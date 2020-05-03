Это уже третий известный случай, когда на фоне пандемии Covid-19 российские врачи выпадают из окон. Первые два случая обернулись летальным исходом.

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Врач скорой помощи из Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна Новоусманской больницы, где лечился от коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщило издание «Моё! Online», информацию «Медузе» также подтвердил коллега Шулепова, фельдшер скорой помощи Александр Косякин.

Как пишет «Моё! Online», Шулепов выпал из окна на втором этаже, он находится в реанимации областной больницы, у него диагностирован перелом основания черепа, «состояние очень тяжёлое».

В СК рассказали ТАСС, что следователи проводят проверку после того, как врач скорой помощи Новоусманской больницы выпал из окна. Пресс-секретарь управления здравоохранения по Воронежской области Оксана Козлова рассказала журналистам, что после произошедшего «идёт расследование». Источник ТАСС подтвердил, что речь идёт о Шулепове.

22 апреля Шулепов вместе с Косякиным записали видео, в котором заявили, что главврач больницы заставляет их работать несмотря на то, что у Шулепова выявили коронавирус.

На следующий день департамент здравоохранения Воронежской области заявил, что Шулепов работает по совместительству в частной скорой помощи. Власти сообщили, что врач «в рамках своей профессиональной деятельности Новоусманской РБ не выезжал к пациентам с коронавирусом», а «предположительно, контактировал с инфекцией в частной скорой помощи или в быту, то есть за пределами своей основной работы».

25 апреля пресс-служба местного департамента опубликовала видео, на котором Шулепов заявил, что записал видео с Косякиным на эмоциях. Он отверг свои слова о том, что его после получения положительного теста на коронавирус не сняли со смены.

Пока ждал на улице решение начальства, с Косякиным была сделана видеозапись, где мы говорили о том, что нас не снимают со смены. Со смены нас, конечно же, сняли, но через час где-то. На вызовы мы по больным не выезжали. Александр Шулепов врач скорой помощи

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Косякин также жаловался, что их не обеспечивают защитными костюмами и не тестируют на коронавирус. Из-за этих сообщений его вызвали в полицию и пригрозили уголовным делом о фейках.

Это не первый случай, когда на фоне распространения Covid-19 российские врачи выпадают из окон. 24 апреля погибла заведующая отделением скорой медицинской помощи Звёздного городка Наталья Лебедева. О том, что он выпала из окна, сообщал РЕН-ТВ.

25 апреля из окна выпала исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая. «ТВК Красноярск» со ссылкой на источники заявлял, что это произошло во время селекторного совещания, на котором обсуждалось перепрофилирование госпиталя на приём больных коронавирусом. 1 мая Непомнящая погибла.