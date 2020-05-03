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Новости
Артём Мазанов
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Воронежский врач упал со второго этажа больницы. Он жаловался, что его заставляют работать после заражения коронавирусом Материал редакции

Это уже третий известный случай, когда на фоне пандемии Covid-19 российские врачи выпадают из окон. Первые два случая обернулись летальным исходом.

9 комментариев
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Врач скорой помощи из Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна Новоусманской больницы, где лечился от коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщило издание «Моё! Online», информацию «Медузе» также подтвердил коллега Шулепова, фельдшер скорой помощи Александр Косякин.

Как пишет «Моё! Online», Шулепов выпал из окна на втором этаже, он находится в реанимации областной больницы, у него диагностирован перелом основания черепа, «состояние очень тяжёлое».

В СК рассказали ТАСС, что следователи проводят проверку после того, как врач скорой помощи Новоусманской больницы выпал из окна. Пресс-секретарь управления здравоохранения по Воронежской области Оксана Козлова рассказала журналистам, что после произошедшего «идёт расследование». Источник ТАСС подтвердил, что речь идёт о Шулепове.

22 апреля Шулепов вместе с Косякиным записали видео, в котором заявили, что главврач больницы заставляет их работать несмотря на то, что у Шулепова выявили коронавирус.

На следующий день департамент здравоохранения Воронежской области заявил, что Шулепов работает по совместительству в частной скорой помощи. Власти сообщили, что врач «в рамках своей профессиональной деятельности Новоусманской РБ не выезжал к пациентам с коронавирусом», а «предположительно, контактировал с инфекцией в частной скорой помощи или в быту, то есть за пределами своей основной работы».

25 апреля пресс-служба местного департамента опубликовала видео, на котором Шулепов заявил, что записал видео с Косякиным на эмоциях. Он отверг свои слова о том, что его после получения положительного теста на коронавирус не сняли со смены.

Пока ждал на улице решение начальства, с Косякиным была сделана видеозапись, где мы говорили о том, что нас не снимают со смены. Со смены нас, конечно же, сняли, но через час где-то. На вызовы мы по больным не выезжали.

Александр Шулепов
врач скорой помощи
 ​

Косякин также жаловался, что их не обеспечивают защитными костюмами и не тестируют на коронавирус. Из-за этих сообщений его вызвали в полицию и пригрозили уголовным делом о фейках.

Это не первый случай, когда на фоне распространения Covid-19 российские врачи выпадают из окон. 24 апреля погибла заведующая отделением скорой медицинской помощи Звёздного городка Наталья Лебедева. О том, что он выпала из окна, сообщал РЕН-ТВ.

25 апреля из окна выпала исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая. «ТВК Красноярск» со ссылкой на источники заявлял, что это произошло во время селекторного совещания, на котором обсуждалось перепрофилирование госпиталя на приём больных коронавирусом. 1 мая Непомнящая погибла.

#новости #covid19 #происшествия

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9 комментариев
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Илья Политов

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а второй случай где?

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Артём Мазанов

Илья
5

Внизу заметки указаны два случая

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Германский микрофон

Илья
0

В бэках, в конце заметки

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Защитный кофе

0

Из-за этих сообщений его вызвали в полицию и пригрозили уголовным делом о фейках.

Решили полностью скопировать стратегию борьбы с короной у китайцев.

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solawind

0

У меня тоже врач районной платной больницы переоборудованной под корону написал пост о том что происходит ад, лекарств которые требует использовать минздрав нет, реанимации из "говна и палок", а через несколько часов удалил  🤷🏻‍♂️ Я его заскриншотил конечно, но не уверен что этично по отношению к нему постить

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Dead Horse

solawind
0

Удалился? 

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Dead Horse

solawind
0

Удивился? 

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bor_vn

0

Не хер жаловаться. 
Молчи или полетаешь. 

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Spect

0

Ну нефиг было на врача идти. Знал же, что ничего хорошего из этой не выйдет. Совершенно не понимаю таких людей, которые идут на врачей в этой стране.

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