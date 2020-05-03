Прямой эфир
За сутки от коронавируса в стране умерли 58 человек.
За сутки в России зарегистрировали 10633 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 134687. Об этом рассказал оперативный штаб.
По общему числу заболевших Россия вышла на седьмое место в мире.
За сутки зафиксировали 58 летальных случаев, за весь период в России от коронавируса скончалось 1280 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек — за сутки выписали 1626 человек.
Данные от 3 мая — рекорд по числу заболевших за сутки, как в России, так и в Москве.
TJ: Ха-ха, шашлычники подъехали, очереди в метро, уууу, а что будет после маёвки
Тот же TJ: Хватит режима самоизоляции, надоели пропуски, пустите людей на улицы!
Мамин череп
Мнение одних пользователей ресурса может не совпадать с мнением других пользователей ресурса.
Часто это мнение одних и тех же пользователей...
Короткий томагавк_два
Хоть один пруфик маленький, или ты врунишка
Защитный кофе
Тут ещё одни считают, что надо было все раньше закрывать, а другие - что это все выдумка и люди от голода теряют сознание
Одни за жизнь переживают, другие за средства на которые жить.
Защитный кофе
А по-сути, если б намного раньше ввели ограничения, то раньше бы и на работу все смогли выйти.
Так жить тоже на что-то надо
Загадка про два стула ИРЛ
Причём оба этих мнения могут одновременно набирать кучу лайков
Защитный кофе
Или дизлайков
"Люди от голода теряют сознание" - люди остались без источников дохода и сбережений, как им что-то искать если 1.5 месяца много компаний закрыто. Напоминает коммунистов, которые отрицают репрессии, когда говорят "миллионы съеденных лично Сталиным".
На самом деле лично вами. Сейчас конечно самоизоляция это не репрессия - все для нас, для нашего блага. Спасибо что не депортируют.
Алексей Логачев: пук срак
Мнение пользователей ресурса может не совпадать с мнением редакции.
Мировой шар
чет я такого не помню
Блин, ну просто впадлу долго листать, но @Атлант поправил плечи @alexferman топили за то, что карантин нахер не нужен, а тут сейчас травят шутки :)
Все-таки лучше поищи
Ну вчера ты считал, что Маск прав в материале о том, что он против изоляции людей )
Я писал о том, что Маск прав, обращая внимание на то, как быстро люди забыли о своих же собственных правах, о праве на свободу в частности.
Карантин нужен, но про права людей не нужно забывать так же.
Тем более о правах на свободу нельзя забывать в таких странах как Россия, где только рады будут людей загнать в клетку с решетками по-крепче.
Ты прав, сорри, я на память, не перечитывал )
Для меня просто очевидно, что карантин - это не нарушение прав человека. Это как сказать, что арест денежных средств пока идёт расследование - это не превентивная мера, а нарушение прав. Люди ошибочно полагают, что права - это когда каждый человек делает, что ему вздумается, а это не так :)
ага, только важно что конкретно подразумевает карантин в каждой стране, конкретно с точки зрения юриспруденции, конкретно какие буковки сложены в какие слова, а слова в предложения.
Потому что пошли они нахуй с их инициативами и избирательным правом.
Очевидно, что сегодня в России надо максимально всех изолировать до 1 июня точно, а может быть даже и дольше. Без всяких электронных пропусков и т.п. Остановить производства, заводы, фабрики в большинстве случаев (у нас до сих пор продолжают люди ходить на пивзаводы, на авиастроительные заводы, на нефтеперерабатывающие заводы... уж точно не первой важности производства). В Москве вообще нет никаких заводов, там должны работать ТОЛЬКО медики, полицейские, да может точечно электростанции и что-то такое. Даже метро надо остановить и закрыть.
в Москве нет вообще никаких заводов
НИ ОДНОГО
Мировой шар
Я обожаю когда москвичам начинают рассказывать как оно там в Москве вообще НА САМОМ ДЕЛЕ
Окей, мне кажется, что очевидно, что эти заводы можно закрывать на время, или не?
Так нет вообще или они не непрерывного цикла?
А это как-то меняет суть моего сообщения? Не, серьёзно, я пишу про то, что очевидно, что очень много процессов продолжают существовать, которые спокойно останавливаются, а ты доёбываешься до того, что я с количеством заводов обосрался? Ты серьёзно?
И есть дохуя заводов, которые не остановить. Тот же капотненский нпз
Довольный щит
Денис, дело даже не в НПЗ.
Попробуй просто остановить\законсервировать даже самое небольшое предприятие (если это не условный цех в гараже) - все равно там есть куча моментов, которая требует пусть и эпизодического присутствия человека. Начиная от охраны всей этой байды и заканчивая всяким ТО и прочим. Плюс само сырье во многих отраслях не просто лежит, а какие-то процессы с ним все равно происходят и требуют надзора. Иначе то сырье просто пропадет.
Не с количеством, а самим фактом их наличия. Это как бы нехуевая такая разница.
Не существует вообще или не 10, а 12
Ещё раз, суть моего сообщения для любого адекватного человека очевидна. Окей, я обосрался, думал, что нет заводов, а они есть. Но смысл, который я вкладывал, от этого не меняется. Смысл в том, что по факту, несмотря на эти все дебильные инициативы с электронными пропусками - они не рабочие, потому что куча предприятий, которые спокойно можно останавливать - продолжают работать. А у тебя доёб ради доёба! "Аааа, обосрался, сказал, что заводов нет, а они есть!" Пиздец, это же меняет всю суть!
Любому адекватному человеку очевидно, что у нас в стране все через анус делается. И ситуация с вирусом - лакмусовая бумажка этого пиздеца.
Никто не спорит что власти делают хуйню. В каждом посте это пережевывают до исступления.
Зачем это в очередной раз за кем то пережевывать - я не понимаю
Меня поражают такие люди: ты влезаешь в диалог с доёбом уровня "заводы есть, а ты сказал, что нет", тебе парируют, что суть мессаджа от этого не меняется, ты говоришь, я не понимаю зачем вообще это обсуждать.
Я правильно понимаю, что ты с заводами до меня доебался, чтобы показать, что проблему того, как применяются карантинные меры, не имеет смысла обсуждать? Прости, между строк не прочёл
Ты утверждал что заводов нет и закрыть Москву ничего не стоит. Я тебе привёл факты что полмосквы застроено заводами и остановить их все невозможно или крайне сложно. Есть куча производств, которые хер остановишь.
От этого суть твоего сообщения меняется абсолютно кардинально. Имея на руках такие факты ты бы не сказал уже что Москву ничего не стоит закрыть нахуй.
В Москве вообще нет никаких заводов
Шта
А ЖД у вас работают все еще?
Я не в Москве, я в Латвии живу. Но метро точно работает в Мск, внутренние авиарейсы продолжают существовать в России (в малом количестве, но там снижение рейсов экономическими факторами обусловлено, а не эпидемиологическими) и т.п. По факту, самоизоляции нет. На бумаге есть
Сели как-то украинец и латвиец поговорить о том как Москве нужно жить...
Довольный щит
Ты еще забыл канадца добавить - те то точно лучше всех знают как оно на самом деле...
Так и заткнись, если в Латвии живешь. Хули ты лечить всех тут задумал. За Латвию разъясняй тут.
Короткий
Ну ты угарешь, конечно. Если бы ты за это отвечал, мы бы все без покушать остались, потому что напррмер, логистику ты в свой список не включил. И много чего ещё. Хлебобулочных заводов в мск полно.
Короче зачем ты выебываешьсч в том, в чем не компитентен. Еба, как раскидал, как нам легко пофиксить все
Рывок на плато
Москву надо было закрывать на выезд, в начале апреля.
Конкретный кот
надо было Китай в январе закрывать
надо было Китай в 50-х годах зарывать
Починил)
Надо было слушать того учёного, который первый про этот вирус заявил
Китайцы его сгнобили только
Какого учёного?
английского
А зря шутите, где-то на ТЖ даже новость про него была
Он работал в какой-то лаборатории в Китае. Случайно или нет, но обнаружил этот вирус и пытался рассказать всем, как он опасен.
На что китайское правительство его заткнуло и осудило за клевету. Где-то в феврале он сам заразился и умер.
Китайское правительство принесло извинения, но поздно.
Херасе перепев Рабиновича.
В реале этот учёный разослал в мессенджере сообщение, что началась вспышка атипичной пневмонии, как в 2003 году. Ему за это дали по шапке, мол, нечего рассылать непроверенную инфу. И было это в конце декабря, когда уже и ВОЗ была в курсе, что в Ухани эпидемия какой-то криповой пневмонии началась.
Модный корабль
Не помогло.
Надо было все границы тогда в январе закрывать.
Именно так. Столичные хозяевы жизни разъехались по всей стране и заражают нормальных человеков. Не тот Воронеж разбомбили.
Расчет, что всем москвичам мест в больницах в москве не хватит. По всем регионам распределили
Когда в США фиксировалось +10К каждый день, там был пиздос и ад сатаны, а у нас такое ощущение, что только цифры меняются. ¯\_(ツ)_/¯
А у нас не пиздос и ад? Главврачи из окон выпрыгивают. Старшекурсников заставляют в красных зонах работать. Тем врачам, которые пострадали или работают с вирусом, вместо обещанных премий какие-то копейки платят. В спб вообще смертность как-то по своему считают.
Ну да. Тут разница, наверно, в том что бог терпел и нам велел, а они с винтовками администрации штурмуют.
Защитный кофе
Ага, и местные с автоматами требуют снятие карантина, а некоторые штаты только и довольны
Потому-что в некоторых штатах мало новых случаев(статистика новых случаев(желтый столбик) за вчера)
Защитный кофе
Стычки были в Мичигане, на данный момент в штате 43 207 случаев, летальных - 4020. За 1 мая у них +977 случая.
Даже по твоему скриншоту ситуация там явно нестабильная.
Рисуют статистику, который день в Татарстане по 71 ежедневно, ни меньше ни больше
Просто в день по 71 тесту. Не слишком много, но и не слишком мало.
вчера было не 71
Эти цифры показывают полную несостоятельность и импотенцию чиновников в борьбе с коронавирусом.
Это числа, а не цифры
ци́ф-ра
прост. то же, что число
Раздавать деньги населению - чистое расточительство. Для государства полезнее на эти деньги устроить салют
Мамин череп
Лучше салютов только золотые ёршики для унитазов
Хочется сказать, что все скоро пройдет, но к 12-му мая там питерские подтянутся, которые вчера вышли гулять из-за теплой погоды. Ну или не подтянутся, это смотря сколько тестов в Питере захотят сделать.
А куда кстати делись 3500 (350?) случаев из Чаянды? Диагнозы вахтовиков в статистике по прописке указали чтоли?
Ну, в Питере разок вышли, а в регионах и не переставали гулять. У меня постоянно такое ощущение, что в своём городе я один дома сижу, потому что во дворе всегда куча людей и дети играют, а в магазинах очереди стали больше, чем были до карантина.
Самый шок последних дней - кофе на вынос уже пооткрывались.
Разок, вечером с работы уже в пробах стою. Народу стало, как будто всё отменили.
Сознательный звук
В первые дни было полтора человека у меня в мухосранске, а спустя 4-5 суток всё пошло по пизде
Ну я тут выглядываю из окна и хотя бы на Просвете народ самоизоляцию по-моему с Пасхи так совсем не соблюдает. С друзьями гуляют люди, даже не парами, а толпами по 4-5 человек. Вчера просто больше обычного было)
Парад ехидных комментариев объявляю открытым
Поздно.
Лучше поздно, чем никогда
Лучше дома, чем никогда
Лучше лучше, чем хуже
Жить, как говорится, хорошо... а хорошо жить - ещё лучше
Когда уже выход на плато, до 12 мая осталось немного/
Кто то мне скажет почему так мало умерших?
Как известно умирают не от вируса, а от осложнений. А зачем говорить, что вирус спровоцировал недостаточность сердечную или прочее.
У нас же всё гуд. Как всегда есть план. Не больше не меньше.
С такими темпами, мы и осенью будем работать на дистанционке. Я не хочу... (к слову надо все-таки сесть и написать почему)
скринили мой пост? я 10400 обещал, немного ошибся.
Вечерний браслет
Ты вообще кто?...
Экстраполировал кривую хабберта, собственно то уравнение, которое описывает эпидемии. Там есть один проёб с один коэффом, но более менее наглядно видно, когда плато. Нулевым днём считаю 06-03-2020
Ещё месяц в очке сидеть?
видишь спад в конце 40-ых дней? я думаю он связан (по инкубачу сходится) с самой первой неребочей неделей каникул, когда все более менее соблюдали карантин. Так, к слову.
будешь выкладывать каждый день график?
постараюсь. я пока разбираюсь с моделью, которая учитывает соц дистанцию, но там нужно больше времени, чем просто вбить данные и 10 минут в ориджине провести.
Плюс, я не хочу называть это прогнозом, потому что там должно выполняться соотношение между коэффами, но если оно выполняется, то всё не очень круто, кривая слишком страшная по динамике. Поэтому я просто экстраполировал функцию, без этого соотношения.
завтра 11к с лишним, если выйдем из 95% предикшена, то в таком случае плато ближе (примерно дней на 10), но кол-во заражённых в десятки раз больше.
А если ещё учесть, что верховный сказал всё ок. И цифры подкручивают. То мы точно в заду.
Почему 16 000 не будет?
там менее красным, есть "труба предсказаний". Точки, то есть новые кейсы в день (если динамика сохранится и мой проёб с коэффом внёс небольшую ошибку) должны лежать с 95% шансом в этой трубе.
Так что 16к может быть с неплохим шансом.
хорошо, почему 18к не возможно? Те же США и 40к делали
там расчет на население делается?
Плюс, я не хочу называть это прогнозом, потому что там должно выполняться соотношение между коэффами, но если оно выполняется, то всё не очень круто, кривая слишком страшная по динамике. Поэтому я просто экстраполировал функцию, без этого соотношения.
Я не говорю, что возможно, а что нет, модель не учитывает множество факторов. (до той, которая учитывает, руки не дойдут) Просто смотри, многое в мире (если не вообще всё случайное), подчиняется законам распределения. А найти уравнение функции по имеющимся точкам (т.е. интерполировать или экстрполировать её) можно сделать в пару кликов, что я и сделал. Таким образом, мы получили самую простую модель распротранения вируса.
Хорошие новости в США случаются*
Российские Гос. СМИ: Американкое правительство скрывает реальные цифры. Тысячи жерт. Поздно среагировали.
Хорошие новости в РФ читаются*
Чистая правда. Грамотные действия правительства. Заслуга отечественных ученых. Миллионы тестов в день. Слава Собянину. Вся Россия скорбит по Мишустину. Жители регионов массово скрестили пальцы в надежде выздоровления Путина перед предстоящими выборами.