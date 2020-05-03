За сутки от коронавируса в стране умерли 58 человек.

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За сутки в России зарегистрировали 10633 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 134687. Об этом рассказал оперативный штаб.

По общему числу заболевших Россия вышла на седьмое место в мире.

За сутки зафиксировали 58 летальных случаев, за весь период в России от коронавируса скончалось 1280 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек — за сутки выписали 1626 человек.

Данные от 3 мая — рекорд по числу заболевших за сутки, как в России, так и в Москве.

Изображение РИА «Новости»