изображение РИА «Новости»

#новости #covid19

Артём Мазанов PLUS
+105 794
Помогите, нас привязали к батарее 🌠
4
35
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 200, "likes": 35, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 164982, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 03 May 2020 10:26:36 +0300", "is_special": false }
Ретро
«Без мечты о будущем будущего нет»: как советские журналы изображали колонизацию космоса
Космическая катапульта, воздушные города на Венере и летучее транспортное кольцо — в проектах советских изобретателей…
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
200 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Логачев

34

TJ: Ха-ха, шашлычники подъехали, очереди в метро, уууу, а что будет после маёвки

Тот же TJ: Хватит режима самоизоляции, надоели пропуски, пустите людей на улицы!
 

Ответить

Дмитрий Городских

Алексей
67

Да, мы тут все - единый организм с общим сознанием.

Ответить

Мамин череп

Алексей
19

Мнение одних пользователей ресурса может не совпадать с мнением других пользователей ресурса.

Ответить

Алексей Логачев

Мамин
7

Часто это мнение одних и тех же пользователей... 

Ответить

Короткий томагавк_два

Алексей
7

Хоть один пруфик маленький, или ты врунишка 

Ответить

Алексей Логачев

Короткий
20

Я врунишка

Ответить

Защитный кофе

Алексей
3

Тут ещё одни считают, что надо было все раньше закрывать, а другие - что это все выдумка и люди от голода теряют сознание

Ответить

Владимир Артемьев

Защитный
3

Одни за жизнь переживают, другие за средства на которые жить.

Ответить

Защитный кофе

Владимир
5

А по-сути, если б намного раньше ввели ограничения, то раньше бы и на работу все смогли выйти.

Ответить

Joke Rofler

Владимир
2

Так жить тоже на что-то надо
Загадка про два стула ИРЛ

Ответить

Владимир Артемьев

Joke
2

Это-то понятно и печально.

Ответить

Даниил Баздырев

Защитный
2

Причём оба этих мнения могут одновременно набирать кучу лайков

Ответить

Защитный кофе

Даниил
0

Или дизлайков

Ответить

Joke Rofler

Защитный
1

Кому война, кому мать родна

Ответить

Evgenii Evgenii

Защитный
0

"Люди от голода теряют сознание" - люди остались без источников дохода и сбережений, как им что-то искать если 1.5 месяца много компаний закрыто. Напоминает коммунистов, которые отрицают репрессии, когда говорят "миллионы съеденных лично Сталиным".

Ответить

Sergey Sergeev

Evgenii
0

На самом деле лично вами. Сейчас конечно самоизоляция это не репрессия - все для нас, для нашего блага. Спасибо что не депортируют.

Ответить

Zasad Asdasd

Алексей
3

Ну че, сильно цифровые ошейники помогли?

Ответить

Сергей Васильев

Алексей
0

Алексей Логачев: пук срак 

Ответить

alexferman

Сергей
5

Шашлычник: рвёться

Ответить

Иван Демченко

Алексей
1

Мнение пользователей ресурса может не совпадать с мнением редакции.

Ответить

Мировой шар

Алексей
0

чет я такого не помню

Ответить

Алексей Логачев

Мировой
0

Блин, ну просто впадлу долго листать, но @Атлант поправил плечи @alexferman топили за то, что карантин нахер не нужен, а тут сейчас травят шутки :) 

Ответить

Атлант поправил плечи

Алексей
0

Все-таки лучше поищи

Ответить

Алексей Логачев

Атлант
0

Ну вчера ты считал, что Маск прав в материале о том, что он против изоляции людей )

Ответить

Атлант поправил

Алексей
5

Я писал о том, что Маск прав, обращая внимание на то, как быстро люди забыли о своих же собственных правах, о праве на свободу в частности.
Карантин нужен, но про права людей не нужно забывать так же. 

Ответить

Атлант поправил

Атлант
3

Тем более о правах на свободу нельзя забывать в таких странах как Россия, где только рады будут людей загнать в клетку с решетками по-крепче. 

Ответить

Владимир

Атлант
1

Не, клетки не эффективно. А вот маячки с пропусками и камерами на каждом углу. Вот это найс.

Ответить

Алексей Логачев

Атлант
2

Ты прав, сорри, я на память, не перечитывал ) 

Для меня просто очевидно, что карантин - это не нарушение прав человека. Это как сказать, что арест денежных средств пока идёт расследование - это не превентивная мера, а нарушение прав. Люди ошибочно полагают, что права - это когда каждый человек делает, что ему вздумается, а это не так :) 

Ответить

Атлант поправил

Алексей
0

ага, только важно что конкретно подразумевает карантин в каждой стране, конкретно с точки зрения юриспруденции, конкретно какие буковки сложены в какие слова, а слова в предложения.

Потому что пошли они нахуй с их инициативами и избирательным правом. 

Ответить

Алексей Логачев

Атлант
3

Очевидно, что сегодня в России надо максимально всех изолировать до 1 июня точно, а может быть даже и дольше. Без всяких электронных пропусков и т.п. Остановить производства, заводы, фабрики в большинстве случаев (у нас до сих пор продолжают люди ходить на пивзаводы, на авиастроительные заводы, на нефтеперерабатывающие заводы... уж точно не первой важности производства). В Москве вообще нет никаких заводов, там должны работать ТОЛЬКО медики, полицейские, да может точечно электростанции и что-то такое. Даже метро надо остановить и закрыть. 

Ответить

Потребительский

Алексей
6

в Москве нет вообще никаких заводов

НИ ОДНОГО

Фабрики и заводы Москвы
Все крупные заводы и фабрики Москвы и их вакансии в каталоге Мосгид
www.mosgid.ru
Ответить

Мировой шар

Потреби…
4

Я обожаю когда москвичам начинают рассказывать как оно там в Москве вообще НА САМОМ ДЕЛЕ

Ответить

Алексей Логачев

Потреби…
0

Окей, мне кажется, что очевидно, что эти заводы можно закрывать на время, или не? 

Ответить

Потребительский

Алексей
1

Так нет вообще или они не непрерывного цикла?

Ответить

Алексей Логачев

Потреби…
2

А это как-то меняет суть моего сообщения? Не, серьёзно, я пишу про то, что очевидно, что очень много процессов продолжают существовать, которые спокойно останавливаются, а ты доёбываешься до того, что я с количеством заводов обосрался? Ты серьёзно? 

Ответить

Потребительский

Алексей
2

И есть дохуя заводов, которые не остановить. Тот же капотненский нпз

Ответить

Довольный щит

Потреби…
2

Денис, дело даже не в НПЗ.
Попробуй просто остановить\законсервировать даже самое небольшое предприятие (если это не условный цех в гараже) - все равно там есть куча моментов, которая требует пусть и эпизодического присутствия человека. Начиная от охраны всей этой байды и заканчивая всяким ТО и прочим. Плюс само сырье во многих отраслях не просто лежит, а какие-то процессы с ним все равно происходят и требуют надзора. Иначе то сырье просто пропадет.

Ответить

Потребительский

Алексей
1

Не с количеством, а самим фактом их наличия. Это как бы нехуевая такая разница.

Не существует вообще или не 10, а 12

Ответить

Алексей Логачев

Потреби…
0

Ещё раз, суть моего сообщения для любого адекватного человека очевидна. Окей, я обосрался, думал, что нет заводов, а они есть. Но смысл, который я вкладывал, от этого не меняется. Смысл в том, что по факту, несмотря на эти все дебильные инициативы с электронными пропусками - они не рабочие, потому что куча предприятий, которые спокойно можно останавливать - продолжают работать. А у тебя доёб ради доёба! "Аааа, обосрался, сказал, что заводов нет, а они есть!" Пиздец, это же меняет всю суть! 

Ответить

Dead Horse

Алексей
2

Смысл в том, что где живешь за то и пизди. 

Ответить

Потребительский

Алексей
1

Любому адекватному человеку очевидно, что у нас в стране все через анус делается. И ситуация с вирусом - лакмусовая бумажка этого пиздеца.
Никто не спорит что власти делают хуйню. В каждом посте это пережевывают до исступления.
Зачем это в очередной раз за кем то пережевывать - я не понимаю

Ответить

Алексей Логачев

Потреби…
–1

Меня поражают такие люди: ты влезаешь в диалог с доёбом уровня "заводы есть, а ты сказал, что нет", тебе парируют, что суть мессаджа от этого не меняется, ты говоришь, я не понимаю зачем вообще это обсуждать. 

Я правильно понимаю, что ты с заводами до меня доебался, чтобы показать, что проблему того, как применяются карантинные меры, не имеет смысла обсуждать? Прости, между строк не прочёл

Ответить

Потребительский

Алексей
0

Ты утверждал что заводов нет и закрыть Москву ничего не стоит. Я тебе привёл факты что полмосквы застроено заводами и остановить их все невозможно или крайне сложно. Есть куча производств, которые хер остановишь.

От этого суть твоего сообщения меняется абсолютно кардинально. Имея на руках такие факты ты бы не сказал уже что Москву ничего не стоит закрыть нахуй.

Ответить

Litnikov Danil

Алексей
4

В Москве вообще нет никаких заводов

Шта

Ответить

Мировой шар

Litnikov
2

Логачев обосрался опять шта

Ответить

Атлант поправил

Алексей
0

А ЖД у вас работают все еще? 

Ответить

Алексей Логачев

Атлант
0

Я не в Москве, я в Латвии живу. Но метро точно работает в Мск, внутренние авиарейсы продолжают существовать в России (в малом количестве, но там снижение рейсов экономическими факторами обусловлено, а не эпидемиологическими) и т.п. По факту, самоизоляции нет. На бумаге есть 

Ответить

Атлант поправил

Алексей
4

Сели как-то украинец и латвиец поговорить о том как Москве нужно жить...

Ответить

Довольный щит

Атлант
1

Ты еще забыл канадца добавить - те то точно лучше всех знают как оно на самом деле...

Ответить

Dead Horse

Алексей
1

Эксперт хуев на удаленке.

Ответить

Dead Horse

Алексей
0

Так и заткнись, если в Латвии живешь. Хули ты лечить всех тут задумал. За Латвию разъясняй  тут. 

Ответить

Короткий

Алексей
0

Ну ты угарешь, конечно. Если бы ты за это отвечал, мы бы все без покушать остались, потому что напррмер, логистику ты в свой список не включил. И много чего ещё. Хлебобулочных заводов в мск полно. 
Короче зачем ты выебываешьсч в том, в чем не компитентен. Еба, как раскидал, как нам легко пофиксить все 

Ответить

Мировой шар

Атлант
0

середину

тж

Ответить

alexferman

Алексей
0

Ты что-то путаешь

Ответить

Вечерний браслет

Алексей
0

Сколько людей, столько и мнений

Ответить

Филипп Дориан

Алексей
0

TJ умер в 2018

Ответить

allah213

46

Рывок на плато

Ответить

Алексей

allah213
1

Мы в тебя верим!
*Похлопывания по спине

Ответить

Анатолий Черняк

Алексей
4

*похлюпывания

Ответить

Евгений Большаков

30

Москву надо было закрывать на выезд, в начале апреля. 

Ответить

Конкретный кот

Евгений
18

надо было Китай в январе закрывать 

Ответить

alexferman

Конкретный
29

надо было Китай в 50-х годах зарывать

Починил)

Ответить

Joke Rofler

alexferman
4

Надо было слушать того учёного, который первый про этот вирус заявил
Китайцы его сгнобили только

Ответить

alexferman

Joke
1

Какого учёного?

Ответить

Атлант поправил

alexfer…
–1

английского 

Ответить

Joke Rofler

Атлант
3

А зря шутите, где-то на ТЖ даже новость про него была
Он работал в какой-то лаборатории в Китае. Случайно или нет, но обнаружил этот вирус и пытался рассказать всем, как он опасен.
На что китайское правительство его заткнуло и осудило за клевету. Где-то в феврале он сам заразился и умер.
Китайское правительство принесло извинения, но поздно. 

Ответить

alexferman

Joke
3

Херасе перепев Рабиновича.

В реале этот учёный разослал в мессенджере сообщение, что началась вспышка атипичной пневмонии, как в 2003 году. Ему за это дали по шапке, мол, нечего рассылать непроверенную инфу. И было это в конце декабря, когда уже и ВОЗ была в курсе, что в Ухани эпидемия какой-то криповой пневмонии началась.

Ответить

Joke Rofler

alexfer…
0

Не знал

Ответить

Модный корабль

Конкретный
1

Не помогло.

Ответить

Владимир Артемьев

Модный
1

16 это не все)

Ответить

Даниил Баздырев

Конкретный
1

Надо было все границы тогда в январе закрывать.

Ответить

Конкретный кот

Даниил
0

надо было, но голосование по поправкам важнее!!!

Ответить

Романтический файл

Конкретный
0

В ноябре (!) 

Ответить

Люциан Бужор

Евгений
2

Тогда и область тоже. А сейчас уже бесполезно это делать.

Ответить

Енот Волшебный

Евгений
2

Именно так. Столичные хозяевы жизни разъехались по всей стране и заражают нормальных человеков. Не тот Воронеж разбомбили.

Ответить

Aguadelsol

Евгений
0

Расчет, что всем москвичам мест в больницах в москве не хватит. По всем регионам распределили

Ответить

Михаил Чуриков

24

Когда в США фиксировалось +10К каждый день, там был пиздос и ад сатаны, а у нас такое ощущение, что только цифры меняются. ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Evgenii Evgenii

Михаил
7

А у нас не пиздос и ад? Главврачи из окон выпрыгивают. Старшекурсников заставляют в красных зонах работать. Тем врачам, которые пострадали или работают с вирусом, вместо обещанных премий какие-то копейки платят. В спб вообще смертность как-то по своему считают.

Ответить

Михаил Чуриков

Evgenii
0

Ну да. Тут разница, наверно, в том что бог терпел и нам велел, а они с винтовками администрации штурмуют.

Ответить

Кирилл 1

Михаил
2

В США, если не ошибаюсь, то по 30-40к сейчас регистрируют

Ответить

Защитный кофе

Кирилл
1

Ага, и местные с автоматами требуют снятие карантина, а некоторые штаты только и довольны 

Ответить

Evgenii Evgenii

Защитный
1

Потому-что в некоторых штатах мало новых случаев(статистика новых случаев(желтый столбик) за вчера)

Ответить

Защитный кофе

Evgenii
0

Стычки были в Мичигане, на данный момент в штате 43 207 случаев, летальных - 4020. За 1 мая у них +977 случая.
Даже по твоему скриншоту ситуация там явно нестабильная.

Ответить

Дмитрий Крюгер

17

Рисуют статистику, который день в Татарстане по 71 ежедневно, ни меньше ни больше

Ответить

Потребительский Слава

Дмитрий
15

Стабильность. Чего жалуешься?

Ответить

Dinis Freeman

Дмитрий
10

Просто в день по 71 тесту. Не слишком много, но и не слишком мало. 

Ответить

Мамин череп

Dinis
11
Ответить

Дмитрий Мозер

Дмитрий
2

Супер гуд же

Ответить

Станислав Есин

Дмитрий
0

вчера было не 71

Ответить

Дмитрий Крюгер

Станислав
0

Ну вчера, а до этого момента три дня также

Ответить

chachalava

5

Эти цифры показывают полную несостоятельность и импотенцию чиновников в борьбе с коронавирусом.

Ответить

Михаил Ромайкин

chachalava
11

Это числа, а не цифры

Ответить

Короткий томагавк_два

Михаил
5

Ну, может он конкретно про цифры 

Ответить

alexferman

Михаил
4

ци́ф-ра

прост. то же, что число

https://ru.wiktionary.org/wiki/цифра

Ответить

x mst

alexferman
1

Прост) лал)

Ответить

Мамин череп

Михаил
2

Числа состоят из цифр

Ответить

Забавный каякер

8

Правильно понимаю, идем на отрицательный спад?

Ответить

Максим Низовкин

Забавный
1

Положительный модуль спад в минус десятой степени

Ответить

Роберт Петросян

8

Раздавать деньги населению - чистое расточительство. Для государства полезнее на эти деньги устроить салют

Ответить

Мамин череп

Роберт
0

Лучше салютов только золотые ёршики для унитазов

Ответить

Владимир Артемьев

Мамин
0

Купала)

Ответить

Евгений Бакатуев

Владимир
0

Ивана?

Ответить

new romantics

4

Хочется сказать, что все скоро пройдет, но к 12-му мая там питерские подтянутся, которые вчера вышли гулять из-за теплой погоды. Ну или не подтянутся, это смотря сколько тестов в Питере захотят сделать.

А куда кстати делись 3500 (350?) случаев из Чаянды? Диагнозы вахтовиков в статистике по прописке указали чтоли?

Ответить

Дмитрий Чехов

new
10

Ну, в Питере разок вышли, а в регионах и не переставали гулять. У меня постоянно такое ощущение, что в своём городе я один дома сижу, потому что во дворе всегда куча людей и дети играют, а в магазинах очереди стали больше, чем были до карантина. 
Самый шок последних дней - кофе на вынос уже пооткрывались.

Ответить

Владимир Артемьев

Дмитрий
3

Разок, вечером с работы уже в пробах стою. Народу стало, как будто всё отменили.

Ответить

Сознательный звук

Дмитрий
0

В первые дни было полтора человека у меня в мухосранске, а спустя 4-5 суток всё пошло по пизде

Ответить

new romantics

Дмитрий
0

Ну я тут выглядываю из окна и хотя бы на Просвете народ самоизоляцию по-моему с Пасхи так совсем не соблюдает. С друзьями гуляют люди, даже не парами, а толпами по 4-5 человек. Вчера просто больше обычного было)

Ответить

Мамин череп

new
1

Ладно, понял: сидим и не бухтим.

Ответить

Роберт Петросян

7

Заебись пасху отметили

Ответить

hyposlasher

5

Парад ехидных комментариев объявляю открытым

Ответить

Атлант поправил плечи

hyposlasher
7

Комментарии уже давно вышли на плато

Ответить

Мамин череп

hyposlasher
2

Поздно.

Ответить

hyposlasher

Мамин
0

Лучше поздно, чем никогда

Ответить

Мамин череп

hyposlasher
1

Лучше дома, чем никогда

Ответить

hyposlasher

Мамин
1

Лучше лучше, чем хуже

Ответить

Мамин череп

hyposla…
1

Жить, как говорится, хорошо... а хорошо жить - ещё лучше

Ответить

hyposlasher

Мамин
0

Нет

Ответить

Мамин череп

hyposla…
1

Купите греченьки пакет

Ответить

Алексей

6

Не, ну это бан

Ответить

Sancobot

1

Когда уже выход на плато, до 12 мая осталось немного/

Ответить

Андрей Заварзин

Sancobot
12

Коронавирусу ещё указ не дошел 

Ответить

tapav

Андрей
4

Мишустин лично должен был передать...

Ответить

Алексей

Sancobot
0

До 112 было лучше!

Ответить

Sancobot

Алексей
0

Возможно/

Ответить

Mikhail Efremov

1

Кто то мне скажет почему так мало умерших? 

Ответить

Алиса Мур

Mikhail
11

Болеть разрешили, а умирать ещё нет.

Ответить

Потребительский Слава

Mikhail
7

Есть перекос в сторону выпавших из окон.

Ответить

Владимир Артемьев

Mikhail
2

Как известно умирают не от вируса, а от осложнений. А зачем говорить, что вирус спровоцировал недостаточность сердечную или прочее.
У нас же всё гуд. Как всегда есть план. Не больше не меньше.

Ответить

Alexei Kuksin

4

С такими темпами, мы и осенью будем работать на дистанционке. Я не хочу... (к слову надо все-таки сесть и написать почему)

Ответить

Потребительский Слава

Alexei
1

Напиши

Ответить

Довольный щит

Alexei
0

Вот вот - давно пора

Ответить

Чеканная монета

0

скринили мой пост? я 10400 обещал, немного ошибся.

Ответить

Вечерний браслет

Чеканная
9

Ты вообще кто?...

Ответить

x mst

Вечерний
0

Дед Пихто

Ответить

Чеканная монета

Вечерний
0

монетка...

Ответить

Чеканная монета

Чеканная
8

Экстраполировал кривую хабберта, собственно то уравнение, которое описывает эпидемии. Там есть один проёб с один коэффом, но более менее наглядно видно, когда плато. Нулевым днём считаю 06-03-2020

Ответить

Владимир Артемьев

Чеканная
0

Ещё месяц в очке сидеть?

Ответить

Чеканная монета

Владимир
2

видишь спад в конце 40-ых дней? я думаю он связан (по инкубачу сходится) с самой первой неребочей неделей каникул, когда все более менее соблюдали карантин. Так, к слову.

Ответить

Alexander Shpak

Владимир
0

Два, нам ещё спускаться

Ответить

Александр Душечкин

Чеканная
0

будешь выкладывать каждый день график?

Ответить

Чеканная монета

Александр
2

постараюсь. я пока разбираюсь с моделью, которая учитывает соц дистанцию, но там нужно больше времени, чем просто вбить данные и 10 минут в ориджине провести.
Плюс, я не хочу называть это прогнозом, потому что там должно выполняться соотношение между коэффами, но если оно выполняется, то всё не очень круто, кривая слишком страшная по динамике. Поэтому я просто экстраполировал функцию, без этого соотношения.

Ответить

Чеканная монета

Чеканная
0

завтра 11к с лишним, если выйдем из 95% предикшена, то в таком случае плато ближе (примерно дней на 10), но кол-во заражённых в десятки раз больше.

Ответить

Владимир Артемьев

Чеканная
1

А если ещё учесть, что верховный сказал всё ок. И цифры подкручивают. То мы точно в заду.

Ответить

Станислав Есин

Чеканная
0

Почему 16 000 не будет?

Ответить

Чеканная монета

Станислав
0

там менее красным, есть "труба предсказаний". Точки, то есть новые кейсы в день (если динамика сохранится и мой проёб с коэффом внёс небольшую ошибку) должны лежать с 95% шансом в этой трубе.
Так что 16к может быть с неплохим шансом.

Ответить

Станислав Есин

Чеканная
0

хорошо, почему 18к не возможно? Те же США и 40к делали
там расчет на население делается?

Ответить

Чеканная монета

Станисл…
1

Плюс, я не хочу называть это прогнозом, потому что там должно выполняться соотношение между коэффами, но если оно выполняется, то всё не очень круто, кривая слишком страшная по динамике. Поэтому я просто экстраполировал функцию, без этого соотношения.

Я не говорю, что возможно, а что нет, модель не учитывает множество факторов. (до той, которая учитывает, руки не дойдут) Просто смотри, многое в мире (если не вообще всё случайное), подчиняется законам распределения. А найти уравнение функции по имеющимся точкам (т.е. интерполировать или экстрполировать её) можно сделать в пару кликов, что я и сделал. Таким образом, мы получили самую простую модель распротранения вируса.

Ответить

Polina Malahova

Станисл…
0

Или темпы заражения.

Ответить

Алексей

Чеканная
0

Ты чё самый умный

Ответить

Мировой шар

3

@Сергей Васильев 

Ответить

Станислав Есин

2

Это пиздец

Ответить

Не хочу

2

Ну ничего-ничего, после 12 всё исчезнет 👍🏻

Ответить

Романтический файл

2

Хорошие новости в США случаются*
Российские Гос. СМИ: Американкое правительство скрывает реальные цифры. Тысячи жерт. Поздно среагировали. 
Хорошие новости в РФ читаются*
Чистая правда. Грамотные действия правительства. Заслуга отечественных ученых. Миллионы тестов в день. Слава Собянину. Вся Россия скорбит по Мишустину. Жители регионов массово скрестили пальцы в надежде выздоровления Путина перед предстоящими выборами. 

Ответить

Evgenii Evgenii

Романтический